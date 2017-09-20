У него платоническая любовь к коллеге?
Запорожье Украина, 23 года
20.09.17
Мнения наших экспертов
-
АленаАнастасия, возможно, стоит перестать называть мужчину, с которым ты живешь 5 лет, но который так и не удосужился позвать тебя замуж, - мужем. Это сожитель, и формально у него есть все права интересоваться другими женщинами, помогать им, слать им пожелания на ночь. Вообще, 5 лет сожительства – это некий предел. Собственно, и 3 года – уже показатель. Если за такой период желания определиться не возникло, значит, твой партнер все еще в поиске, и в любой момент может встретить «ту самую», но это будешь не ты. Что мне в твоей ситуации любопытно – так это то, как ты сама цепляешься за эти отношения, хотя, даже судя по твоему рассказу в письме, ничего толком вас не соединяет. Вы не общаетесь, мужчина твой существует в некоей параллельной реальности и болезненно реагирует на твои попытки вернуть его в твой мир. НА мой взгляд, в такой ситуации нужно расставаться. Просто даже из тех соображений, что пока ты рядом и доступна для контакта – ты не имеешь для него никакой ценности. Переоценка происходит, когда понимаешь, что потерял. А пока, конечно, ему свежие отношения куда интереснее. Так что, я бы, на твоем месте, свалила (пока детей случайно не нажили). И там уже смотрела по обстоятельствам. Возможно, он поймет, что ты для него куда важнее, чем он думал, пока ты была рядом. А может, обрадуется и забудется в новых отношениях. Оба варианта прекрасны тем, что это движение. Или ваши отношения выйдут на новый уровень (обновленные чувство, поход в загс, дети). Или ты освободишься от ненужных отношений (до того, как станет слишком поздно что-то менять).
-
СергейАнастасия, я вряд ли смогу тебя чем-то успокоить. Судя по всему, твой приятель увлекся другой женщиной. Отсюда и странности в поведении. Увы, но так случается в жизни. Особенно если изначально особых чувств не было, а с течением времени, и те, что имелись, совсем угасли. Вот и мается, и ведет себя, непонятно как. Отчего не расставит все сразу по местам? Видимо потому, что рядом с тобой провел довольно длительное время, и просто встать и уйти не может. Возможно, совесть не позволяет, возможно, чисто бытовые и материальные «якоря» присутствуют. Однако и продолжать привычное общение он тоже уже не в состоянии. Поэтому скорее всего, в ближайшем будущем парень все-таки уйдет. Ну, или доведет ситуацию до абсурда, и ты сама его выгонишь. Последний вариант, кстати, наиболее вероятен. Ведь одно дело взять на себя ответственность и признаться в том, что все кончилось, то есть признать себя виновником ситуации, и другое, если тебя выгнали. Тогда вроде, как и не виноват совсем. Так что велика вероятность того, что парень будет нагнетать обстановку, вести себя абы как, задерживаться, или вообще не ночевать дома, пока тебе это не надоест окончательно и ты не пошлешь его куда подальше. В связи с этим, не советую тянуть с неизбежным. Судя по поведению, надеяться тут больше не на что, а потому чем дольше будешь тянуть с расставанием, тем хуже для всех. В общем. устраивай мужику финальный разговор с расстановкой точек, и выгоняй. Иначе только зря время и нервы потратишь.
Обсуждение 11
-
МатрешкаНастя, иногда мужчины говорят правду. Если они предлагают расстаться, то это означает, что хотят расстаться. Какая разница в чем причина? Он не хочет быть с тобой. Этого разве не достаточно? Зачем унижаться и хвататься за призрачные фантазии? Его увлечение другой очевидно и не важно был ли между ними секс. Возможно он просто ей не нужен как мужчина и она просто пользуется его помощью, а возможно морозит для большей привязанности. Но в этой ситуации рулит уже она, и как только позволит ему что-то большее, он уйдет и не будет ждать вашего решения. По сути он уже весь в отношениях с ней, а вы просто груз, от которого хочется избавиться. Тут выход только один, и все уже о не написали - нужно уходить. Как бы больно не было, это не смертельно и не конец света. Еще встретите своего человека.
20.09.17 10:35
-
Ого, он уже сказал, что надо расстаться, а вы его всё уговариваете остаться вместе... Это он вас должен уговаривать! Вам-то это зачем, не за кем посуду мыть?
20.09.17 10:17
-
лакиНастя, не будь дурой, а?) кому верить? доверять чему? парень влюбился, хочет уйти, прямым текстом тебе сказал, а ты врубила всепонимающую мамочку и чего-то там "прощаешь", ну ты дура совсем что ли? на помойке себя нашла,да? последний вагон и надо хватать его и все проглатывать абы был?? роман у него с коллегой, роман, а переспали уже или нет - вопрос времени. в любом случае, собралас вещи и ушла. ну или его шмотки собрала и выставила. всё. не привыкай к плохому, а то так и привыкнешь!
20.09.17 09:51
-
ДашаВаш сожитель к вам остыл. Возможно он всегда вас рассматривал как проходной вариант, пока не придет та самая. Она пришла, так что на выход. И не цепляйтесь за него, бесполезно, только отвращение будете вызывать своей навязчивостью. Расставайтесь гордо, и делайте выводы на будущее! Если мужчина за год сожительства не позвал в ЗАГС, то и не позовет.
20.09.17 09:41
-
звездочка )Да, "сотый раз спросила" это мощно ) Настя, в песне Лаймы Вайкуле есть замечательные слова "ты ничего не ответил, но это и был ответ", учись понимать и чувствовать ситуации не только через слова. Читаю твое письмо и думаю - да, тебе очень не хочется чтобы это все происходило, поэтому тебе отчаянно хочется верить, что ничего у вас не изменилось. Но увы. Он сильно увлекся другой и даже предложил тебе расстаться, поэтому твое "хочу доверять" звучит как слова человека в глубоком шоке, который отрицает очевидное происходящее. Я думаю, что собирать вещи он начнет уже скоро, по мере развития отношений там у них.
20.09.17 08:52
-
KoshkaА зачем Вам вообще все это нужно?
20.09.17 08:46
-
Ну он же предложил вам расстаться? А вы цепляться за него стали, он дал "заднюю". Потому, что 3 недели еще немного для отношений, а с вами он уже 5 лет. Ну, ждите, когда 3 недели превратятся в 3 месяца, рога ваши станут ветвистыми, нервы истреплятся, а скандалы окончательно похоронят ваши отношения.
20.09.17 08:15
-
ЮликонПять лет большой срок и отношения должны выходить на другой уровень, Ваши наоборот стухли. Не пресуйте, верните себе себя, чтобы опять стать интересной. На сравнении с этой коллегой - там движуха, события, а у Вас все тихо. Ничегошеньки нового. Самой то не скучно?
20.09.17 08:07
-
Это не муж, а сожитель. И он не считает себя занятым. Поэтому интересоваться коллегой, соседкой и просто другой женщиной он считает себя вправе. Увы.
20.09.17 04:26