Он мне не нужен, но и бросить пока не могу
Была в отношениях 5 лет, расстались по моей инициативе, переключилась на другого, начали жить вместе, поняла, что не мое, а я для него, с его слов, женщина его жизни. Расстались, но через время попытались вновь начать отношения, в которых он настаивает на совместной жизни, я не хотела, потому что понимала, что не будет совместного будущего, что нахожусь в этих отношениях только потому, что тянет и в сексе хорошо. А для него «серьезные отношения» – это те отношения, в которых обязательно нужно жить вместе.
А я понимаю, что тут нет перспектив, что я с ним, потому что нет подходящего мужчины рядом. Вот расставили уже точки, решили встречаться для секса, но я понимаю, что в этот секс как он, так и я, вкладываем слишком много, да, и я, и он понимаем, что я жду другого мужчину рядом, но он все равно идет на это… Я начинаю чувствовать себя полной скотиной, что так веду себя, обнадеживая его, а с другой стороны понимаю, что я никогда не приму такие отношения, так как я хочу уже семью… И уйти не могу, потому что тянет, не хочу что бы он так же ласкал другую... В общем, я запуталась и не знаю как себя вести.
Мнения наших экспертов
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Алена
Анастасия, пока ты находишься в этих отношениях, ты закрываешь для себя возможность встретить другого мужчину. Ошибочно думать, что женщине можно параллельно быть в отношениях и в поиске. У мужчин с этим меньше проблем. Для женщины, увы. Пока ты не завершишь отношения существующие, новые могут появиться только случайно, и не факт, что такие, которые тебя саму устроят.
Твой нынешний мужчина – как чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко. Чувств к нему у тебя нет. Есть только страх, что ты сама, может, и не встретишь лучше, хотя очень на это надеешься. Твой запасной вариант может оказаться единственным возможным, пока ты сама не уверена в своих шансах встретить того, кто устроит тебя полностью. Но парадокс состоит в том, что ты сама формируешь результат. Так что, хочешь изменить свою жизнь – перестань тратить свое и чужое время на тупиковые отношения.
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Сергей
Анастасия, к сожалению, пока ты сама не примешь хоть какое-то решение, ничего не изменится, поскольку, на мой взгляд, именно ты пока не особо рвешься к чему-то серьезному, хоть и утверждаешь обратное. Судя по описанию, ты довольно легко заводишь отношения и легко относишься к ним, можешь быстро переключаться, и имеешь весьма свободные взгляды. При этом у тебя имеется некий, довольно размытый образ идеального мужа, который позволяет объяснять всем заинтересованным, да и самой себе, почему ты до сих пор не замужем. И тебе нравится существующее положение, нравится быть независимой, и не иметь никаких особых обязательств. Потому и не можешь, якобы, уйти от нынешнего приятеля. Если бы он еще и замуж не тянул, вообще был бы идеален.
Единственное, что расстраивает – это всякие родственники и знакомые, зудящие по поводу замужества и семьи. Но с ними пока удается справляться, правда, уже с трудом, судя по тому, что приходится спрашивать советы в интернете. Что ж, могу только повторить, что пока ты сама, на самом деле, не захочешь создать семью, ничего не изменится. Так что советую попробовать задуматься, и попытаться понять, чего же, все-таки, хочется. Сразу станет легче. А для ускорения процесса, могу предложить изменить ситуацию кардинально. Говори спасибо и прощай своему нынешнему кавалеру, и побудь некоторое время одна. Не думаю, что отсутствие секса пару месяцев, сильно скажутся на здоровье, зато появится возможность спокойно обдумать положение.
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Ваше мнение 17
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лара / 18.03.19 11:47да понимает она какой мужчина ей нужен, просто нет такого, чтобы и по соцстатусу и финансово тянуло, один секс, хотя тоже неплохо, на безрыбье...
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Никольски / 18.03.19 11:40У Вас тут " тянет и в сексе хорошо" и не мой мужчина. С сексом понятно. Что Вы вкладываете в смысл " тянет"? Он Вам не подходит, а Вы не хотите его ни с кем делить. Если Вы хотите семью и найти вашего мужчину, то не стоит расстрачивать энергию на мужчину которой "не ваш". Нет энергии на поиск. Не прижет в жизнь другой мужчина, если место занято. Так и будите ныть ,о том, что мужчина не подходящий, а новый не пришел. Ему просто тупо некуда приходить. Вы занятя своим "неподходящим" Мне кажется, что Вы не понимаете четко какой мужчина ваш. Вот и мутите воду. Если " тянет" секс и только мой, то может задуматься. Вдруг Ваш?.
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Прелесть / 18.03.19 11:33Тянет её тянет. А он только жить вместе предлагает. Влюблена как кошка. А он жениться не хочет. И что? Чего ноешь? Как женить сопротивляюшегося? Да никак. Его только секс интересует. Никак не увлекла мужика на семью.
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Лара / 18.03.19 11:28да, ладно, подруга! не уж то по своей инициативе через пять лет-то? тут уже как-то писали, бери от жизни все, вот и бери секс, покуда она дает его, пока это, а там, глядишь, ситуация изменится, по статусу поднимется твой и финансово
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ха-ха / 18.03.19 11:22респект художнику, встретимся в спальне
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Джей / 18.03.19 11:18Мног суеты ни о чем: ни Вас замуж зовут, ни предлагают чего конкретного. Расслабьтесь, мужик от Вас тож ниче не хочет. Его и так все устраивает. Напридумывали сё незнамо чего и разводите проблему на ровном месте))) мужчины, которые хотят серьёзных отношений, делают предложения, остальное бла-бла-бла.
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Персикова / 18.03.19 11:27Хаха , чтоб иметь постоянный секс (видимо неплохой ))) , он ей в уши поёт , что она хочет слышать - женщина моей жизни - ну прям ни больше ни меньше . А , если разобраться , то гнёт свою линию , ты права. Ты права , ничего не предпринимает , даже вон согласился расставить точки ... и продолжить занятия в постели )
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Персикова / 18.03.19 10:37А вопрос-то в чём ?
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Джей / 18.03.19 11:03Иметь или не иметь (с)))
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Прелесть / 18.03.19 11:39Как его женить?
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Лара / 18.03.19 11:53вопрос: правильно ли, что начинает "чувствовать себя полной скотиной, что так веду себя"? хочет успокоительных фраз от нас, женщин. подруга, ты не "полная скотина", ахайся спокойненько, не ты одна такая)
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ЯздесЯ / 18.03.19 08:54А может,автор,вы сами себя обманываете?Я не поняла, а что именно в нем "не мое",т.е. не ваше.Со стороны больше похоже на сценарий,который вы пытаетесь реализовать,но тут надо копать в отношениях в вашей родительской семье,что вынесли вы оттуда.хорошего психолога советую для помощи разобраться в себе.а то сначала говорите,давай для секса только,и тут же - что вы так не можете.внутреннее противоречие,понимаете,надо разобраться,а потом решать судьбу своих "отношений"
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Лада / 18.03.19 07:51Многие мужчины могут поддерживать отношения чисто "для секса". А когда женщина себя так же ведёт - для неё это не комфортная ситуация. Поскольку она хочет от отношений больше. Чтобы и для тела, и для сердца, и для души. Вот вы и маетесь. А бросить мешает привычка и чувство собственности.
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Ник / 18.03.19 07:46Почему-то у меня в голове возник вопрос " А как бы себя повел мужчина, использующий женщину для хорошего секса , но понимающий, что это не его женщина на всю жизнь" ))) Правильно, он бы просто принимал "подарки" судьбы и ИСКАЛ подходящую женщину. Вот и Вы также, не ждите любовь, а активно ищите. А то ненароком сможете забеременеть, ещё и замуж выйдете (ведь ребенку нужен отЭц) и всё станет ещё сложнее...
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Zavoronok / 18.03.19 03:53Похоже, девушка сама не знает, чего хочет. Так что, пока не поймёт, советы давать бессмысленно.
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olena / 18.03.19 02:43Анастасия, да чего там ломаться - так и скажите , что денег у него , скорее всего, маловато для ваших запросов. Иначе как еще понимать это " тянет и в сексе хорошо , но не мое " . Или насчет внешности у вас какие-то критерии , под которые он не подходит ,а скорее и то и другое . Совет- оставьте потребительский подход и штампы ,и все к вам со временем придет .