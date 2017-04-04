Почему он не хочет ко мне переезжать?

Алена

Мария, не спорь с ним. Хочет отрабатывать по распределению в своем поселке – прими его желание. Это ведь всего год. Вы ведь, когда встречались до его армии, тоже жили в разных местах, и это не мешало вам общаться и видеться, так? Искренне советую тебе не торопить события. Ты сама пишешь, что встречались вы недолго. Значит, узнать друг друга толком не успели. Парня, который ушел в армию, понять можно – в твоем лице он нашел себе девушку, которая его «ждет из армии». Это, как ни крути, придает ему определенный статус среди других сослуживцев. Тебе зачем его «ждать» - не очень понятно. Особенно в свете фразы «служить ему всего полгода, поэтому вопрос, буду ли я его ждать, решен положительно». А если бы пришлось ждать год, или полтора? Не дождалась бы? Почему? Куда-то спешишь? Тебе 21 год, парня толком не знаешь, живете в разных городах, болтать о семейной жизни можно сколько угодно, это ни к чему не обязывает. Жить семейной жизнью с человеком, которого, как выясняется, вообще не знала до свадьбы, - вот это засада. Так что, послушай совета: не торопись ни съезжаться, ни принимать парня у себя на ПМЖ. Я даже могу заподозрить, что он сам испугался. Что, может, дело не в том, что ему там могла сказать сестра, или друзья, а в том, что он, пожив 4,5 месяца вдали от тебя, вдруг задал себе вопрос: «А куда я бегу? Разве она – та самая единственная, и разве я уверен на 100%, что не встречу лучше?» Что, если парень твой просто понял, что не готов пока переезжать к тебе? Ведь это означало бы, что он будет от тебя зависеть. Квартира не его, а твоя. То есть, если вдруг вы поссоритесь, или, тем более, поймете, что вам не нужно быть вместе, то куда ему идти? В своем городе он в безопасности. А что будет, если он сменит работу, переселится в твою квартиру, а потом поймет, что не настолько тебя любит, чтобы прожить с тобой рядом всю жизнь? Что если, он сменил свое решение не для того, чтобы ты согласилась ехать к нему, а для того, чтобы та отказалась? Подумай о том, что тебе надо не пытаться его убедить в том, что ему надо перебираться к тебе, а о том, чтобы поддаться и согласиться с ним в той части, которая касается его самого. Он хочет доработать свой срок отработки там, где начал – хорошо, соглашайся. Он хочет сам заработать на квартиру – да, это отличная идея. Скажи ему, что готова подождать, если он назовет разумные сроки, что для тебя не проблема отношения на расстоянии, чтобы он успел реализовать свои планы. И что ты понимаешь и принимаешь его решение, и очень рассчитываешь на взаимность, то есть, на то, что он тоже примет твое решение не бросать работу и квартиру, а подождать с этим хотя бы годик, пока вы оба не определитесь, что делать дальше. Но, знаешь, как мне кажется, этот конфликт – это первая ласточка к тому, что вы расстанетесь. Просто потому, что парню все это пока не до такой степени нужно, чтобы съезжаться с тобой и связывать себя по рукам и ногам серьезными отношениями.