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Почему он не хочет ко мне переезжать?


С молодым человеком до армии встречались недолго, служить ему всего полгода, поэтому вопрос буду ли я ждать его решен положительно. С ним мы очень схожи, поэтому часто говорили о совместной жизни и женитьбе. Сама я из небольшого города, во время учебы родители купили мне квартиру, и я окончательно переехала в областной город, в этом году заканчиваю учебу и нашла для отработки себе место в этом же городе. В общем, квартира и работа есть. С молодым человеком планировали переехать ко мне (сам он из городского поселка), он уже интересовался насчет перевода на работе, но спустя 4,5 месяца службы сказал, что жить в моей квартире не будет, так как хочет все сам, и отрабатывать (осталось по распределению отработать еще год) будет в своем поселке городского типа. Обижается, что я не хочу переезжать к нему, и говорит, что не люблю, хотя сам недолюбливает свой родной город. В остальном отношение ко мне не поменялось. Во-первых, я не могу понять, почему так резко поменялось решение, и может ли это быть связано с тем, что его сестра спросила, почему я сама к нему не перееду. А во-вторых, как объяснить, что при переезде важны не только чувства, но и наличие жилья и работы, а в большом городе перспективы для его и моей работы куда больше?
Мария,
Беларусь, 21 год
04.04.17
Почему он не хочет ко мне переезжать?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Мария, не спорь с ним. Хочет отрабатывать по распределению в своем поселке – прими его желание. Это ведь всего год. Вы ведь, когда встречались до его армии, тоже жили в разных местах, и это не мешало вам общаться и видеться, так? Искренне советую тебе не торопить события. Ты сама пишешь, что встречались вы недолго. Значит, узнать друг друга толком не успели. Парня, который ушел в армию, понять можно – в твоем лице он нашел себе девушку, которая его «ждет из армии». Это, как ни крути, придает ему определенный статус среди других сослуживцев. Тебе зачем его «ждать» - не очень понятно. Особенно в свете фразы «служить ему всего полгода, поэтому вопрос, буду ли я его ждать, решен положительно». А если бы пришлось ждать год, или полтора? Не дождалась бы? Почему? Куда-то спешишь? Тебе 21 год, парня толком не знаешь, живете в разных городах, болтать о семейной жизни можно сколько угодно, это ни к чему не обязывает. Жить семейной жизнью с человеком, которого, как выясняется, вообще не знала до свадьбы, - вот это засада. Так что, послушай совета: не торопись ни съезжаться, ни принимать парня у себя на ПМЖ. Я даже могу заподозрить, что он сам испугался. Что, может, дело не в том, что ему там могла сказать сестра, или друзья, а в том, что он, пожив 4,5 месяца вдали от тебя, вдруг задал себе вопрос: «А куда я бегу? Разве она – та самая единственная, и разве я уверен на 100%, что не встречу лучше?» Что, если парень твой просто понял, что не готов пока переезжать к тебе? Ведь это означало бы, что он будет от тебя зависеть. Квартира не его, а твоя. То есть, если вдруг вы поссоритесь, или, тем более, поймете, что вам не нужно быть вместе, то куда ему идти? В своем городе он в безопасности. А что будет, если он сменит работу, переселится в твою квартиру, а потом поймет, что не настолько тебя любит, чтобы прожить с тобой рядом всю жизнь? Что если, он сменил свое решение не для того, чтобы ты согласилась ехать к нему, а для того, чтобы та отказалась? Подумай о том, что тебе надо не пытаться его убедить в том, что ему надо перебираться к тебе, а о том, чтобы поддаться и согласиться с ним в той части, которая касается его самого. Он хочет доработать свой срок отработки там, где начал – хорошо, соглашайся. Он хочет сам заработать на квартиру – да, это отличная идея. Скажи ему, что готова подождать, если он назовет разумные сроки, что для тебя не проблема отношения на расстоянии, чтобы он успел реализовать свои планы. И что ты понимаешь и принимаешь его решение, и очень рассчитываешь на взаимность, то есть, на то, что он тоже примет твое решение не бросать работу и квартиру, а подождать с этим хотя бы годик, пока вы оба не определитесь, что делать дальше. Но, знаешь, как мне кажется, этот конфликт – это первая ласточка к тому, что вы расстанетесь. Просто потому, что парню все это пока не до такой степени нужно, чтобы съезжаться с тобой и связывать себя по рукам и ногам серьезными отношениями.

  • Сергей

    Мария, в любой паре, так или иначе, раньше или позже, но обязательно начинаются разногласия. Это неизбежно. Все дело в том, что люди мы разные. У каждого есть свое понимание Мира и собственной значимости в нем, свое воспитание и морально-нравственные принципы. И совместить их с чужими далеко не всегда получается. Поэтому все в обязательном порядке проходят через процесс притирки, выяснения отношений, определения главенства в паре, решения проблем как бытового, так и всех других характеров. Увы, но редко, когда все это проходит тихо и мирно. Однако без этого никак не обойтись. Чтобы образовать нормальную семью, или хотя бы прочную пару, люди должны научиться разговаривать друг с другом, находить компромиссы, принимать совместные решения, где-то настаивать на своем, где-то принимать чужую точку зрения. Вот и вам придется пройти этот путь. Иначе не получится. Так что решить кому куда переезжать, где жить, кем работать, и вообще, что делать дальше, можете только вы сами. Увы, довольно часто именно на данном этапе люди расстаются, поскольку в какой-то момент понимают, что совершенно не совпадают. Вполне возможно, что и вы в конце концов разбежитесь. Тут все будет зависеть от того, насколько вы друг другу на самом деле нужны, как глубоки ваши чувства, насколько вы уважаете и цените один другого. В связи с этим, могу только пожелать терпения и мудрости.

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