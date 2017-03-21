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Он женат, но нас тянет друг к другу


Столкнулась с проблемой, с которой, наверняка, сталкивались многие студентки. Я влюбилась в своего преподавателя информатики. На вид мужчина лет 30. Молодой, красивый, но женатый. Многие студентки засматриваются на него, как и я с подружкой. В последнее время к нему на лекции приходили только мы. И из-за этого на парах мы с ним смотрели разные фильмы и, естественно, хорошо подружились. Когда мы его видели на переменах, мы начинали хихикать, и он нам улыбался в ответ. Однажды, мы пришли на лекцию, и он нам предложил в честь 8 марта отметить. Мы пили коньяк, рассказывали разные истории. Он говорил, что мы первые студентки, с которыми он так открыто себя ведёт. Сказал, что нашёл меня в соцсетях (подружка смутилась, что не её). Затем на наши пары начали приходить другие студенты, и он вёл лекцию, при этом часто смотрел на меня и улыбался. Подруга это заметила и сказала, что больше она на его лекции не пойдёт, так как он дал понять, что мы ему нравимся, а он женат. В последнее время часто думаю о нём. Он заходит зачастую ко мне в гости в соцсетях. Я не знаю, как вести себя с ним. Он вроде и женат, и ребёнок есть, а всё равно тянет нас друг к другу. Подскажите, как дальше быть.
Ольга,
Молдова, 17 лет
21.03.17
Он женат, но нас тянет друг к другу

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Ольга, тебе всего 17 лет, и в силу возраста ты еще не можешь взглянуть на ситуацию глазами взрослого разумного человека. Ты смотришь на взрослого мужчину и единственное, о чем думаешь, это о своих эротических фантазиях. Подумать о том, насколько надежен такой мужчина для серьезных отношений, у тебя просто не хватает зрелости и опыта. Ну, вот, ты начала с ним встречаться, и что дальше? Он женат, у него есть ребенок, он плевал на ребенка, он обманывает жену, которой клялся в верности, он нарушает педагогическую этику. Более того – он подпаивает своих несовершеннолетних студенток. А еще он очень недобросовестно относится к своим служебным обязанностям – вместо того, чтобы читать лекции тем, кто пришел, пусть пришло всего двое студентов, он с ними развлекался и смотрел киношку. И пил. Знаешь, прежде, чем пускаться с таким мужчиной во все тяжкие и портить себе карму (ибо только кармическая дура свяжется с женатым мужиком, у которого еще и ребенок имеется), подумай обо всем, что я написала выше. Мужчина, который способен предать одну женщину, то же самое сможет сделать и с другой. Но в твоем случае, скорее всего, максимум, который может тебе обломиться – это секс. Если повезет, то один раз. А если ты невезучая – то этот секс без обязательств может продлится несколько лет, за время которых он будет кормить тебя обещаниями обязательно развестись, когда ребенок подрастет, сдаст экзамены, закончит школу… По ходу пьесы его нелюбимая жена забеременеет вторым, и опять придется ждать, пока родит, пока ребенок сдаст экзамены… Короче, Ольга, не будь дурой. Влюбляться в преподов – это нормально. Не нормально – пить с ним коньяк и ждать и надеяться на серьезные отношения.

  • Сергей

    Ольга, лично я очень советую не делать глупостей. Дело в том, что те чувства, которые ты сейчас испытываешь – это не совсем любовь. В научной литературе данный феномен называется «перенос» и в обязательном порядке возникает у огромного количества учеников и студентов. Все дело в том, что в детстве и юности все мы очень зависимы от «старших товарищей». Мы учимся у них, смотрим на них с завистью и восхищением, видим в них «родителей», причем зачастую таких, каких никогда не имели в реальности. И если вдруг такие «личности» вдруг начинают проявлять к нам интерес, то, естественно, возникает желание залезть к ним под теплое крыло и обрести защиту и покой в этом страшном взрослом Мире. Чисто детское, почти неконтролируемое желание. К счастью, в норме, через некоторое весьма непродолжительное время, и при правильном подходе со стороны учителя, все само собой проходит. Ведь человек растет, взрослеет, становится самостоятельным, и подобные «убежища» просто перестают быть необходимыми. Да и учитель, если к нему приглядеться повнимательнее и более взрослым взглядом, теряет свою привлекательность. Вдруг оказывается, что он не герой из сказки, а обычный мужик, причем не особо молодой и симпатичный, да еще имеющий массу вредных привычек. В Советском Союзе, будущих педагогов учили как справляться с такими проявлениями. Объясняли, что говорить, как не нанести травму юному неопытному созданию. Сейчас, увы, такое уже не практикуется, как я понимаю. В результате некоторые не особо чистоплотные «преподаватели» пользуются наивностью подопечных и тем самым, зачастую, ломают им жизнь. Ведь желания у взрослого дяденьки, женатого и обремененного детьми одно, а у пока еще восторженной и романтичной девочки совершенно другие. Ему нужно тело, необременительный по затратам секс, ну и поддержка собственного «реноме», и не более того. Ни высоких чувств, ни желания разводиться с женой и строить что-то новое, у мужика нет и в помине. Ты же уже напридумывала себе кучу возвышенно-романтических эскизов безусловно счастливого будущего, из которых, просто поверь, ни один не сбудется даже в малости. И что ты будешь делать, когда этот «самый лучший на свете мужчина», а по факту весьма подлый человек, поимев тебя в разных позах некоторое время, вдруг сообщит, что вам пора расстаться? А именно так и будет. К сожалению. И очень часто, в результате подобных «отношений», девушка приобретает массу проблем. Оно тебе надо? Нет, безусловно, каждый волен портить себе жизнь по-своему. Однако мой тебе совет – никогда не связывайся с женатыми мужчинами, особенно имеющими детей. Просто поверь на слово, ничего хорошего из этого не получится.

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Обсуждение 62  

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Лучшие комментарии

  • Zavoronok
    Советую взять пример с подруги, она явно умнее и дальновиднее.
    		 21.03.17 02:44
         
    26
         
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  • Джей
    Он заходит зачастую ко мне в гости в соцсетях. /// покопайтесь на его страничке, просмотрите друзей, там должна быть его жена, если есть, рассмотрите фотки, там наверняка они должны быть вместе, это вас может отрезвить. А вот если жена там не наличествует, то это знак, что странички у него две, и одна из них для таких как Вы студенток) в опчем то, что тянет — это нормально, а вот то, что коньяк пьете — нехорошо. Ощущение, что дядя ждет, когда Вам 18 исполнится. Моралей читать нет смысла, мысль, что женатые мужчины — табу закладывается с детства, если не заложили, сейчас уже поздняк метацо. Будете учицо на ошибках, и только от Вас зависит, сколько Вы их наваляете. Подруге плюс один, у нее по ходу базовая комплектация побогаче.
    		 21.03.17 08:07
         
    15
         
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  • Кейт
    Какой видимо талантливый препод, если к нему на пару кроме влюбленной девицы и ее подружки больше никто не ходит ?А он вместо преподавания с ними смотрит кинА и жрет коньяк
    		 21.03.17 05:17
         
    14
         
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  • Юликон
    Не знаю как в молдове, но в России за коньяк со студенческой и прочие амуры Можно и карьеру потерять.
    		 21.03.17 00:46
         
    12
         
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  • Вечерняя
    Я правильно поняла, что преподаватель распивает спиртные напитки с несовершеннолетними студентками, а вместо обучения устраивает киносеансы? Мило.
    		 21.03.17 06:24
         
    10
         
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  • mathilda
    тянет нас к друг другу - это очень мило! Ну тянет, ну совсем чуть-чуть... и что? На вашем жизненном пути будут (если повезёт) много мужчин, которые вам будут улыбаться, смотреть, заходить "в гости" на соц. сетях. Это как мороженое, как цветы - вы радуетесь этому, улыбаетесь и идёте своей дорогой. Вам ничего не надо делать. Не надо инициировать ничего, наслаждайтесь тем что вы нравитесь и всё. Копите любовь в сердце!
    		 21.03.17 17:00
         
    2
         
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  • Тётя Фика Санкт-Петербург
    "Когда мы его видели на переменах, мы начинали хихикать" - у меня всё.
    		 21.03.17 15:31
         
    10
         
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  • Ромашка_
    Очень многие студентки испытывают симпатию к своим преподавателям. Не будем судить Олю слишком строго, ей всего 17 лет.
    		21.03.17 15:07
         
    1
         
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  • Ромашка_
    Оля, а может, сосредоточиться на учебе?
    		 21.03.17 13:34
         
    6
         
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  • Колибри
    Ну, если вас не смущает, что он ведёт себя как козёл, строя глазки студенткам за спиной у жены, имея ребёнка, то вперёд. Вы, конечно же, совсем другое дело, чем его жена, которая его наверняка не понимает и не его достойна, и на которой он конечно женился о залёту, и с которой у него конечно же нет секса уже вот 3 года, и он конечно ни к кому не испытывал такого, как к вам, и уже вас он конечно не будет обманывать за спиной с другими студентками, и уж вашего общего ребёнка он никогда не бросит, так как вы не такая, и тд и тп.
    		 21.03.17 13:00
         
    5
         
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  • Ellis_@
    Женатый препод, к которому на занятия ходят 2 студентки ( и то одна передумала, а вторая потомучто имеет бубновый интерес), празднует с этими 17-летними студентками 8 марта, распивая коньяк. И еще, лазит по соцсетях втюренной в себя студентки. Каких приключений он ищет на свою 5-ую точку и что он может, Оль? У нас препод был по криминологии, доктор наук. У него такии лекции были, что зал битком забит был, надо было раньше приходить. Эрудиция, чувство юмора и умение вести интересные занятия - респект к нему был такой, что это надо еще уметь заслужить такое. Он когда заходил в аудиторию, все вставали по стойке смирно, а он сразу сажал, мол, ну зачем. Вот это препод, от которого можно прибалдеть. А это что, молодой и не очень умный, похоже.
    		21.03.17 11:53
         
    9
         
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  • Прелесть
    Вы не знаете как себя с ним вести. Надеюсь, я не опоздала с советом. Вести себя надо так ( учитывая что он женат / не свободен а рот разевает, а Вы ну очень молодая и свободная и ВСЕМ миром желанная) : Надо принято позицию дорогой дорогой груши ( весит груша - нельзя скушать) Искушать соблазнять и увиливать. Чтобы ВСЕ что тебе надо - к твоим ногам. Когда выдохнется или средств не хватит у него - вышвырнуть как ветошь. Мужики без принципов это слабое звено. Ими можно и нужно только пользоваться но одаривать собой ??? Это смешно. С чего слабакам то подарки для делать? Поймите это с молоду - тянуть должно только к сильным. А слабых надо использовать или игнорировать. Разве он по сути не г..юк? Цените себя выше ( если сумеете конечно) и не позволяйте г..ам собою пользоваться. Надеюсь, я не опоздала ....
    		21.03.17 11:19
         
    6
         
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    • Анна
      Юная дева люююююбит. Он может ей попользоваться, да и то вряд ли. А если вдруг она вытянет из него трехгрошевый подарок или поход в кафе, еще сильнее прилепится, потому что у нее будут доказательства его ответных сильных чувств.
      		21.03.17 11:37
           
      2
           
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      • Прелесть
        Значит, девушка дурно воспитана и себя вообще не ценит. ТоГда тут ничем не поможешь, если её доля такая дешёвая. А вообще то она спросила совета. Это уже даёт надежду что прислушается и не будет по жизни лёгкой сосиской всем желающим женатым. Надеюсь. И на этом удаляюсь :-).
        		21.03.17 11:44
             
        7
             
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  • юля Баку
    На безрыбье и рак рыба. Лёгкий флирт во время учёбы с молодым преподавателем почему нет?Но лёгкий .Приятно нравиться , смеяться иногда даже пить коньяк)..А вот серьёзно закручивать историю не стоит. Особенно в 17 лет, особенно с женатым, особенно с преподавателем. Когда приходит твой человек все сразу складывается легко и логично.Как то нет помех и тревог. Ну а так флертовать, когда 17 лет просто классно. Мне кажется нормальное состояние для очень юной девушки..Ах где мои 17 лет и весна опять.)
    		 21.03.17 10:42
         
    8
         
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  • лаки
    может вам эт, вуз сменить? фигня вуз-то, судя по всему, преподы раздолбаи, кино и коньяк вместо лекций, студенты на лекциях скучают явно, раз никто не приходит... перестаньте уже флиртовать с женатиком, это такая нудная и банальная история, что может не стоит уже ее повторять в стописятый раз, почитайте архивы клео, что ли...
    		 21.03.17 10:36
         
    8
         
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  • звездочка )
    Оля, есть, конечно счастливые истории. Например, Олег Табаков с Мариной Зудиной тоже были препод и студентка, но Табаков это глыба, а ты на такую мишуру повелась - коньяк, хихиканье, фильмы вместо лекций. Развивай в себе хороший вкус и влюбляйся в качественных мужчин.
    		 21.03.17 09:16
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Хахаха
      Какой такой хороший вкус - выйти замуж за страшненького старпёра Табакова с интимом в нагрузку?
      		21.03.17 11:35
           
      8
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Настасья Петровна
      О! По-моему, самый толковый совет сегодня.) В 17 лет «любови» у всех, а у некоторых и сурьезным чем-то потом заканчиваются.) Отношения с преподом - не крамола (но лучше дождаться 18)). Есть и исключениям в жизни место, не всё только правила. Но мужичок и правда не из качественных. Я понимаю, если бы на занятиях - все по делу, в сетях - интеллигентное общение, а не детский сад, а в свободное время - нормальная мужская инициатива, а не хихи и кино на парах. И аккуратно на поворотах до 18-ти. И самое главное при этом - паспорт без штампов. Вот тогда это красивая история про препода.))) А не про то, как малолетка перепутала Божий дар с яичницей.)) Пардон, без обид, все мы малолетками были.))
      		21.03.17 22:02
           
      0
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • жужа@
    Мне кажется, что девочка какую-то чушь написала и про фильмы вместо занятий, и про коньяк преувеличила. Детские фантазии на тему. В учебном заведении свободное посещение?
    		 21.03.17 08:59
         
    4
         
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  • Koshka
    Выучиваются такие студентки, а потом в профессии не умеют ничего, кроме как прыгать по койкам. Была бы я Вашей мамой, на преподавателя бы уже была бы жалоба в деканате.
    		 21.03.17 08:40
         
    10
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Джей
    Он заходит зачастую ко мне в гости в соцсетях. /// покопайтесь на его страничке, просмотрите друзей, там должна быть его жена, если есть, рассмотрите фотки, там наверняка они должны быть вместе, это вас может отрезвить. А вот если жена там не наличествует, то это знак, что странички у него две, и одна из них для таких как Вы студенток) в опчем то, что тянет — это нормально, а вот то, что коньяк пьете — нехорошо. Ощущение, что дядя ждет, когда Вам 18 исполнится. Моралей читать нет смысла, мысль, что женатые мужчины — табу закладывается с детства, если не заложили, сейчас уже поздняк метацо. Будете учицо на ошибках, и только от Вас зависит, сколько Вы их наваляете. Подруге плюс один, у нее по ходу базовая комплектация побогаче.
    		 21.03.17 08:07
         
    15
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Вечерняя
    Я правильно поняла, что преподаватель распивает спиртные напитки с несовершеннолетними студентками, а вместо обучения устраивает киносеансы? Мило.
    		 21.03.17 06:24
         
    10
         
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  • * ***
    Оля, пару месяцев назад здесь активно обсуждалась ситуация, которая начиналась по сценарию, который ты нам описываешь. Называлось все это "Знаю, вляпалась". Прогугли и прочитай для общего образования. Пригодится. Узнаешь и как подобрые "страсти-мордасти" развиваются, и к чему это приводит, и как со стороны выглядит.
    		 21.03.17 05:38
         
    3
         
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