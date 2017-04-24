Не зря ли я простила его похождения?
Екатеринбург, 22 года
24.04.17
Мнения наших экспертов
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АленаВалерия, ну, я тоже считаю, что ты зря простила мужа, поскольку это не разовый загул, а система. Говорить он при этом может все, что угодно. И, конечно, будет валить на тебя ответственность за то, что он гуляет с другими. Но, поверь, если мужчина не бабник, то сколько его ни пили, он не станет заводить себе 11 любовниц. Мужчина, не склонный к хождению «по бабам», если понял, что ошибся в выборе жены, максимум, найдет себе одну женщину, которая станет для него отдушиной. И то, не станет искать ее специально. А уж насобирать такое количество баб, чтобы «позлить» жену, при том, что жена была ни сном, ни духом, - это вообще детский лепет, не имеющий ничего общего с действительностью. Твой муж – это то, что на простом русском называется «кобель», и навряд ли ты не знала этого раньше, когда встречалась с ним. Закрывала глаза, скорее. Не верю, что ни единого «маячка» не было. Так резко люди не меняются. А то, то ты его «простила» - дало ему право думать. Что ты никуда не денешься, и можно продолжать гулять, но просто не так откровенно. Так что, совет один – утереть слезы и подавать на развод. И, кстати, сходи к гинекологу, проверься. Муж твой тот еще «ходок» по бабам, просто представь, сколько всего он уже мог тебе занести, при своей такой беспорядочной жизни. Не все болезни проявляются сразу, но многие ведут к бесплодию. Так что – лучше сразу провериться и пролечиться, если что.
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СергейВалерия, на мой взгляд, не стоит лукавить. Ты все прекрасно понимаешь, и знаешь, что нужно делать в подобных ситуациях. Однако тебе очень не хочется принимать неприятную действительность, признавать, что была неправа, когда выходила замуж за такого гуляку, и очень обидно осознавать, что тебе, такой красивой и замечательной, напропалую изменяют. Это ведь значит, что есть кто-то лучше, то есть ты оказалась «не айс». В результате ты пытаешься убедить саму себя, что всё не так, что тебе всё только кажется. Но реальность постоянно подсовывает факты, сует под нос доказательства, и спрятаться не получается. Отсюда и слезы. В связи с этим, лично я считаю, что самое правильное в сложившейся ситуации - это разойтись. При такой любвеобильности, молодой человек просто не сможет остановиться, поскольку нет ни желания, ни необходимости, как нет любви и уважения к тебе. И в таких условиях построить нормальную семью все равно не получится. Так зачем время зря терять и здоровьем рисковать? Хотя, безусловно, каждый волен портить собственную жизнь как заблагорассудится. Но тогда потом не говори, что не предупреждали.
Обсуждение 45
Лучшие комментарии
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АннаВалерия, развод оформляется там же где и брак
24.04.17 10:15 Контекст комментария
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ZavoronokЧё делать, чё делать... Разводиться скорее, пока он не принёс тебе сифилис или чего похуже, при его бл...стве такое вполне возможно.
24.04.17 02:02 Контекст комментария
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22 года, совсем девочка, и уже замужем, и уже "никогда не подозревала" (никогда - это сколько?), И уже 7 месяцев в командировке муж, и 11 баб у него (точнее, молоденьких девочек, которые познакомились с парнем и дали телефон, и типа завязали отношения. Вы чего замуж то так быстро выскочили за незнамо кого? Аж пятки сверкали. А теперь "ой, он не такой, я плачу каждый день". Чего плакать то? Взяла документы в ручки, дотопала да ЗАГСа, написала заявление о разводе, пошлину заплатила, через месяц - свободная молодая девушка. Нашла о ком горевать, о случайном попутчики, с которым вдруг "штампанулись"?
24.04.17 08:39 Контекст комментария
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звездочка )очень обидно осознавать, что тебе, такой красивой и замечательной, напропалую изменяют. Это ведь значит, что есть кто-то лучше, то есть ты оказалась «не айс». /// не согласна с Сергеем, зачем валить с больной головы на здоровую? это такая гнилая мужская солидарность? Лера, даже не думай, что это ты виновата в свободных нравах своего мужа. Это его черта характера, а не твои какие-то надуманные несовершенства. Тебе самой решать разводиться с ним или нет, просто не надейся, что твой муж изменится. Это какая-то ущербность, если мужчина не в состоянии выдерживать стабильные парные отношения, самоутверждается за счет бесчисленного количества знакомств. Всем врет и фантазирует, про тебя говорит гадости, что тоже ущербно. Мне очень нравится когда мужчина кайфует от своих дел, а не от флиртов и от вранья ) и уж точно не говорит ничего плохого про свою жену, даже если отношения с ней напряженные. Ты сама находишь для себя смысл оставаться рядом со своим мужем?
24.04.17 09:08 Контекст комментария
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АхахаА как сома гулять? Сом этож рыба!
24.04.17 13:06 Контекст комментария
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Ольгабеги от него.
24.04.17 23:02
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так бывает, когда девушки затаскивают в ЗАГС 20 летних юнцов, которым совсем еще рано жениться. Я так понимаю, что детей у вас нет, и не думай их заводить в срочном порядке для "спасения брака". Брака у вас нет. Была свадьба и куча фотосессий, и я уверена, что всё было по твоей инициативе. Разводись ,ты еще такая молодая.
24.04.17 22:02
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ОльгаМожет героиня верит в магию чисел - 11 для неё неубедительно или неинформативно) вот 13 или 666 - это да, сразу знак для активных действий)))
24.04.17 21:55
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звездочка )Девочки, не по теме. Мне завтра ехать в другой город фотку в паспорт вклеивать, звоню договариваться с перевозчиком, а там молодой женский голос. До сих пор не по себе, это же не таксистом по городу крутиться. Это через кучу блокпостов туда и обратно каждый день, обстановка в очередях бывает накалена до драк, да и в салоне люди далеко не всегда на позитиве. Бывает, что стреляют прямо днем. И вот она ездит каждый день, встает до зари, если меня она уже в 4.20 уже забирает и дальше по ходу ещё 3 пассажира. А нам тут пишут про лентяев мужей, которые с дивана не слезают или из компьютерных игр. Вот как так? (((
24.04.17 20:59
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Другие условия жизни. И сильная женщина, выживающая в таких условиях.
24.04.17 21:14
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Они бы рады носить красивый наряд, но кони всё скачут, а избы горят... Мдя. Значит, бесстрашная она. И сильная.
24.04.17 21:56
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звездочка )вот как раз из свеженького: Попала на Марьинке под обстрел. (Только не спрашивайте, кто и откуда - честно, не знаю, было слегка было не до того). Вечером уже стояла первой на паспортный, как рядом прилетело. На машину набросало землю. Наши знаю, что самые опасные мины - это те, которые не слышишь. Это падает совсем рядом. Поразила реакция таможенников и погранцов (на БП стоят не террбаты, не ПС, а обычные погранцы и таможенники). Ребята бойко юркнули в вагончики, через секунду вынырнув оттуда в брониках и касках и залегли под бетонными блоками. Сзади меня - десятка два машин с детьми, женщинами. Не нахожу ничего лучшего, как включить аварийку и втопить, присматриваясь, коим местом машины сносить шлагбаум. На мое счастье из КПП выскочил парень и успел его поднять. И только после этого последовала коменда: "Впускай, б..ь, всех, скорее, пока не еб..ло". Одним словом, доходчиво. Никогда еще минуты проверки документов мне не казались такими длинными
24.04.17 22:51
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у нас в мегаполисе очень много женщин- таксистов. Я и спрашивала - а ночью не страшно работать, говорят, что страшно, но всё равно выходят на линию. Удачи Вам!
24.04.17 22:05
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Юля БакуЭто уже не измены.Измена- это когда одна вдруг случилась. Это просто такой образ жизни. И знаете Вы только про 11... Тут вопрос к Вам - Готовы ли Вы принять такой образ жизни вашего мужа? Есть у него какая то витальная потребность жить так и Вы тут не причем вообще. Смысла нет искать другой номер телефона- у него из полно...
24.04.17 20:49
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КотяраВы героиня. Общаться на эту тему с 11 девушками!! Я б сразу после первой выпала бы в осадок)). Можно спросить почтенную публику? Папа зажимает часть алиментов под предлогом что дает деньги ребенку. Ребенок уже сам работает и часть денег вносит в бюджет. Суммы небольшие на самом деле, но папа рвет и мечет, считает что ребенка грабят и мать ехидна. Грозит еще больше не доплатить. Зацените историю. Ребенка грабят? Или папа пытается поссорить ребенка с мамой?
24.04.17 18:43
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50/50он не хочет быть использованным. в его понимании)
24.04.17 18:53
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КотяраА где он использован?
24.04.17 19:02
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Если ребенок вносит часть своих заработанных денег в общий бюджет, то это его,ребенка, решение. Причем тут папа и его мнение?) правильно воспитанный ребенок) а если папа дает часть алиментов ребенку напрямую, то, если эти деньги ребенок тратит на нужные вещи, то ладно, а если на кафешки и тд , то сказать папе, что он может давать ребенку деньги на гульки сверх положенной суммы алиментов. Все имхо.
24.04.17 20:32
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- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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Ирина Санкт-ПетербургВы знаете, я в шоке, если честно. Как можно настолько опуститься, чтобы простить человеку хотя бы ОДНУ измену? А тут не одна, а целых 11, а скорее всего, в разы больше, чем обнаружили. Вы дура, да? Вам 22 года, Вы молоды, полны сил и энергии, Вам заняться нечем? Так займитесь собой и ребенком. Этого недочеловека пошлите куда подальше, не жалейте ни его, ни себя. Жизнь - она дана для того, чтобы человек прожил ее мудро и полно. Если Вы хотите страдать и т.д., то Вас можно понять - Вы идиотка, а если хотите прожить счастливую и долгую жизнь, то попрощайтесь с мразью и живите. Удачи Вам, и думайте, наконец, головой, а не жопой.
24.04.17 13:32
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АРазводись или сома гуляй
24.04.17 12:58
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50/50"Вот думаю... то ли я уже с ума схожу, то ли до сих пор гуляет... " Валерия, не надо думать, когда нечем)) Вам надо, чтобы он при Вас пару девушек того-этого, и тогда перестанете плакать и расстанетесь с ним?)) так это не поможет, почти всему можно найти оправдания, понять и простить)))
24.04.17 10:38
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АннаВалерия, развод оформляется там же где и брак
24.04.17 10:15
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ОксанаА мне кажется, что многим бабам такие африканские страсти просто нравятся. Я по молодости-глупости тоже в своё время попалась на удочку самовлюбленного дерьмеца, у которого каждая баба по своей нужде была. Одну "ахаю", со второй бабло сшибаю и т.д. В общем, со всех сторон себя окружил фанатками и доил их как только мог, и наверное, по сей день ничего не изменилось. Автору - научитесь уважать себя и ценить своё время и нервы. Ни один мужик вам всё потерянное не компенсирует, он будет и дальше жить на полную катушку. А вы потеряетесь во всех смыслах этого слова. Подавайте на развод и разорвите все возможные контакты. Вам еще силы на хорошую и крепкую семью нужны, ведь вам только 22...
24.04.17 09:41
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Валерия, он тебе для чего и зачем вообще нужен. Брак без верности обесценивается. Что это за муж, если у него кроме тебя 11 баб ещё имеет и постоянно в поиске новых. Хоровод девушек, слежки и прочее - как жаль на это времени и мыслей. Вопрос соверешенно дурацкий задала. Зря или не зря простила. Как будто если раз простила, то железно уверена, что не повторится. Лучше спроси, что с ним таким делать. Вот же какой фрукт, отец семейства, глава семьи и отец. Лучше не пожелать. Пардон, но с такими ни под венец, ни в разведку. Противно, тьфу.
24.04.17 09:23
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РеджЛера, сколько через него должно пройти баб, чтобы ты поняла, что он кобель и никогда не изменится? Не ломай себе психику и жизнь. Тебе всего лишь 22. Еще встретишь нормального человека.
24.04.17 09:17
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звездочка )очень обидно осознавать, что тебе, такой красивой и замечательной, напропалую изменяют. Это ведь значит, что есть кто-то лучше, то есть ты оказалась «не айс». /// не согласна с Сергеем, зачем валить с больной головы на здоровую? это такая гнилая мужская солидарность? Лера, даже не думай, что это ты виновата в свободных нравах своего мужа. Это его черта характера, а не твои какие-то надуманные несовершенства. Тебе самой решать разводиться с ним или нет, просто не надейся, что твой муж изменится. Это какая-то ущербность, если мужчина не в состоянии выдерживать стабильные парные отношения, самоутверждается за счет бесчисленного количества знакомств. Всем врет и фантазирует, про тебя говорит гадости, что тоже ущербно. Мне очень нравится когда мужчина кайфует от своих дел, а не от флиртов и от вранья ) и уж точно не говорит ничего плохого про свою жену, даже если отношения с ней напряженные. Ты сама находишь для себя смысл оставаться рядом со своим мужем?
24.04.17 09:08
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Или разводитесь, или плачьте дальше, гуляет, и будет гулять. Родите от него ребенка, говорите ему, что папаша кобель, выслеживайте симки мужа, вторые телефоны,вздрагивайте от звуков смс на его телефоне, скандальте и психуйте, в общем, живите интересной полноценной жизнью, вы ж о такой мечтали.
24.04.17 09:03
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22 года, совсем девочка, и уже замужем, и уже "никогда не подозревала" (никогда - это сколько?), И уже 7 месяцев в командировке муж, и 11 баб у него (точнее, молоденьких девочек, которые познакомились с парнем и дали телефон, и типа завязали отношения. Вы чего замуж то так быстро выскочили за незнамо кого? Аж пятки сверкали. А теперь "ой, он не такой, я плачу каждый день". Чего плакать то? Взяла документы в ручки, дотопала да ЗАГСа, написала заявление о разводе, пошлину заплатила, через месяц - свободная молодая девушка. Нашла о ком горевать, о случайном попутчики, с которым вдруг "штампанулись"?
24.04.17 08:39
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KoshkaВспомнился анекдот: "Вы, Рюрик Соломонович, или крест снимите, или трусы наденьте". К чему это я? Нужно было позвонить 11 девушкам, 11 есть, и убеждать себя потом, что не, ничего не было. Зачем это лицемерие с Вашей-то стороны? Примите тот факт, что муж кобель. А что с этим делать? Эффективно ли плакать? Ну плачьте дальше.
24.04.17 08:29
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ДжейНичто так не привлекает внимание девушек от 20ти до 70ти, как художественно разложенные на пути грабли)
24.04.17 07:34
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Прелестьпричем здесь зря или не зря Вы простили гулянки. Вы вообще довольны вашими отношениями в целом??? Что хорошего в вашем браке есть вообще?
24.04.17 04:33
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Я писала 2 недели назад письмо на любовную интересную тему, но они не хотят отвечать. Они отвечают только на элементарные письма, где все и так понятно?
24.04.17 02:04
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ZavoronokЧё делать, чё делать... Разводиться скорее, пока он не принёс тебе сифилис или чего похуже, при его бл...стве такое вполне возможно.
24.04.17 02:02
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Почему на Клео не рассматривают интересные истории?! Одна банальщина
24.04.17 01:02