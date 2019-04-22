Я не хочу мириться с выбором сына

Мне, как маме единственного сына, небезразлична его судьба, а также выбор девушки, с которой он собирается строить серьезные отношения. Именно поэтому я всегда хотела, чтобы рядом с моим мальчиком была интеллигентная, серьезная и образованная девушка. У нас с сыном были отличные отношения, построенные на взаимном понимании. Я думала, если девушка будет похожа на моего сына, мы с ней обязательно поладим.

Но мой мальчик решил не прислушиваться к моим советам и начал встречаться с девушкой, случайно познакомившись с ней в кинотеатре. Точнее можно сказать, она сама предложила провести весело вечер, после посещения кинозала. Сын, в этот день, вернулся домой под утро и был очень счастливый. Он рассказывал, что встретил свою вторую половинку.

Ну почему так в жизни случается, чего больше всего боишься – то и происходит. Я честно признаюсь, никогда не любила девушек, которые приезжают в город из провинции. Может, есть среди них замечательные и прекрасные хозяйки, я не против. Но избранницей сына хотела бы видеть совсем другую молодую особу. Но мой сын и слушать меня не хотел.

Прошел месяц после знакомства сына с той девушкой. Так вот, его подружка решила встретиться со мной. Зачем? У меня нет ни малейшего желания с ней знакомиться. Но сын влюбился и уже не представляет своего будущего без этой провинциалки. У моих коллег по работе очень воспитанные и симпатичные дочки, и несколько раз я собиралась их познакомить. Но сын был против.

После знакомства с его девицей я осталась разочарованной. Она пришла знакомиться со мной в коротких шортах, с небрежно собранным пучком волос, ярко-рыжего цвета. Кроме того, ни малейшего уважения ко мне. Сын хочет, чтобы я познакомилась с ее родителями и их многочисленными родственниками. Для этого мне нужно ехать к ним в городок. Мне эта поездка не принесет радости, а добавит только неприязни к этой семейке. Как объяснить моему сыну, что он достоин большего, а не этой провинциальной невесты с ее родственниками?

Я много думала об этой ситуации. Но не может, при всем моем желании, с этой провинциальной девчонки вырасти интеллигентная леди. У сына нет опыта общения с девушками. Поэтому ему и кажется, что симпатичная рыжеволосая особа – это его судьба, и лучше избранницы ему не найти. Я не хочу мириться с выбором сына. Мне обидно, и это неудивительно!

События развиваются так стремительно, и возможно, уже в скором времени она будет жить с нами в квартире. А что будет через два-три года? Я думаю, сын обязательно поймет, что совершил ошибку. Самое обидное для меня то, что я всегда помогала своим подругам и знакомым в решении их семейных проблем. А когда сложная ситуация возникла в моей семье, я не могу помочь сыну. Не знаю, как объяснить сыну, что он ошибается. Помогите мне, пожалуйста. Это не его судьба, я точно знаю!