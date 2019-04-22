Я не хочу мириться с выбором сына
Мне, как маме единственного сына, небезразлична его судьба, а также выбор девушки, с которой он собирается строить серьезные отношения. Именно поэтому я всегда хотела, чтобы рядом с моим мальчиком была интеллигентная, серьезная и образованная девушка. У нас с сыном были отличные отношения, построенные на взаимном понимании. Я думала, если девушка будет похожа на моего сына, мы с ней обязательно поладим.
Но мой мальчик решил не прислушиваться к моим советам и начал встречаться с девушкой, случайно познакомившись с ней в кинотеатре. Точнее можно сказать, она сама предложила провести весело вечер, после посещения кинозала. Сын, в этот день, вернулся домой под утро и был очень счастливый. Он рассказывал, что встретил свою вторую половинку.
Ну почему так в жизни случается, чего больше всего боишься – то и происходит. Я честно признаюсь, никогда не любила девушек, которые приезжают в город из провинции. Может, есть среди них замечательные и прекрасные хозяйки, я не против. Но избранницей сына хотела бы видеть совсем другую молодую особу. Но мой сын и слушать меня не хотел.
Прошел месяц после знакомства сына с той девушкой. Так вот, его подружка решила встретиться со мной. Зачем? У меня нет ни малейшего желания с ней знакомиться. Но сын влюбился и уже не представляет своего будущего без этой провинциалки. У моих коллег по работе очень воспитанные и симпатичные дочки, и несколько раз я собиралась их познакомить. Но сын был против.
После знакомства с его девицей я осталась разочарованной. Она пришла знакомиться со мной в коротких шортах, с небрежно собранным пучком волос, ярко-рыжего цвета. Кроме того, ни малейшего уважения ко мне. Сын хочет, чтобы я познакомилась с ее родителями и их многочисленными родственниками. Для этого мне нужно ехать к ним в городок. Мне эта поездка не принесет радости, а добавит только неприязни к этой семейке. Как объяснить моему сыну, что он достоин большего, а не этой провинциальной невесты с ее родственниками?
Я много думала об этой ситуации. Но не может, при всем моем желании, с этой провинциальной девчонки вырасти интеллигентная леди. У сына нет опыта общения с девушками. Поэтому ему и кажется, что симпатичная рыжеволосая особа – это его судьба, и лучше избранницы ему не найти. Я не хочу мириться с выбором сына. Мне обидно, и это неудивительно!
События развиваются так стремительно, и возможно, уже в скором времени она будет жить с нами в квартире. А что будет через два-три года? Я думаю, сын обязательно поймет, что совершил ошибку. Самое обидное для меня то, что я всегда помогала своим подругам и знакомым в решении их семейных проблем. А когда сложная ситуация возникла в моей семье, я не могу помочь сыну. Не знаю, как объяснить сыну, что он ошибается. Помогите мне, пожалуйста. Это не его судьба, я точно знаю!
Мнения наших экспертов
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Алена
Елизавета, растить сына до 18 лет, обеспечив ему достойное образование и старт в жизнь – это правильно. Вмешиваться во взрослую жизнь своих детей – нет. То, что ты делаешь сейчас – это попытка подмены жизнь сына своей жизнью. Тебе не важно, что чувствует твой сын. Да, представь себе, это так. Как бы ты ни убеждала себя и окружающих, что ты представляешь его интересы, на самом деле ты о них вообще не думаешь. Нет, тебе не наплевать на них. Ты просто произвела подмену и совершенно уверена, что это не твои, а его интересы, а ты лишь блюдешь и продвигаешь их. Но это не так. Увы, Елизавета, но ты стоишь планы на жизнь, забывая, что это не твоя жизнь, а жизнь взрослого человека, пусть, молодого, но все же иного. И она не обязана быть такой, как тебе хочется.
Ты настолько убедила себя, что точно знаешь, какая девушка нужна твоему мальчику, что даже тот факт, что он выглядит влюбленным и счастливым рядом со своей нынешней избранницей, для тебя не аргумент порадоваться за сына. Тебе лично нужна другая. И ты готова портить отношения с сыном ради достижения своей цели. В итоге может статься, что ты останешься без сына, но заведешь себе компаньонку подходящих «кровей». У меня так собственная бабушка, папина мама, порыдав у моих родителей на свадьбе, в итоге добилась того, что общение с нею было сведено к минимуму, а самой близкой «родственницей» она до сих пор почитает несостоявшуюся невестку. Ни я, ни мои дети практически не знаем папину маму. И ничуть по этому поводу не переживаем. Она для моей семьи – чужой человек. А мои родители скоро отметят 50-летие свадьбы.
В общем, если сын единственный, и в планах не было одиночества на старости лет (она еще не скоро, но все же стоит подумать о перспективе оказаться в своей уютной московской квартире одной), тогда прими выбор сына, как есть. Как я понимаю, кроме рыжих волос, шортиков и провинциального происхождения, тебе нечего предъявить его избранницы? Тогда смирись. Девушка нормальная, без вредных привычек, без амбиций найти себе московского богатенького спонсора (иначе бы не выбрала твоего сына). И, главное, сын чувствует себя счастливым. Порадуйся за него, просто будь на его стороне. Не подменяй его мечты и планы своими. Прими девушку и не строй кислую мину на ее счет. Иначе тебя объявят снобом, обвинят в попытках разрушить их счастье, и оставят тебя одну в твоей московской квартире со всеми твоими планами на то, чтобы мальчик нашел тебе подходящую подружку его возраста, с которой ты бы «подружилась».
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Сергей
Елизавета, увы, но ничего утешительного я тебе сказать не смогу. С такими взглядами и отношением к жизни, боюсь, ты обречена на постоянное скрежетание зубами, а потому лучше заранее найти толкового стоматолога. Ну и разного рода успокоительными средствами тоже запасись. Твоя игрушка взрослеет, и становится все более и более самостоятельной. А потому недалек тот день, когда парень окончательно выйдет из подчинения и начнет жить своей собственной жизнью, никак не связанной с родительской. Более того, учитывая твое отношение к возможным невесткам, они тоже не будут питать особо теплые чувства, и приложат максимум сил, чтобы пересекаться как можно реже. Да и сам молодой человек, полагаю, наконец, устанет от нотаций и поучений, и максимально сократит количество личных встреч.
Так что либо меняйся, либо готовься к одиночеству. Нет, понятно, что это проще сказать, чем сделать, но нет ничего невозможного. Для начала попробуй заняться собой и своей личной жизнью. Ведь 45 лет – это прекрасный возраст, когда уже есть определенный опыт и понимание жизни, но до старости еще далеко. То есть вполне можно вообще начать все заново. Вот и озаботься своим Миром. Например, начни строить новые личные отношения. Судя по всему, ты не замужем, и даже постоянного партнера нет, а это непорядок. Вот и займись. Это не только отвлечет от попыток переделать взрослого сына, но и, как часто бывает, позволит сблизиться с ним. В общем, оставь парня в покое, ибо он уже не в твоей власти, и займись собой. Хотя, безусловно, всякий взрослый человек волен портить себе жизнь как захочется, но не говори потом, что не предупреждали.
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Лучшие комментарии
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Джей 22.04.19 03:26Не поняла, почему вы обязательно должны жить вместе?? Озвучьте свое нежелание жить на одной территории. Имеете право. Остальное Вас по большому счету не касается. Вы либо уважаете выбор сына и остаетесь с ним в хороших отношениях, либо нет, но тогда будьте готовы видеть сына только по большим праздникам.
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Krazy 22.04.19 08:00Ваш мальчик бунтует. Он не дурак, в курсе, что микрошорты вас шокируют неприятно. По-идее ему должно быть выгодно, чтобы девушка вам понравилась и он бы сам лично проследил за подходящей одеждой и причёской. И какой отсюда вывод? Вы его задолбали и никакого взаимопонимания нет. Сместите фокус внимания на себя любимую, оставьте парня в покое и позвольте ему ошибаться и приобретать опыт. Он же мужчина.
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Кейт 22.04.19 05:01Тоже не поняла, с какой радости обязательно жить с сыном и его девушкой. Если сын достаточно взрослый, чтобы с кем-то жить, пусть сам , как взрослый, и зарабатывает на съем и самостоятельную жизнь.
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Никрльски 22.04.19 02:25Видимо, отношения с сыном не мать и сын, а два другаря. Сын не понимает, что мать это не дружбан. А мать не понимает, что сын - взрослый мужик. В вашей семье мать и сын нет статуса вообще. Где и с какими девушками он проводит время Вас не должно касаться. Девушки не должны по своему желанию встречаться с матерям своих парней. Вы не мать по вызову. Как это Вы так побежали по зову девушки на встречу?? Вот это момент все расставить по своим местам. За встречу мамы и невесты ответственен ваш сын. Одну он представляет другой. А именно, матери представляет свою девушку. Если мать согласиться принять. А не наоборот. Почему вы должны куда-то ехать на знакомство с её родней? Вас таскают, как плюшевого Медведя. Ваш сын должен организовать приезд родственников жены на представление матери. Но, Вы ж мать дружбан. Можно и не напрягаться. Почему она будет жить в вашей квартире??? Ваш сын не понимает, что мать нельзя беспокоить?Пусть наконец,, поймёт, что Вы его мать и женщина и квартира изначально ваша. Пусть как мужчина озадачиься жильём. Знаете, на Кавказе есть пословица "Будь трудной" Что то вы очень лёгкая!Туда вас потащил, сюда вас потащил.Вам надо просто не быть корешом своего сына, а быть матерью взрослого мужчины. Не будет к вам уважения как к свекрови, если вы не будите уважать в сыне взрослого человека, а в себе самой мать взрослого человека. И не надо думать, что жена сына вам будет приятной подружкой. Она ваша невестка, а не подружайка. Это два разных статуса. Не путайте одно с другим.
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Лада 22.04.19 09:48Даже если бы вашей невесткой оказалась бы милая интеллигентная девочка - не факт, что она была бы с вами в таких прекрасных отношениях, как вы мечтаете. Бежевая юбочка "за колено" и белая блузочка могут быть просто расчетом, за которым- что угодно... Люди, знаете, сложнее и ваших хотелок, и шаблонов, а жизнь сложнее их многократно.
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Лена Америка / 22.04.19 14:33Ине 49 лет. И у нас с мужем два сына. Старшему 22 года. И живёт с нами и не заводит девочку. Я родилась в России и понимаю откуда такое мнение мамы. Но абсолютно с ней не согласна. Это его выбор и только его выбор! Мама дайте ребенку самостоятельно делать выбор. Даже если его выбор вам не нравится. Его жизнь! Не ваша! Займитесь собой!
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ingenue / 22.04.19 14:19А что говорит папа малыша? Может у него спросить и на него свой пыл переключить? а малыш пусть сам разберется;)
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ingenue / 22.04.19 14:06История стара как мир. Нужно быть очень мудрой женщиной чтобы нормально принять выбор сына. Я уверена, что большинство свекровей не очень одобряют выбор невестки. Но умные умеют с этим мириться и жить. Всегда хочешь чего-то лучшего для сына. Всегда где-то красивее, умнее и богаче) Героине посоветую одно: представить, что ее сынок выбрал девшку с 2-мя детьми, 40 лет, бедную, без образования, с периодически наезжающим мужем, требующим денег, пытающимся их поколотить и... (сами дальше придумайте)... И просто порадуйтесь тому, что есть у вас сейчас. А все не так и плохо. Девушка молода, здорова, энергична, без детей) Значит сможет родить, будут свои внуки, сможет сподвигнуть сына-мямлю чего-то добиться в жизни) И вообще- отпустите ситуацию!
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Нет / 22.04.19 13:11С сыном отношения не портите. Девок будет ещё много. Раз хочет вместе жить-пусть за это сам и платит. И на себя и на удовольствия и на яйца с хлебом. Про знакомство с родителями-если вы такая уж москвичка-что ж не знаете, что горче только на нейтральной территории люди встречаются. Ресторан, кафе. Счёт на каждого по оплате. Посидели, разошлись и бай.
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Прелесть / 22.04.19 11:51Сейчас пардон во время когда глухарь токует ваш сын не услышит ничего. Конкретно ничего так устроен мужской организм. Так что бесполезно вообще что либо говорить. Просто отстранитесь. Кстати вполне возможно процентов 99 что она ещё и забеременеет. Так что лучше вообще не лезьте. Такова жизнь маменьких сынков.с сексом у вас похоже было строго. Нет у парня опыта. Вот и набирается. И как правило с детьми это происходит. Ничего страшного. Это жизнь. Ну а жить с ними необязательно. Если только сама не хотите. А может ещё как внука полюбите. :-)
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Прелесть / 22.04.19 11:21Сразу с кинотеатра в койку и пришла к вам в коротких шортах. Это два противоречия. Первый поступок говорит об охоте. А второй что она просто не дружит с этикетом. Хорошего честно говоря мало. Но! Значит Вашему сыну нужен именно такой опыт. Чего Вы волнуетесь? Он же мужчина. А помогать мужчине нельзя. Дайте ему возможность пройти свой путь на собственных ошибках. Теоретически он никого не услышит.
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* / 22.04.19 11:44А почему вы решили, что сразу после кинотеатра — в койку? "Вернулся под утро счастливый" совершенно не обозначают, что они сексом занимались. То есть я понимаю, что с точки зрения "взрослого", который смотрит на молодежь — это очень логичный вариант проведения ночи. Но и 20-летней помню себя отлично. И эти прогулки романтические ночные, о которых и в 30 с лишним приятно вспомнить)
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ingenue / 22.04.19 14:13Все просто Прицепились к этим шортам! Это не имеет вообще никакого значения. К нам на очень высокую должность пришла барышня с дредами. загорелая как уголь, в коротких шортах. Было страновато, но по скилам- крутая очень. Взяли ее на работу. Ходит сейчас в офис в костюме, прическа-короткое каре, на каблуках. Все прилично. Просто между проектами жила в Индии полгода. Но к новым требованиям быстро адаптируется. И еще есть правило соразмерности и сообразности. Можно на пикник прийти в джинсах и футболке, а на прием к английской королеве- во фраке.
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метра ташкент / 22.04.19 11:11я вас очень понимаю. ваш сын влюбился в первую же девушку которая на него обратила внимание. шустрая и целеустремленная она. сомнений нет. но такие скоропалительные действия к хорошему не приведут, сама через это прошла. мой муж, такой же как ваша провинциалка, в своих целях так меня обработал . хорошо хоть квартиру на него не переписала.
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Н / 22.04.19 10:41"С этой девчонки не вырастет леди")) Если письмо настоящее — очень смешно. Интеллигенция с Москвы
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Элфи Крекс / 22.04.19 10:30"У сына нет опыта в общении с девушками". Вот он его и набирается, и очумел от своего первого "кукареку", а вы уже такой кипеш подняли. Событиям всего месяц, зачем вам было с ней знакомиться? Тем более пишете, что не хотели. Не хотели, так не знакомились бы, нервы были бы целее. Теперь сын хочет, чтобы вы ехали с ее роднёй знакомиться. Зачем? Здрасьте, я мама того, кто вашу дочку трахает? Или уже прям предложение делать? Не надо вам этого, подождите,как события развернуться, может, через пару месяцев совсем с другими родственниками знакомиться придётся. А уж про придётся жить в одной квартире... Да что это за родительский дом, куда сын будет девушек на пожить приводить. Хотят жить вместе- пусть организуют. Какая-то вы несамостоятельная. Покудахтаете, простите за выражение, с потом делаете, что от вас другие хотят. Пусть без вас разбираются. Так из-за каждой девушки на уши вставать, никаких нервов не хватит.
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Koshka / 22.04.19 10:21А Вам не обязательно мириться. Жить вместе не надо, раз такой взрослый и самостоятельный, пусть снимает/покупает. И ехать знакомиться не обязательно. Вообще, поменьше паники, меньше будет сопротивления. И еще, займитесь своей жизнью. Найдите себе мужчину, чтобы ему выносить мозг, а не сыну.
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ЯздесЯ / 22.04.19 09:50Не знаю как сказать...ну в общем, то, что дева пришла к вам в гости одетая, как ходит , видимо, ежедневно, я бы не критиковала вообще. Вы посмотрите, как одеваются подростки. Эти пучки ,а ля встала с постели и закрутила, вообще считаются прической. Скажем так, это не прямой признак бескультурья, так ,галочка, которую можно присовокупить к другим выводам при долгом наблюдении за человеком. Понимаете, у подростков сейчас другие ценности и приоритеты,это для вас настолько важен костюмчик, а не для них. Возможно, вы правы насчет девушки сына, но не забывайте о том, что ценности и модели отношений у поколений меняются, старайтесь смотреть на ситуацию гибче и с разных сторон. Я считаю, в конце концов, главное, как у них между собой даже не сейчас, а впоследствии сложится, рано судить.
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Лада / 22.04.19 09:48Даже если бы вашей невесткой оказалась бы милая интеллигентная девочка - не факт, что она была бы с вами в таких прекрасных отношениях, как вы мечтаете. Бежевая юбочка "за колено" и белая блузочка могут быть просто расчетом, за которым- что угодно... Люди, знаете, сложнее и ваших хотелок, и шаблонов, а жизнь сложнее их многократно.
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*** / 22.04.19 09:39"как объяснить сыну, что он ошибается?" да как все такие мамаши - устраивать истерики, хвататься за сердце, оскорблять и ругаться, активно заняться сводничеством и подогнать сыку каррошую деваачку. Меня удивил возраст героини, такое впечатление, что письмо написано вздорной старухой, а не как не женщиной 45 лет.
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ЯздесЯ / 22.04.19 09:38Жаль вы не написали, сколько лет сыну. 20 или меньше? Я думаю, в вашем случае , если не хотите испортить отношения с ним, не надо резко критиковать его партнершу.НО ,и любить вы ее не обязаны, свое мнение на их совместную жизнь на вашей территории вы вправе высказать, даже предложить помощь, если вариант будет только снимать. Если сын имеет метры совместно с вами в квартире , ну тут только как-то договариваться по-семейному, иначе не миновать конфликтов и даже разрыва отношений. Я бы даже сказала, что лучше бы им пожить и без вас, быстрее поймут, подходят или нет друг другу. Зачем вообще НА ДАННОМ ЭТАПЕ эти знакомства с ее родителями? еще абсолютно не факт, что когда-нибудь состоится брак. Так и объясните сыну, что уважаете его выбор, но девушек у него может быть миллион, а мать одна, вы готовы, конечно, и знакомиться и т.д.,но зачем торопить события, пусть проверят свои чувства для начала? И вообще, не обязательно выражать свое отношение к ней сыну, если вас не спрашивают,ну привел, и привел, он мужчина и, естественно, женщины у него будут. Надеюсь, вы понимаете, что модель: нашел одну и женился , и на всю жизнь, уже давно ушла в прошлое, нравится вам это или нет. По поводу отношения к ней. Если сын спросит, мол, как тебе, мам. Не надо ничего изображать. Скажите, как есть, но тактично. Конечно, то что вы ему "дворянку" прочили, это ваша проблема, слова для выражения своего обьективного мнения нужно ОЧЕНЬ тщательно подобрать. И обязательно скажите, что вы уважаете его выбор, он взрослый человек и это его жизнь. Впоследствии, если вы окажетесь правы, сын только еще больше будет вас ценить, если нет - вместе порадуетесь, что у него прекрасная жена, и он счастлив в браке. А давлением, пилением и критикой его подруги вы только отвадите от себя сына и создадите ему внутренний конфликт, так как, вероятно, он любит вас и доверяет, и будет разрываться между своей тягой к этой девушке и конфликтом с вами. Хорошо подумайте, Вы хотите этого своему сыну?? В действительности, вы никак не можете знать, кто ему лучше ( он сам еще не знает этого), и как сложатся их отношения в будущем. Вообще, ваша точка зрения меня лично удивила, вы молоды, я бы больше поверила, если бы так рассуждала женщина около 60 лет.
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*** / 22.04.19 08:53мне 45, у меня рыжие волосы, я ношу короткие шорты и красную рубашку-безрукавку, и я существую.
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Джей / 22.04.19 09:37Вопрос не в длине шорт, а в их уместности в различных контекстах. Вряд ли бы Вы поперлись на встречу с родителями мужчины, в отношениях с которым были бы заинтересованы, в коротких шортах. Точно так же Вы бы не пошли на переговоры в рваных джинсах. Поэтому в поведении молодых людей пока слишком много вызова, чтобы вообще всерьёз обсуждать, пара девушка сыну героини или нет. Но это прекрасный повод сказать наконец сыну: мальчик мой, я вижу ты уже совсем взрослый, поэтому будет разумно, если дальнейшую совместную жизнь вы будете планировать отдельно. А то, как мы одевается в различном возрасте, вообще отдельная тема, и это письмо явно не про это.
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*** / 22.04.19 09:46На работу в шортах прусь, правда работаю я программистом и нас таких бухгалтерши считают странными, но мне не страшно, я замужем за боссом. И вообще у нас в отделе работает девочка с розовыми волосами (очень хорошая девчонка) и мальчики в цепях и в коже.
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Koshka / 22.04.19 10:16При чем здесь Вы? Вы хотите замуж за этого мальчика?
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Джей / 22.04.19 10:21Вопрос приоритетов. Если бы от того, как Вы выглядите на работе, напрямую зависела бы Ваша зп, вряд ли Вы бы продолжали настаивать на шортах))
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*** / 22.04.19 10:37Джей, ну как же классно бывает трольнуть нудных морализаторш голой, подтянутой задницей в шортах, как зашушукались, так прям настроение с утра на весь день. Кошка, я не выхожу замуж за мальчиков, за мужчин. И мои мужчины сначала женились, потом знакомили меня с мамами.
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Koshka / 22.04.19 10:41И чё?
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Koshka / 22.04.19 10:45Что за комплекс у теток среднего возраста начинается, что хочется всем под нос совать свою подтянутую жопу? Пляжа недостаточно?
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Элфи Крекс / 22.04.19 11:01А молодые девочки посмеиваются: это та бабуля, что всегда в трусах ходит.
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ПМ / 22.04.19 08:27Маман прямо по психучебнику описана. Фейк!
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Krazy / 22.04.19 08:00Ваш мальчик бунтует. Он не дурак, в курсе, что микрошорты вас шокируют неприятно. По-идее ему должно быть выгодно, чтобы девушка вам понравилась и он бы сам лично проследил за подходящей одеждой и причёской. И какой отсюда вывод? Вы его задолбали и никакого взаимопонимания нет. Сместите фокус внимания на себя любимую, оставьте парня в покое и позвольте ему ошибаться и приобретать опыт. Он же мужчина.
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Апельсиновая / 22.04.19 07:53Не, это выдуманное письмо, хайповое. Я мамаша двух сыновей, но в ТАКУЮ дурость я не верю.
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Нету ника / 22.04.19 06:41Елизавета, отстаньте от сына, не ломайте ему жизнь. То, что происходит с ним, это опыт. А Вам всего 45. Можно как раз устроить свою личную жизнь. Учите иностранные языки и поезжайте в Италию \ Испанию \ Грецию. Там много мужчин для Вас.
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Lika / 22.04.19 05:10Елизавета, а разве в Москве так говорят : " не может вырасти интеллигентка С этой девочки ' Это же вроде какой-то южно-русский жаргон? ' Сама Елизавета, видимо, не так давно перетащилась в столицу со своим сыном, отсюда и апломб и опасения и т.д.
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111111 / 22.04.19 05:04"Но не может, при всем моем желании, с этой провинциальной девчонки вырасти интеллигентная леди." -- ИЗ девчонки, а не С ... - уже одна шибко "интеллигентная" и не "провинциальная леди" 45-ти лет написала, так написала! Эгоистичная, истеричная мамашка, да и всё. Отпусти сына и займись Своей личной жизнью, пока не поздно). А сына вообще доведёшь, что всю жизнь один будет из-за тебя и пропивать свои дни, всегда проклиная тебя. Так лучше будет?
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Джей / 22.04.19 03:26Не поняла, почему вы обязательно должны жить вместе?? Озвучьте свое нежелание жить на одной территории. Имеете право. Остальное Вас по большому счету не касается. Вы либо уважаете выбор сына и остаетесь с ним в хороших отношениях, либо нет, но тогда будьте готовы видеть сына только по большим праздникам.
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Никрльски / 22.04.19 02:25Видимо, отношения с сыном не мать и сын, а два другаря. Сын не понимает, что мать это не дружбан. А мать не понимает, что сын - взрослый мужик. В вашей семье мать и сын нет статуса вообще. Где и с какими девушками он проводит время Вас не должно касаться. Девушки не должны по своему желанию встречаться с матерям своих парней. Вы не мать по вызову. Как это Вы так побежали по зову девушки на встречу?? Вот это момент все расставить по своим местам. За встречу мамы и невесты ответственен ваш сын. Одну он представляет другой. А именно, матери представляет свою девушку. Если мать согласиться принять. А не наоборот. Почему вы должны куда-то ехать на знакомство с её родней? Вас таскают, как плюшевого Медведя. Ваш сын должен организовать приезд родственников жены на представление матери. Но, Вы ж мать дружбан. Можно и не напрягаться. Почему она будет жить в вашей квартире??? Ваш сын не понимает, что мать нельзя беспокоить?Пусть наконец,, поймёт, что Вы его мать и женщина и квартира изначально ваша. Пусть как мужчина озадачиься жильём. Знаете, на Кавказе есть пословица "Будь трудной" Что то вы очень лёгкая!Туда вас потащил, сюда вас потащил.Вам надо просто не быть корешом своего сына, а быть матерью взрослого мужчины. Не будет к вам уважения как к свекрови, если вы не будите уважать в сыне взрослого человека, а в себе самой мать взрослого человека. И не надо думать, что жена сына вам будет приятной подружкой. Она ваша невестка, а не подружайка. Это два разных статуса. Не путайте одно с другим.
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Лада / 22.04.19 08:20В общем, согласна со всем, кроме одного. Почему родителей невесты должны таскать на встречу с матерью жениха? А наоборот нельзя? По идее, если решили прям жениццо - ну для начала пусть родители с обеих сторон сами договорятся, кто к кому. По телефону. Я б съездила посмотреть, где живёт моя будущая невестка. В родной среде, таксказать. Всё равно придётся. И это лучше, чем принимать у себя гостей из провинции, если провинция далеко - еще и ночевать могут вздумать у новоявленной сватьи.
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Вера / 22.04.19 10:01Там о свадьбе ни слова. Она ж написала, пожить они придут,девушка, видимо, снимает, раз приезжа,у сына любофф хочет девчонке помочь.Какая свадьба? месяц встреч, с работой неизвестно чего. Я б знакомиться не торопилась, и с жильем помогла отдельным сыну по возможности, если уж им приспичило,а к себе кого то с улицы!!!? вряд ли
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Лада / 22.04.19 10:12Если не жениться - тогда да, знакомство преждевременно. По поводу совместного житья - я была бы против тоже. Хотя есть люди, относящиеся проще. У мужа родственнники - дом как проходной двор. Сначала сын жил с одной, потом с другой, потом с'ехали - дочь выросла- привела парня. Кароч, будет маме тест, насколько сын ее уважает и правильно воспитан, будет ли настаивать на совместном проживании при ее таком отношении к этой идее.
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*** / 22.04.19 10:28потому что свататься ездит всегда родня жениха, а никак не наоборот.
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ingenue / 22.04.19 11:20А я думаю, что родители мужчины всегда первыми едут знакомиться с родителями девушки. если у них все серьезно и он просит ее руки.
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Татьяна / 22.04.19 14:12странный очень комментарий. "Почему вы должны куда-то ехать на знакомство с её родней? Вас таскают, как плюшевого Медведя. Ваш сын должен организовать приезд родственников жены на представление матери". Мы живем в России. И у нас по всем канонам (если уж говорить о том кто и чего "должен") - именно родители мужчины едут свататься к родителям невесты. Но никак не наоборот. "И не надо думать, что жена сына вам будет приятной подружкой. Она ваша невестка, а не подружайка. " С таким подходом - она останется навсегда в статусе противной чужой тетки, к которой только на ее день рождения вынуждены ездить. Автор, мой Вам совет - пересмотрите фильм "И всё-таки я люблю…" с Верой Алентовой. Интеллигентная образованная девушка "Вашего круга" будет иметь достаточно мозгов и обладать статусом, позволяющим ей Вас держать на расстоянии. Причем таком расстоянии, что Вы будете только на фотографиях Ваших внуков видеть. Потому что ей будут ближе ЕЕ родители Вы не сдались ни разу. Двушка из провинции с родственниками издалека будет нуждаться в Вашей помощи , а значит и общаться будет совершенно с других позиций. Очень недальновидная у Вас позиция.
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Zavoronok / 22.04.19 01:43Елизавета, оставьте парня в покое. Нравится она ему - пусть встречаются. Не хотите в одной квартире с провинициалкой жить, если поженятся - попроси съехать, молодая семья, пусть живут без тёщей-свекровей. И ещё, вы никак не можете точно знать, его это судьба или нет, многие и про себя-то не знают, а тут вы взялись за сына решать. Он уже взрослый, пусть сам решает, если наделает ошибок, это будут его ошибки и его жизнь, не ваша.