Он женат, но нас тянет друг к другу

Ольга, тебе всего 17 лет, и в силу возраста ты еще не можешь взглянуть на ситуацию глазами взрослого разумного человека. Ты смотришь на взрослого мужчину и единственное, о чем думаешь, это о своих эротических фантазиях. Подумать о том, насколько надежен такой мужчина для серьезных отношений, у тебя просто не хватает зрелости и опыта. Ну, вот, ты начала с ним встречаться, и что дальше? Он женат, у него есть ребенок, он плевал на ребенка, он обманывает жену, которой клялся в верности, он нарушает педагогическую этику. Более того – он подпаивает своих несовершеннолетних студенток. А еще он очень недобросовестно относится к своим служебным обязанностям – вместо того, чтобы читать лекции тем, кто пришел, пусть пришло всего двое студентов, он с ними развлекался и смотрел киношку. И пил. Знаешь, прежде, чем пускаться с таким мужчиной во все тяжкие и портить себе карму (ибо только кармическая дура свяжется с женатым мужиком, у которого еще и ребенок имеется), подумай обо всем, что я написала выше. Мужчина, который способен предать одну женщину, то же самое сможет сделать и с другой. Но в твоем случае, скорее всего, максимум, который может тебе обломиться – это секс. Если повезет, то один раз. А если ты невезучая – то этот секс без обязательств может продлится несколько лет, за время которых он будет кормить тебя обещаниями обязательно развестись, когда ребенок подрастет, сдаст экзамены, закончит школу… По ходу пьесы его нелюбимая жена забеременеет вторым, и опять придется ждать, пока родит, пока ребенок сдаст экзамены… Короче, Ольга, не будь дурой. Влюбляться в преподов – это нормально. Не нормально – пить с ним коньяк и ждать и надеяться на серьезные отношения.

Сергей

Ольга, лично я очень советую не делать глупостей. Дело в том, что те чувства, которые ты сейчас испытываешь – это не совсем любовь. В научной литературе данный феномен называется «перенос» и в обязательном порядке возникает у огромного количества учеников и студентов. Все дело в том, что в детстве и юности все мы очень зависимы от «старших товарищей». Мы учимся у них, смотрим на них с завистью и восхищением, видим в них «родителей», причем зачастую таких, каких никогда не имели в реальности. И если вдруг такие «личности» вдруг начинают проявлять к нам интерес, то, естественно, возникает желание залезть к ним под теплое крыло и обрести защиту и покой в этом страшном взрослом Мире. Чисто детское, почти неконтролируемое желание. К счастью, в норме, через некоторое весьма непродолжительное время, и при правильном подходе со стороны учителя, все само собой проходит. Ведь человек растет, взрослеет, становится самостоятельным, и подобные «убежища» просто перестают быть необходимыми. Да и учитель, если к нему приглядеться повнимательнее и более взрослым взглядом, теряет свою привлекательность. Вдруг оказывается, что он не герой из сказки, а обычный мужик, причем не особо молодой и симпатичный, да еще имеющий массу вредных привычек. В Советском Союзе, будущих педагогов учили как справляться с такими проявлениями. Объясняли, что говорить, как не нанести травму юному неопытному созданию. Сейчас, увы, такое уже не практикуется, как я понимаю. В результате некоторые не особо чистоплотные «преподаватели» пользуются наивностью подопечных и тем самым, зачастую, ломают им жизнь. Ведь желания у взрослого дяденьки, женатого и обремененного детьми одно, а у пока еще восторженной и романтичной девочки совершенно другие. Ему нужно тело, необременительный по затратам секс, ну и поддержка собственного «реноме», и не более того. Ни высоких чувств, ни желания разводиться с женой и строить что-то новое, у мужика нет и в помине. Ты же уже напридумывала себе кучу возвышенно-романтических эскизов безусловно счастливого будущего, из которых, просто поверь, ни один не сбудется даже в малости. И что ты будешь делать, когда этот «самый лучший на свете мужчина», а по факту весьма подлый человек, поимев тебя в разных позах некоторое время, вдруг сообщит, что вам пора расстаться? А именно так и будет. К сожалению. И очень часто, в результате подобных «отношений», девушка приобретает массу проблем. Оно тебе надо? Нет, безусловно, каждый волен портить себе жизнь по-своему. Однако мой тебе совет – никогда не связывайся с женатыми мужчинами, особенно имеющими детей. Просто поверь на слово, ничего хорошего из этого не получится.