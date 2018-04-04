Объявился бывший, и я снова в сомнениях

Яна, на закате советской эпохи на экраны вышел фильм «Зимняя вишня». Советую посмотреть – там очень красочно показано, что будет с женщиной, которая позволяет мужчине держать себя в состоянии неопределенности годами. Ты сильно рискуешь не устроить свою личную жизнь, потерять уйму времени ожидая у моря погоды и так ничего и не дождаться. Потому что твой бывший совершенно очевидно не готов ни к каким серьезным отношениям (по крайней мере, с тобой). А то, что он держит тебя на длинном, но все-таки поводке, означает лишь то, что, как и большинство мужчин неопределившихся он предпочитает иметь некий запасной вариант на случай неудачи. Не факт, что ты у него такая одна. Но это мелочи.

Подумай сама: тебе 26, ему тоже не 18, и вот уже 2 года все. Что между вами происходит – это смс-ки или редкие звонки. Они ничего не предлагает. Его разговоры про слабость и нерешительность – сотрясание воздуха. Не более. Он видит, что ты сомневаешься, видит, что имеет над тобой некоторую власть, и продолжает играться. Спроси ты у него, что ему от тебя надо, задай прямой вопрос, и послушай, что он промямлит в ответ. Вот, он объявился – отлично, скажи ему, что ты выходишь замуж. Прямым текстом. Так, чтобы он понял, что тебе нужна семья и нормальные отношения, а не его текстовые сообщения в мобильнике и секс по телефону.

Часто такие пожиратели времени и мозгов быстро сливаются, когда понимают, что их сейчас могут взять за шкирку и потащить в загс. Им это не нужно ни в каком виде. В твоем случае, если уж так сохнешь по бывшему, я бы именно так и построила общение: я хочу замуж, хочу семью, ибо уже большая; так что ты мне голову не морочь, пожалуйста; или сам замуж зовешь, или отвали и больше не появляйся в моей будущей счастливой семейной жизни с другим. Включи циника, Яна. Полезно с такими.

А между делом подумай: зачем ты на самом деле согласилась выйти замуж за парня, которого ты не любишь. Ты уверена, что сможешь быть с ним счастливой? А он с тобой?