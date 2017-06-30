Мне не хватает с ним романтики
Беларусь, 23 года
30.06.17
Мнения наших экспертов
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АленаОксана, что называется, «с высоты прожитых лет», могу сказать, что твои метания - это потому, что при кажущейся идеальности отношения ваши не идеальны. Очевидно, внутренне ты для себя еще на выбрала этого человека, но вы живете вместе уже три года, и это тебя обязывает. Нельзя просто встать и уйти, когда столько уже пережито вместе. Но три года – это нормальный такой семейный кризис. Даже в семьях к этому моменту начинают люди скучать и задавать себе вопрос – то ли это, о чем мечтал. У тебя все отягощается тем, что в народе обозначается термином «не нагулялась». Я не буду занудствовать и говорить о том, насколько ценнее любящий, заботливый, надежный домосед, нежели бесшабашный романтик. Я думаю, это невозможно прочувствовать через чужой опыт и чужие переживания. Нужно пройти через это самой. И дорасти до понимания, что почищенная картошка для жизни ценнее букета роз, подаренных на крыше. И что из неисправимых романтиков редко получаются надежные мужья, потому что эпатаж, демонстративность и экзальтация – тесно связаны с нарциссизмом и/или инфантильностью. И однажды тебе самой надоест прыгать по крышам, а твой возлюбленный поскачет дальше, но уже не с тобой – потому что ему нужно, чтобы он вызывал восторг и восхищение. А жить, бесконечно испытывая эмоциональный оргазм от чьих-то поступков – это сумасшествие. Но попробовать, когда тебе всего 23, можно. Можно просто сказать своему парню, что ты чувствуешь, что вам надо обоим перезагрузиться, что ты хотела бы поставить все на паузу и понять, чего ты сама хочешь в этой жизни, потому что тебе не хватает в жизни фана, остроты ощущений. Скорее всего, он обидится. Но сделать так, чтобы не обиделся – не получится в любом случае. Зато у тебя будет немного времени, чтобы переоценить ценности и решить для себя: он – твой выбор, или все же нет? В любом случае, если сейчас есть ощущение, что жизнь проходит мимо, - возможно, ты действительно проводишь ее не с тем человеком. Лучше сделать шаг в сторону и рассмотреть его повнимательнее. Но, знаешь, честно тебе скажу, что чем старше ты будешь, тем меньше вокруг тебя будет «девочек», горящих желанием тусить в клубах и гулять до рассвета – они будут обзаводиться любимыми, потом мужьями и детьми, и будут становиться «как все». И главное, чтобы ты именно в этот момент не пожалела, что своего надежного, заботливого, готового дарить подарки и ехать за тобой, хоть на край света, ты оставила за бортом своей жизни где-то в прошлом.
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СергейОксана, на мой взгляд, если все хорошо, но хочется чего-то другого, значит, далеко не все хорошо. Значит, уверенности в том, что именно с этим мужчиной ты хочешь провести свою жизнь – нет. Стало быть, и любви между вами нет. Привязанность – да. Расчет – да. Но не более того. Потому и сомневаешься и начинаешь смотреть по сторонам. Кроме того, судя по тому, что ты пишешь, общих интересов и единства в вашей паре также немного. Вы хотите разного, и договориться о чем-то общем не получается. А раз так, то чуть раньше или чуть позже, но ваши отношения все равно закончатся. Либо ты, либо твой партнер, а, скорее всего, вы оба найдете интересы «на стороне», и после скандала расстанетесь. В связи с этим, наверное, стоит задуматься, нужно ли тратить время, и доводить дело до неприятностей? Может быть, будет правильнее взять паузу и расстаться на какое-то время уже сейчас? Поживите порознь, посмотрите друг на друга со стороны. И если между вами, все-таки, есть чувства и притяжение, то через некоторое время вы обязательно начнете все заново, но уже на другом уровне, где нет сомнений. Если же поймете, что обратно совершенно не тянет и никаких сожалений не возникает, значит, так тому и быть. Конечно, расставаться – это далеко не самое приятное занятие. Однако гораздо больнее продолжать тянуть то, что уже не нужно, потерять время и нервы, а в результате прийти к тому же результату. Хотя, безусловно, каждый волен портить себе жизнь по-своему.
Обсуждение 33
Лучшие комментарии
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Ну так ты сама в 20 лет побежала быстрее собственного визга играть во взрослую тетю, так чего жалуешься? Это же так круто иметь "серьезные отношения" и "гражданского мужа".
30.06.17 08:26 Контекст комментария
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ДжейНу во-первых, у всех по-разному, а во-вторых, зачем начинать жить с мч, если не собираешься за него замуж?)) В 20 лет надо наслаждаться свободой, романтикой и новыми знакомствами, а не сожительствовать с мч. Тогда и внутренняя потребность в постоянных отношениях и семье родится изнутри, без насилия над собой. А у вас все наоборот)как когда-то говаривали на клео "телега впереди лошади")
30.06.17 07:55 Контекст комментария
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С одним мужем тоже можно жить не только дом-работа-дом-дети )) Если муж , как и ты, готов меняться и менять жизнь . И если ему , как и тебе интересно новое и вообще интересно жить. Главное совпадать в интересах .
30.06.17 14:07 Контекст комментария
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ZavoronokЕсли бросишь его, то когда-нибудь, лет через 10-20 ты горько пожалеешь об этом. Жизнь может и не сложиться, как ты хочешь, но загрузить всё сначала уже не получится, ведь жизнь не компъютерная игра.
30.06.17 02:00 Контекст комментария
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ZavoronokТыковка что-то давно не появлялась, может, тоже ушла, как и Сара.
30.06.17 02:02 Контекст комментария
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звездочка )Оксана, а почему не рассмотреть на двоих экстремальные виды спорта? Горный туризм, водный туризм, прыжки с парашютом и т.д. Очень романтично, разнообразно, острые ощущения, гормоны всякие и разные, любой ночной клуб и рядом не стоял ) И звездного неба у костра сколько угодно )
30.06.17 18:59
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НикаМы сейчас на пароме в Швецию. Затем мы едем на нашем 7.5 тонном внедорожнике в Норвегию. Во второй половине июля у мужа заканчивается отпуск, мы с моим сынком-первоклашкой быстренько пакуем рюкзачки и едем в Москву. Посетим столицу и на самолёте на чёрное море. Надоест, летим дальше. На Азовском море добивает каникулы. Романтика?
30.06.17 15:12
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"бывал ли у вас когда-то страх, что это ваши последние отношения, и что у вас будет все как у всех?" Оксана, в том-то и дело , что у всех по-разному. И мыслить штампами не надо. И вообще не надо заранее задумываться , последние ли это отношения и навсегда ли они .
30.06.17 14:11
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ЮляПросто не любите,Была бы любовь и мысли такой не было бы что как то чего то не хватает....Телефон, платье конечно приятно.....но не достаточно уже....Любила бы - просто радовалась бы каждому дню....
30.06.17 14:02
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ПрелестьОксана. Все люди разные. Я лично точно не заинтересована в отношениях работа - дом- машина- дети и тд. Это лишь быт. Этого мне очень очень мало. Соответственно мне надо много и всякого разного. С одним мужем навсегда это нереально. Поэтому получается с новыми мужьями или в периодах внебрачных. Вы ещё даже замуж не вышли. Чего Вы страдаете без причины? Не подходит? Меняйте. А он даже замуж не организовал. Тюфяк очевидный.
30.06.17 12:39
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С одним мужем тоже можно жить не только дом-работа-дом-дети )) Если муж , как и ты, готов меняться и менять жизнь . И если ему , как и тебе интересно новое и вообще интересно жить. Главное совпадать в интересах .
30.06.17 14:07
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К сожалению не всем везёт встретить в одном лице и друга, и собеседника, и любовника, и соратника. На все случаи жизни и на все времена. Или не у всех получается жить интересно с 1 мужем. Это же тоже надо уметь. Награда, кстати, не только в удовольствии проживать и смаковать с одним мужем все этапы. Можно, конечно, иметь большую дружную семью с множеством бывших жён-мужей и детей. Но быть бабушкой, например, и балдеть от внуком вместе со своим мужем, который им не муж бабушки, а родной дедушка, как для меня лично - глубже. Пережить вместе и романтику, и воспитание детей от мала до велика. И не на каникулах или по субботам, а каждый день. Кому-то жизни мало на нескольких мужей, а кому жизни мало прожить ее с одним. Люди разные.
30.06.17 17:38
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Оксана, ну так отдайте ему платье, телефон. И лезьте на крышу. Без платья и телефона. Кто вам запретит? Я одного мужика знала, часто на крышу дома лазил. Правда, не ради романтики, он антенну чинил. И как он с этой крыши упал, его еле собрали по косточкам обратно. Пил из трубочки и в туалет в уточку. Анекдот ещё один есть про романтичную любовь. Как молодожён просил жену забтрак, а она ему: мы кушаем любовь. И так же было на обед, полдник и ужин. На след. день она смотрит, а муж на батарее сидит без трусов. Ты что делаешь, милый? Завтрак нам подогреваю. Вот так и у вас. На крышах пусть коты сидят по ночам. А вам бы опеределиться что делать, кем быть и чем заниматься сейчас в ваши 23. У котов такой проблемы нет, а у человеков очень даже.
30.06.17 11:22
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РеджУ меня есть коллега, которая "лето красное пропела", все тусила и веселилась... а подруги все за это время повыходили замуж и создали семьи. И теперь она даже в отпуск не ездит, потому что не с кем. Подруги заняты, а своего человека не встретила. И вот ей уже 30, а она живет с мамой и ходит только на работу.
30.06.17 10:12
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НВсегда удивляюсь этим историям. Мол, человек в 30 лет живет с мамой, ходит только на работу и в отпуск не ездит, потому что не с кем и потому что "лето красное пропела". Не потому что ей не хватает энергии, не потому что у неё внутренний дисбаланс, а исключительно от того, что мужа в юности не нашла.
30.06.17 16:29
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Верабывал ли у вас когда-то страх?... Бывал, Оксана, и сразу после свадьбы. И что? Что теперь? Спросила я саму себя. Все зависит от ценностей, важных для вас. Если это - семья, вы себя переборите. Если желания "необычного, веселого" перевесят - прощайтесь с ним. Он практичный, судя по вашему письму, и останется таковым.
30.06.17 10:09
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РеджУ кого не было в отношениях кризисов и сомнений, пусть первым бросит в меня камень. Я не верю в киношную трулав, когда всегда все хорошо. У меня тоже были приступы "хочу романтики". А мой муж ну никак не романтичен. Какие там платье или телефон. Он мне на день рождения подарил визит к стоматологу. Поэтому я о цветочках и свиданиях на крыше забыла уже давно и вижу романтику в его реальной заботе, потому что именно так он проявляет свою любовь ко мне. Зато до него у меня был "романтик". Оказался кабелем. Так что я за перезагрузку, а не радикальные меры. Если хотите романтики и встреч, а не быта, то съезжайте от него. Слишком рано вы сожительством занялись. А как уедите, будете больше друг по другу скучать, бегать на свидания, нафуфыриваться и тд. Только скажите ему, что вы не прекращаете отношения, но не хотите слишком торопиться с созданием семьи и совместной жизни и вам хочется конфетно-букетного подольше, а не в омут с головой. Если он нормальный, то поймет.
30.06.17 10:02
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Ну так ты сама в 20 лет побежала быстрее собственного визга играть во взрослую тетю, так чего жалуешься? Это же так круто иметь "серьезные отношения" и "гражданского мужа".
30.06.17 08:26
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ДжейНу во-первых, у всех по-разному, а во-вторых, зачем начинать жить с мч, если не собираешься за него замуж?)) В 20 лет надо наслаждаться свободой, романтикой и новыми знакомствами, а не сожительствовать с мч. Тогда и внутренняя потребность в постоянных отношениях и семье родится изнутри, без насилия над собой. А у вас все наоборот)как когда-то говаривали на клео "телега впереди лошади")
30.06.17 07:55
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Романтишность можно попробовать воспитать прямым озвучиванием проблемы - милый, я хочу иногда таких то и таких-то вещей или поступков с твоей стороны, мне этого недостает для полного счастья) не стесняйтесь озвучить какие-то новые идеи, может, и ему понравится) и насчет клуба - а почему с ним вдвоем не сходить, если потанцевать хочется?
30.06.17 07:42
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ИДИЛИЯВсегда порожало одно. Буквально все героини просящие совета на этом форуме НИКОГДА не пытались САМИ изменить ситуацию! Вот что вы девушка сделали, чтобы парень подарил вам платье или телефон? Ну не попался вам романтичный мужчина, но "романтике мужчину учим мы" (Павел Раков). Почему вам не взять и пару раз не организовать что то подобное. Потом тонко намекнуть, что я бы хотела от тебя теперь шагов. Хотите сказку? начинайте устраивать сами. Хотите подарков, прямо говорите об этом, но с аргументами. Чтобы у вас были сюрпризы, выбирайте 4 подарка перед днем рождением, юбилеем, 8 марта. И предлагайте мужчине выбрать самому. В 21 веке мужчина уже ничего не должен, не знакомиться, не делать подарки. Потому что их воспитывают одни женщины. Поэтому, нам приходиться уже допиливать до нужного. И вообще, он вам не муж, что паритесь?
30.06.17 07:37
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Умная ЭльзаОксана, строить семью вам явно рано. Если поженитесь, потом гулять от мужа будете или просто на сторону смотреть со вздохами. У каждого свой срок для вступления в брак и для готовности к семье. Если вам хочется приключений, яркой, насыщенной жизни, а ваш молодой человек таких устремлений явно не разделяет, лучше не строить с ним долгосрочных отношений. Но и планировать свою жизнь исходя только из вздохов под луной, тоже недальновидно. Вам хочется интересных поездок, незабываемых прогулок, новых знакомств? - Поезжайте в другую страну по программе обмена, на учебу, на работу, то есть с серьезными планами. Так вы сможете и обстановку сменить и опыт новый приобрести и задел на будущее. А гуляния по дискотекам и пробежки по крышам - это всего лишь легкомысленные атрибуты красивой жизни. Закончилась ночь и не осталось ничего. Вы днем чем вообще планируете заниматься?
30.06.17 06:03
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гуляния с друзьями до рассвета, походы в клуб с девочками... =) ага, лет в 15 самое то. чет вы подзадержались в развитии с такими мечтами >_< (нафейхоа ночь на крыше под звездами? ей богу, вы как подросток. у меня сын так в облаках сейчас летает)
30.06.17 03:11
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а, основной вопрос. если меня что-то в отношениях не устраивало, я просто валила из этих отношений. в браке с детьми так уже не повыпендриваешься, а пока не замужем чего терпеть то?
30.06.17 03:14
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ZavoronokВ ночные клубы с 18 лет пускают, в 15 не пустят.
30.06.17 08:46
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ZavoronokЕсли бросишь его, то когда-нибудь, лет через 10-20 ты горько пожалеешь об этом. Жизнь может и не сложиться, как ты хочешь, но загрузить всё сначала уже не получится, ведь жизнь не компъютерная игра.
30.06.17 02:00
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ЯнаБуду особенно ждать коммент от Тыковки :-) Оксана, не делай глупостей. Сколько знаю девушек из Беларуси, все очень красивые, но немного недалёкие, что ли.... Можете кидать в меня тапками
30.06.17 01:31