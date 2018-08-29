Опять расставаться? А он такой замечательный

Алена, ну и ты тоже прекращай витать в облаках. Как называются отношения, которые не выдержат испытание расстоянием? Как называются отношения, в которых один пытается решить свои потребности за счет другого? У вас, возможно, хороший секс и на этой почве есть взаимопонимание. Но отношения без обязательств и перспектив закончатся плачевно только для тебя. Парню всего 21, он не самостоятельный. Более того – иностранец. Он собирается остаться в твоем городе после учебы? Жить будет где? У тебя? Какое будущее он себе рисует? Ты же большая девочка, и он тоже уже совершеннолетний, вы оба понимаете, что ваши отношения – это тупик. Но для него это – секс и какие-то приятные бонусы в чужом городе. А для тебя? Когда он уедет домой после учебы, чтобы жениться на девушке, которая его там ждала, ты что будешь делать?

Да, примеры успешных отношений, где мужчина сильно младше женщины, существуют. Взять хотя бы президента Франции, Эммануэля Макрона и его жену Брижит. Но как раз в этих отношениях парню ничего не помешало: ни запреты родителей, ни переезд в другой город. Как бы ни относились к этой паре окружающие, но Эммануэль сохранил свою влюбленность и добился своего. А твой парень уже заранее уверен, что вашим отношениям не пережить твой переезд в другой город, где ты сможешь самореализоваться в карьере и зарабатывать приличные деньги? Значит, ты нужна ему только, пока ты живешь там, где он учится. Понимаешь?