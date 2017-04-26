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Отпустить его? Или изменить отношение к ситуации?


Встречаюсь с парнем (ему 24) третий год. Из них первый год - отношения на расстоянии, второй год - армия. Буквально четыре месяца назад он приехал в Москву (сам он наполовину кавказец). Первое время после долгой разлуки мы с ним часто виделись (может 1-2 раза на неделе), сейчас наши встречи очень редкие (1 раз в две недели) он приезжает ко мне, вместе мы готовим, смотрим фильмы, реже гуляем или ходим на какие-то развлекательные мероприятия. Часто о встречах спрашиваю я: «Что с выходными у тебя? Увидимся?» А в последнее время он перестал быть нежным, заявил, что не любит целоваться. Мне было обидно это слышать т.к. раньше, в конфетно-букетный период, он целовался и не говорил таких вещей. А оказалось, с его слов, он не любит это вообще. Когда ссоримся, он первый идет навстречу, заглаживает вину. Общаемся мы с ним каждый день - днем, утром, а вечером он звонит! Он сейчас сваливает редкость встреч на открытие своего бизнеса, что очень тяжело, что надо потерпеть, подождать! У него есть претензии, что я мало работаю, что ругаюсь с ним из-за того, что не чем заняться! А сколько мне ждать? Месяц, два? Когда он, наконец, предложит увидеться? Конечно, я начинаю бесится от такого отношения. А в последний раз, я думала, он приедет ко мне на выходные, а он свалил все на плохую погоду и усталость, при этом добавив: «Знаю, что ты обидишься!» Ну я и обиделась. Сама я работаю преподавателем, занимаюсь профессионально тяжелым спортом, в свободное время преподаю танцы, у меня много увлечений, и я разносторонняя личность, но мне хочется какой-то стабильности в отношениях. Может в недалеком будущем жить вместе (он, вроде как, не против, со слов). Но в некоторые периоды я думаю, что моя чрезмерная активность в отношениях его раздражает, а при встречах я хочу обниматься, целоваться - его начинает это бесить. Я чувствую, что он меня не ценит, как хочется мне! Да, иногда лежу и думаю: а перерастут ли эти отношения во что-то серьезное? Может, я форсирую события (тут я описала больше отрицательные моменты, не упомянув поступки и многие вещи, которые он делал для меня)? Что мне делать? Отпустить его? Работать над собой и своими страхами? Или выждать паузу? Или изменить отношение к ситуации?
Маша,
Москва, 23 года
26.04.17
Отпустить его? Или изменить отношение к ситуации?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Маша, думаю, вы просто перерастаете друг друга, и ваши отношения начинают нервировать вас обоих. Твой парень не стремится развивать их, потому что уже не уверен в том, что ты – та самая девушка, которая ему нужна. Отсюда и нелюбовь к поцелуям. Если бы он с самого начала был таким – можно было бы списывать его «холодность» на воспитание и психологические барьеры. Но, знаешь, фишка в том, что с любимым человеком, наоборот, ты раскрываешься и барьеры снимаются. Когда любишь, доверяешь, и хочешь быть рядом, многие психологические блоки уходят. А у твоего парня все наоборот. Так что, скорее всего, он сам чувствует, что ты – не его женщина, отсюда и начинается отторжение, нежелание проявлять чувства, отсутствие нежности к тебе. Я не думаю, что тебе следует продолжать инициативничать. Спусти на тормоза. Перестань искать с ним встреч. Выжди паузу и никак не проявляй свое желание увидеться с ним. Займись своими делами, собой. Общаться по телефону – не вопрос. Но без придыхания и без претензий. Будь незаинтересованной. И посмотри, что будет. Если он слишком заработался – его эта холодность отрезвит. Но, скорее всего, он просто будет тебе благодарен за то, что ты перестала его выдергивать, и ваши отношения плавно начнут сходить на «нет». В этом нет ничего плохого, т.к., лучше так, чем потратить несколько лет на человека, которому ты не нужна.

  • Сергей

    Маша, лично я считаю, что мужчина, который действительно любит женщину, и хочет быть с ней, сам станет проявлять инициативу, предлагать встречи, настаивать на совместном проживании. Если же у него возможность общаться появляется один раз в две недели, да и то не по его желанию и инициативе, значит, девушка ему особо не нужна. Точнее - вообще не нужна. Увы. И надеяться, что такие отношения могут перерасти во что-то серьезное - несколько неразумно. Тем более, что парень практически прямым текстом начал говорить тебе об отсутствии чувств. Поэтому я бы предложил тебе прекратить заниматься ерундой и выдавать желаемое за действительное. Данный молодой человек - не более чем приятель, и никогда не станет ничем большим. С ним можно переписываться в соцсетях, иногда пересекаться на тусовках, и всё. Поэтому, если тебе нужен по-настоящему свой мужчина, с которым захочется чего-то большего и более серьезного, чем разговоры по телефону и редкие походы по кафешкам, то лучше начинай искать в другом месте. Этот парень - не то. Кстати, ты и сама это чувствуешь. Хотя, безусловно, каждый волен портить себе жизнь по-своему. И ты тоже вполне вольна потратить еще лет десять на ожидание чего-то невероятного. Только потом не жалуйся на напрасно потраченные годы.

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Обсуждение 16  

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  • 50/50
    Маша, если у парня и есть какие-то отношения, то они НЕ с Вами)
    		 26.04.17 09:57
         
    1
         
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  • Ольга
    Встречи 2 раза в месяц, в остальное время "открывает свой бизнес"))) нефтепровод что ли? ИП Джугашвили И. В.))) Маша, принимайте реальность как она есть, не придумывайте себе иллюзии. Вы для него запасной аэродром, проверенный годами, а целуется он уже с другой/другими.
    		 26.04.17 09:55
         
    1
         
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  • Maskat
    Вы ему уже физически неприятны, скоро начнет посылать прямым текстом, если намеков не понимаете
    		 26.04.17 09:52
         
    0
         
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  • Лада
    Маша, вам 23 года, вы живете в городе, где всегда есть чем заняться. отпустите ситуацию, сделайте паузу и просто живите своей жизнью. Пусть сам делает первые шаги, звонит, договаривается о встрече (если у вас этот вечер будет свободным). Вы энергичный человек, это видно,но в этих отношениях должен вести он, инициативы исходить от него, а вы их рассматривать. У вас получается все наоборот, к примеру, вы решили и донесли до него, что собираетесь с ним жить, а он "не против"))) что такое "не против"?? И вас такой ответ не смущает, что печально.
    		 26.04.17 09:40
         
    0
         
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  • Ellis_@
    Отношений тут пока никаких нет, и, похоже, их не будет даже при усердиях. Очень вы его уговариваете, а он и так целоваться не любит, погода для встреч не лётная, а времени для вас и вообще мало. Что делать? Я бы самоустранилась. Чесслово, не вижу смысла бегать за ним. И так не поймаешь))
    		 26.04.17 08:54
         
    1
         
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  • Джнй
    иногда лежу и думаю/// попробуйте думать стоя))
    		 26.04.17 08:30
         
    3
         
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  • корЗинка
    Девушка. Ну вот представьте, с кем бы вы НЕ хотели целоваться? Вы можете быть дружны с этим человеком, делать для него много хорошего, и симпатизировать ему, но вот поцелуи с ним - буэээ, даже представить тошно. Вот так к вам и относятся. Отторжение к вам. Это даже не сигнал, это набат))) Нечего там строить и развивать,как вы это любите в вашем возрасте)))
    		 26.04.17 07:15
         
    2
         
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  • Вечерняя
    Маша, не твое. Оставь это и займись собой. В смысле, начни сиять в другую сторону.
    		 26.04.17 06:31
         
    1
         
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  • Krazy
    Ого, целоваться не любит? Вы ему физически неприятны. Заимейте гордость и отстаньте от парня.
    		26.04.17 04:36
         
    3
         
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  • Прелесть
    Год на расстоянии год армии и несколько встреч вживую без его инициативы. Причём он сваливает ! ( слово то какое подходящее6 на занятость не любит целоваться мы ссоримся я начинаю беситься его раздражает. Ну и покажите мне где тут интересные отношения которые могут перенести в ещё более приятные ???
    		26.04.17 02:50
         
    4
         
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  • Хахаха
    Вам 23, а ведете себя как , незрелый капризный ребенок, которому мама конфетку не купила и он падает на пол в истерике, требуя желаемого. Парень в Москве всего 4 месяца, пытается наладить бизнес, конечно у него стресс и ему точно не до романтики! Ему не разорваться между Вамии делами. Дайте ему время и поддержите его.
    		26.04.17 01:48
         
    -2
         
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    • Прелесть
      С армии знаете как парни хотят девушек? Каждый день готовы на свидания хоть пешком бежать! На что время ему дать? :-) чтобы девушку захотел? :-D Не смешите. На свидания с ней не спешит. Отдышаться не успевает.
      		26.04.17 02:53
           
      4
           
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  • жужа@
    Тухлый вариант. Какие такие отношения, если за три года Вы доросли до встреч раз в две недели? Маша, понимаю, в 25 лет страшно хочется замуж, перрон уходит, но тут явно сова, которую на глобус не натянуть. Отпусти, встретишь другого.
    		26.04.17 00:06
         
    7
         
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