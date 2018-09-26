Не хочу жить шведской семьей с его братом!

Не стоит придавать значения этим отношениям, Настя, даже если тебе казалось, что это что-то реально серьезное. Твой молодой человек пока не воспринимает вашу пару как что-то важное, ценное, что-то, что нужно беречь, развивать. Вы просто два молодых организма, которые на какое-то время сошлись и получаете взаимную выгоду от сожительства – от секса, от экономии на проживании, от того незначительно общения, которое у вас есть. Но вы не мыслите в одном ключе, то есть, вы не единомышленники. У меня была похожая ситуация, только брат был мой. Мы с мужем были тогда уже семьей со стажем и у нас было общее видение того, какие рамки нужно установить для родственников, даже близких, чтобы наша семья не страдала от их вторжения. И у нас получилось. И брат мой не обиделся. Мы до сих пор в отличных отношениях.

Ваша проблема в том, что твой парень и ты – не пара. Вы живете вместе, но вы не пара. И он не готов к серьезным отношениям, а сожительство – это просто удобно с точки зрения доступа к телу, уж прости. Не надо бегать на свидания, не надо куда-то переться в дождь и холод, просто идешь домой, а там – ужин и постель, в которой гарантированно будешь ты.

На мой взгляд, тебе просто нужно отселиться от братьев и стать самостоятельной. Сейчас ты зависишь от них, вот и пытаешься найти какой-то компромисс, чтобы и самой не остаться за дверью, и брата своего парня в рамки вогнать. Не получится. Съезжай оттуда. Пусть твой парень сам содержит своего брата и сам полностью оплачивает жилье за себя и за него. А ты живи отдельно. Твой бойфренд либо захочет в итоге все изменить, либо пошлет тебя подальше. Оба варианта хороши, так как это – определенность. А сейчас ты висишь в воздухе: и не свободна, и явно не в приоритете у сожителя.