Не зря ли я простила его похождения?

Я никогда не подозревала мужа в измене. Даже в мыслях не было. Но год назад у нас в семье стали частые ссоры на пустом месте (вместе не жили уже 7 месяцев из-за командировки). Летом доходило даже до такого, что отключал телефон и пропадал на несколько дней (говорил после, якобы, дома был, переживал). Один раз узнала (от его же мамы, проболталась случайно), что отдыхает на озере. Ну опять же, после того, как объявился, говорил, что с другом рыбачил. Прошло 3 месяца, стали жить вместе. Часто ездил в другой город, пропадал там (бывало, 2 дня не было, якобы по работе). Однажды приехал домой, лег спать. Приходит ему на телефон «маяк» от незнакомого номера... Вот не знаю почему (никогда так не делала), но я позвонила. Услышала женский голос: «Дорогой, ты почему не позвонил?» Я была в шоке, думала не туда попала... Разбудила мужа, начала допрашивать. Тот говорит, якобы, ошиблась. На следующей день позвонила я по этому номеру и решила поговорить с девушкой, что да как... Узнала, что общались уже полгода, гуляли, встречаться предлагал... Говорит, ни чего у них не было… Ну да ладно... Сделала детализацию, увидела кучу номеров. Звонила на каждый. Везде девушки... Узнала об изменах на его «рыбалках», как обсуждал меня, обзывал, говорил, что разведется (одной из дам говорил). В общем, пообщалась с 11 девушками... Каждой говорил одно и тоже. Сам муж признался, что гулял, пообещал, что больше так не будет. На коленях стоял: «Никто не нужен» (и тому подобное). Говорил, что и моя вина есть, мол, пилю его из-за всяких пустяков, вот он и искал «утешение», и еще говорил, мол, меня позлить хотел... Я во все эти признания не верю, сделал – значит, захотел… И вот прошло полгода... Нашла у мужа его второй номер. Попросила, чтобы дал мне эту симку, на что сказал, что «нет», якобы, выкинул ее, давно уже... Вот думаю... то ли я уже с ума схожу, то ли до сих пор гуляет... И вообще думаю, не зря ли простила все его похождения... Запуталась... Плачу каждый вечер, я просто не знаю, что делать.

Валерия,

Екатеринбург, 22 года

24.04.17

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