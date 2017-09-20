У него платоническая любовь к коллеге?

Алена

Анастасия, возможно, стоит перестать называть мужчину, с которым ты живешь 5 лет, но который так и не удосужился позвать тебя замуж, - мужем. Это сожитель, и формально у него есть все права интересоваться другими женщинами, помогать им, слать им пожелания на ночь. Вообще, 5 лет сожительства – это некий предел. Собственно, и 3 года – уже показатель. Если за такой период желания определиться не возникло, значит, твой партнер все еще в поиске, и в любой момент может встретить «ту самую», но это будешь не ты. Что мне в твоей ситуации любопытно – так это то, как ты сама цепляешься за эти отношения, хотя, даже судя по твоему рассказу в письме, ничего толком вас не соединяет. Вы не общаетесь, мужчина твой существует в некоей параллельной реальности и болезненно реагирует на твои попытки вернуть его в твой мир. НА мой взгляд, в такой ситуации нужно расставаться. Просто даже из тех соображений, что пока ты рядом и доступна для контакта – ты не имеешь для него никакой ценности. Переоценка происходит, когда понимаешь, что потерял. А пока, конечно, ему свежие отношения куда интереснее. Так что, я бы, на твоем месте, свалила (пока детей случайно не нажили). И там уже смотрела по обстоятельствам. Возможно, он поймет, что ты для него куда важнее, чем он думал, пока ты была рядом. А может, обрадуется и забудется в новых отношениях. Оба варианта прекрасны тем, что это движение. Или ваши отношения выйдут на новый уровень (обновленные чувство, поход в загс, дети). Или ты освободишься от ненужных отношений (до того, как станет слишком поздно что-то менять).