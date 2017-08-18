Нужно ли вытаскивать из секты человека?

Дело вот в чем, у нас двое детей, я работаю, мой супруг занимается малым предпринимательством. Дело у него идет, но не приносит того дохода, который он хочет. Муж он хороший (был) и отец тоже (был). Где-то год назад ему начала приходить рассылка т.н. института Юрия Мороза, где этот бизнес-тренер обещал за очень смешные деньги обучить строить бизнес и зарабатывать миллионы. Мой заинтересовался, и начал учится. А дальше он изменился. Совсем. Стал очень злой, дерганый какой-то, все время то не спал, то голова болела. Бизнес стал катиться под горку. Мой вошел в какую-то «команду» они там как-то соревновались, но как - он не говорил, куда-то стали уходить деньги. А потом он стал требовать какие-то странные вещи. «Мы с тобой, - говорит, - не равны, мужчина - хозяин женщины, ты должна меня слушаться, а не слушаешься - я за семью больше не отвечаю». Потом меня назначили замначальника отдела - и он вообще как с ума сошел. Обзывался, издевался. Он уехал на встречу этой «команды», детей забирала свекровь, а я решила почитать про этот «институт». А там - какой-то бред про феминизм, «женщина – враг», «не слушай бабу», «если ты советуешься с женой - ты подкаблучник». Он приехал, я стала говорить – «куда ты залез?» Кричала, ругалась. Он ударил мня несколько раз по лицу - и ушел. Это было в январе. Потом вернулся, сказал: «Или ты мне послушна, или я ухожу». Я согласилась. А потом вообще не пойми чего началось. Говорит: «Мы с тобой разведемся, я заведу еще 2-3 женщин, это для мужской силы надо». «Если, - говорит, - ты меня любишь, то согласишься». Я думала - он шутит, а он реально с какой-то женщиной начал общаться. Тут я уже не выдержала и выгнала его. Он ушел к этой женщине, пишет мне, что он счастлив, а я, дура, счастья не поняла. Бизнес у него практически умер, денег на детей нет. В этот институт он ежемесячно платит какие-то деньги. Его родители поддерживают меня и детей и говорят - его надо вытаскивать оттуда. Дети как-то к нему охладели. Я... я не знаю... Вообще, можно ли вытащить человека из секты без его желания, и нужно ли это делать?

Аиша,

С.-Петербург, 37 лет

18.08.17

Мнения наших экспертов