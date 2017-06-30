Мне не хватает с ним романтики

Алена

Оксана, что называется, «с высоты прожитых лет», могу сказать, что твои метания - это потому, что при кажущейся идеальности отношения ваши не идеальны. Очевидно, внутренне ты для себя еще на выбрала этого человека, но вы живете вместе уже три года, и это тебя обязывает. Нельзя просто встать и уйти, когда столько уже пережито вместе. Но три года – это нормальный такой семейный кризис. Даже в семьях к этому моменту начинают люди скучать и задавать себе вопрос – то ли это, о чем мечтал. У тебя все отягощается тем, что в народе обозначается термином «не нагулялась». Я не буду занудствовать и говорить о том, насколько ценнее любящий, заботливый, надежный домосед, нежели бесшабашный романтик. Я думаю, это невозможно прочувствовать через чужой опыт и чужие переживания. Нужно пройти через это самой. И дорасти до понимания, что почищенная картошка для жизни ценнее букета роз, подаренных на крыше. И что из неисправимых романтиков редко получаются надежные мужья, потому что эпатаж, демонстративность и экзальтация – тесно связаны с нарциссизмом и/или инфантильностью. И однажды тебе самой надоест прыгать по крышам, а твой возлюбленный поскачет дальше, но уже не с тобой – потому что ему нужно, чтобы он вызывал восторг и восхищение. А жить, бесконечно испытывая эмоциональный оргазм от чьих-то поступков – это сумасшествие. Но попробовать, когда тебе всего 23, можно. Можно просто сказать своему парню, что ты чувствуешь, что вам надо обоим перезагрузиться, что ты хотела бы поставить все на паузу и понять, чего ты сама хочешь в этой жизни, потому что тебе не хватает в жизни фана, остроты ощущений. Скорее всего, он обидится. Но сделать так, чтобы не обиделся – не получится в любом случае. Зато у тебя будет немного времени, чтобы переоценить ценности и решить для себя: он – твой выбор, или все же нет? В любом случае, если сейчас есть ощущение, что жизнь проходит мимо, - возможно, ты действительно проводишь ее не с тем человеком. Лучше сделать шаг в сторону и рассмотреть его повнимательнее. Но, знаешь, честно тебе скажу, что чем старше ты будешь, тем меньше вокруг тебя будет «девочек», горящих желанием тусить в клубах и гулять до рассвета – они будут обзаводиться любимыми, потом мужьями и детьми, и будут становиться «как все». И главное, чтобы ты именно в этот момент не пожалела, что своего надежного, заботливого, готового дарить подарки и ехать за тобой, хоть на край света, ты оставила за бортом своей жизни где-то в прошлом.