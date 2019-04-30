Он вернулся к жене после 2 лет нашей любви
Меня зовут Элеонора, у меня есть хобби, которым я хорошо зарабатываю, люблю спорт, мужчины считают меня красивой. Веду личный блог. Но я попала в ситуацию сложную. Познакомилась с мужчиной, ему 26. Когда завязались отношения, он признался, что женат, и ребенок есть, что ребенка не бросит. От жены ушел, и мы два года прожили вместе. Два незабываемых года. Мы ездили в Испанию, Англию, Тайланд, ходили в театр, вместе бегали, много интересов. За два года мы очень полюбили друг друга.
Вопрос, который возникает - почему он не подает на развод? Первый год понятно: маленький ребенок, а второй? Сам он говорит, что ребенка жалко. Крупная ссора произошла тогда, когда мои подруги, гуляя по Санкт-Петербургу увидели его с женой в машине. Сфотографировали его машину и номер. Сильно поругались, и он признался, что общается с ней. Прошло уже 4 месяца. Мне плохо. Он вернулся к жене. Мне пишет. Я не отвечаю. Этот поступок меня убил. Объясните, почему он так поступил??? Почему не разводился?
Мнения наших экспертов
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Алена
Классическая иллюстрация поговорки «поматросил и бросил». В семье родился ребенок. Для части мужчин это очень болезненный сюжет. Все внимание жены приковано к маленькому, требовательному, постоянно орущему существу. Существо совершенно не интерактивно. Мужчина чувствует себя третьим лишним (при этом мыслей помочь жене, взять на себя часть забот – ноль). И вот, он уже смотри по сторонам, где соблазнительно маячат свободные, не обремененные детьми, молодые девушки. С ними можно перекантоваться. Но при этом следует иметь в виду, что каждая любовница хочет замуж и детей. А зачем это мужику, у которого уже есть и жена, и такой же вот маленький орущий ребенок?
Увы, но тебя использовали как временную замену. Мужчина твой переждал самое сложное время вдали от жены и ребенка. Делал то, что он не мог бы делать, останься он в семье: отдыхал, путешествовал, ходил в театр и прочее. Но теперь малыш подрос, его можно сдать в садик, бабушкам, няням. Так с чего вдруг мужику начинать все с нуля с тобой, если эта дистанция у него уже пройдена, а ты, хоть и мила, но не лучше жены?
Мой совет: продолжай не отвечать на письма и попытки встретиться. Этот человек не испытывает к тебе ничего серьезного. Возможно, когда жена снова забеременеет от него, он опять захочет пожить в свое удовольствие с тобой. Но ты лишь потратишь на него время, ничего не обретя.
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Сергей
Элеонора, на мой взгляд, все довольно просто и прозаично. Скорее всего, молодой человек устал от семейной жизни, надоели неизбежные хлопоты с малышом, ну и ограничения со стороны супруги, достали. Вот он и сбежал «на отдых», и два года расслаблялся. Почему не развелся? А зачем? Мало того, что это довольно хлопотная и не шибко приятная процедура, так она еще и затратной может стать. Это пока детей нет можно довольно безболезненно расставаться. Теперь же все несколько иначе. Да и было бы ради чего.
Нет, возможно, если встретится женщина, которую он действительно полюбит и захочет быть рядом, то парень сменит штамп в паспорте. Только пока ничего подобного нет. Твои же утверждения о неземной взаимной любви, уж извини, являются не более чем твоим же вымыслом. Нет, я понимаю, что совместные пробежки, путешествия и прочие радости дарили надежду на то, что и Мендельсона в ближайшем будущем доведется послушать. Но, увы, ошибочка вышла. Данный мужчина никогда не собирался и в будущем не намерен иметь с тобой что-то официальное. У него уже все есть. Что же теперь делать? Как можно быстрее прекратить любые контакты, перестать даже письма читать, и забыть. И в будущем постарайся не связываться с женатыми товарищами, что бы они при этом ни говорили и даже обещали.
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Лучшие комментарии
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Krazy 30.04.19 04:39Вы такая прелесть :) Те то что он предал жену с вашей помощью - все ОК, у вас же любоффь. А вас предавать нельзя. Двойные стандарты, девушка. Нехорошо.
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Zavoronok 30.04.19 02:09Не мы полюбили друг друга, а ты полюбила его. Если бы он полюбил, то развёлся бы, а так ему это не надо было. Если бы мне мужик признался, что женат, сразу был бы послан, но все люди разные. Забудь его и впредь с женатиками не связывайся.
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Koshka 30.04.19 07:22Хорошо ему, ребенок как раз подрос, не нужно ночной плач слушать, подгузники менять. А вы - две дуры, что Вы, что жена. Вы лучше не придумали, как с женатым связаться в 20 лет, а она приняла мужика после двух лет гульбы.
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Нету ника 30.04.19 06:53В преддверии Первомая: )) Должны знать все женщины мира, молодые и взрослые!!! Если мужчина изменяет своей жене с Вами, то 100 % он будет изменять Вам. Вопрос времени!
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Элфи Крекс 30.04.19 09:38Дурацкое письмо. " почему он не подаёт на развод? Первый год понятно: ребёнок маленький, а второй?". А на второй что, ребёнок резко стал совершеннолетним? Какая-то у него история со своей женой, к которой вы, скорее всего, отношения не имеете. По какой-то причине -даже вы не знаете, а мы и подавно- они расставались. Теперь пришли к какому-то обоюдному решению.
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Космополит / 30.04.19 19:56Не разводился так как рассчет там у мужика. Может с голой ж...после развода боится остаться, не до Тайландов ему тогда уже будет с вами. Живите своей жизнью по максимуму без оглядки на него и его проблемы, вам всего 22 и у вас нет проблем.
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Проходя мимо / 30.04.19 16:39Вопрос: а был ли мальчик? Т.е. был ли мачо вообще женат или это такая крутая отмазка?
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Солярская / 30.04.19 15:25Потому что он не собирался разводиться ни первый год, ни второй, никакой. Не собирался, хоть и жил отдельно от жены. Ещё неизвестно, что он там жене наплел про свои с вами Тайланды. Может, он ей рассказывал, что работает в зарубежной командировке. А с вами решал вопрос сексуального расслабления, там у жены может после родов проблемы медицинского характера были. Вам же прямо не скажешь, что просто трахаться хочется, вы ж тогда не дадите. "...Ему с три короба наврешь, и делай с ним что хошь..."
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Прелесть / 30.04.19 13:19Ну как? Так и нет ответа на чьи деньги гуляли? Это опыт. Только лишь опыт. Назад его брать нельзя.
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Солярская / 30.04.19 15:33Да может и на его. Он платил за свои удовольствия. Не в Элеонору вкладывался, а оплачивал свой досуг в обществе эскортницы, так сказать. Ну, а девушка себя так позиционирует сама, правда сама же и не догоняет.
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St.Petersburg / 30.04.19 16:23Такой обеспеченных мужчина жил бы отдельно от Элеоноры.
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???? / 30.04.19 17:58В Тайланд с эскортницей???))))
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krazy / 30.04.19 19:08А что нет? Даже прикольнее. С эскортницей можно всякие скрытые фантазии осуществить - ну там тройничок с мальчиком или еще что-нибудь эдакое. Можно выставить погулять или вообще выгнать (заплатив конечно) А попробуй с женой так.
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Солярская / 30.04.19 19:08С красивой девушкой, удовлетворяющей его сексуальный аппетит. Так яснее?
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Никольски / 30.04.19 12:31Не связывайтесь с женатыми мужчинами. Даже если вы умница, красавица и ведете личный блог. У его жены муж потаскун. Так будет всю их жизнь. Если не прекратите встречаться женатыми так и будите нюни размазывать всю свою жизнь. Тут одна такая российская звезда у себя на страничке плакала. Что как это так , что яркие бизнесмены живут с наседками. Я прямо развеселилась. Привыкла дама думать, что мужики на сиськи 5 размера прыгают . Видимо кто т о дал отворот поворот и ушел к наседке. Вот что бы так у вас не получилось в жизни. Я б , на вашем месте , себе вопрос задала " Почему я такая раскрасавица и умница встречаюсь с женатым? Как солдатская вдова??? Что то со мной не так????" Солдатские вдовы детей хотят, что бы не куковать в пустом доме. А Вы? Что за нужда в 20 лет???
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Персикова / 30.04.19 11:27Почему он так поступает ? Почему не разводился ? и так далее.. Да всё просто - не хотел. Первый год или десятый год ребёнку в этом случае не имеет никакого значения для мужика, который пошел в загул. А у него был загул , ибо , если бы он серьезно решил с вами жизнь связать , то все происходило бы в ином порядке . Почему жена приняла - это другая история и нам неизвестно , что у них происходит . Мужик - гуано , но вот аж две сразу готовы его на руках носить . Досадно. И впрямь что ли надо завязывать читать КЛЕО ))) А то всё больше начинает казаться , что мельчает мужик )))
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Киви / 30.04.19 18:21А в жизни мужики лучше? Что-то и в жизни мало хороших примеров вижу
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krazy / 30.04.19 19:00Да ладно. В жизни как раз большинство более менее нормальные. Я вот прям ужас ужас какого козла даже и не вспомню среди знакомых. Это в интернете все либо святые, либо откровенные гады.
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[email protected] / 30.04.19 10:35Кто-нибудь мне обьяснит, чем отличается вред развода, когда ребёнку год или два? В чём логика? Чтп произошло, понятно, не о чем болтать. Если непонятно, что делать - жить. И не очень понятно, почему не отвечаете, если он пишет. Детский сад. Написал. Вы спокойно ответили. Никто не просит истерить и выяснять отношения. Или уже один раз выяснить и хватит. Вернулся и вернулся. Знаете, Элеонора, между мужем и женой иногда бывают и встречи, и даже интим. Почему это вас убило?))) Он же не обьявил, что гей и уходит к другу Диме насовсем. Он к жене вернулся. Вы - третья лишняя. К нему нужно относиться как к нежданному гостю. Не сидим и не высматриваем у окошка. Нарисовался - здравствуй. А если нет - что вы делаете, если к вам сегодня не приедут нежданные гости? А время всё лечит.
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[email protected] / 30.04.19 10:39P.S. Я извиняюсь за перевод стрелок на себя, не знаю как вы, дамы, как вы практикуете. Но я молчанки не очень люблю. Да, иногда надо исчезнуть с горизонта, но это не демонстративный игнор. Ответила, но не сразу. Культурно, как коллеге по работе. Поздороваться же можно. Лапшу на уши не давать себе наматывать, идиотов нет, но к чему эти молчания. Написал, что ты хотел, Вася? Я была занята, вернусь в Питер, поговорим. Будь здоров. И была такова. Прям землятрясение и стихийное бедствое..
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ЯздесЯ / 30.04.19 10:58А я поддержу. Он ей никто, они друг другу ничего не должны. Что он там пишет, мы не знаем, но почему то думаю, что не порвать он хочет, как раз таки. Не общаться правильно, раз не готова, тяжело ей. А он ведь наплетет, а она не сможет отказать,и вляпается заново. Рвите контакты, автор. Переболеете, и больше не суйтесь в такое, если хотите именно семью,а не приключений и страстей.
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[email protected] / 30.04.19 11:17Самого начала. Увидела его с женой, ссора. Я не оч понимаю смысла сцен в этой ситуации, если М женат. Если нет сцен, то и нет надобности устраивать эти страсти-мордасти. Не знаю, как-то оно всё на эмоциях. Конечно, общаться, видеться в прежнем формате не нужно. Тут я соглашусь.
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????? / 30.04.19 18:00Должны! Он 2 года жил с ней.
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Персикова / 30.04.19 11:28Кто-нибудь мне обьяснит, чем отличается вред развода, когда ребёнку год или два? В чём логика? - нет никакой логики , это обычная лапша для доверчивых ушей.
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[email protected] / 30.04.19 12:23Свет, ну даше на налшу этот аргумент не тянет. Ну неубедительно, елки-палки, совсем не убедительно. Неужели можно в это верить? Уж лучше неприкрытый цинизм - я хочу ехать с тобой в Тайланд и заниматься с тобой сексом круглсуточно.
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Персикова / 30.04.19 12:43На самом деле, это самим женщинам такая лапша удобна. Они всё понимают , но приятнее делать вид , что он к тебе не уходит из-за ребёнка, чем откровенно признаться (даже самой себе) , что со мной хотят только в Тайланд и в постель .
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жужа@ / 30.04.19 17:39у нас не разводят без согласия жены, когда ребенку нет года. в этом и суть. Вот эту лапшу он год и вешал
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Элфи Крекс / 30.04.19 09:38Дурацкое письмо. " почему он не подаёт на развод? Первый год понятно: ребёнок маленький, а второй?". А на второй что, ребёнок резко стал совершеннолетним? Какая-то у него история со своей женой, к которой вы, скорее всего, отношения не имеете. По какой-то причине -даже вы не знаете, а мы и подавно- они расставались. Теперь пришли к какому-то обоюдному решению.
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Прелесть / 30.04.19 09:51Совершенно согласна. Что то он продавил в свою пользу своим отсутствием. Вот такие бывают мужики. А чего? Если женщины сами все дадут.
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жужа@ / 30.04.19 16:12В России до года ребёнка не разводят без согласия жены. Видимо этим он год парил автора
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Прелесть / 30.04.19 08:58Элеонора, Вам только один вопрос - на чьи деньги вы путешествовали? Это откликается со вчерашней темой. Женщины бывают странные.
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[email protected] / 30.04.19 10:40Аха-аха-ха-ха)))))) После вчерашней темы…
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Прелесть / 30.04.19 08:55На этот волос никогда не найти ответа. Вы же не знаете её. Может она его кормилица. Может с ней намного удобнее чем с вам и тд. Не ищите ответ именно любовный. Он может быть такой противный и меркантильный, что когда то Вы поймёте, как хорошо что он не с Вами. Есть в мужчинах и такие тёмные стороны характера, которые влюбленные девушки в упор не способны разглядеть.
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Я / 30.04.19 08:49Почему не разводился? Не считал нужным, не хотел. А вот почему вы вступили в отношения с "парным" мужиком? Точнее сказать, с чего вдруг вы ждете, что он должен развестись? Вам предложили общение к взаимному удовольствию, так и бывает, в основном, с женатиками. Вы согласились. Сами себе придумали хотелку и ждете, зря. Вам он точно ничего не должен, вы - запасной аэродром. Пишите, красивая и обеспеченная, а что, свободных кандидатов не было вокруг, в вашем то возрасте? Вы ,с одной стороны , считаете себя лучше его жены, потому что он почему-то должен уйти к вам и стать вашим мужчиной/мужем ли, а с другой - очень себя не уважаете,т.к. цель и исход таких связей , как правило, никак не новый брак. У вас с ним ожидания от вашего общения не совпали, вот вы и страдаете, вас ведь по факту использовали. Работайте над уважением к себе,и не берите чужого. Для меня женатые мужики, парни подруг существа бесполые. Вот как представлю себя в шкуре этой жены... да и лишние проблемы, какая-то двойная жизнь, мне лично не нужны, ведь все так предсказуемо.
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лаки / 30.04.19 08:40а что вас мама не учила, что с женатыми трахаться нельзя? так вам и надо, дуре малолетней) учите урок, пока он такой, считай легкий.
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Прелесть / 30.04.19 09:23Трахаться как раз таки можно. Это же все слабые мужчинки. Трахаться с ними ещё как можно. Сами лезут. Были бы приличные женатые их в кровать не затянешь. А если нужны его деньги то очень даже можно. Виагра тому пример. Так что смотря как и зачем. Это надо знать. Дело тут не в его женатости. А только в её наивности.
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лаки / 30.04.19 09:28мужик - авно, имхо, а она такая недалекая и самовлюбленная, что не в состоянии это увидеть, увы. наивность это одно, а дурное воспитание и отсутсвие морали -эт другое, имхо. ну в таких историях все друг друга стоят, как правило.
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лаки / 30.04.19 09:30а если трахаться со всеми, кто "лезет", причинное место быстро сотрется.
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Прелесть / 30.04.19 09:32А она разве со всеми? Она влюбилась в него. В одного.
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лаки / 30.04.19 09:50а было бы понимание, что женатые - табу, не начинала бы даже отношений. в 20 лет, что вокрег мало свободных?) я однажды трахалась с женатым сознательно, в возрасте далеко за 20) до сих пор считаю, что это было глупо, отвратительно и не стоило того. а у девчонки явно ориентиры сбиты что хорошо, что плохо, а вы пытаетесь ей эти сбитые ориентиры зафиксировать свои одобрением - конечно имеет право, равно ккак и я имею сказать, что ее поступок, точнее два года такой жизни - фу и фу, и так делать больше не надо.
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Элфи Крекс / 30.04.19 10:03Ну, вот у вас ( это Лаки) такая была история с женатым, что было глупо, отвратительно и не стоило того. Но это ваша история. У других бывает другая.
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Люся / 30.04.19 10:20Он признался, что женат, когда уже завязались отношения.
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лаки / 30.04.19 11:08элфи, истории с женатым у меня слава богу не было)) был эпизод, о котором жалею. но жизнь конечно приколистка, всякое может случиться, НО если девчонка с 20-ти лет начинает жизнь с такой каки, то это однозначно нехорошо, в первую очередь для нее. ну надеюсь, будет ей прививка на будущее
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ЯздесЯ / 30.04.19 10:48Прелесть, ну что вы сразу деньги опять? Тр..ся действительно можно, кто ж запретит, в жизни столько всяких моделей отношений, кто мы , чтобы судить. Но это не тот случай. Она - то ждала его в сексуально завершенные отношения с собой, и ей удобно было поверить в лапшу насчет "нелюбимой" жены. Что такое маленький ребенок, автор пока даже близко не знает, и сколько он будет маленький и нуждаться в отце, тоже. Мораль бы ей очень не помешала , чтобы глупостей и пакостей себе любимой, прежде всего, не делать. Молоды они оба еще для какой-то там половой сознательности. Пока очень бы именно мораль помогла, считаю. Притом обоим.
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Персикова / 30.04.19 11:32Лаки , это отдельная тема ))) Можно ли , нужно ли , когда можно , а когда нет и так далее.. Но урок однозначно для героини ! И , хорошо , что опыт практически безболезненный , без особых последствий , я надеюсь.
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лаки / 30.04.19 11:46да, я тут задумалась и поняла, что мне нельзя - я потом вспоминаю и меня колбасит а лет уже каких 15 прошло, а от воспоминания до сих пор передергивает. так вот мне видимо точно - нельзя))) так что да, может в этом дело, в отношении к такому
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! / 30.04.19 08:19просто молодец и умница. он, конечно!