Не вижу причин возвращаться

Людмила, ну, если даже ты сама не видишь ни одной причины возвращаться к такому мужу, то я и подавно их не найду. Ни финансовой поддержки, ни эмоционального контакта, ни уважения, ни доверия, ни любви. На кой ляд такие отношения и такая семья? Все верно сделала, молодец. Поняла, что муж, как тот вор, на котором шапка горит, выяснила правду, решительно собрала вещи и удалилась. Муж прощения не просит, ведет себя, как хозяин жизни, и даже не пытается изменить свою линию поведения, не старается как-то тебя замотивировать на возвращение. Ну, то есть, абсолютно ничего не делает такого, от чего твое сердце растаяло бы, и ты бы подумала о втором шансе для вас. Значит, нет смысла и давать этот второй шанс. Он ничего не понял, никаких выводов не сделал. Ну и все. «Давай, до свиданья». Быстрее отделаешься от этих отношений, быстрее сама встанешь на ноги и сможешь начать новую жизнь. А ребенок пусть общается с папой по выходным. Если, конечно, папа жаждет. А то знаем мы этих папаш «на дистанционке».

Сергей

Людмила, честно говоря, совершенно не вижу смысла возвращаться в такую семью. Нет, понятно, что вы уже давно знакомы, что пять лет в браке и имеется общий ребенок. Однако, если в вашей жизни все именно так, как ты пишешь, то лучше порознь, чем вместе. Судя по всему, ты и сама так считаешь, раз уехала и обратно не спешишь. И смущает тебя, как я понимаю, только лишь общественное «мнение» мол, у ребенка должен быть отец. В принципе я с ним согласен, но только в том случае, если между супругами имеется хотя бы какое-то взаимопонимание, и желание быть рядом. В вашем случае подобного не наблюдается. Кроме того, по твоим словам, муж не только имеет «левые» развлечения, но еще и оскорбляет, то есть словесно унижает. Ну и чему хорошему может научить ребенка такой отец? Как правильно ругаться на маму, как её оскорблять и унижать? На мой взгляд, это не самое лучшее знание для малыша. Ведь он видит все, что происходит, он очень боится и всякий раз, когда родители ругаются, испытывает колоссальный стресс. Так для чего издеваться над ребенком? В подобных условиях лучше приходящий папа, чем постоянно создающий конфликтные ситуации. Поэтому, на мой взгляд, возвращаться не стоит. Тем более, что материальной и бытовой помощи от него нет, а вопрос с жильем у тебя, как я понимаю, не стоит. Вот и поживите отдельно. По крайней мере, пока твой муж не изменится. Объясни супругу, что больше не собираешься терпеть его выходки, расскажи, что все знаешь про «левые» связи, и предложи спокойно разойтись, как взрослые люди. Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам. Если мужик заинтересован в тебе, если имеются какие-то чувства, то он постарается остаться рядом. В этом случае, через какое-то время, при наличии обоюдного желания, вы сможете попробовать восстановить семью. Если же нет, если сделает обиженный вид и перестанет общаться, значит, так тому и быть. Тогда просто постарайся забыть и начинай жить заново.