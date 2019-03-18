Он мне не нужен, но и бросить пока не могу

Была в отношениях 5 лет, расстались по моей инициативе, переключилась на другого, начали жить вместе, поняла, что не мое, а я для него, с его слов, женщина его жизни. Расстались, но через время попытались вновь начать отношения, в которых он настаивает на совместной жизни, я не хотела, потому что понимала, что не будет совместного будущего, что нахожусь в этих отношениях только потому, что тянет и в сексе хорошо. А для него «серьезные отношения» – это те отношения, в которых обязательно нужно жить вместе.

А я понимаю, что тут нет перспектив, что я с ним, потому что нет подходящего мужчины рядом. Вот расставили уже точки, решили встречаться для секса, но я понимаю, что в этот секс как он, так и я, вкладываем слишком много, да, и я, и он понимаем, что я жду другого мужчину рядом, но он все равно идет на это… Я начинаю чувствовать себя полной скотиной, что так веду себя, обнадеживая его, а с другой стороны понимаю, что я никогда не приму такие отношения, так как я хочу уже семью… И уйти не могу, потому что тянет, не хочу что бы он так же ласкал другую... В общем, я запуталась и не знаю как себя вести.