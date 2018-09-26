Не хочу жить шведской семьей с его братом!
2 года встречаемся с парнем. Около года живём вместе на съемной квартире. Его брат поступил в том городе, где мы живём, и поселился в общежитии. Сначала заходил к нам покушать, постирать... Всегда с ночёвкой. Откроет холодильник, поест, что понравится, сделает, что захочет. Не важно – дома мой парень, или нет. А если вообще никого дома нет, тогда попросит ключи от квартиры. По 3-4 дня ночевал. Приходил с вещами своими, раскладывал их... А я с работы прихожу, расслабиться хочется. Ну я и сказала парню, как можно мягче, что я не хочу жить шведской семьей. Он очень разозлился, это же все-таки его брат и т. д. Тут еще и мама моя позвонила ему и сказала, что, мол, решите это и т. д. Слов нету просто... Парень не хочет и слушать меня, брат его обиженный спит у нас. Не хотела одна никого обидеть... а получилось, как всегда.
Мнения наших экспертов
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Алена
Не стоит придавать значения этим отношениям, Настя, даже если тебе казалось, что это что-то реально серьезное. Твой молодой человек пока не воспринимает вашу пару как что-то важное, ценное, что-то, что нужно беречь, развивать. Вы просто два молодых организма, которые на какое-то время сошлись и получаете взаимную выгоду от сожительства – от секса, от экономии на проживании, от того незначительно общения, которое у вас есть. Но вы не мыслите в одном ключе, то есть, вы не единомышленники. У меня была похожая ситуация, только брат был мой. Мы с мужем были тогда уже семьей со стажем и у нас было общее видение того, какие рамки нужно установить для родственников, даже близких, чтобы наша семья не страдала от их вторжения. И у нас получилось. И брат мой не обиделся. Мы до сих пор в отличных отношениях.
Ваша проблема в том, что твой парень и ты – не пара. Вы живете вместе, но вы не пара. И он не готов к серьезным отношениям, а сожительство – это просто удобно с точки зрения доступа к телу, уж прости. Не надо бегать на свидания, не надо куда-то переться в дождь и холод, просто идешь домой, а там – ужин и постель, в которой гарантированно будешь ты.
На мой взгляд, тебе просто нужно отселиться от братьев и стать самостоятельной. Сейчас ты зависишь от них, вот и пытаешься найти какой-то компромисс, чтобы и самой не остаться за дверью, и брата своего парня в рамки вогнать. Не получится. Съезжай оттуда. Пусть твой парень сам содержит своего брата и сам полностью оплачивает жилье за себя и за него. А ты живи отдельно. Твой бойфренд либо захочет в итоге все изменить, либо пошлет тебя подальше. Оба варианта хороши, так как это – определенность. А сейчас ты висишь в воздухе: и не свободна, и явно не в приоритете у сожителя.
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Сергей
Настя, на мой взгляд, вы вряд ли сможете долго быть вместе. Судя по тому, что ты пишешь, ни взаимопонимания, ни уважения между тобой и твоим парнем нет. Вы не умеете разговаривать, не ищете компромиссы, не готовы уступать. Я имею в виду вас обоих. А раз так, то и чувств серьезных быть не может. Увы, но в таких условиях, долго пара существовать не в состоянии. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время между вами станет происходить все больше конфликтов. Напряжение будет накапливаться, и, в результате, прорвется наружу, после чего вы расстанетесь. Однако в этом нет ничего странного или страшного.
Вы пока только учитесь строить отношения, а потому ошибки неизбежны. И совсем не факт, что расставание будет окончательным. Вполне возможно, через какое-то время, чуть повзрослев и поумнев, вы сможете встретиться и начать всё сначала. А пока лучше определись, куда пойдешь, когда наступит переломный момент. Что же касается младших родственников, то вопрос их проживания в семье старших, должен решаться совместно обоими партнерами, и максимально корректно. А для этого люди должны уметь договариваться и иметь желание это делать. Увы, но всё это приходит с опытом. Иногда очень болезненным и горьким. Но иначе и не бывает. Наука жизни – очень непростая штука.
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Лучшие комментарии
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Никольски 26.09.18 00:28Это семья хамов. По сути. Уходите. Такая махровая неделикатность. Вам из этой семьи убегать надо. Там все так же будет дальше. Если не хуже. Будет приходить, спать, жрать, дарить ваши вещи своим подружкам, а ваш парень будет молчать. Или сердиться на Вас. Если бы я была мамой дочери в такой ситуации,-я бы пришла и увела бы дочь из такого бессмысленно го сожительства с хамами. Они найдут себе девушек под стать. Хабалок. Они вежливо объяснять ничего не будут, как вы. Просто в руку сковородку и вопрос решён. А Вы себя ещё и виновато чувствуете перед этими быками. Бегите домой, бедный сожительствующий зайчик.
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krazy 26.09.18 02:37Вы живете вместе, а кто платит? Если 50/50, то выгнать брата не вопрос. Если ваш парень, то он сам решает кому жить на его территории. (И прогуглите понятие шведской семьи, у вас скорее коммуналка намечается =)
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Zavoronok 26.09.18 00:38Съезжай оттуда, чем скорее, тем лучше.
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50/50 26.09.18 07:51у бывшей воспитательницы дочери так брат жил приезжий, они с мужем и ребенком, и этот вечно сопливый родственник с работой по сменам и простотой, как у у вашего "деверя"))) и любовью пожрать на халяву) в общем, дело закончилось скандалами с мужем и предъязвенным состоянием желудка. в итоге они просто переехали в др.город по рабочим обстоятельствам, ну и братца забыли взять с собой, уж не знаю, догнал ли он их там. а Вы молода, не замужем, этот родственник будет постоянно маячить, а МЧ не на вашей стороне, пошлите их
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Zavoronok 26.09.18 09:03Если коммуналка, пусть составят график работ и отдельная полка в холодильнике. Также обязать братца оплачивать 1/3 съёма жилья и коммунальных услуг и озвучить ему это в простой и доступной форме. Либо сбежит, либо скандал устроит с привлечением родственников.
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Персикова / 26.09.18 11:25Настя, и такой опыт - тоже опыт. Судя по тому, что мама звонит вашему МЧ и задаёт вопросы по решению проблемы , квартиру оплачивает она ? Ну , тогда с мамой и обсудите, как выйти из этой ситуации. С данным парнем вам уже ничего не светит , он вам ясно дал понять , что и кто у него в приоритетах и каково ваше место в его жизни. Сворачивайте эти "отношения " , они всё равно пустоцвет.
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Прелесть / 26.09.18 11:03Прожила и хватит. Женой уже не предложат быть. Это однозначно.
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Джей / 26.09.18 11:21Точно! :-) тока не женой, а сожительницей :-)
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Персикова / 26.09.18 11:29Тут даже и не сожительница. У сожительницы есть хотя бы совещательное право голоса )
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[email protected] / 26.09.18 10:48Вопрос номер один - кто оплачивает квартиру, еду и т.д.? Надеюсь, не ваша мама? В принципе, ваш мч должен обсудить сначала с вами, как эти визиты будут выглядеть и т.д. Вас тоже можно понять, чужой человек в доме, тем более, если его так много, и если он не очень умеет уважительно проживать на вашей территории. Если он берёт из вашего холодильника, значит было бы хорошо, чтобы он туда и загружал что-то. Думаю, если будет стоять выбор - ваш мч выберет брата. Потомучто барт один, а женЧин будет много. Если брату так нужно проживание в этой квартире, пусть живёт. Но пусть и оплачивают сами. Я бы на вашем месте собрала вещи и переехала жить в другое место. А мальчики пусть живут сами, готовят, убирают и вообще, хозяйничают, сами.
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лаки / 26.09.18 10:46ну и отлично! прекрасный повод перестать жить с парнем на птичьих правах. для секса можно просто встречаться, а нафига жить, когда ничего серьезно нет? тольков ремя тратить ис вою свободу ограничивать
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[email protected] / 26.09.18 10:59На фига жить. Лаки, я вот тоже жила с бф, но мы оба приезжие были, и у нас было 2 варианта: живём отдельно, но в со случайными людьми, или вместе. Опять же, в обоих случаях - в сьёмном жилье. На тот момент я не знала, чйто скоро у меня появится возможность снимать всю квартиру самой, только для себя. Как бы правильно, когда люди решаются на совместное жильё вследствие развития отношений. У нас было наоборот - отношения затянулись вследствие совместного проживания. Неудачный опыт, который мог закончиться раньше. Сейчас я бы поступила иначе. Я бы думала только о себе. В случае автора - тоже. Плюс, там, наверное, мама финансово помогает. Короче, с высоты опыта - думать о себе. В случае автора - переезд от мч мне кажется самым здравым решением.
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Склифософский / 26.09.18 10:26Ну вот а что тут обсуждать? Невозможно жить с человеком и не знаться с его родственниками. Иногда эти родственники неприятны, да. тогда приходится решать, что делать дальше. Варианты: потребовать от МЧ, чтобы брат перестал у вас жить, что вы не для того съезжались, чтобы жить вместе с кем-то третьим (правда, в крайнем случае тут МЧ может встать на рога и вступиться за брата вплоть до разъезда с Вами); смириться и успокоиться (видимо, это не к Вам?); поговорить с братом, что вы с МЧ - недаво съехавшаяся пара и вам хочется больше бывать наедине (но этот вариант примерное равносилен первому, и по последствиям в том числе). В общем, не вижу из этой ситуации выхода без потерь. Всяко отношения с МЧ от этого пострадают, раз он заведомо с Вами не согласен.
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Лада / 26.09.18 10:16Вы не хотите никого обидеть, а что вас обижают - не видите? интересно, почему братцу в общежитии не живётся, но это не ваши проблемы. Уладить всё миром не получится, отношения с братцем вашему парню явно дороже отношений с вами. Возможно, думает, что девок у него будет еще ого-го, а брат один и на всю жизнь. Короч, разбегайтесь с ним.
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Склифософский / 26.09.18 10:27Ну по правде это так и есть - девок вагон и маленькая тележка, а брат один. Что в этом не так?
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Лада / 26.09.18 10:32Всё так,она для него "проходящая девка", с чувствами которой можно особо не считаться, об этом и пишу. Когда будет не проходящая - братца в хате не будет 100%.
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Koshka / 26.09.18 09:22Главное, Вас не уважает Ваш сожитель, а вслед за ним - брат, сват, все его окружение. Надо прекращать этот цирк. Вернитесь к родителям. Спокойно, без ругани, молодому человеку скажите, что хотите пожить дома (нужно помочь маме с ремонтом, например). И через несколько дней станет видно настоящее отношение молодого человека к Вам.
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50/50 / 26.09.18 07:51у бывшей воспитательницы дочери так брат жил приезжий, они с мужем и ребенком, и этот вечно сопливый родственник с работой по сменам и простотой, как у у вашего "деверя"))) и любовью пожрать на халяву) в общем, дело закончилось скандалами с мужем и предъязвенным состоянием желудка. в итоге они просто переехали в др.город по рабочим обстоятельствам, ну и братца забыли взять с собой, уж не знаю, догнал ли он их там. а Вы молода, не замужем, этот родственник будет постоянно маячить, а МЧ не на вашей стороне, пошлите их
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Джей / 26.09.18 06:58Последствия жизни с малознакомыми людьми не заставляют себя ждать :-) Вы живете в общежитии, так к этому и относитесь :-)
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krazy / 26.09.18 02:37Вы живете вместе, а кто платит? Если 50/50, то выгнать брата не вопрос. Если ваш парень, то он сам решает кому жить на его территории. (И прогуглите понятие шведской семьи, у вас скорее коммуналка намечается =)
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Zavoronok / 26.09.18 09:03Если коммуналка, пусть составят график работ и отдельная полка в холодильнике. Также обязать братца оплачивать 1/3 съёма жилья и коммунальных услуг и озвучить ему это в простой и доступной форме. Либо сбежит, либо скандал устроит с привлечением родственников.
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Склифософский / 26.09.18 10:29Вот меня тоже бесит про шведскую семью. Я уж приготовилась было читать про подкаты брата в отсутствие МЧ, но там вообще о другом.))))
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Персикова / 26.09.18 11:28Шведская семья - это была замануха от редакции ))) Решили на "клубничку" народу больше соберётся )))
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Koshka / 26.09.18 11:37Причем сами шведы, услышав словосочетание "шведская семья", представят себе Свенссонов: мама, папа и двух детишек - мальчика и девочку. А на полиаморные семьи шведы смотрят О_О вот так.
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Zavoronok / 26.09.18 12:08Скорее, Настя сама не понимает значения словосочетания ''шведская семья''.
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Zavoronok / 26.09.18 00:38Съезжай оттуда, чем скорее, тем лучше.
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Никольски / 26.09.18 00:28Это семья хамов. По сути. Уходите. Такая махровая неделикатность. Вам из этой семьи убегать надо. Там все так же будет дальше. Если не хуже. Будет приходить, спать, жрать, дарить ваши вещи своим подружкам, а ваш парень будет молчать. Или сердиться на Вас. Если бы я была мамой дочери в такой ситуации,-я бы пришла и увела бы дочь из такого бессмысленно го сожительства с хамами. Они найдут себе девушек под стать. Хабалок. Они вежливо объяснять ничего не будут, как вы. Просто в руку сковородку и вопрос решён. А Вы себя ещё и виновато чувствуете перед этими быками. Бегите домой, бедный сожительствующий зайчик.
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50/50 / 26.09.18 07:45прекрасно?)) он и есть в гостях, а не дома, и мешает паре. простота и любовь к халяве, влезание в чужой холодильник. колхозник
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Апельсиновая / 26.09.18 12:46И с чего она должна была начинать? Вот мне просто интересно.
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Koshka / 26.09.18 09:16Просто подпишусь под Вашими словами, лучше не скажу.
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