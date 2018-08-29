Опять расставаться? А он такой замечательный
Он иностранец, учится в моем городе. И ему 21. Можно сказать, женат на своём универе. У нас отличное взаимопонимание, которого мы достигли быстро. Это то, что ему и мне угодно в отношениях: никакой созависимости, дешёвых манипуляций, нервотрепок. Та любовь, которой я хочу. Я получаю и отдаю. Но я несчастлива в финансовом и карьерном плане здесь. И я не смогу здесь поднять и третью часть того, что мне предлагают на контракте заграницей. Стоит мне придраться к одному контракту и отказаться от него, как предлагают лучше. Жизнь будто кричит «не оставайся здесь, ты должна идти к целям». Но я впервые в жизни счастлива в отношениях. Хоть между мной и им такая пропасть и разница в возрасте. Ему 21. Ближайшие годы развития этих отношений не жди, скорей всего. Он молит чтоб осталась, ведь он не витает в облаках и понимает, что потеряем мы друг друга, если я уеду без возможности навещать. А я не знаю, что делать. Было больно оставаться здесь, а теперь больно и то, и другое. Я не хочу разочарований больше, я от них устала. Опять расставаться? Он просто замечательный.
Мнения наших экспертов
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Алена
Алена, ну и ты тоже прекращай витать в облаках. Как называются отношения, которые не выдержат испытание расстоянием? Как называются отношения, в которых один пытается решить свои потребности за счет другого? У вас, возможно, хороший секс и на этой почве есть взаимопонимание. Но отношения без обязательств и перспектив закончатся плачевно только для тебя. Парню всего 21, он не самостоятельный. Более того – иностранец. Он собирается остаться в твоем городе после учебы? Жить будет где? У тебя? Какое будущее он себе рисует? Ты же большая девочка, и он тоже уже совершеннолетний, вы оба понимаете, что ваши отношения – это тупик. Но для него это – секс и какие-то приятные бонусы в чужом городе. А для тебя? Когда он уедет домой после учебы, чтобы жениться на девушке, которая его там ждала, ты что будешь делать?
Да, примеры успешных отношений, где мужчина сильно младше женщины, существуют. Взять хотя бы президента Франции, Эммануэля Макрона и его жену Брижит. Но как раз в этих отношениях парню ничего не помешало: ни запреты родителей, ни переезд в другой город. Как бы ни относились к этой паре окружающие, но Эммануэль сохранил свою влюбленность и добился своего. А твой парень уже заранее уверен, что вашим отношениям не пережить твой переезд в другой город, где ты сможешь самореализоваться в карьере и зарабатывать приличные деньги? Значит, ты нужна ему только, пока ты живешь там, где он учится. Понимаешь?
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Сергей
Алёна, лично я убежден, что каждый взрослый человек, волен портить себе жизнь как ему заблагорассудится. Поэтому если ты считаешь, что нужно отказаться от хорошего контракта, нового Мира, людей, возможностей только потому, что хочется остаться, то не нужно ничего придумывать. Просто оставайся. И не нужно приплетать странные, почти свободные отношения с неким юношей. Видишь ли, человек в твоем возрасте уже должен понимать, что действительно серьезные, доверительные и высокие отношения, не могут закончиться с появлением хороших перспектив у одного из партнеров. Даже наоборот. Ведь переехать туда, где больше возможностей, можно и вместе. Один едет и устраивается, после чего «перетаскивает» второго. Тем более, что у этого второго никаких особых «привязок» к нынешнему месту обитания нет. В этом нет ничего странного, страшного или опасного. Главное, чтобы между партнерами имелось взаимопонимание и желание быть вместе. Остальное такие люди решат.
В твоем же случае, как я понимаю, между вами нет ничего, кроме свободных отношений, периодических постельных упражнений и твоих мечтаний о чем-то возвышенном. Да еще и парню всего 21 год. То есть любой нормальный человек прекрасно осознает, что подобная связь будет держаться только до момента, пока молодой человек не поумнеет, или у него появится другая девушка. И ты это тоже, кстати, отлично понимаешь. Но при этом утверждаешь, что именно из-за таких, явно не имеющих никаких перспектив взаимоотношений, отказываешься от выгодных контрактов и возможности изменить жизнь? Извини, но не верю. Тут скорее дело в том, что ты просто боишься что-то резко и кардинально менять. Боишься уезжать в другую страну и начинать строить жизнь заново. Потому и ищешь любые поводы не делать этого. Так вот – не нужно. Гораздо правильнее честно признаться самой себе в имеющихся страхах. Тогда и бороться с ними станет легче.
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Лучшие комментарии
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Джей 29.08.18 06:42Женщина,,Вы с ума сошли??? Мальчик доучится и свалит, а Вы-то останетесь. Какое взаимопогимание? вы живете разными потребностями. Объединяет вас одно: ему вдали от семьи не хватает родных и мамы, которую Вы ему с успехом ззаменяете. Обретите себя! 30 лет, семью как бе пора и детей. А мч еще минимум 5 лет надо, чтобы встать на ноги. Вам уже 35. В итоге останетесь и без семьи, и без работы.
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Прелесть 29.08.18 09:22Заграницей вы таких пучками будете иметь. Кстати не выходите за первого. Отбирайте лучшего. Заграницей 30 вообще не возраст. Выбирайте самого лучшего!
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Вера 29.08.18 07:56"Не стоит бояться перемен. Чаще всего они случаются именно в тот момент, когда они необходимы". Конфуций
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Koshka 29.08.18 08:45Не обманывайте себя, вот что главное. Давайте сначала про студента из далеких жарких стран. Ваши отношения не уникальны. Классиков мировой литературы почитайте, полно книг про отношения молодого дарования и взрослой покровительницы. "Красное и черное", отличный пример. А в жизни таких отношений больше, чем в книгах. Найти такие отношения нетрудно в любой стране. Далее, некие контракты предлагаются. Вот тут интересно, они реально предлагаются, только садись и подписывай? Или это некие отвлеченные рассуждения, вот мы бы Вас взяли... Если Вы видели этот контракт с суммой, то сначала советую как бывалая, изучите подводные камни контракта, потом страну, сколько стоит жилье, еда, медобслуживание, страховки, какие налоги. Почему-то многие люди представляют себе, что зарплата увеличится, а расходы останутся на месте. Реальность может сильно удивить.
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Нетуника 29.08.18 08:09Поезжайте в Ваши заграницы, работайте себе на здоровье и присматривайте жениха импортного лет 30-40 для создания семьи. Ибо я не совсем поняла, почему живя в разных странах нельзя летать друг к другу в гости? У Вас будет работа = Вы сможете купить себе билет на выходные, праздники и отпуска. А мальчонке ж придется напрягаться, работу искать, денежки на Вас тратить. Это называется, что ваша пара не переживет расстояния??? Конечно, за бесплатно любить взрослую тетю-то полегче будет для мальца...
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жужа@ / 29.08.18 13:42А с чего многие решили, что автору предлагают "Италию" ? Может Узбекистан или отдаленное село в Сибири? Но все равно стоит поехать хоть на полгода, что бы на расстоянии трезво взглянуть на эти "отношения" раз уж так заклинило.
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Проходя мимо / 29.08.18 12:08А мне понравилась фраза "Стоит мне придраться к одному контракту и отказаться от него, как предлагают лучше." Мне кажется, в ней - вся девушка, вся история ее заблуждений.
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Склифософский / 29.08.18 11:04Поддерживая большинство комментаторов в вопросе объективно низкой ценности отношений с временным гостем, не планирующим совместного будущего, однако замечу, что для Казахстана заграница - это и Россия, и Украина, и прости Господи, Таджикистан, и другие страны бывшего СССР. Там для женщины 30 лет обстановка с ухажёрами будет подобная обстановке в родном городе. Потому что менталитет у нас очень схожий. По вопросу контракта за границей, помимо вопроса о том, что ж за специальность у героини такая денежная и востребованная за границами Актобе, интересует ещё вопрос о том, с какой целью в принципе необходимо "поднимать такую сумму"? Деньги ради чего?
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[email protected] / 29.08.18 09:53Езжайте и даже не думайте. Новая страна, новая работа, новые знакомства, новые горизонты. Какие тут могут быть сомнения. Мальчику 21 год. Я бы даже не раздумывала на вашем месте))
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[email protected] / 29.08.18 10:55P.S. Один мой приятель влюбился в девушку-неврапотолога. Девушка делает карьеру, пишет диссертацию и недавно ее пригласили в Германию. Предложили шикарную работу. Язык она знает в совершенствве - она там училась. Уехала и платочком помахала. Он влёблён до опупения, уже жениццо хотел. С мамой знакомить. Ей сейчас 34, она глазки сделала: эй, ты что? У меня планы! Он после ее отьезда еще больше по ней страдает)) Она теперь на пьедестале. Недосягаемая мечта, которую ждать можно вечно)) И молодец. Вот Кейт Миддлтон и Меган Маркл отказались от своей карьеры. Но там понятно, во имя чего. А тут что? Ради просто регулярного секса и доброго слова? Не мало хотите от жизни?
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лаки / 29.08.18 11:36ну раз така любовь така любовь, так и ехал бы за ней следом, нашел бы работу, глядишь и сам бы лучше устроился, и поженились бы
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[email protected] / 29.08.18 12:08Так он уже поехал, и уже вернулся обратно. Лаки, она крутится среди профессуры и всяких докторов наук. Какую такую работу он найдёт, без языка и .. эх. Дело гиблое, имхо. Замучает ее своей ревностью и ничего хорошего не выйдет. Я реально смотрю на ситуэйшн. Невесту выбрал себе не по размеру. У меня нет сомнений, что она выйдет замуж.
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Прелесть / 29.08.18 09:22Заграницей вы таких пучками будете иметь. Кстати не выходите за первого. Отбирайте лучшего. Заграницей 30 вообще не возраст. Выбирайте самого лучшего!
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Никольски / 29.08.18 10:07Да ! Да, пучками и еще толпа. ) Я когда в Италию приехала ахнула. Я то ехала из Грузии , замужней патроной. Уважаемая жена Уважаемого господина Н. А приехала в страну, где меня все видели девченкой , которая , почему то с мужем)))). Это было не очень понятно окружающим и муж не виделся препятствием для романа)). Даже мои дети потом не останавливали ухаживать и надеятся на роман. И толпы таких вот юнцов с блеском в глазах.
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[email protected] / 29.08.18 10:49Зависит от страны и обычаев, конечно. Италия - особенно благоприятная страна для аморов. Например, в моей Польше совсем иначе, чем в Италии. Тут народ весьма сдержанный. Но тем не менее, интересная молодая женщина без внимания не останется нигде. Я абсолютно уверена, что кавалеров у авторо будет больше, чем дома. И в нужном возрасте и статусе.
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звездочка ) / 29.08.18 08:51Стоит мне придраться к одному контракту и отказаться от него, как предлагают лучше.../// конечно, надо ехать. Жизнь или толкает, или наоборот не пускает куда-либо не зря, во всем есть свой смысл. "он не витает в облаках и понимает, что потеряем мы друг друга, если я уеду без возможности навещать". Это в наше-то время? Разве что секс можно временно потерять, но не связь с любимым человеком. Тем более надо ехать, станет понятно что у вас за любовь, такая ли она глубокая и настоящая как ты о ней думаешь. Парень меня удивляет. Для него тоже возможности самореализации открываются, а он не придает этому значение.
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звездочка ) / 29.08.18 09:23лучше бы он не витал в облаках на тему "что я буду делать после учебы", больше практичности в жизни ему не помешает
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Zavoronok / 29.08.18 12:59Лично меня парень не удивляет, тут всё понятно. Хочется секса без обязательств и последствий и напрягаться особо не надо. Его ровестницы более требовательны в этом плане, будут требовать внимания и развлечений как минимум, если не денег и подарков, а тут тетёнька на всё готова и согласна, и тратиться на неё не нужно.
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Прелесть / 29.08.18 08:51Бред. Ваш возлюбленный на Вас уже женился? Нет? Вот и весь Вам ответ. Спустилась на грешнуб землю. Вам 30. Это уже возраст. Моё мнение - у вас УЖЕ Ку-ку.
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Koshka / 29.08.18 08:45Не обманывайте себя, вот что главное. Давайте сначала про студента из далеких жарких стран. Ваши отношения не уникальны. Классиков мировой литературы почитайте, полно книг про отношения молодого дарования и взрослой покровительницы. "Красное и черное", отличный пример. А в жизни таких отношений больше, чем в книгах. Найти такие отношения нетрудно в любой стране. Далее, некие контракты предлагаются. Вот тут интересно, они реально предлагаются, только садись и подписывай? Или это некие отвлеченные рассуждения, вот мы бы Вас взяли... Если Вы видели этот контракт с суммой, то сначала советую как бывалая, изучите подводные камни контракта, потом страну, сколько стоит жилье, еда, медобслуживание, страховки, какие налоги. Почему-то многие люди представляют себе, что зарплата увеличится, а расходы останутся на месте. Реальность может сильно удивить.
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torling / 29.08.18 08:10Если останетесь, то будет момент, когда вы своего возлюбленного возненавидете за упущенные возможности, особенно, если он зарабатывать будет мало, а на первых порах он мало будет зарабатывать. Вам нужна такая перспектива? Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть всю жизнь. Я б поехала и его перетащила со временем. Да, есть шанс расстаться, если уедете, но на мой взгляд, если остаться-шансов разойтись ещё больше!
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Нетуника / 29.08.18 08:09Поезжайте в Ваши заграницы, работайте себе на здоровье и присматривайте жениха импортного лет 30-40 для создания семьи. Ибо я не совсем поняла, почему живя в разных странах нельзя летать друг к другу в гости? У Вас будет работа = Вы сможете купить себе билет на выходные, праздники и отпуска. А мальчонке ж придется напрягаться, работу искать, денежки на Вас тратить. Это называется, что ваша пара не переживет расстояния??? Конечно, за бесплатно любить взрослую тетю-то полегче будет для мальца...
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Вера / 29.08.18 07:56"Не стоит бояться перемен. Чаще всего они случаются именно в тот момент, когда они необходимы". Конфуций
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ИДИЛИЯ / 29.08.18 07:00Вся ситуация полнейший абсурд. Нет чтобы обратить внимание на сверстников или людей по старше...
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Джей / 29.08.18 06:42Женщина,,Вы с ума сошли??? Мальчик доучится и свалит, а Вы-то останетесь. Какое взаимопогимание? вы живете разными потребностями. Объединяет вас одно: ему вдали от семьи не хватает родных и мамы, которую Вы ему с успехом ззаменяете. Обретите себя! 30 лет, семью как бе пора и детей. А мч еще минимум 5 лет надо, чтобы встать на ноги. Вам уже 35. В итоге останетесь и без семьи, и без работы.
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50/50 / 29.08.18 07:40добавить нечего
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Прелесть / 29.08.18 09:25Конкретно. Респект.
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лаки / 29.08.18 09:58ага, согласна. 9 лет разницы это много, он вообще еще дите дитем, ну вот она его "высидит" оженит на себе и будет всею жизнь на себе тянуть и финансово и морально. у нее явно уже материнский инстинкт разгулялся не на шутку, что она мужиков с детями уже путает. а судьба не просто так дает варианты для отъезда один лучше другого, потмоу что не просто намекает, а прям-таки ОРЕТ в голос уже - вали, тетенька!)))
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