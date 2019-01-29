Почему дочь не рассказала мне правду о себе?
Моей дочери уже 30 лет. Она всегда была оптимистичным, жизнерадостным человеком. Не припомню, что когда-либо я могла сказать, что она в чем-то плохая. Она всегда была рассудительна и ответственна. Дочь смогла хорошо закончить университет и найти работу, где у неё теперь достойная зарплата. Сейчас она живёт отдельно и самостоятельно. Я всегда считала, что у нас с ней доверительные отношения, что она всегда будет честна и открыта со мной. Ведь, действительно, раньше так и было. Я знала, что в любой ситуации она расскажет мне всё до конца, не будет прятаться от меня. Всегда была уверена, что она в каких-то самых важных моментах в её жизни обязательно посоветуется со мной. У нас и по сей день вроде бы хорошие отношения, она очень часто приезжает ко мне, я не чувствую от неё какой-то напряжённости и прочего. Но тут вот случилось такое...
Нет, у неё действительно не было никогда серьёзных отношений с мужчиной. И это факт. Сначала она просто не хотела встречаться с парнями и тратить на это время, она говорила, что ей нужно учиться. А потом всё так и проходило - в результате она так и не начинала серьёзные отношения с мужчинами. Про интим (просто секс) я её не спрашивала, всегда считала, что это личное дело каждого. Она ведь человек умный, и я была уверена, что она не попадёт в плохую ситуацию в любом случае. Но о том, что у неё нет своего парня я всегда знала. В последнее время она говорила на счёт отношений, что ей не до этого банально, она встраивает свою карьеру. Просто дала понять, что ей ещё нужно побыть свободной, она ведь ещё молодая, и считает, что успеет прекрасно всё в жизни. Я и поверила, ничего не говорила, никуда не лезла. Да и с чего бы: дочерью я могу только гордиться, и ко мне она относиться тепло по прежнему.
И вот недавно, две недели назад мой знакомый как-то сказал мне в духе: «А твоя дочь, она что, нетрадиционной ориентации или как? Что-то она себя странно ведёт, я её видел в компании девушки, в очень неоднозначном ключе». Я тогда быстро отмахнулась. А у самой всё перевернулось внутри. Начала думать. Поговорить с дочерью не решилась. Да и как? Если это неправда, что она обо мне потом будет думать? Да, в том момент я поступила, возможно, очень плохо, некрасиво. Но другого выхода у меня не осталось, наверное. Я решила понаблюдать скрыто за дочерью, аккуратно.
К сожалению, всё подтвердилось. Она действительно ведёт себя с одной из своих подруг вовсе не как обычно. Удалось увидеть и их вполне однозначные объятия, поцелуи откровенные. Они остаются, как оказывается, друг у друга на ночь. А ведь эта как раз та самая девушка, которая мне хорошо знакома. Она одного с дочерью возраста. Они познакомились, ещё когда дочь только поступила в университет. Я её хорошо знаю, часто общалась с ней. И никогда бы даже и не подумала про неё такого. Впрочем, мне надо было раньше глаза открыть. У дочери в соцсетях фотографий с ней больше. И на самом деле она всегда была привязана больше всего именно к этой подруге. Сомнений, что они состоят в отношениях практически нет.
Сейчас просто в растерянности. Не понимаю, почему дочь держит всё от меня в тайне. Почему она даже не задевает эту тему ровным счётом никак. В поведении не изменилась совершенно. Что делать, я не знаю. Какие слова теперь подобрать, чтобы сложился разговор? Как понять то, что она это от меня скрывала?
Мнения наших экспертов
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Алена
Ирина, а как твоя дочь могла бы тебе про это сказать, если она знает твое отношение к данному вопросу? Она просто не хочет тебя расстраивать. Прочти свое письмо – даже по нему понятно, что ты растеряна и ищешь виноватых в «произошедшем». Ну что значит «никогда бы не подумала на нее»? Это уже стереотип. Далеко не все люди «нетрадиционной» ориентации – фрики, гомосексуальность которых видно невооруженным глазом. Воспитанные люди, какими бы ни были их предпочтения, предпочитают личное держать при себе. А целующиеся в засос пары выглядят одинаково непристойно – и гомосексуальные, и гетеро. Это вопрос воспитания. Твоя дочь воспитана хорошо. Вот и все. И девушку она выбрала, видимо, соответствующую.
Да, в нашем обществе с такой ориентацией непросто. Но и не смертельно. Важно, чтобы ты сама не относилась к этому как к трагедии. Потому что твоя дочь наверняка думает, что принять ее выбор ты не готова. Потому и скрывает.
Что делать? Разобраться сначала в своих чувствах. Возможно, поискать больше информации, в том числе и про родителей, которые прошли через те же этапы – от отрицания до принятия. И уже разобравшись с собой, ты сможешь завести разговор с дочерью. Не с трагическим лицом, а спокойно. Сможешь объяснить ей, что уважаешь ее выбор и хочешь только, чтобы она была счастлива.
Было бы тебе легче, если бы дочь прожила всю жизнь в одиночестве или с мужчиной, который ей физически противен, лишь бы «быть как все»? Сомневаюсь. Твоя дочь нашла достойного, близкого по духу человека, рядом с которым ей хорошо. Разве не это главное?
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Сергей
Ирина, не совсем понимаю для чего ты задаешь вопросы, на которые сама прекрасно знаешь ответы. Твоя дочь банально боится твоей реакции, не хочет расстраивать, делать больно. Да и ругань, увещевания, истерики и прочие радости ей не нужны. Кроме того, скорее всего она не уверена в том, что после такого «каминг аута», ты не проклянешь её, не откажешься общаться. Потому и молчит. Но ведь ты и сама всё это прекрасно понимаешь. А раз так, то вопрос скорее к тебе. Почему ты, после того, как всё узнала, тоже продолжаешь делать вид, будто ничего не случилось? Кто мешает откровенно поговорить с дочерью на интересующую тему? Может быть проблема в том, что точно также боишься? Если так, то стоит ли подгонять ситуацию? Полагаю, будет лучше для начала разобраться в самой себе и в своих возможных реакциях. Готова ли ты принять дочь такой, какая она есть? Сможешь ли спокойно смотреть на неё и её подругу? Увы, но это очень непросто в нашем обществе. Однако, как бы ни было сложно, какое-то решение всё равно принимать придется. Либо ты принимаешь дочь со всеми «недостатками», либо нет.
В первом случае придется перебороть собственный эгоизм и разрешить ей быть взрослой и самой решать, как и что делать, не взирая на «общественное мнение» и шепотки за спиной. Конечно, это гораздо проще сказать, чем сделать, но если получится, то и последствия могут оказаться далеко не такими трагичными, как ты уже, наверняка, успела себе «нарисовать». Во-первых, вы останетесь в контакте, а это уже хорошо. Во-вторых, даже гомосексуальная женщина не теряет способность к деторождению, то есть внуков вполне реально дождаться, причем довольно скоро, если ситуация нормализуется, и твоя дочь перестанет скрываться. А это тоже неплохо. Если же принять ситуацию ты не сможешь, то вряд ли можно что-то спрогнозировать на будущее. Точно лишь одно – нормальных взаимоотношений с дочерью уже не будет, как и внуков.
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Ваше мнение 7
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Тыковка / 29.01.19 02:27Ну зачем писать снова для сссровских немолодых тёток это лесбийское порно?? Редакция, здесь таких нет, выбирайте уже нормальные письма, а то эта голубая муть ни в какие ворота! То про беременных школьниц, то лесби(
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lera / 29.01.19 01:21а я вот не верю этому письму , ну как такое может быть ,что не безразличная и чуткая мать на протяжении примерно 12-14 лет ( во сколько обычно начинаются отношения с противоположным полом ?) спокойно была удовлетворена отговоркой " мне надо делать карьеру " ! До такой степени ,что даже не задалась вопросом , а были ли у дочери вообще близкие отношения с мужчинами , может ей разбил кто-то сердце ? Какой он вообще , парень ,который ей нравится / мог бы нравиться ? И так годами ! При этом Ирина пишет о " доверителных отношениях " Ладно бы еще , если бы они жили в раных городах или странах , но ,судя по письму , это не так . Да и какая такая карьера у этой девушки , такое ощущение , что она летчик- космонавт , месяцами бывает в космосе , и не может на свидания ходить . Только после того , как какой-то человек ей в лоб сказал ,она решила " понаблюдать ". А предыдущие лет 10 не было ни малейшего повода пораздумывать на эту тему и понаблюдать ? Нет, так не бывает , тем более в российском менталитете , где вполне традиционный подход к браку и т.д. Просто невозможно хотя бы не зафиксировать матери для себя " у моих подруг дочери замуж выходят, а что с моей "
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krazy / 29.01.19 00:54Сколько писем на голубую тему. Почему бы их не писать на тематические форумы? Кто не сталкивался, как поможет? Разве что кто белое пальто и свою толерантность выгуляет.
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Zavoronok / 29.01.19 02:14Вот тоже подумала, что слишком много писем про лесби. Такое ощущение, что редакция специально такие письма придумывает, чтобы народ ловить на клубничку. Где больше отзывов, на такую тему и придумывают.
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Солярская / 29.01.19 03:39Самое интересное, что совсем недавно были письма на эту тему, и вот опять. Уже обсуждали-обсуждали, уже приелось, а тут опять это подсовывают.
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