Он боится остыть ко мне
Мы уже встречаемся 7 месяцев и у нас постоянно бывают ссоры. Я хочу много встречаться, много общаться, а он мне говорит: «Я мало хочу встречаться с тобой, не хочу остыть к тебе». И говорит, что любит меня, и что я много давлю на него, но что он не хочет потерять меня. Я ему тоже сказала, что не хочу потерять его, но я так боюсь, что что-то плохое может произойти.
Мнения наших экспертов
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Алена
Наиля, вы оба еще учитесь строить отношения. И ты, как девушка, испытываешь большую потребность в гнездовании, нежели парень (особенно, если он примерно одного с тобой возраста). Девочек часто готовят к роли хранительницы домашнего очага. Поэтому, когда ты встретила парня, который, показался тебе хорошим вариантом для будущей «ячейки общества», ты мысленно сделала на нем «галочку» и забыла, что в таком молодом возрасте парни, поставленные перед выбором, не особо колеблются, выбирая свободу.
Ты сейчас душишь парня своей эгоистичной влюбленностью. И эта проблема имеет два подводных камня. Во-первых, он может посчитать, что ты ему не доверяешь и контролируешь, а потому жаждешь проникнуть во все закоулки и чуланчики его жизни. Во-вторых, он действительно может охладеть и перегореть, поскольку ты слишком часто будешь находиться рядом. Насколько ты интересна как личность, чтобы так рисковать?
На мой взгляд, тебе нужно больше заниматься собой, своим саморазвитием. Тебе всего 17 – кружки, студии, спорт, учеба и факультативы. Чем больше ты будешь занята своим личностным ростом, тем меньше у тебя будет потребность быть чьей-то тенью.
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Сергей
Наиля, к сожалению, пока никто и ничем помочь тебе не сможет. Уж извини. Дело в том, что в данный момент вы оба, ты и твой приятель, начинаете превращение из подростков во взрослых людей. А процесс этот никогда не проходит легко и просто. Более того, в ближайшие годы вам придется довольно сильно измениться и начать учиться строить отношения с окружающими и, в том числе, возможными партнерами. При этом вы будете не понимать других и будете непонятыми ими, и вам не избежать неприятностей и даже некоторых страданий, поскольку сразу стать мудрым и опытным человеком пока не удавалось никому. Но иначе просто не бывает.
Так что набирайся терпения и старайся, по возможности, анализировать свои поступки и желания. Ведь если получится понять себя, будет проще понимать других. Вот и в данный момент имеет место несовпадение интересов между тобой и твоим молодым человеком. Ты хочешь как можно более тесного и частого общения, а парню это не нужно. И ни ты, ни он не хотите искать компромисс. А это говорит о том, что вы оба пока толком не понимаете, что происходит и зачем вам всё это. И дальше будет только хуже.
Увы, но скорее всего, через какое-то время вы доведете ситуацию до абсурда и расстанетесь. Конечно, это очень неприятно, однако иначе ни у кого не бывает. Так что сильно не горюй, и пока есть время и возможности, кроме общения с ребятами постарайся выкраивать время на учебу. Поверь, в будущем очень пригодится.
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Ваше мнение 11
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krazy / 04.04.19 15:40Зря боитесь, уже произошло. Вам мальчик нужен больше, чем вы ему. (Мальчик же, не 30-летний женатый дядька с тремя детьми?) Вообще вам папа не обьяснил, что за парнями бегать - эт фу. Ваше дело принимать ухаживания, а не выцарапывать внимание. Уважайте себя. Не любит, ну и фиг с ним. Кругом море рыбы.
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Джошуа / 04.04.19 15:25Думаю, не очень ты парню нравишься, если он не хочет с тобой часто встречаться. Поэтому не стоит навязываться, насильно мил не будешь.
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Лара / 04.04.19 13:27Тобою руководит не любовь, а страх. Страх упустить парня. Наверняка, он первый, кто проявил внимание, первый с которым стала встречаться. Поэтому хочется часто видиться, как бы утверждаться в социуме, среди девчонок. Брось мучаться, знаешь сколько таких еще будет? Полно. Учиться, учиться и учиться, как завещал ВИЛ, деточка )))))
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ЯздесЯ / 04.04.19 11:37А мало это сколько?раз в неделю (в 17то лет), раз в три недели, в два месяца? Непонятно. Толи вы правда его каждый день требуете, а у него есть и другие дела, толи он любитель воздыхать на расстоянии. А сколько парню лет вообще,это тоже важно. Занимаетесь ли вы сексом, может, у вас несовпадение темпераментов, или вы у него не одна. Ничего не посоветую.
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Элфи Крекс / 04.04.19 10:49У него перенасыщение произошло. Вас слишком много, вы не даёте ему возможность по вам соскучиться. Попробуйте иногда, хоть через два раза на третий, не соглашаться на встречи. Но не пытаясь вызвать у него ревность, а объясняя это какими-то невинными причинами: к завтрашнем тесту надо готовиться, бабушку обязательно навестить, родителям на даче помочь. Пусть он ждёт встреч с вами.
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[email protected] / 04.04.19 10:19Ссоры устранить, не давить, дать ему полную свободу. Пусть он решает как часто видеться, пусть он проявляет инициативу. А ты посмотришь и сделаешь выводы. Требованиями ты ничего не добьёшься. Сила наша в слабости нашей - тут это будет уместно. И чем меньше разговоров про "я люблю, но.." и про "я боюсь тебя потерять". Я бы на такое ответила - ну так не теряй. Если будет нарисовываться раз в 2 недели и под настроение, значит что-то тут не так.
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ingenue / 04.04.19 09:33Мой совет: заняться собой. Пойти на курсы, много читать, пойти на спорт. Быть занятой и развиваться. Готовиться поступать в институт. Тогда и мужчина всегда захочет быть рядом. Потому что с энергичной и интерсной девушкой- легко и хочется подольше быть. Мужчину нельзя "перекармливать" собой. Чувство легкого голода, пробуждает аппетит к еде)
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Koshka / 04.04.19 09:14Ну ясно же говорит, что не хочет. Уже вообще ничего не хочет.
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Прелесть / 04.04.19 08:34Для женщины самое главное не распускаться в эмоциях. Истеричек не любят. Вот и думай как избежать его потери. Наверняка взять себя в руки. А не его.
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Проходя мимо / 04.04.19 08:09Лапша на уши.