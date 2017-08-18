Нужно ли вытаскивать из секты человека?
С.-Петербург, 37 лет
18.08.17
Мнения наших экспертов
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Алена«А был ли мальчик?» Был ли на самом деле «хороший муж и отец»? Просто делал то, что от него ожидали те, кто его сильнее. Потом нашел себе более сильных и теперь делает то, чему учат они. Аиша, я считаю, что образованный, умный человек ни в какие секты не втянется. Человек, который думает своей головой, не нуждается в сомнительных «группах», и он уж точно не даст себя убедить в том, что женщина – особь, стоящая на более низкой ступени эволюции. Твой муж просто такой, какой есть – малообразованный, ведомый, закомплексованный человек, неудачник и дурак к тому же. Надо ли его «вытаскивать»? Хм… А зачем тебе это? Он уже «пробил дно» своим поведением: бил тебя по лицу, унижал, прелюбодействовал, да еще и возвел все это в достоинства. Пожелай ему счастья с его новой избранницей. А себе пожелай, чтобы она его тебе не вернула, когда пройдет эйфория от обретения такого сокровища, и откроется правда. Он же сам говорит, что для мужской силы ему одной бабы мало. В конце концов, ты ему не мать. У тебя есть ты сама и дети – вот на них и сосредоточься. А на счет его посланий с рассказами о прекрасной жизни с новой бабой – дели на 16. Было бы у него все «зашибись» - ему б и дела не было до тебя. А так – пишет позлить тебя, и только. Опять же – от небольшого ума. Я лично предпочла бы держаться подальше от такого лузера, а не спасать его. Вдруг, это заразно...
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СергейАиша, лично я считаю, что вытащить человека откуда-то против его воли в принципе нереально. Тут как с наркоманией, да и вообще, чем угодно. Для того, чтобы что-то изменилось, в первую очередь должно появиться желание у самого «пациента». Только тогда ему реально можно помочь и забыть прошлое как страшный сон. В противном случае любые очистки организма, промывка мозгов и прочие, зачастую весьма дорогостоящие процедуры, окажутся «пшиком», и все очень быстро вернется «на круги своя». Однако, если в случае с физической зависимостью от каких-то препаратов можно хотя бы провести чисто медицинские реабилитационные мероприятия, а в процессе взывать к чувству самосохранения и совести, то описываемая тобой ситуация – это сознательный выбор достаточно взрослого человека, который в здравом уме и твердой памяти решил изменить все жизненные принципы. А такое никакими таблетками не вылечишь. Дело в том, что попадание в секту, само по себе не так страшно. Если у человека есть четкие, сформировавшиеся основы, то максимум, что с ним случится – это потеря денег и некоторые странности в высказываниях. Но он при этом останется и хорошим мужем, и хорошим отцом. Просто потому, что он такой и есть, и этого не изменить. Но если в человеке изначально заложено желание быть другим, более жестким, даже жестоким, если в душе он эгоист и тяготится имеющимися ограничениями, то все это вырвется на свободу. Поэтому я бы сказал, что сейчас твой муж наконец-то стал самим собой. Стоит ли продолжать какие-то отношения с таким человеком – решать только тебе. Лично я считаю, что не стоит. И вытащить мужика из данного «института» вы не сможете просто потому, что он этого не захочет. Увы. Так что, наверное, лучше разойтись. Ведь кроме того, что не будет больше мордобоя и постоянного напряжения, такой шаг может заставить человека взглянуть на происходящее с другой точки зрения. И через некоторое время, наигравшись в «крутого мачо», оставшись без гроша в кармане, без семьи, друзей и хоть какой-то поддержки, такой «пациент» вполне может попытаться вернуться в нормальный мир. И даже попроситься обратно. Только вот стоит ли принимать?
Обсуждение 36
Лучшие комментарии
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НатальяНапишу немного дикую вещь - у нас была знакомая, двое детей и муж. Прекрасный человек, золотые руки. Но пил. Пропивал и свое заработанное и женой, тащил из дома ... А потом он умер, еще молодой. Так вот знаете - со стороны - они словно возродились. Деньги стали появляться, дети как-то духом воспряли. Несмотря на близкие отношения - когда муж умер именно моя мама ходила со знакомой и помогала во всех официальных инстанциях (время было советское, сложностей было гораздо больше нежели сейчас) - спросить тоскует ли знакомая по мужу духу не хватало ... Со всеми его родственниками очень хорошие отношения до сих пор (уже 35 лет). Но вот жить они начали только с его смертью. Аиша, ваш муж человек взрослый и сделал свой выбор. Какой-то там хмырь МОРОЗ (можно иную подставить фамилию), иные дамы и иные помыслы. Вас с детьми в его планах нет. В чем заключается ВАШ ВОПРОС? Я вот просто не понимаю. Ребенка-то детсадовского не всегда возможно "правильно направить", а взрослого сформировавшегося мужика? Нереально, на мой взгляд. Скоро 1 сентября, готовьтесь к учебе. Обсудите с детьми, насколько возможно деликатно - как необразованные, не развивающиеся люди легко становятся "жертвой" мошенников. Это им стимул - учиться хорошо и пытаться поступать в лучшие ВУЗы. Тем более в Питере СПбГУ дает хорошее образование, а в магистратуру можно будет и МГУ. Удачи вам, если есть совместное добро - спасайте его скорее и радуйтесь жизни. Нельзя жить в "трагедии".
18.08.17 10:53 Контекст комментария
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Сам захочет - сам уйдет. Не захочет - никто не уведет. Разводитесь, займитесь своей жизнью, не отказывайте себе в новых знакомствах. Если вдруг он возьмется за ум, уйдет оттуда и попросится обратно - подумайте 100 раз, нужно ли это вам, мужичонка гнилой.
18.08.17 07:44 Контекст комментария
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Проходя мимоВыгнала или развелась? Как с имуществом? Не выяснится в один не прекрасный день, что муж продал вашу квартиру, например?
18.08.17 11:55 Контекст комментария
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звездочка )Ну... чтобы быть ведущим в отношениях, надо быть на это способным, а не просто на словах декларировать ) Аиша, грустная история, сломали человеку голову. Я знаю в Киеве адвоката, который работал с жертвами секты и все-таки посадили их главного надолго, но там инициатива была массовая от членов семей пострадавших. Если ты решишь бороться за мужа, тебе имеет смысл найти других жен, объединиться с ними. Тебе решать, но один в поле не воин.
18.08.17 08:50 Контекст комментария
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Его родители... Вот и поговорите с ними один раз. Как вы можете повлиять, если до сих пор вы не были для него авторитетом? Не слушал, не слушал, а потом вдруг раз - и прозрел. Они тоже на него не смогли повлиять отчего-то. Он признает только когда много чего потеряет и это станет для него уроком. Пока не стало. В общем, через голову не дойдет, дойдет через другое место, но позже, и вы никак на это не повлияете. Так что расслабьтесь, и не тратьте время, вам и так есть, чем стоит заняться.
18.08.17 07:36 Контекст комментария
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ВераНалаживайте свою жизнь. У вас дети. Не думайте о нем, вам не вытащить его. К сожалению.
19.08.17 14:24
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ЛюдМилаВсе девочки с детства мечтают о свадьбе,о детях,о семье,а при первых трудностях потом бегут,как крысы с корабля.
19.08.17 12:28
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Мдя, ситуэйшн не из лёгких. Что бы я сделала в такой ситуации. Первое - обезопасить имущество. Чтоб не вынес из дома и не заложил недвижимость. Второе - скорее всего, развелась бы. Я не знаю кто такой Морозов и чем они там занимаются, но как ловко они ловят придурков с раздутым эго и неудовлетворёнными амбициями. О как, трахай несколько женщин сразу, и будет тебе и щщастье, и богатство. Если бы всё было так просто, да? Вот же придумал Морозов формулу мужского счастья, ржака. На самом деле, про женщина принадлежит мужчине и подчиняйся, это не новость. Просто Морозов немножко намутил с интерпретацией и наобещал многовато. Каким должен быть мужчина, чтобы женщина хотела быть ему послушна, это он тоже изменил. Просто трахай сразу нескольких, и прибудет к ним энергия, как из рога изобилия посыпятся на голову деньги, бизнес идеи и т.д. Ну не смешно? На вопрос нужно ли вытаскивать. Я думаю, ему так хорошо. Вы самое главное блюдите имущество и детей. Жаль, конечно, узнать опосля, что твой муж засранец с большим аппетитом на жизнь, которую сам себе никогда не сумел организовать. Но видимо, такая участь его.
18.08.17 19:59
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Юля БакуЯ тут заглянула на сайт этого проходимца.). Из того , что удалось прочесть - жуткий примитивизм с претензией на святость и великую истину.. Такой Шариков гуру....И вот так людей раскручивать. Кому надо все и чтоб за это ничего не было...
18.08.17 21:32
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ЛюдМилаВы побежите спасать имущество,а мужа,значит,бросите в горе,какая же вы жена после этого?
19.08.17 12:26
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Ай, какая прелесть. "слушаться его". Вам два годика и он ваш папочка? Пусть гуляет.
18.08.17 18:10
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ZavoronokБыла тут в архивах такая история, времени копаться нет, но точно была, причём не просто похожая, а почти точь-в-точь, даже фамилия этого бизнес-тренера.
18.08.17 16:09
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КЭтот Юрий Мороз открыл клуб невысказанных желаний)) иначе как объяснить что там собирается орава мужиков и не взирая на то что остаются без всего следуют, всем этим правилам? Хотя по идее должны морду бить
18.08.17 15:46
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Мужчины во всякую фикню не хуже женщин верят. У меня свекр одно время по-утрам деньги заряжал >_< Один знакомый в христианство ударился, секта какая-то с главным гурой и книжками. Думаете только женщины становятся "багинями" и маточками мигают? Хохо.
18.08.17 18:13
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звездочка )ой, мне сегодня попалась на глаза новость - в России "Свидетелей Иеговы" законодательно отнесли к экстремистским организациям и запретили. Теперь эти "свидетели" не имеют права вести какую-либо деятельность. Неожиданно ) давно надо было
18.08.17 19:12
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NastiucciaЛён. Тут, прости, я с тобой поспорю. Чем они кому насолили? Оружия в руки не берут. Ходят опрятные, симпатичные. Я, если чо, атеистка. Но! Из всех конвенций, предпочитаю их. Изучают библию, распространяют знания. У меня куча друзей из них. Пока меня не завербовали;)
19.08.17 13:29
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звездочка )меня очень раздражает их навязчивость. Их форма служения Богу это агитировать новых последователей и тут начинается - на улице пристают, по домам в выходные ходят. Очень часто, до безобразия. Я утром в 7 часов иду на автобус и уже на выходе со двора мне две дамы хотят что-то рассказать и брошюры в руки всучить. Я считаю это агрессивной формой служения, мне не нравится, только у иеговистов такое.
19.08.17 14:38
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Проходя мимоВыгнала или развелась? Как с имуществом? Не выяснится в один не прекрасный день, что муж продал вашу квартиру, например?
18.08.17 11:55
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Юля БакуКонечно родители скажут, что надо вытаскивать его оттуда. У них нет другова выхода по сути..Родители же..Мне кажется. что Вам надо принять мысль о том, что в такой ситуации надо четко определить вашу позицию. Либо Вы бросаете детей на родителей и кидаетесь всеми смлами на спасение этого человека. Либо Вы так же энергично разводитесь и начинаете бороться за благосостояние вашей семьи. Знаете, иногда вдруг говорят женщине или она себе сама говорит " Я одна, с двумя детьми" Нет , Это не верно . Вы уже не одна, Выс двумя детьми. Вы уже не одна, Вы с двуия детьми. В первом случае . Вы оставляете детей на родителей и бросаетесь в бой за мужа. 1 Вы обесточиваете ваших детей и родителей и Вас саму финансово...Какая Вы вернетесь с этой войны? С щитом или на щете? Никто сказать не может...Ясно одно, что Вы вернетесь обесточенная в любом случае...И долгая борьба за финансы и устройство в жизни...А где же взять сил на вашу семью, которая дети??? Они больше всех нуждаются, на самом деле в Вас. На всех уровнях..Во втором случае Вы сохраняете большу. часть энергии на борьбу за финансовую самостоятельность вашей семьи. По этому здесь нужен развод и отдаление от источника проблем. Причем чем скорее, тем лучше. Да..можно считать. что это побег. Но у Вас есть дети.. Когда у нас есть дети - мы в ответственности за детей. За их детство и психику. Бог знает, что он сделал уже? Может быть заложил квартиру, взял долги...и тд и тп. Может взять детей и втянуть в секту и Вы легально не добьетесь ничего. Я бы поостереглась....Да, родители не поймут... Но им тоже надо на что то жить и иметь здоровых и счастливых внуков...Без матери семьи нет... А он появится. Секта требует жертв..Пока все не высосет , до последней крошки.Не подставляйтесь... и не подставляйте своих детей. В вашем случае, либо нападение,либо тотальный побег. Оставаться в состоянии " Не знаю, что делать " смертельно опасно для всех.
18.08.17 11:39
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НатальяНапишу немного дикую вещь - у нас была знакомая, двое детей и муж. Прекрасный человек, золотые руки. Но пил. Пропивал и свое заработанное и женой, тащил из дома ... А потом он умер, еще молодой. Так вот знаете - со стороны - они словно возродились. Деньги стали появляться, дети как-то духом воспряли. Несмотря на близкие отношения - когда муж умер именно моя мама ходила со знакомой и помогала во всех официальных инстанциях (время было советское, сложностей было гораздо больше нежели сейчас) - спросить тоскует ли знакомая по мужу духу не хватало ... Со всеми его родственниками очень хорошие отношения до сих пор (уже 35 лет). Но вот жить они начали только с его смертью. Аиша, ваш муж человек взрослый и сделал свой выбор. Какой-то там хмырь МОРОЗ (можно иную подставить фамилию), иные дамы и иные помыслы. Вас с детьми в его планах нет. В чем заключается ВАШ ВОПРОС? Я вот просто не понимаю. Ребенка-то детсадовского не всегда возможно "правильно направить", а взрослого сформировавшегося мужика? Нереально, на мой взгляд. Скоро 1 сентября, готовьтесь к учебе. Обсудите с детьми, насколько возможно деликатно - как необразованные, не развивающиеся люди легко становятся "жертвой" мошенников. Это им стимул - учиться хорошо и пытаться поступать в лучшие ВУЗы. Тем более в Питере СПбГУ дает хорошее образование, а в магистратуру можно будет и МГУ. Удачи вам, если есть совместное добро - спасайте его скорее и радуйтесь жизни. Нельзя жить в "трагедии".
18.08.17 10:53
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Интересно, а откуда он денежки берет и туда несет при порушенном бизнесе? Не кредитов ли набрал??? разводитесь, пока не поздно....
18.08.17 10:33
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ПрелестьДа причём здесь секта? Мужик этот никогда и не был мужиком. Искал халявных денег халявных баб и нашёл под любым предлогом. Сначала Вас потом ещё халявнее дурочек. Освободились от такого чмо и слава Богу!!! Спаси себя. Добейся успехов в себе и привлеки сильнейшего мужчину. Занимайтесь собой. Красивейте веселейте учитесь женским талантам. А его пусть родители спасают. Если такое чмо сотворили. Поймите : когда родители действительно хорошей породы у них такого идиота быть не может. И женщина хорошей породы такого идиота не привлечёт. Значит - занимайтесь собой. В Вас есть свои проблемы. В Вас!
18.08.17 10:32
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ПрелестьЯ ещё хочу дополнить. У Вас 2 детей. Вам есть над чем работать!!! Занимайтесь собой и ими со всей силы. Потому что в них заложены Вы и Ваш муж. То есть заведомо проблемы. Спасите их от повторения своего пути. Женщина должна уметь привлечь лучшего мужчину. А мужчина должен уметь оберегать жену и детей. Вот этому ИХ и научите. Над этим и работайте.
18.08.17 10:59
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звездочка )Ну... чтобы быть ведущим в отношениях, надо быть на это способным, а не просто на словах декларировать ) Аиша, грустная история, сломали человеку голову. Я знаю в Киеве адвоката, который работал с жертвами секты и все-таки посадили их главного надолго, но там инициатива была массовая от членов семей пострадавших. Если ты решишь бороться за мужа, тебе имеет смысл найти других жен, объединиться с ними. Тебе решать, но один в поле не воин.
18.08.17 08:50
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звездочка )посмотрела по диагонали инфу про институт и самого Юрия Мороза. По всем направлениям, которым он как бы обучает, у него самого сплошные траблы. Ни бизнесов нет, кроме самого сомнительного института, ни семьи, ни здоровья и цветущего вида. Не доверяю я босым сапожникам ) Кстати, с детьми бывшая жена ему запрещает общаться, потому что считает это вредным для детей. Я могу понять желание твоего мужа, Аиша, найти себе опытного наставника, но Юрий Мороз крайне не удачный выбор.
18.08.17 09:24
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Есть люди, которые думают и размышляют. А есть люди, которые считают, что "я этого достоин", и под этот нехитрый слоган катятся по наклонной, не включая моск, под руководством всезнающего гуру. У гуру могут быть разные имена. Один из Германии 30-х всю свою страну одурманил. Я к чему? Если человек не включает свой моск, считает, что можно бить и ни в грош не ставить жену, плевать на детей, потому, что он имеет на это право (недавно это право получил от высшего гуру и оно ему понравилось) - ну и зачем он жене нужен? И вообще - Вытащить его из секты это еще полдела (которое тоже может быть невыполнимым), а потом еще секту вытащить из него надо будет)
18.08.17 09:25
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звездочка )да, но решение спасать его или нет принимать Аише. Это нам этот мужчина никто, а она его любила, с ним жила, детей от него родила. Наверное, ей не совсем безразлична его судьба )
18.08.17 09:28
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звездочка )Лада, вся система образования работает на то, чтобы человек думать и размышлять, анализировать не умел и не стремился к этому. Государству это не выгодно )
18.08.17 09:32
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Ален, вот мы с тобой пойдем к этому Морозу в ученицы? Много таких вообще? Я не буду сваливать на систему, вокруг вижу массу думающих людей. Сейчас информации море, интернет, утром новости смотрю параллельно по россии 24 и евроньюс (на соседних каналах). Просто всегда есть люди, которые считают себя выше, притом им нужны простые рецепты богатства. Неумные они и внушаемые. Пирамиды типа ммм из этой же серии.
18.08.17 09:42
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звездочка )это ужас какой-то, вот смотри: В процессе обучения в ШСД никто не сумел стать предпринимателем. НО: были разрушены многие карьеры распались многие семьи, потому что на тренингах Ю. Мороза люди, якобы, «понимали», что они «не созданы друг для друга» многие поссорились с друзьями и родственниками несколько человек сошло с ума (кое-кто из них стал выдавать себя за тех, кем не является – за предпринимателей) один – пока что один – человек УМЕР ( http://vartanyan.net/moroz/yulia.htm ) в результате голодания под наблюдением «учителя голодания» Юрия Мороза
18.08.17 10:00
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Ну понятно,что гуру против родственных/ семейных связей, ему нужны все мозги для обработки, без посторонних вмешательств. Фишка в том, что если запретить Мороза - найдутся другие желающие стричь бабки с баранов, ибо бараны не переводятся, а спрос рождает предложение. Но все равно, я за "запретить".
18.08.17 10:11
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ПрелестьСтранно. Я жила и выросла в государстве где было все для того чтобы дети умели думать. Даже награды за это давало.
18.08.17 11:06
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звездочка )а я прочитала про проект реформы школьного образования в Украине, который вводится со следующего учебного года, - обрыдаться просто. 12 лет учиться ничему конкретно, все по верхам. Предметы существенно сокращают, объединяют, упрощают. Считается, что сейчас детям учиться тяжело. Думать, как навык, там вообще толком не над чем будет. А я слушаю периодически выступления нейролингвиста Татьяны Черниговской, она наоборот рекомендует загружать голову сложными заданиями и текстами до старости, это и память, и общее здоровье в целом, тонус, потому что тренированный мозг хорошо регулирует работу всех органов.
18.08.17 12:47
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KoshkaЯ знакома с представителями молодого поколения Украины, которые приехали в Европу учиться. (Они приехали до известных событий.) Им никто не помешал выучить английский, язык страны они за несколько месяцев выучили с нуля (необходимо для учебы). Выучатся, и весь мир им открыт. Да, их родители подсказали, поддержали. А как без этого? Не все понимают, что надо учиться, ну так не всем это и нужно. А человек с мозгами не пропадёт.
18.08.17 13:03
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Сам захочет - сам уйдет. Не захочет - никто не уведет. Разводитесь, займитесь своей жизнью, не отказывайте себе в новых знакомствах. Если вдруг он возьмется за ум, уйдет оттуда и попросится обратно - подумайте 100 раз, нужно ли это вам, мужичонка гнилой.
18.08.17 07:44
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Его родители... Вот и поговорите с ними один раз. Как вы можете повлиять, если до сих пор вы не были для него авторитетом? Не слушал, не слушал, а потом вдруг раз - и прозрел. Они тоже на него не смогли повлиять отчего-то. Он признает только когда много чего потеряет и это станет для него уроком. Пока не стало. В общем, через голову не дойдет, дойдет через другое место, но позже, и вы никак на это не повлияете. Так что расслабьтесь, и не тратьте время, вам и так есть, чем стоит заняться.
18.08.17 07:36
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KoshkaНе Вы его туда приводили, не Вам и уводить. У Вас есть, чем заняться: работа, дети. Может, муж и должен быть главой семьи, но в данном случае вместо главы семьи какая-то пародия. Так что Вы ничем ему не обязаны.
18.08.17 06:47