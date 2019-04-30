Он вернулся к жене после 2 лет нашей любви

Классическая иллюстрация поговорки «поматросил и бросил». В семье родился ребенок. Для части мужчин это очень болезненный сюжет. Все внимание жены приковано к маленькому, требовательному, постоянно орущему существу. Существо совершенно не интерактивно. Мужчина чувствует себя третьим лишним (при этом мыслей помочь жене, взять на себя часть забот – ноль). И вот, он уже смотри по сторонам, где соблазнительно маячат свободные, не обремененные детьми, молодые девушки. С ними можно перекантоваться. Но при этом следует иметь в виду, что каждая любовница хочет замуж и детей. А зачем это мужику, у которого уже есть и жена, и такой же вот маленький орущий ребенок?

Увы, но тебя использовали как временную замену. Мужчина твой переждал самое сложное время вдали от жены и ребенка. Делал то, что он не мог бы делать, останься он в семье: отдыхал, путешествовал, ходил в театр и прочее. Но теперь малыш подрос, его можно сдать в садик, бабушкам, няням. Так с чего вдруг мужику начинать все с нуля с тобой, если эта дистанция у него уже пройдена, а ты, хоть и мила, но не лучше жены?

Мой совет: продолжай не отвечать на письма и попытки встретиться. Этот человек не испытывает к тебе ничего серьезного. Возможно, когда жена снова забеременеет от него, он опять захочет пожить в свое удовольствие с тобой. Но ты лишь потратишь на него время, ничего не обретя.