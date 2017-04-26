Отпустить его? Или изменить отношение к ситуации?

Встречаюсь с парнем (ему 24) третий год. Из них первый год - отношения на расстоянии, второй год - армия. Буквально четыре месяца назад он приехал в Москву (сам он наполовину кавказец). Первое время после долгой разлуки мы с ним часто виделись (может 1-2 раза на неделе), сейчас наши встречи очень редкие (1 раз в две недели) он приезжает ко мне, вместе мы готовим, смотрим фильмы, реже гуляем или ходим на какие-то развлекательные мероприятия. Часто о встречах спрашиваю я: «Что с выходными у тебя? Увидимся?» А в последнее время он перестал быть нежным, заявил, что не любит целоваться. Мне было обидно это слышать т.к. раньше, в конфетно-букетный период, он целовался и не говорил таких вещей. А оказалось, с его слов, он не любит это вообще. Когда ссоримся, он первый идет навстречу, заглаживает вину. Общаемся мы с ним каждый день - днем, утром, а вечером он звонит! Он сейчас сваливает редкость встреч на открытие своего бизнеса, что очень тяжело, что надо потерпеть, подождать! У него есть претензии, что я мало работаю, что ругаюсь с ним из-за того, что не чем заняться! А сколько мне ждать? Месяц, два? Когда он, наконец, предложит увидеться? Конечно, я начинаю бесится от такого отношения. А в последний раз, я думала, он приедет ко мне на выходные, а он свалил все на плохую погоду и усталость, при этом добавив: «Знаю, что ты обидишься!» Ну я и обиделась. Сама я работаю преподавателем, занимаюсь профессионально тяжелым спортом, в свободное время преподаю танцы, у меня много увлечений, и я разносторонняя личность, но мне хочется какой-то стабильности в отношениях. Может в недалеком будущем жить вместе (он, вроде как, не против, со слов). Но в некоторые периоды я думаю, что моя чрезмерная активность в отношениях его раздражает, а при встречах я хочу обниматься, целоваться - его начинает это бесить. Я чувствую, что он меня не ценит, как хочется мне! Да, иногда лежу и думаю: а перерастут ли эти отношения во что-то серьезное? Может, я форсирую события (тут я описала больше отрицательные моменты, не упомянув поступки и многие вещи, которые он делал для меня)? Что мне делать? Отпустить его? Работать над собой и своими страхами? Или выждать паузу? Или изменить отношение к ситуации?

Маша,

Москва, 23 года

26.04.17

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