Не вижу причин возвращаться
Воронеж, 26 лет
28.06.17
Мнения наших экспертов
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АленаЛюдмила, ну, если даже ты сама не видишь ни одной причины возвращаться к такому мужу, то я и подавно их не найду. Ни финансовой поддержки, ни эмоционального контакта, ни уважения, ни доверия, ни любви. На кой ляд такие отношения и такая семья? Все верно сделала, молодец. Поняла, что муж, как тот вор, на котором шапка горит, выяснила правду, решительно собрала вещи и удалилась. Муж прощения не просит, ведет себя, как хозяин жизни, и даже не пытается изменить свою линию поведения, не старается как-то тебя замотивировать на возвращение. Ну, то есть, абсолютно ничего не делает такого, от чего твое сердце растаяло бы, и ты бы подумала о втором шансе для вас. Значит, нет смысла и давать этот второй шанс. Он ничего не понял, никаких выводов не сделал. Ну и все. «Давай, до свиданья». Быстрее отделаешься от этих отношений, быстрее сама встанешь на ноги и сможешь начать новую жизнь. А ребенок пусть общается с папой по выходным. Если, конечно, папа жаждет. А то знаем мы этих папаш «на дистанционке».
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СергейЛюдмила, честно говоря, совершенно не вижу смысла возвращаться в такую семью. Нет, понятно, что вы уже давно знакомы, что пять лет в браке и имеется общий ребенок. Однако, если в вашей жизни все именно так, как ты пишешь, то лучше порознь, чем вместе. Судя по всему, ты и сама так считаешь, раз уехала и обратно не спешишь. И смущает тебя, как я понимаю, только лишь общественное «мнение» мол, у ребенка должен быть отец. В принципе я с ним согласен, но только в том случае, если между супругами имеется хотя бы какое-то взаимопонимание, и желание быть рядом. В вашем случае подобного не наблюдается. Кроме того, по твоим словам, муж не только имеет «левые» развлечения, но еще и оскорбляет, то есть словесно унижает. Ну и чему хорошему может научить ребенка такой отец? Как правильно ругаться на маму, как её оскорблять и унижать? На мой взгляд, это не самое лучшее знание для малыша. Ведь он видит все, что происходит, он очень боится и всякий раз, когда родители ругаются, испытывает колоссальный стресс. Так для чего издеваться над ребенком? В подобных условиях лучше приходящий папа, чем постоянно создающий конфликтные ситуации. Поэтому, на мой взгляд, возвращаться не стоит. Тем более, что материальной и бытовой помощи от него нет, а вопрос с жильем у тебя, как я понимаю, не стоит. Вот и поживите отдельно. По крайней мере, пока твой муж не изменится. Объясни супругу, что больше не собираешься терпеть его выходки, расскажи, что все знаешь про «левые» связи, и предложи спокойно разойтись, как взрослые люди. Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам. Если мужик заинтересован в тебе, если имеются какие-то чувства, то он постарается остаться рядом. В этом случае, через какое-то время, при наличии обоюдного желания, вы сможете попробовать восстановить семью. Если же нет, если сделает обиженный вид и перестанет общаться, значит, так тому и быть. Тогда просто постарайся забыть и начинай жить заново.
Обсуждение 29
Лучшие комментарии
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ZavoronokЕсли не видишь причин для возврата, то никаких тёплых чувств к мужу не испытываешь. Ну и зачем тогда возвращаться? Скажи ему, пусть подаёт на развод, а ты - на алименты. Толку от такого супруга, как от козла молока, ни помощи, ни поддержки, ещё и оскорбления постоянные и безосновательные. Соглашайся на повышение по работе, деньги всегда пригодятся, а на такого мужа лучше забить.
28.06.17 03:15 Контекст комментария
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KoshkaПо-моему, муж не считает вас семьёй. Завидует повышению, ему повышения не светят, он мстит единственным доступным способом - заводит баб. Жалкий мужичонка. Поливает жену грязью. Что делать? Планировать свою жизнь, с ним или без него. В семье надо радоваться успехам близких, а не палки в колеса ставить.
28.06.17 07:43 Контекст комментария
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И чем в такой ситуации страшен развод, что им можно "угрожать"? По мне, так это вообще желательное развитие событий, чтоб вылезти из трясины, в которую Вас затянуло.
28.06.17 05:47 Контекст комментария
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ЮликонНе помню как это называется, когда слабый и неуспешный мужчина издевается над более сильной и более умной женщиной. Вы состоялись как мама, развиваетесь в карьере, а он Вас не тянет как мужик. Не соответствует Вашему уровню. История с переписками вообще фу. Не давайте слабину, не тратьте жизнь на недостойных Вас людей. И самое смешное, очень очень многие дамы, даже на клео, отмечают рост личного благосостояния после развода. Многие финансово живут лучше чем в браке:)) удачи.
28.06.17 08:00 Контекст комментария
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ПрелестьВ данной ситуации ( дома не помогает, семью не содержит) ставить условия должна только Вы. А Вы о каких то переписках так серьёзно пишите. Разве это потеря когда он совсем не ценный муж, чтобы думать о его шалостях когда проблемы есть действительно серьёзные - дома НЕТ мужа конкретно. И переписки этого пустого места Вас затрагивают как будто он сокровище. Странная логика. Плохое отношение к себе. Непонимание иерархии семьи. Какие условия и угрозы может ставить пустое место???? Не понимаю Вас.
28.06.17 08:25 Контекст комментария
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Наташка ХарьковКлассика жанра, лучшая защита - нападение. Если сам изменяешь, чтоб жена не успела узнать, быстренько надо выставить ее изменщицей, и виновницей развода. Бросайте его, если надоел. Другой вариант можете поиграть с ним, но будьте готовы - он будет атаковать и дальше даже вплоть до физического насилия. Потому что на самом деле он уже для себя все решил, просто хочет вывернуть таким образом, что виновницей расставания стали бы ВЫ. Так многие мужчины ведут себя когда нашли себе другую женщину, мало кто может в открытую сказать что все кончено и я люблю другую. Если опомниться, поймет что сделал неправильный выбор по-другому вести себя будет. А сейчас ему не жаль никого, он хочет свободы любой ценой, и уже своим поведением дал это понять. Начнете удерживать - объяснит подоходчивее. тогда все будет дольше, больнее а финал тот же.
29.06.17 10:28
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Интересно, какая связь между повышением на работе жены и перепиской мужа с другой женщиной "постарше"???
28.06.17 17:48
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Кабуки"Пытаюсь себя успокоить, вернуться в семью" А зачем? Во всем письме только два хороших факта - есть сын и предложили повышение в мужском коллективе. Все остальное, что про сокровище Ваше - жуть. Если Вы уходите, все позитивное остается с Вами, жуть отваливается. Так для чего надо опять в семью? Чтобы что?
28.06.17 15:34
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Юля БакуНадо идти дальше.... Этот муж просто тупик....надо перешагивать , подарив ему всю его переписки и хотелки к другим женщинам....Зачем пытаться войти в ту же воду и стоять там как корова??? Жизнь значительно интереснее, чем он Вам предлагает....Жалкий человек....Как можно самодостаточной и активной молодой женщине грозить разводом?????Тут простовашего взгляда надо искать в его случае....Нашел вообще чем грозить....Можно подумать, что жизнь с ним Рай неземной.....
28.06.17 14:39
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50/50она не самодостаточна. просто неплохо зарабатывает
28.06.17 15:27
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Да . Мне кажется , что она не считает себя самоценностью . Будь она реально самодостаточной , такого мужа у неё не было бы даже в страшном сне. И проблема её лично , в том , что она не верит в то , что достойна чего-то лучшего в жизни. Отсюда и мысли о возвращении.
28.06.17 15:47
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Юля БакуОни с 14 ее лет вместе...Парень неумный изначально...Я думаю он ее давит с малолетства...Нет у нее возиожности понять самодостаточна она или нет....Мне кажется, что момент настал.....И результат разлумий может приятно ее удивить , а его привести в ярость) У глупых люднй угрозы м состояния ярости просто перманентно в разрешение любых вопросов.
28.06.17 19:38
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oooАвтор после прочтения вашего письма я тоже не вижу причин возвращаться,
28.06.17 13:30
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НямаЯ не вкурила, что такого конкретного изменится за 2 недели. И вообще - задать мужу вопрос, а что собственно изменится, если автор вернется? Вот можете просто ему этот вопрос в лоб задать и потребовать ответа - к чему лучшему изменится ваша семейная жизнь? Если он материально не помогает - как вы можете уйти с работы, на что жить тогда? И в чем он видит улучшение отношений? Да и вообще, если уже всё окружение в курсе ваших семейных страстей, то это как минимум знак, что семейных ценностей у вашего недомужа нет, он просто живет как хочет. И вы утонете в этом болоте.
28.06.17 12:22
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Ну наглец он. Мало того, что не зарабатывает, по дому не помогает и изменяет, он ещё и условия вам ставит? Какая семья, о чём вы. Пусть идёт куда хочет, нет никакой семьи и не было. Тут даже думать не о чем. Совсем мужик с дуба упал.
28.06.17 11:07
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ВераНе возвращайтесь, Людмила, причин для этого достаточно.
28.06.17 10:42
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ОксанаПо-моему, у Вас мужа-то и нет, Людмила и вы не ЗА МУЖЕМ. Просто этот человек понимает, что на новые отношения нужны силы, нужны средства, нужен МОЗГ, один развод чего только будет стоить, а он не привык напрягаться, он привык, что всё должно быть по его. Т.е. интеллектуальное развитие у него застряло где-то на уровне 17 лет, абсолютно бесполезное существо, которое кое как осознает свою бесполезность и старается всеми силами создать вокруг себя ауру нужности. В общем, правильно сделали, развод и тумбочка. Я бы даже не настаивала на встречах с ребенком, от таких товарищей лучше держаться подальше.
28.06.17 09:37
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РеджКак правило, большинство ревнивцев сами изменяют. У меня был такой парень. Собственник и ревнивец. Как оказалось, вел двойную жизнь с другой женщиной. Но, слава Богу, у нас не дошло до свадьбы. Поэтому я ваш поступок считаю правильным и логичным. И не ведитесь на его ультиматумы. Ни в коем случае не портите себе жизнь из-за такого типа.
28.06.17 09:22
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Еще интересно, что "если через две недели"))) Этого времени ему хватит, чтобы нагуляться с настоящими блудницами? В общем, фиговый у вас вышел союз, уж не знаю, где вы так работаете, что мужу сплошные измены мерещатся, если только в мужской бане...) Или если вы были мужским парикмахером, а вас повышают до парикмахера мужских интимных стрижек))))
28.06.17 08:43
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ИДИЛИЯЧто за ультиматумы: "я сказал ты делаешь"? У самого то оказывается рыльце то в пушку. Вы правильно сделали, что ушли. И не возвращайтесь! Тем более у вас мужской коллектив, найдете кого нибудь)))
28.06.17 08:25
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ПрелестьВ данной ситуации ( дома не помогает, семью не содержит) ставить условия должна только Вы. А Вы о каких то переписках так серьёзно пишите. Разве это потеря когда он совсем не ценный муж, чтобы думать о его шалостях когда проблемы есть действительно серьёзные - дома НЕТ мужа конкретно. И переписки этого пустого места Вас затрагивают как будто он сокровище. Странная логика. Плохое отношение к себе. Непонимание иерархии семьи. Какие условия и угрозы может ставить пустое место???? Не понимаю Вас.
28.06.17 08:25
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Ага, вообще непонятно, чем такие угрозы страшны))) - Я подам на развод! - Ой, боюсь-боюсь, жить придется с мамой, кто же теперь меня шлюхой называть-то будет? Ну, может смс-ки присылать будешь с описанием того, какая я распущенная? И шантажировать будет некому, что у меня вместо совещаний групповой секс, и я должна от этого отказаться, как жить-то?
28.06.17 08:12
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Людмила, вы замуж выходили, чтобы считаться порядочной? Это самое ценное, что вас связало? Может, будет лучше, если будет развод, муж расскажет каждому встречному и поперечному, какая вы распутная, тогда наконец вы поймёте, что с таким гнилым человеком лучше вообще не связываться? Даже если кто-то сочтет вас непорядочной после его "рассказов"И потихоньку будете жить сами, тратить заработанное только на себя, оценивать только сами себя, и искать друга, а не прислуживать врагу.
28.06.17 08:32
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ЮликонНе помню как это называется, когда слабый и неуспешный мужчина издевается над более сильной и более умной женщиной. Вы состоялись как мама, развиваетесь в карьере, а он Вас не тянет как мужик. Не соответствует Вашему уровню. История с переписками вообще фу. Не давайте слабину, не тратьте жизнь на недостойных Вас людей. И самое смешное, очень очень многие дамы, даже на клео, отмечают рост личного благосостояния после развода. Многие финансово живут лучше чем в браке:)) удачи.
28.06.17 08:00
-
KoshkaПо-моему, муж не считает вас семьёй. Завидует повышению, ему повышения не светят, он мстит единственным доступным способом - заводит баб. Жалкий мужичонка. Поливает жену грязью. Что делать? Планировать свою жизнь, с ним или без него. В семье надо радоваться успехам близких, а не палки в колеса ставить.
28.06.17 07:43
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ДжейВернулась к родителям/// то есть квартира мужа. В этом проблем?
28.06.17 06:55
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И чем в такой ситуации страшен развод, что им можно "угрожать"? По мне, так это вообще желательное развитие событий, чтоб вылезти из трясины, в которую Вас затянуло.
28.06.17 05:47
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ZavoronokЕсли не видишь причин для возврата, то никаких тёплых чувств к мужу не испытываешь. Ну и зачем тогда возвращаться? Скажи ему, пусть подаёт на развод, а ты - на алименты. Толку от такого супруга, как от козла молока, ни помощи, ни поддержки, ещё и оскорбления постоянные и безосновательные. Соглашайся на повышение по работе, деньги всегда пригодятся, а на такого мужа лучше забить.
28.06.17 03:15