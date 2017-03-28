 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 

Самое
обсуждаемое

   
  Приcлать свой вопрос

Он сказал, что болен раком, и что его тянет ко мне


Вы пишете, что, поддерживая отношения с нашими бывшими, мы не даём себе шанса на настоящее. Со своим молодым человеком Сергеем я рассталась два года назад. Начали встречаться, нас все устраивало. Но я на тот момент ещё не отошла от предыдущих отношений, и постоянные сравнения мужчин между собой не сыграли мне на пользу, не давали погрузиться в отношения на все 100. А Сергей через какое время исчез. Как оказалось, ему позвонила его бывшая, и он не смог сказать ей «нет». Я поревела, но поняла, что надо жить дальше. После этого он хотел встречаться для секса, я ему раз за разом отказывала. Тогда он очень попросил остаться друзьями и иметь возможность иногда спрашивать, как мои дела, и я нехотя согласилась. Я понимала, что все равно я подсознательно буду стараться вернуть его, что у меня осталась горечь от того, что он от меня ушёл. Я хотела закончить нашу переписку, но сейчас выяснилось, что у него рак. Ему нужна моя поддержка, он цепляется за меня, хотя у него есть другая женщина. Наши отношения сейчас стали очень тёплыми, как никогда раньше. Но я понимаю, что с моей стороны остаётся боль - это единственный мужчина, который первый от меня ушёл, а с его стороны остаётся сексуальное желание ко мне и с этим ничего не поделаешь. Подскажите, что делать: продолжить общение, пока он не выздоровеет (возможно, через полгода)? Или вообще спокойно общаться и дальше, осознавая, что мы стали просто друзьями и не «накручивая» себя?
Варя,
Москва, 25 лет
28.03.17
Он сказал, что болен раком, и что его тянет ко мне

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Варя, честно говоря, тема «рака» вообще в контексте того, о чем ты пишешь, выглядит банальным разводом. Дешевым таким способом надавить на жалость и добиться секса. У него рак, но через полгода он вылечится? Вот прямо так? А счастливый исход зависит от того, будешь ли ты с ним ласкова? А еще быстрее процесс излечения пойдет, если дашь? Какая-то дешевка, честное слово. У парня есть женщина. Почему его тянет к тебе сексуально? И почему, если его тянет к тебе с такой страстью, он сбежал к ней, как только она позвала? Ты так хочешь, чтобы из тебя делали дуру? Он уже не знает, что придумать, чтобы тебя трахнуть, милая. Но кроме как кусок мяса, ты ему ни для чего больше не нужна. Для далеко идущих планов у него есть другая. А ты – «для здоровья». Подумай, за кого он тебя держит и аккуратненько сворачивай эти гнилые во всех смыслах отношения. От твоего общения с ним его жизнь уж точно не зависит. Болен – пусть лечится и думает о душе. А пока получается, что он морочит голову сразу двум женщинам, и как минимум одной (тебе) может предложить только секс без обязательств и угрызений совести. Тебе 25 лет, ты уверена, что это все, чего ты заслуживаешь?

  • Сергей

    Варя, честно говоря, я не совсем понимаю в чем проблема. Ты когда-то начала встречаться с молодым человеком, но никаких особых чувств к нему не имела. Он, судя по всему, кроме желания пообщаться в постели, тоже ни на что большее идти не собирался. Более того, как только его прежняя пассия позвала назад, сразу убежал. Что ж, так бывает. Встретились два ненужных друг другу человека, прогулялись, разбежались. В чем трагедия? Нет, понятное дело, что в тебе возник спортивный интерес и возмутилось чувство собственничества, да еще и самолюбие оказалось уязвлено. Собственно, ты сама именно об этом и пишешь, мол, он первый, кто от тебя ушел. Но «накручивать» себя по столь банальному поводу – это как-то слишком. Стоит ли общаться? А зачем? Задумайся, что из взаимоотношений с таким странным парнем может получиться? Ровным счетом ничего. Если бы у вас были взаимные чувства, или если бы парень был рыцарем и ни на кого кроме тебя не смотрел, то еще можно было бы проявлять по его поводу какие-то эмоции. Но молодой человек активно живет с одной девушкой, предлагает секс без обязательств другой, и, наверняка, имеет еще несколько запасных вариантов. То есть никакого особого душевного трепета или хотя бы уважения, ни к одной из своих пассий данный товарищ не имел и не планирует. Так чего ты хочешь от общения с ним? Выйти за него замуж? Большей глупости сложно себе представить. Или ты считаешь, что такой «многостаночник» может когда ни будь успокоиться и быть верным только одной женщине? В общем, лично я считаю, что лучшим вариантом будет просто забыть о существовании данного человека. Хотя, безусловно, каждый волен портить себе жизнь на свое усмотрение. Но тогда и не жалуйся.

« Предыдущий вопрос

  Все вопросы Все вопросы

Обсуждение 13  

Оставить комментарий

Лучшие комментарии
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору