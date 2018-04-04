Объявился бывший, и я снова в сомнениях
Разрываюсь между двумя мужчинами: бывшим и настоящим. 2 года назад встретила парня (как казалось – идеал). Отношения были на расстоянии: сначала в 200 км, потом в 1000 (вернулся в родной город). Все время созванивались, приезжали друг к другу, даже любовью по телефону занимались... Было тяжеловато, через 9 месяцев у него случилась командировка в Москву, уезжал с тяжелым сердцем. Через 2 месяца командировки оба вспылили, и он написал, что не может дать мне то, что я хочу. Я поняла это как расставание. Через полмесяца познакомился со мной парень-порядочный и правильный. Мне было с ним легко, но бывшего не забывала.
Вернувшись из командировки бывший позвонил и просил прощения за свою слабость. Я не простила. Долго мучила его. Ездила с ним на встречу, и снова растеребила сердце себе. А парень рядом со мной всегда меня поддерживал и был рядом (не зная о бывшем). И вот уже 2 года я не могу забыть своего бывшего, каждое его смс или звонок вызывает тяжелейшую ностальгию по прошлому. Мой парень сейчас сделал мне предложение, я согласилась. А сейчас снова объявился бывший, и я снова в сомнениях. Как проверить, кто из них мой мужчина-не знаю...
С.-Петербург, 26 лет
04.04.18
Мнения наших экспертов
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Алена
Яна, на закате советской эпохи на экраны вышел фильм «Зимняя вишня». Советую посмотреть – там очень красочно показано, что будет с женщиной, которая позволяет мужчине держать себя в состоянии неопределенности годами. Ты сильно рискуешь не устроить свою личную жизнь, потерять уйму времени ожидая у моря погоды и так ничего и не дождаться. Потому что твой бывший совершенно очевидно не готов ни к каким серьезным отношениям (по крайней мере, с тобой). А то, что он держит тебя на длинном, но все-таки поводке, означает лишь то, что, как и большинство мужчин неопределившихся он предпочитает иметь некий запасной вариант на случай неудачи. Не факт, что ты у него такая одна. Но это мелочи.
Подумай сама: тебе 26, ему тоже не 18, и вот уже 2 года все. Что между вами происходит – это смс-ки или редкие звонки. Они ничего не предлагает. Его разговоры про слабость и нерешительность – сотрясание воздуха. Не более. Он видит, что ты сомневаешься, видит, что имеет над тобой некоторую власть, и продолжает играться. Спроси ты у него, что ему от тебя надо, задай прямой вопрос, и послушай, что он промямлит в ответ. Вот, он объявился – отлично, скажи ему, что ты выходишь замуж. Прямым текстом. Так, чтобы он понял, что тебе нужна семья и нормальные отношения, а не его текстовые сообщения в мобильнике и секс по телефону.
Часто такие пожиратели времени и мозгов быстро сливаются, когда понимают, что их сейчас могут взять за шкирку и потащить в загс. Им это не нужно ни в каком виде. В твоем случае, если уж так сохнешь по бывшему, я бы именно так и построила общение: я хочу замуж, хочу семью, ибо уже большая; так что ты мне голову не морочь, пожалуйста; или сам замуж зовешь, или отвали и больше не появляйся в моей будущей счастливой семейной жизни с другим. Включи циника, Яна. Полезно с такими.
А между делом подумай: зачем ты на самом деле согласилась выйти замуж за парня, которого ты не любишь. Ты уверена, что сможешь быть с ним счастливой? А он с тобой?
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Сергей
Яна, на мой взгляд, собираясь сейчас замуж, ты готовишься совершить большую ошибку. Судя по тому, что и как ты пишешь, нынешний жених тебе нужен только для порядка, ну и потому, что замуж уже давно пора, а никто кроме него не звал пока. И ничего в этом плохого не было бы, если бы ты была человеком рациональным, сосредоточенным на достижении определенных целей, мало обращающим внимание на всякую романтическую чепуху. Браки по расчету, говорят, отличаются повышенной прочностью. Однако ты, как я понимаю, женщина довольно эмоциональная и ориентированная на чувства. А раз так, то, просто поверь на слово, долго «дружить» с мужем, которого считаешь всего лишь порядочным, но не любишь, ты не сможешь.
Более того, как только в паспорте появится заветный штамп, то есть будет завершен некий «гештальт», парень окончательно перестанет быть нужным. И ты при первой же возможности пойдешь «налево». Затем будут ссоры, скандалы, и неизбежный развод. Ну, и зачем весь этот цирк?
Кстати, и далекий командировочный возлюбленный тебе, как мне думается, нужен только как далекий и командировочный. Да и ты ему тоже. В противном случае, вы оба уже давно нашли бы способ жить вместе. Это естественное желание двух действительно любящих друг друга людей, и на его пути не может устоять никто и ничто. Вам же удобнее общаться на расстоянии, причем даже интимно. Стало быть, в реальности создавать пару никакого желания нет.
В свете всего вышесказанного, очень советую вспомнить давнюю народную мудрость – Не можешь выбрать между двумя, бросай обоих и ищи третьего. Хотя, безусловно, как любой взрослый человек, ты вольна портить собственную жизнь, как заблагорассудится. Только не говори потом, что тебя не предупреждали.
Обсуждение 10
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ZavoronokНет хуже ошибки, чем возврат к бывшему. Сюда многие девушки писали, как бывшие им клялись, что изменились, но когда они возвращались к ним, всё оставалось, как прежде. А твой бывший даже не обещает и не предлагает ничего.
04.04.18 09:03
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звездочка )Яна, ну ты и амеба. С обоими твоими парнями можно выстроить все хорошо, но ты в отношениях как бы и не участвуешь. Что каждый из них сам проявляет, то и есть, а тебя нет. Прежде чем спрашивать кто твой мужчина, сама найди себя и сама включись в процесс отношений. Когда есть ясность в вопросе кто мне нужен и какие отношения мне нужны, сам собой отваливается вопрос мой это мужчина или нет.
04.04.18 09:00
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Проходя мимоТак и хочется покрутить пальцем у виска. Напишите на бумажке, что хорошее у вас было с бывшим при непосредственном (не дистанционном) общении. Уверена, список будет коротким.
04.04.18 08:33
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KoshkaЕсли Вам жених настолько параллелен, что Вы готовы за неким "бывшим" (я вообще не увидела, где "бывший" был с Вами, приезжали в гости, секс по телефону, а где отношения-то?) скакать по первому свистку, лучше замуж не выходить. Не портить жизнь ни себе, ни другому человеку. А "бывший" из той породы, что насрут в душу, а потом как ни в чем ни бывало, лезут обниматься. Хотите, что дальше срал, тогда вперёд, это точно Ваш человечек.
04.04.18 07:34
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ДжейТак и скажите бывшему, что выходите замуж. Посмотрите на реакцию. А то мужик думает, что у него запасной аэродром под боком, а аэродром уже не его :-)
04.04.18 07:01
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РинаПротри глаза. Если ни ты, ни он за столько времени не нашли и не искали способа быть вместе, значит ни тебе, ни ему это не нужно. Но ты совершаешь большую ошибку держа одного для вкусных эмоций, а второго -- в качестве порядочного мужа. Тебе нужен тот, кто способен сочетать для тебя одновременно оба этих качества.
04.04.18 03:43
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Умная МашаВы сами чего хотите: сомнений и страданий еще лет пять. череды поклонников, (так как с бывшим явно ничего путного не будет, и вам придется искать другого), или вы хотите спокойных и благополучных отношений, семью, детей, крепкий тыл? Исходя из своих потребностей и решайте кто ваш мужчина на данный момент. Так как никакого судьбой уготованного суженного не бывает. Мы его таким делаем сами. Сами строим отношения или сами их благополучно разваливаем. Выходить или не выходить замуж, это смотря по вашим реальным потребностям, но оглядываться на данного бывшего совсем не стоит. Вот он - точно не вариант.
04.04.18 03:28