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Не любит, но целует


Два года назад бросил парень, которого любила. Ждала его возвращения два года. После чего мы поговорили, и он дал понять, что назад уже никак. После этого не испытывала ни к кому даже симпатии. И тут неожиданная любовь. Безумная. Призналась. А он мягко объяснил, что это не взаимно, ссылался на трудный период в своей жизни и учебу. Но в тот же день мы случайно увиделись, и он меня поцеловал. Позже решили остаться друзьями. Но он общается со мной как со своей девушкой и даже больше. Он приходит ко мне домой. Целует меня, обнимает. Всегда ласков и добр ко мне. Заботлив. Дружим уже 4,5 месяца. Что это значит? Я так запуталась…
Анна,
Каспийск, Россия, 19 лет
15.01.18
Не любит, но целует

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Анна, хорошая новость: ты – не относишься к той небольшой группе несчастных, которые влюбляются один раз и на всю жизнь. Любила одного, когда окончательно поняла, что продолжения не будет, сумела снова найти объект обожания. Так что, я бы посоветовала тебе, во-первых, не драматизировать, а во-вторых, не делать глупостей. Продолжай «дружить», но не будь доступной. Друзья не целуются и не спят друг с другом. Не стоит вести себя, как преданная собачка, которая зависима от хозяина, ждет и с благодарностью принимает каждую ласку от него. В конце концов, он сказал, что твои чувства не взаимны. Не нужно опять ждать, что парень однажды оценит твою преданность. Живи полноценной жизнью, не ставь себя в зависимость от этого человека. Встречайся, дружи с другими молодыми людьми, будь в поиске, а не в болоте невозможных отношений без развития. Пока мальчик думает, что ты от него без ума и зависима от его поведения, он будет тобой играться. К чему все эти поцелуи и остальное? Для практики? Не ставь себя в положение чьей-то игрушки.

  • Сергей

    Анна, если молодой человек обнимает и прочее – это значит, что по крайней мере девушка ему не противна. Согласись, что лягушек целуют только в сказках. Так что в плане возможности дальнейших взаимоотношений все довольно реально. По крайней мере, явных противопоказаний нет. И если у вас получится найти что-то общее, какие-то совместные интересы, то вполне можете составить довольно стабильную пару. Правда, для этого может потребоваться время и терпение. Видишь ли, молодые люди и девушки взрослеют по-разному. И когда девушки уже готовы к чему-то серьезному, стремятся к постоянным отношениям, хотят построить постоянную пару и даже семью, их приятели зачастую все еще совершеннейшие дети. Увы. И многие девушки сильно расстраиваются по данному поводу. Особенно когда успевают потратить достаточно много сил и надежд, но так и не получить заветный приз в виде обручального кольца. Кстати, тот факт, что твой парень пока не понимает, что с тобой делать и зачем – это как раз говорит о том, что он пока далек от взрослого отношения к жизни и отношениям. Так что я бы не советовал слишком обольщаться. Вполне возможно, к тому моменту как данный представитель сильного пола реально созреет для чего-то большого и светлого, ты уже несколько лет как будешь счастливой женой и мамой. А еще будет очень неплохо сосредоточиться на учебе. Поверь, в твоем возрасте очень важно получить нормальное образование или профессию, и начать карьеру. А отношения с молодыми людьми сами приложатся.

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