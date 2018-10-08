Не пойму, чего он хотел от меня с самого начала?

Ничего страшного, к счастью, не произошло, дорогая тезка. Тебе всего 18 лет и у тебя пока еще крайне поверхностные критерии для оценки мужчин с точки зрения «нравится – не нравится». Пока в конкуренции побеждает тот, кто умеет лучше пустить пыль в глаза, красивее ухаживать и говорить правильные слова, которые ты ждешь. И пока ты не поймешь, что в мужчине главное не то, что он говорит, а то, что он делает, - ты будешь оставаться уязвимой для таких вот пикаперов, как твой знакомый.

То, что ты нарвалась на пикапера, это очевидно. Ваш «роман» был стремительным, ты «быстро привязалась», ослабила бдительность, он тебя напоил в «своей» компании и легко уговорил на секс. После чего технично слился, даже не поцеловав на прощание. Испытывает ли он к тебе какие-то чувства, о которых сказал на второй день после секса? Нет. Нравишься ли ты ему? Да, безусловно, иначе какой ему смысл склонять тебя к сексу, да еще и с таким подготовительным периодом? Хочет ли он с тобой продолжать общаться? Нет. Его интерес исчерпан. Нравиться парню могут многие девушки. Но если парень – охотник, сексуальное влечение он испытывает только, пока охотится. А ты уже трофей. Ты вся его, со всеми потрохами.

Возможно, если бы ты не звонила, не писала ему и не искала с ним встреч после той ночи, он проявил бы больше интереса к тебе, так как это бы слегка поломало шаблон, где он – герой девичьих грез, и девушка жаждет продолжения отношений, а он гордо удаляется. Представь, что ты после секса с ним сама поставила бы ваше общение на паузу и не стала бы его искать. Возможно, он сам бы вышел на связь, чтобы убедиться, что ты замолчала не потому, что он оказался не на высоте в постели.

Разумеется, все было бы в разы лучше, если бы ты вовсе не согласилась на тот пьяный секс, ведь он не говорил тебе даже, что любит, он просто предложил ему довериться и просто пообещал, что «все будет хорошо», без уточнения, что именно. Но т.к. сделанного не воротишь, прими это как урок: не соглашайся на секс, если не уверена, что сама не будешь жалеть о содеянном, если отношения дальше этого не пойдут. Если бы ты тогда сама просто хотела получить новый опыт, тебя бы сейчас не крутило так от того, что парень перестал с тобой общаться. Попробуй сейчас переосмыслить произошедшее. В конце концов, ты просто получила опыт и (надеюсь) удовольствие.

Возвращаясь к тому, что тебе никто больше не нравится… Это пройдет. Тебе всего 18. Переключи свое внимание на учебу, на интересные активности. Перед тобой сейчас весь мир открыт. Столько возможностей для саморазвития, для хобби. А, значит, и для новых знакомств.