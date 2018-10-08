Не пойму, чего он хотел от меня с самого начала?
Познакомилась с парнем в институте, гуляли, ходили в кино, держались за руки, целовались. За короткое время успела привязаться. Как-то позвал в бар со своими друзьями, мы весело провели время, выпили. Начал приставать, я не хотела, чтобы все это так быстро произошло, но и отказать не могла, так как сильно тянуло к нему. Сказала ему, что не хочу быть на одну ночь. Он сказал, что я должна довериться ему, и все будет хорошо.
Я доверилась, переспала с ним. Утром вел себя, как всегда, был милым. На следующий день, показалось, что он избегает меня, и написала ему. Он ответил, что мне и правда показалось, и я ему нужна. Через два дня позвала его прогуляться. Мы встретились, он сказал, что ему не нужны отношения, но я ему нравлюсь, и он хочет со мной дальше общаться. Мы рассказали друг другу о своих прошлых отношениях, о чем обычно я не рассказываю. Сказала, что ненавижу его за то, что так поступил со мной, ведь я влюбилась и ни о ком думать больше не могу. Он обнял меня, мы долго так стояли, сказал, что хочет поцеловать, но не будет сегодня этого делать.
Потом ему нужно было идти, и после этого мы не общались. А я так мучаюсь, потому что никогда не чувствовала то, что чувствую к нему. Мне хватило бы, если бы он просто говорил со мной. До сих пор не могу понять, чего он хотел с самого начала, и что делать мне. Другие меня не привлекают, и я всех сравниваю с ним.
Мнения наших экспертов
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Алена
Ничего страшного, к счастью, не произошло, дорогая тезка. Тебе всего 18 лет и у тебя пока еще крайне поверхностные критерии для оценки мужчин с точки зрения «нравится – не нравится». Пока в конкуренции побеждает тот, кто умеет лучше пустить пыль в глаза, красивее ухаживать и говорить правильные слова, которые ты ждешь. И пока ты не поймешь, что в мужчине главное не то, что он говорит, а то, что он делает, - ты будешь оставаться уязвимой для таких вот пикаперов, как твой знакомый.
То, что ты нарвалась на пикапера, это очевидно. Ваш «роман» был стремительным, ты «быстро привязалась», ослабила бдительность, он тебя напоил в «своей» компании и легко уговорил на секс. После чего технично слился, даже не поцеловав на прощание. Испытывает ли он к тебе какие-то чувства, о которых сказал на второй день после секса? Нет. Нравишься ли ты ему? Да, безусловно, иначе какой ему смысл склонять тебя к сексу, да еще и с таким подготовительным периодом? Хочет ли он с тобой продолжать общаться? Нет. Его интерес исчерпан. Нравиться парню могут многие девушки. Но если парень – охотник, сексуальное влечение он испытывает только, пока охотится. А ты уже трофей. Ты вся его, со всеми потрохами.
Возможно, если бы ты не звонила, не писала ему и не искала с ним встреч после той ночи, он проявил бы больше интереса к тебе, так как это бы слегка поломало шаблон, где он – герой девичьих грез, и девушка жаждет продолжения отношений, а он гордо удаляется. Представь, что ты после секса с ним сама поставила бы ваше общение на паузу и не стала бы его искать. Возможно, он сам бы вышел на связь, чтобы убедиться, что ты замолчала не потому, что он оказался не на высоте в постели.
Разумеется, все было бы в разы лучше, если бы ты вовсе не согласилась на тот пьяный секс, ведь он не говорил тебе даже, что любит, он просто предложил ему довериться и просто пообещал, что «все будет хорошо», без уточнения, что именно. Но т.к. сделанного не воротишь, прими это как урок: не соглашайся на секс, если не уверена, что сама не будешь жалеть о содеянном, если отношения дальше этого не пойдут. Если бы ты тогда сама просто хотела получить новый опыт, тебя бы сейчас не крутило так от того, что парень перестал с тобой общаться. Попробуй сейчас переосмыслить произошедшее. В конце концов, ты просто получила опыт и (надеюсь) удовольствие.
Возвращаясь к тому, что тебе никто больше не нравится… Это пройдет. Тебе всего 18. Переключи свое внимание на учебу, на интересные активности. Перед тобой сейчас весь мир открыт. Столько возможностей для саморазвития, для хобби. А, значит, и для новых знакомств.
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Сергей
Елена, увы, но найти по-настоящему своего человека, чаще всего, довольно непросто. Нет, понятное дело, что хочется, чтобы первый мужчина оказался заодно и единственным неповторимым. Однако, в подавляющем большинстве случаев, так не получается, и приходится проходить через некоторое количество пустых, но при этом болезненных отношений. Собственно, у парней всё тоже самое. Так что тут наблюдается некоторый паритет. В общем, люди встречаются, влюбляются, пытаются построить что-то, разочаровываются, расстаются, и всё заново, в надежде найти, наконец, того, с кем будет хорошо и комфортно. Такова жизнь. И в этом нет твоей вины.
Поэтому не горюй слишком сильно на счет того, что нынешний приятель оказывается не тем, что нужно. Мы все вынуждены были пройти через некоторые неприятные моменты, пока не встретили своих людей. Однако для того, чтобы не наделать непоправимых глупостей в процессе поиска, очень советую начать думать головой и учиться говорить нет. Влюбленность – это, безусловно, замечательно. Но ложиться в постель с парнем только потому, что ему этого захотелось – глупость. Я понимаю, что тебе, наверное, хотелось таким образом привязать его покрепче, да и опасение имелось, что если не уступишь, то молодой человек отвернется. Что ж, вот ты отдалась, и сразу получила все, чего боялась.
Во-первых, ты перестала быть интересной молодому человеку. Ведь он уже добился твоей полной капитуляции, и дальше охотиться смысла нет. Всё. Отработаный материал. Во-вторых, ты несколько подмочила собственную репутацию. Видишь ли, люди никогда не ценят то, что дается легко, особенно, если разговор об отношениях. Все-таки в нашем обществе считается, что у любого человека должно быть чувство собственного достоинства, гордость и моральные ограничители, которые не позволят ему выглядеть распущенным и легко доступным. А ты повела себя как не особо гордая особа. В-третьих, парень был пьян, и наверняка наговорил и наобещал тебе много того, о чем сейчас сильно сожалеет. В результате теперь у него одно большое желание – отделаться от тебя без последствий. Оно того стоило?
В общем, лично я считаю, что теперь вам ничего серьёзного не светит. Молодой человек явно не испытывал к тебе никаких высоких чувств, а теперь и подавно постарается спрятаться. И еще хорошо, что обошлось без каких-нибудь заболеваний или беременности. Поэтому считаю, что дальше тратить время на данного мужчину – бесполезно. А потому бери себя в руки, и прекращай всякое общение. Это явно не твой человек. Ну, а на будущее, очень советую соглашаться на интимное общение только если испытываешь реальное желание, и не придумывать себе по поводу партнера ничего лишнего. Просто поверь, что для мужчины секс и высокие чувства – это абсолютно независимые друг от друга материи. И пытаться с помощью секса, да еще и на пьяную голову, добиться от мужчины чего-то большого и светлого – это глупость. Скорее получишь прямо противоположное.
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Лучшие комментарии
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Zavoronok 08.10.18 01:35А в чём вопрос? Чего хотел с самого начала? Секса он хотел с самого начала и больше ничего. Раскрутил на секс и свалил. Радуйся, что не наградил ребёночком или дрянью венерической и иди дальше.
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Прелесть 08.10.18 12:28Опять 25. Ну не всем нужна любовь. А секс нужен всем мужчинам. Поймите это. Возьмите себя в руки и запомните : мужчина должен любить Вас больше, чем Вы его. Тогда все идёт как надо. Сильно любящих женщин никто не любит. Правда жизни. По работайте над собой. Возьмите себя в руки и в пустите в себя эту мысль.
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Кто 08.10.18 09:20То, чего хотел, он уже получил. Больше ему ничего не надо. Спасибо, до свиданья..., как говорится.
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Krazy 08.10.18 04:11А с самого начала люди хотят познакомиться, весело провести время и секс. Думаете сразу жениться все хотят? Неважно на ком? Это каким лузером надо быть?
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*** 08.10.18 10:35прямо фффффсе: и репутация подмоченная, и легкодоступная, и аморальная, и такая и сякая, и до свадьбы надо не давать и по барам и скалкать. На самом деле все гораздо проще - самослив заведомого г из жизни героини, такого г полно и вляпаться может каждый, ибо трудно (практически нереально) совершенно обезопасить свою жизни от подобных экземпляров.
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[email protected] / 08.10.18 15:11Эх, ну что тут сказать во утешение. Помним фильм Формула любви? Как там было? Хочешь большой и светлой любви? - А кто ж ее не хочет? - Тогда приходи на сеновал в полночь. - Я приду с кузнецом. - Зачем кузнец? ))) И угадай с трёх раз, чего хотели, когда предлагали большую и светлую любовь? Ты очень повзрослеешь, когда не восринимать секс как приманку к отношениям. Не туда дорога. Поэтому, нет смысла требовать уси-пуси после жаркой ночи. Это как я своей кошке Фрузе дам колбасу и скажу: а теперь ложись, буду тебя гладить. Неа. Она придеёт, когда сама посчитает нужным. Всё так сложно и всё так просто. Смахни лирическиуи пудру с мозгов ии живи дальше. Его нет и не будет, а после него будет ещё кто-то.
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Солярская / 08.10.18 13:09Так. А хорошо было-то? Или нет? В сексе самое главное, чтоб нравилось.
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Прелесть / 08.10.18 12:28Опять 25. Ну не всем нужна любовь. А секс нужен всем мужчинам. Поймите это. Возьмите себя в руки и запомните : мужчина должен любить Вас больше, чем Вы его. Тогда все идёт как надо. Сильно любящих женщин никто не любит. Правда жизни. По работайте над собой. Возьмите себя в руки и в пустите в себя эту мысль.
-
Вера / 08.10.18 12:25Еленочка, эксперт Алена очень душевно, словно дочке, вам все разьяснила, все верно. Сергей же сказал о том, что вы чувствуете, переживаете, но в силу своего юного возраста, не смогли объяснить. Милая девуленька, не переживайте! Мы, многие из нас, прошли через почти такое. Так что ни вы первая, ни вы последняя. Не будьте слишком доверчевой в будущем. Волнует ли вас прошлогодний снег? Нет же. Так забудьте и об этом эпизоде тоже. Скоро новые снежинки, новые встречи, так что жизнь прекрасна.
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Koshka / 08.10.18 12:04А какая разница, что ему надо было? (Ну да, это секрет, конечно.) Теперь ему ничего не надо. Бывает.
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*** / 08.10.18 10:35прямо фффффсе: и репутация подмоченная, и легкодоступная, и аморальная, и такая и сякая, и до свадьбы надо не давать и по барам и скалкать. На самом деле все гораздо проще - самослив заведомого г из жизни героини, такого г полно и вляпаться может каждый, ибо трудно (практически нереально) совершенно обезопасить свою жизни от подобных экземпляров.
-
Кто / 08.10.18 09:20То, чего хотел, он уже получил. Больше ему ничего не надо. Спасибо, до свиданья..., как говорится.
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Krazy / 08.10.18 04:07Ему могло тупо не понравиться. Запах, звуки, манеры или ещё чего. Живой человек, имеет право. Вы абсолютно точно также могли что-то неприятное в его постельном поведении найти. Плюс оба «веселые» были, вы реально верите пьяной болтовне?
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Krazy / 08.10.18 04:11А с самого начала люди хотят познакомиться, весело провести время и секс. Думаете сразу жениться все хотят? Неважно на ком? Это каким лузером надо быть?
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Zavoronok / 08.10.18 01:35А в чём вопрос? Чего хотел с самого начала? Секса он хотел с самого начала и больше ничего. Раскрутил на секс и свалил. Радуйся, что не наградил ребёночком или дрянью венерической и иди дальше.