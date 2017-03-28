Он сказал, что болен раком, и что его тянет ко мне
Москва, 25 лет
28.03.17
Мнения наших экспертов
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АленаВаря, честно говоря, тема «рака» вообще в контексте того, о чем ты пишешь, выглядит банальным разводом. Дешевым таким способом надавить на жалость и добиться секса. У него рак, но через полгода он вылечится? Вот прямо так? А счастливый исход зависит от того, будешь ли ты с ним ласкова? А еще быстрее процесс излечения пойдет, если дашь? Какая-то дешевка, честное слово. У парня есть женщина. Почему его тянет к тебе сексуально? И почему, если его тянет к тебе с такой страстью, он сбежал к ней, как только она позвала? Ты так хочешь, чтобы из тебя делали дуру? Он уже не знает, что придумать, чтобы тебя трахнуть, милая. Но кроме как кусок мяса, ты ему ни для чего больше не нужна. Для далеко идущих планов у него есть другая. А ты – «для здоровья». Подумай, за кого он тебя держит и аккуратненько сворачивай эти гнилые во всех смыслах отношения. От твоего общения с ним его жизнь уж точно не зависит. Болен – пусть лечится и думает о душе. А пока получается, что он морочит голову сразу двум женщинам, и как минимум одной (тебе) может предложить только секс без обязательств и угрызений совести. Тебе 25 лет, ты уверена, что это все, чего ты заслуживаешь?
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СергейВаря, честно говоря, я не совсем понимаю в чем проблема. Ты когда-то начала встречаться с молодым человеком, но никаких особых чувств к нему не имела. Он, судя по всему, кроме желания пообщаться в постели, тоже ни на что большее идти не собирался. Более того, как только его прежняя пассия позвала назад, сразу убежал. Что ж, так бывает. Встретились два ненужных друг другу человека, прогулялись, разбежались. В чем трагедия? Нет, понятное дело, что в тебе возник спортивный интерес и возмутилось чувство собственничества, да еще и самолюбие оказалось уязвлено. Собственно, ты сама именно об этом и пишешь, мол, он первый, кто от тебя ушел. Но «накручивать» себя по столь банальному поводу – это как-то слишком. Стоит ли общаться? А зачем? Задумайся, что из взаимоотношений с таким странным парнем может получиться? Ровным счетом ничего. Если бы у вас были взаимные чувства, или если бы парень был рыцарем и ни на кого кроме тебя не смотрел, то еще можно было бы проявлять по его поводу какие-то эмоции. Но молодой человек активно живет с одной девушкой, предлагает секс без обязательств другой, и, наверняка, имеет еще несколько запасных вариантов. То есть никакого особого душевного трепета или хотя бы уважения, ни к одной из своих пассий данный товарищ не имел и не планирует. Так чего ты хочешь от общения с ним? Выйти за него замуж? Большей глупости сложно себе представить. Или ты считаешь, что такой «многостаночник» может когда ни будь успокоиться и быть верным только одной женщине? В общем, лично я считаю, что лучшим вариантом будет просто забыть о существовании данного человека. Хотя, безусловно, каждый волен портить себе жизнь на свое усмотрение. Но тогда и не жалуйся.
Обсуждение 13
Лучшие комментарии
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Ого, помнится у меня сестренка от химии и радио реально ползала вдоль стенки и унитаз обнимала, ничего удержать не могла внутри. А тут секс-шмекс. Однако....
28.03.17 03:10 Контекст комментария
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No wayНи в коем случае не подпускайте к телу ракового больного.
28.03.17 04:15 Контекст комментария
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А потом выясниться, что эта другая женщина все это время была беременна.
28.03.17 00:35 Контекст комментария
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KoshkaУ него же есть женщина, пусть она его и лечит. Нобелевскую премию они получат, если вылечат рак сексом.
28.03.17 06:47 Контекст комментария
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ГошаС сексуальным желанием очень даже можно "все поделать", не принимайте это так всерьёз))))
28.03.17 04:12 Контекст комментария
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РеджМесяц назад от рака умер свояк моего мужа. Знаете ли, это такая болезнь, во время которой не до сексуальных страстей. Поэтому Ваш бывший вас тупо разводит. Девушки часто падки на жалость. Вот он этим очень неумело пытается воспользоваться. Но я бы на его месте не шутила такими вещами.
28.03.17 08:48
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"С его стороны остается сексуальное желание ко мне, и с этим ничего не поделаешь"// вы будете общаться со всеми, кто не прочь вас трахнуть?)))) и я вас уверяю, многие молодые мужчины не прочь заняться сексом с очень неопределенным кругом молодых девушек))
28.03.17 07:13
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KoshkaУ него же есть женщина, пусть она его и лечит. Нобелевскую премию они получат, если вылечат рак сексом.
28.03.17 06:47
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No wayНи в коем случае не подпускайте к телу ракового больного.
28.03.17 04:15
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ГошаС сексуальным желанием очень даже можно "все поделать", не принимайте это так всерьёз))))
28.03.17 04:12
-
Ого, помнится у меня сестренка от химии и радио реально ползала вдоль стенки и унитаз обнимала, ничего удержать не могла внутри. А тут секс-шмекс. Однако....
28.03.17 03:10
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Юля БакуНу раз выбрал другую женщину пусть она им и занимается ! Для чего он тогда ее выбрал? Если тянет к вам по его словам, если секс вам предлагает... а выбрал ее. Нет логики вообще! В чем вообще дело? Он так себя ведет как будто вы от него ушли, а не он от вас. Тут какой то рак... да лечится рак. Это не всегда смертельно. Просто надо отделить опухоль от рака. Это не одно и то же.... проходили... нашли чем пугаться... у него же для этого любимая есть...ище раз он для чего ее вообще выбрал???????
28.03.17 00:45
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Тоже думаю, что про рак просто развод. Даже если он болен, у него другая женщина, пусть она его и поддерживает, а героиня не обязана. Он ей никто, она ему в любви и поддержке не клялась, с чего ей вдруг работать для него жилеткой? Ну а вообще представления героини, что от рака этот товарищ почему-то выздоровеет через полгода - это атас, конечно. Детский сад, ясельная группа.
28.03.17 00:31
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Сдаётся мне, что тёплое общение протекает по интернету, ну раз у него другая женщина. Напишите, что он может обратиться к Вам за помощью, если понадобиться и прекратите писать. Оставив в стороне "рак", у него ДРУГАЯ женщина. Не живите в бреду виртуального общения.
28.03.17 00:25