Он сказал, что болен раком, и что его тянет ко мне

Варя, честно говоря, тема «рака» вообще в контексте того, о чем ты пишешь, выглядит банальным разводом. Дешевым таким способом надавить на жалость и добиться секса. У него рак, но через полгода он вылечится? Вот прямо так? А счастливый исход зависит от того, будешь ли ты с ним ласкова? А еще быстрее процесс излечения пойдет, если дашь? Какая-то дешевка, честное слово. У парня есть женщина. Почему его тянет к тебе сексуально? И почему, если его тянет к тебе с такой страстью, он сбежал к ней, как только она позвала? Ты так хочешь, чтобы из тебя делали дуру? Он уже не знает, что придумать, чтобы тебя трахнуть, милая. Но кроме как кусок мяса, ты ему ни для чего больше не нужна. Для далеко идущих планов у него есть другая. А ты – «для здоровья». Подумай, за кого он тебя держит и аккуратненько сворачивай эти гнилые во всех смыслах отношения. От твоего общения с ним его жизнь уж точно не зависит. Болен – пусть лечится и думает о душе. А пока получается, что он морочит голову сразу двум женщинам, и как минимум одной (тебе) может предложить только секс без обязательств и угрызений совести. Тебе 25 лет, ты уверена, что это все, чего ты заслуживаешь?

Сергей

Варя, честно говоря, я не совсем понимаю в чем проблема. Ты когда-то начала встречаться с молодым человеком, но никаких особых чувств к нему не имела. Он, судя по всему, кроме желания пообщаться в постели, тоже ни на что большее идти не собирался. Более того, как только его прежняя пассия позвала назад, сразу убежал. Что ж, так бывает. Встретились два ненужных друг другу человека, прогулялись, разбежались. В чем трагедия? Нет, понятное дело, что в тебе возник спортивный интерес и возмутилось чувство собственничества, да еще и самолюбие оказалось уязвлено. Собственно, ты сама именно об этом и пишешь, мол, он первый, кто от тебя ушел. Но «накручивать» себя по столь банальному поводу – это как-то слишком. Стоит ли общаться? А зачем? Задумайся, что из взаимоотношений с таким странным парнем может получиться? Ровным счетом ничего. Если бы у вас были взаимные чувства, или если бы парень был рыцарем и ни на кого кроме тебя не смотрел, то еще можно было бы проявлять по его поводу какие-то эмоции. Но молодой человек активно живет с одной девушкой, предлагает секс без обязательств другой, и, наверняка, имеет еще несколько запасных вариантов. То есть никакого особого душевного трепета или хотя бы уважения, ни к одной из своих пассий данный товарищ не имел и не планирует. Так чего ты хочешь от общения с ним? Выйти за него замуж? Большей глупости сложно себе представить. Или ты считаешь, что такой «многостаночник» может когда ни будь успокоиться и быть верным только одной женщине? В общем, лично я считаю, что лучшим вариантом будет просто забыть о существовании данного человека. Хотя, безусловно, каждый волен портить себе жизнь на свое усмотрение. Но тогда и не жалуйся.