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Не зря ли я простила его похождения?


Я никогда не подозревала мужа в измене. Даже в мыслях не было. Но год назад у нас в семье стали частые ссоры на пустом месте (вместе не жили уже 7 месяцев из-за командировки). Летом доходило даже до такого, что отключал телефон и пропадал на несколько дней (говорил после, якобы, дома был, переживал). Один раз узнала (от его же мамы, проболталась случайно), что отдыхает на озере. Ну опять же, после того, как объявился, говорил, что с другом рыбачил. Прошло 3 месяца, стали жить вместе. Часто ездил в другой город, пропадал там (бывало, 2 дня не было, якобы по работе). Однажды приехал домой, лег спать. Приходит ему на телефон «маяк» от незнакомого номера... Вот не знаю почему (никогда так не делала), но я позвонила. Услышала женский голос: «Дорогой, ты почему не позвонил?» Я была в шоке, думала не туда попала... Разбудила мужа, начала допрашивать. Тот говорит, якобы, ошиблась. На следующей день позвонила я по этому номеру и решила поговорить с девушкой, что да как... Узнала, что общались уже полгода, гуляли, встречаться предлагал... Говорит, ни чего у них не было… Ну да ладно... Сделала детализацию, увидела кучу номеров. Звонила на каждый. Везде девушки... Узнала об изменах на его «рыбалках», как обсуждал меня, обзывал, говорил, что разведется (одной из дам говорил). В общем, пообщалась с 11 девушками... Каждой говорил одно и тоже. Сам муж признался, что гулял, пообещал, что больше так не будет. На коленях стоял: «Никто не нужен» (и тому подобное). Говорил, что и моя вина есть, мол, пилю его из-за всяких пустяков, вот он и искал «утешение», и еще говорил, мол, меня позлить хотел... Я во все эти признания не верю, сделал – значит, захотел… И вот прошло полгода... Нашла у мужа его второй номер. Попросила, чтобы дал мне эту симку, на что сказал, что «нет», якобы, выкинул ее, давно уже... Вот думаю... то ли я уже с ума схожу, то ли до сих пор гуляет... И вообще думаю, не зря ли простила все его похождения... Запуталась... Плачу каждый вечер, я просто не знаю, что делать.
Валерия,
Екатеринбург, 22 года
24.04.17
Не зря ли я простила его похождения?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Валерия, ну, я тоже считаю, что ты зря простила мужа, поскольку это не разовый загул, а система. Говорить он при этом может все, что угодно. И, конечно, будет валить на тебя ответственность за то, что он гуляет с другими. Но, поверь, если мужчина не бабник, то сколько его ни пили, он не станет заводить себе 11 любовниц. Мужчина, не склонный к хождению «по бабам», если понял, что ошибся в выборе жены, максимум, найдет себе одну женщину, которая станет для него отдушиной. И то, не станет искать ее специально. А уж насобирать такое количество баб, чтобы «позлить» жену, при том, что жена была ни сном, ни духом, - это вообще детский лепет, не имеющий ничего общего с действительностью. Твой муж – это то, что на простом русском называется «кобель», и навряд ли ты не знала этого раньше, когда встречалась с ним. Закрывала глаза, скорее. Не верю, что ни единого «маячка» не было. Так резко люди не меняются. А то, то ты его «простила» - дало ему право думать. Что ты никуда не денешься, и можно продолжать гулять, но просто не так откровенно. Так что, совет один – утереть слезы и подавать на развод. И, кстати, сходи к гинекологу, проверься. Муж твой тот еще «ходок» по бабам, просто представь, сколько всего он уже мог тебе занести, при своей такой беспорядочной жизни. Не все болезни проявляются сразу, но многие ведут к бесплодию. Так что – лучше сразу провериться и пролечиться, если что.

  • Сергей

    Валерия, на мой взгляд, не стоит лукавить. Ты все прекрасно понимаешь, и знаешь, что нужно делать в подобных ситуациях. Однако тебе очень не хочется принимать неприятную действительность, признавать, что была неправа, когда выходила замуж за такого гуляку, и очень обидно осознавать, что тебе, такой красивой и замечательной, напропалую изменяют. Это ведь значит, что есть кто-то лучше, то есть ты оказалась «не айс». В результате ты пытаешься убедить саму себя, что всё не так, что тебе всё только кажется. Но реальность постоянно подсовывает факты, сует под нос доказательства, и спрятаться не получается. Отсюда и слезы. В связи с этим, лично я считаю, что самое правильное в сложившейся ситуации - это разойтись. При такой любвеобильности, молодой человек просто не сможет остановиться, поскольку нет ни желания, ни необходимости, как нет любви и уважения к тебе. И в таких условиях построить нормальную семью все равно не получится. Так зачем время зря терять и здоровьем рисковать? Хотя, безусловно, каждый волен портить собственную жизнь как заблагорассудится. Но тогда потом не говори, что не предупреждали.

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Обсуждение 45  

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Лучшие комментарии

  • Анна
    Валерия, развод оформляется там же где и брак
    		 24.04.17 10:15
         
    19
         
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  • Zavoronok
    Чё делать, чё делать... Разводиться скорее, пока он не принёс тебе сифилис или чего похуже, при его бл...стве такое вполне возможно.
    		24.04.17 02:02
         
    18
         
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  • корЗинка
    22 года, совсем девочка, и уже замужем, и уже "никогда не подозревала" (никогда - это сколько?), И уже 7 месяцев в командировке муж, и 11 баб у него (точнее, молоденьких девочек, которые познакомились с парнем и дали телефон, и типа завязали отношения. Вы чего замуж то так быстро выскочили за незнамо кого? Аж пятки сверкали. А теперь "ой, он не такой, я плачу каждый день". Чего плакать то? Взяла документы в ручки, дотопала да ЗАГСа, написала заявление о разводе, пошлину заплатила, через месяц - свободная молодая девушка. Нашла о ком горевать, о случайном попутчики, с которым вдруг "штампанулись"?
    		 24.04.17 08:39
         
    16
         
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  • звездочка )
    очень обидно осознавать, что тебе, такой красивой и замечательной, напропалую изменяют. Это ведь значит, что есть кто-то лучше, то есть ты оказалась «не айс». /// не согласна с Сергеем, зачем валить с больной головы на здоровую? это такая гнилая мужская солидарность? Лера, даже не думай, что это ты виновата в свободных нравах своего мужа. Это его черта характера, а не твои какие-то надуманные несовершенства. Тебе самой решать разводиться с ним или нет, просто не надейся, что твой муж изменится. Это какая-то ущербность, если мужчина не в состоянии выдерживать стабильные парные отношения, самоутверждается за счет бесчисленного количества знакомств. Всем врет и фантазирует, про тебя говорит гадости, что тоже ущербно. Мне очень нравится когда мужчина кайфует от своих дел, а не от флиртов и от вранья ) и уж точно не говорит ничего плохого про свою жену, даже если отношения с ней напряженные. Ты сама находишь для себя смысл оставаться рядом со своим мужем?
    		 24.04.17 09:08
         
    15
         
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  • Ахаха
    А как сома гулять? Сом этож рыба!
    		 24.04.17 13:06
         
    13
         
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  • Ольга
    беги от него.
    		24.04.17 23:02
         
    0
         
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  • жужа@
    так бывает, когда девушки затаскивают в ЗАГС 20 летних юнцов, которым совсем еще рано жениться. Я так понимаю, что детей у вас нет, и не думай их заводить в срочном порядке для "спасения брака". Брака у вас нет. Была свадьба и куча фотосессий, и я уверена, что всё было по твоей инициативе. Разводись ,ты еще такая молодая.
    		 24.04.17 22:02
         
    3
         
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  • Ольга
    Может героиня верит в магию чисел - 11 для неё неубедительно или неинформативно) вот 13 или 666 - это да, сразу знак для активных действий)))
    		 24.04.17 21:55
         
    3
         
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  • звездочка )
    Девочки, не по теме. Мне завтра ехать в другой город фотку в паспорт вклеивать, звоню договариваться с перевозчиком, а там молодой женский голос. До сих пор не по себе, это же не таксистом по городу крутиться. Это через кучу блокпостов туда и обратно каждый день, обстановка в очередях бывает накалена до драк, да и в салоне люди далеко не всегда на позитиве. Бывает, что стреляют прямо днем. И вот она ездит каждый день, встает до зари, если меня она уже в 4.20 уже забирает и дальше по ходу ещё 3 пассажира. А нам тут пишут про лентяев мужей, которые с дивана не слезают или из компьютерных игр. Вот как так? (((
    		 24.04.17 20:59
         
    1
         
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    • Лада
      Другие условия жизни. И сильная женщина, выживающая в таких условиях.
      		 24.04.17 21:14
           
      1
           
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    • Ellis_@
      Они бы рады носить красивый наряд, но кони всё скачут, а избы горят... Мдя. Значит, бесстрашная она. И сильная.
      		24.04.17 21:56
           
      1
           
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      • звездочка )
        вот как раз из свеженького: Попала на Марьинке под обстрел. (Только не спрашивайте, кто и откуда - честно, не знаю, было слегка было не до того). Вечером уже стояла первой на паспортный, как рядом прилетело. На машину набросало землю. Наши знаю, что самые опасные мины - это те, которые не слышишь. Это падает совсем рядом. Поразила реакция таможенников и погранцов (на БП стоят не террбаты, не ПС, а обычные погранцы и таможенники). Ребята бойко юркнули в вагончики, через секунду вынырнув оттуда в брониках и касках и залегли под бетонными блоками. Сзади меня - десятка два машин с детьми, женщинами. Не нахожу ничего лучшего, как включить аварийку и втопить, присматриваясь, коим местом машины сносить шлагбаум. На мое счастье из КПП выскочил парень и успел его поднять. И только после этого последовала коменда: "Впускай, б..ь, всех, скорее, пока не еб..ло". Одним словом, доходчиво. Никогда еще минуты проверки документов мне не казались такими длинными
        		 24.04.17 22:51
             
        0
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • жужа@
      у нас в мегаполисе очень много женщин- таксистов. Я и спрашивала - а ночью не страшно работать, говорят, что страшно, но всё равно выходят на линию. Удачи Вам!
      		 24.04.17 22:05
           
      1
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Юля Баку
    Это уже не измены.Измена- это когда одна вдруг случилась. Это просто такой образ жизни. И знаете Вы только про 11... Тут вопрос к Вам - Готовы ли Вы принять такой образ жизни вашего мужа? Есть у него какая то витальная потребность жить так и Вы тут не причем вообще. Смысла нет искать другой номер телефона- у него из полно...
    		24.04.17 20:49
         
    2
         
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  • Котяра
    Вы героиня. Общаться на эту тему с 11 девушками!! Я б сразу после первой выпала бы в осадок)). Можно спросить почтенную публику? Папа зажимает часть алиментов под предлогом что дает деньги ребенку. Ребенок уже сам работает и часть денег вносит в бюджет. Суммы небольшие на самом деле, но папа рвет и мечет, считает что ребенка грабят и мать ехидна. Грозит еще больше не доплатить. Зацените историю. Ребенка грабят? Или папа пытается поссорить ребенка с мамой?
    		24.04.17 18:43
         
    2
         
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  • Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
  • Ирина Санкт-Петербург
    Вы знаете, я в шоке, если честно. Как можно настолько опуститься, чтобы простить человеку хотя бы ОДНУ измену? А тут не одна, а целых 11, а скорее всего, в разы больше, чем обнаружили. Вы дура, да? Вам 22 года, Вы молоды, полны сил и энергии, Вам заняться нечем? Так займитесь собой и ребенком. Этого недочеловека пошлите куда подальше, не жалейте ни его, ни себя. Жизнь - она дана для того, чтобы человек прожил ее мудро и полно. Если Вы хотите страдать и т.д., то Вас можно понять - Вы идиотка, а если хотите прожить счастливую и долгую жизнь, то попрощайтесь с мразью и живите. Удачи Вам, и думайте, наконец, головой, а не жопой.
    		24.04.17 13:32
         
    -1
         
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  • А
    Разводись или сома гуляй
    		 24.04.17 12:58
         
    0
         
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  • 50/50
    "Вот думаю... то ли я уже с ума схожу, то ли до сих пор гуляет... " Валерия, не надо думать, когда нечем)) Вам надо, чтобы он при Вас пару девушек того-этого, и тогда перестанете плакать и расстанетесь с ним?)) так это не поможет, почти всему можно найти оправдания, понять и простить)))
    		 24.04.17 10:38
         
    10
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Анна
    Валерия, развод оформляется там же где и брак
    		 24.04.17 10:15
         
    19
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Оксана
    А мне кажется, что многим бабам такие африканские страсти просто нравятся. Я по молодости-глупости тоже в своё время попалась на удочку самовлюбленного дерьмеца, у которого каждая баба по своей нужде была. Одну "ахаю", со второй бабло сшибаю и т.д. В общем, со всех сторон себя окружил фанатками и доил их как только мог, и наверное, по сей день ничего не изменилось. Автору - научитесь уважать себя и ценить своё время и нервы. Ни один мужик вам всё потерянное не компенсирует, он будет и дальше жить на полную катушку. А вы потеряетесь во всех смыслах этого слова. Подавайте на развод и разорвите все возможные контакты. Вам еще силы на хорошую и крепкую семью нужны, ведь вам только 22...
    		 24.04.17 09:41
         
    8
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ellis_@
    Валерия, он тебе для чего и зачем вообще нужен. Брак без верности обесценивается. Что это за муж, если у него кроме тебя 11 баб ещё имеет и постоянно в поиске новых. Хоровод девушек, слежки и прочее - как жаль на это времени и мыслей. Вопрос соверешенно дурацкий задала. Зря или не зря простила. Как будто если раз простила, то железно уверена, что не повторится. Лучше спроси, что с ним таким делать. Вот же какой фрукт, отец семейства, глава семьи и отец. Лучше не пожелать. Пардон, но с такими ни под венец, ни в разведку. Противно, тьфу.
    		 24.04.17 09:23
         
    5
         
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  • Редж
    Лера, сколько через него должно пройти баб, чтобы ты поняла, что он кобель и никогда не изменится? Не ломай себе психику и жизнь. Тебе всего лишь 22. Еще встретишь нормального человека.
    		24.04.17 09:17
         
    6
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • звездочка )
    очень обидно осознавать, что тебе, такой красивой и замечательной, напропалую изменяют. Это ведь значит, что есть кто-то лучше, то есть ты оказалась «не айс». /// не согласна с Сергеем, зачем валить с больной головы на здоровую? это такая гнилая мужская солидарность? Лера, даже не думай, что это ты виновата в свободных нравах своего мужа. Это его черта характера, а не твои какие-то надуманные несовершенства. Тебе самой решать разводиться с ним или нет, просто не надейся, что твой муж изменится. Это какая-то ущербность, если мужчина не в состоянии выдерживать стабильные парные отношения, самоутверждается за счет бесчисленного количества знакомств. Всем врет и фантазирует, про тебя говорит гадости, что тоже ущербно. Мне очень нравится когда мужчина кайфует от своих дел, а не от флиртов и от вранья ) и уж точно не говорит ничего плохого про свою жену, даже если отношения с ней напряженные. Ты сама находишь для себя смысл оставаться рядом со своим мужем?
    		 24.04.17 09:08
         
    15
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лада
    Или разводитесь, или плачьте дальше, гуляет, и будет гулять. Родите от него ребенка, говорите ему, что папаша кобель, выслеживайте симки мужа, вторые телефоны,вздрагивайте от звуков смс на его телефоне, скандальте и психуйте, в общем, живите интересной полноценной жизнью, вы ж о такой мечтали.
    		 24.04.17 09:03
         
    7
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • корЗинка
    22 года, совсем девочка, и уже замужем, и уже "никогда не подозревала" (никогда - это сколько?), И уже 7 месяцев в командировке муж, и 11 баб у него (точнее, молоденьких девочек, которые познакомились с парнем и дали телефон, и типа завязали отношения. Вы чего замуж то так быстро выскочили за незнамо кого? Аж пятки сверкали. А теперь "ой, он не такой, я плачу каждый день". Чего плакать то? Взяла документы в ручки, дотопала да ЗАГСа, написала заявление о разводе, пошлину заплатила, через месяц - свободная молодая девушка. Нашла о ком горевать, о случайном попутчики, с которым вдруг "штампанулись"?
    		 24.04.17 08:39
         
    16
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • корЗинка
      "Каждой говорил одно и тоже". Вы к нему присмотритесь повнимательнее. Он скорее всего и острит постоянно одинаково, и вообще с фантазией плохо... и в постели он убогий, вот и вносит разнообразие не в качество, а в количество. Лег, попыхтел, следующая...
      		 24.04.17 08:44
           
      7
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Koshka
    Вспомнился анекдот: "Вы, Рюрик Соломонович, или крест снимите, или трусы наденьте". К чему это я? Нужно было позвонить 11 девушкам, 11 есть, и убеждать себя потом, что не, ничего не было. Зачем это лицемерие с Вашей-то стороны? Примите тот факт, что муж кобель. А что с этим делать? Эффективно ли плакать? Ну плачьте дальше.
    		 24.04.17 08:29
         
    6
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Джей
    Ничто так не привлекает внимание девушек от 20ти до 70ти, как художественно разложенные на пути грабли)
    		 24.04.17 07:34
         
    11
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть
    причем здесь зря или не зря Вы простили гулянки. Вы вообще довольны вашими отношениями в целом??? Что хорошего в вашем браке есть вообще?
    		24.04.17 04:33
         
    2
         
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  • Тыковка
    Я писала 2 недели назад письмо на любовную интересную тему, но они не хотят отвечать. Они отвечают только на элементарные письма, где все и так понятно?
    		 24.04.17 02:04
         
    0
         
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  • Zavoronok
    Чё делать, чё делать... Разводиться скорее, пока он не принёс тебе сифилис или чего похуже, при его бл...стве такое вполне возможно.
    		24.04.17 02:02
         
    18
         
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  • Тыковка
    Почему на Клео не рассматривают интересные истории?! Одна банальщина
    		 24.04.17 01:02
         
    3
         
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