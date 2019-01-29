Почему дочь не рассказала мне правду о себе?

Моей дочери уже 30 лет. Она всегда была оптимистичным, жизнерадостным человеком. Не припомню, что когда-либо я могла сказать, что она в чем-то плохая. Она всегда была рассудительна и ответственна. Дочь смогла хорошо закончить университет и найти работу, где у неё теперь достойная зарплата. Сейчас она живёт отдельно и самостоятельно. Я всегда считала, что у нас с ней доверительные отношения, что она всегда будет честна и открыта со мной. Ведь, действительно, раньше так и было. Я знала, что в любой ситуации она расскажет мне всё до конца, не будет прятаться от меня. Всегда была уверена, что она в каких-то самых важных моментах в её жизни обязательно посоветуется со мной. У нас и по сей день вроде бы хорошие отношения, она очень часто приезжает ко мне, я не чувствую от неё какой-то напряжённости и прочего. Но тут вот случилось такое...

Нет, у неё действительно не было никогда серьёзных отношений с мужчиной. И это факт. Сначала она просто не хотела встречаться с парнями и тратить на это время, она говорила, что ей нужно учиться. А потом всё так и проходило - в результате она так и не начинала серьёзные отношения с мужчинами. Про интим (просто секс) я её не спрашивала, всегда считала, что это личное дело каждого. Она ведь человек умный, и я была уверена, что она не попадёт в плохую ситуацию в любом случае. Но о том, что у неё нет своего парня я всегда знала. В последнее время она говорила на счёт отношений, что ей не до этого банально, она встраивает свою карьеру. Просто дала понять, что ей ещё нужно побыть свободной, она ведь ещё молодая, и считает, что успеет прекрасно всё в жизни. Я и поверила, ничего не говорила, никуда не лезла. Да и с чего бы: дочерью я могу только гордиться, и ко мне она относиться тепло по прежнему.

И вот недавно, две недели назад мой знакомый как-то сказал мне в духе: «А твоя дочь, она что, нетрадиционной ориентации или как? Что-то она себя странно ведёт, я её видел в компании девушки, в очень неоднозначном ключе». Я тогда быстро отмахнулась. А у самой всё перевернулось внутри. Начала думать. Поговорить с дочерью не решилась. Да и как? Если это неправда, что она обо мне потом будет думать? Да, в том момент я поступила, возможно, очень плохо, некрасиво. Но другого выхода у меня не осталось, наверное. Я решила понаблюдать скрыто за дочерью, аккуратно.

К сожалению, всё подтвердилось. Она действительно ведёт себя с одной из своих подруг вовсе не как обычно. Удалось увидеть и их вполне однозначные объятия, поцелуи откровенные. Они остаются, как оказывается, друг у друга на ночь. А ведь эта как раз та самая девушка, которая мне хорошо знакома. Она одного с дочерью возраста. Они познакомились, ещё когда дочь только поступила в университет. Я её хорошо знаю, часто общалась с ней. И никогда бы даже и не подумала про неё такого. Впрочем, мне надо было раньше глаза открыть. У дочери в соцсетях фотографий с ней больше. И на самом деле она всегда была привязана больше всего именно к этой подруге. Сомнений, что они состоят в отношениях практически нет.

Сейчас просто в растерянности. Не понимаю, почему дочь держит всё от меня в тайне. Почему она даже не задевает эту тему ровным счётом никак. В поведении не изменилась совершенно. Что делать, я не знаю. Какие слова теперь подобрать, чтобы сложился разговор? Как понять то, что она это от меня скрывала?