Я не могу его удовлетворить. Что не так?

Маша, что-то мне подсказывает, что проблема не в технике орального секса. Если в таком юном возрасте молодому человеку нужны танцы с бубнами вокруг его пениса, то, увы, ему пора к врачу и выяснять, что с ним не так. Ибо крайне сложно представить, что именно можно делать не так с его пенисом в постели, чтобы он не смог удовлетвориться. Конечно, могут быть нюансы, но чтобы до такой степени… И потом… А он тебя удовлетворяет? Каким образом? И почему у вас оральный секс – единственный способ удовлетворения твоего молодого человека? На мой взгляд, тебе стоит пересмотреть взгляды на ваши «идеальные» отношения. Идеальные – это гармония не в чем-то одном, а в комплексе. И если вы «не ругаетесь» по бытовым вопросам, но при этом ты каждый день рыдаешь из-за того, что не смогла ублажить своего мужчину, а он ждет от тебя сексуальных подвигов и не пытается пойти тебе навстречу, чтобы подсказать, что и как нужно делать, то, увы, отношения ваши долго не продлятся. И причина, повторюсь, не в тебе. Твой парень пока ищет в отношениях не то, что ты, и ставит на первое место секс. А в долгосрочной перспективе жить с партнером, думая только о сексе – невозможно. С твоей стороны было большой ошибкой соглашаться на сожительство с парнем, о котором ты так мало, на самом деле, знаешь. И то, что у него было много девушек для секса, а с тобой он решил сожительствовать, ни о чем не говорит. Сама видишь – прошло 10 месяцев, и он уже заскучал по сексу, который у него был до тебя. Не удивлюсь, если пройдет еще немного времени, и он начнет изменять, потому что ему легче думать, что с девушками вокруг что-то не так, а не с ним.

Сергей

Маша, все мы люди, все разные, и у каждого во всём свои предпочтения. В том числе и в сексе. Кому-то нужно чаще, кому-то реже, кто-то предпочитает снизу, кто-то сверху, в общем бардак сплошной. И сразу найти полное понимание и совпадение желаний, знаний и умений с партнером – нереально. Да и с опытом далеко не всегда получается. Особенно если учесть, что со временем вкусы меняются. Однако одно правило неизменно для всех. Если люди хотят быть вместе, то они должны уметь договариваться, помогать друг другу, и идти на компромиссы. В противном случае ничего хорошего не получится. Увы, судя по тому, что ты пишешь, в вашей паре до взаимопонимания дело пока не дошло. Более того, твой приятель уже успел заронить в тебя сомнения в самой себе, поселил чувство неполноценности. И это практически в начале отношений. Боюсь, в таких условиях ваша пара недолго продержится. Раз ты после близости плачешь вместо того, чтобы улыбаться, значит растет напряжение, которое обязательно чуть раньше или чуть позже прорвется. В результате начнутся ссоры, скандалы, недоверие, и вы расстанетесь. И исправить что-либо вряд ли получится, поскольку твой приятель явно не особо стремится к поиску вариантов разрешения ситуации. Что же вообще можно делать в ситуациях, когда мужчина вдруг не может получить разрядку? Для начала снизить темп. Дело в том, что даже самое вкусное пирожное, если его есть ежедневно, через неделю надоест. Еще через неделю перестанет быть самым вкусным. Ну, а через 10 месяцев начнет вызывать раздражение. Увы, но всё хорошее должно иметь некоторый зазор времени в использовании, чтобы оставаться хорошим. Вот и в сексе точно также. Поэтому, на мой взгляд, тебе в первую очередь стоит просто перестать заниматься этим делом ежедневно. Перейди на режим секс по выходным. Не думаю, что это сложно организовать. Также не забывай, что чем доступнее женщина, тем она менее ценна. И если ты готова где угодно, по первому требованию, то и отношение к тебе будет соответствующее. Отсюда правило – не будь доступной. Секс с тобой, даже якобы спонтанный, должен быть наградой парню за что-то, а не привычным действием служанки. Кроме того, все мужчины любят умных и самостоятельных, даже если утверждают что-то другое. А, значит, и ты должна учиться, и стать как минимум независимой и самодостаточной. Ну, и самообразование в сексуальной сфере никто не отменял. Количество порно в интернете просто зашкаливает, и выяснить что и как делать с мужчиной – проще простого. Займись, а затем, примени полученные знания на партнере. Если же даже после этого твой приятель продолжит испытывать проблемы, то посылай его куда подальше и не морочь себе голову. Это не твоя проблема, а его. И решить за парня его сложности не в твоих силах. Видишь ли, мужчина, который, как ты пишешь, позволяет себе иметь огромное количество одноразовых партнерш, вряд ли сможет когда ни будь остановиться на одной. Просто психотип не тот. Ему требуется постоянное разнообразие и новые эмоции, чувство охоты. А раз так, то даже если ты станешь супер мастером по постельной борьбе, он всё равно через некоторое время пойдет пробовать кого то еще. Ну, и зачем тебе эти проблемы? Лучше расстаться, переболеть, и постараться найти того, кто не меняет женщин как перчатки, и к любым отношениям относится серьезно.