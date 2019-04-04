Он боится остыть ко мне

Наиля, к сожалению, пока никто и ничем помочь тебе не сможет. Уж извини. Дело в том, что в данный момент вы оба, ты и твой приятель, начинаете превращение из подростков во взрослых людей. А процесс этот никогда не проходит легко и просто. Более того, в ближайшие годы вам придется довольно сильно измениться и начать учиться строить отношения с окружающими и, в том числе, возможными партнерами. При этом вы будете не понимать других и будете непонятыми ими, и вам не избежать неприятностей и даже некоторых страданий, поскольку сразу стать мудрым и опытным человеком пока не удавалось никому. Но иначе просто не бывает.

Так что набирайся терпения и старайся, по возможности, анализировать свои поступки и желания. Ведь если получится понять себя, будет проще понимать других. Вот и в данный момент имеет место несовпадение интересов между тобой и твоим молодым человеком. Ты хочешь как можно более тесного и частого общения, а парню это не нужно. И ни ты, ни он не хотите искать компромисс. А это говорит о том, что вы оба пока толком не понимаете, что происходит и зачем вам всё это. И дальше будет только хуже.

Увы, но скорее всего, через какое-то время вы доведете ситуацию до абсурда и расстанетесь. Конечно, это очень неприятно, однако иначе ни у кого не бывает. Так что сильно не горюй, и пока есть время и возможности, кроме общения с ребятами постарайся выкраивать время на учебу. Поверь, в будущем очень пригодится.