Не хочу растить сына одна

Оксана, уверена, что тебе это уже и без меня много раз сказали: надо было сначала в загс, а уже потом в роддом. Твой мужчина позволил тебе родить от него, но он не позволяет себе жениться на тебе. Это о многом говорит. В первую очередь о том, что он не выбрал тебя в качестве жены. Ты – сожительница. То, что ты забеременела и родила – для таких мужчин это обычное дело, это, по сути, подтверждение его половой состоятельности. Остальное – твои проблемы.

Ребенок в гражданском браке оправдан только, если женщина сама не хочет создавать официальную семью и ей комфортнее быть независимой от мужчины, в том числе и документально. Но если двое живут вместе, женщина тайно ждет и надеется на предложение руки и сердца, а мужчина упорно включает простака «нам же и так хорошо, зачем ВСЕ портить?», - в этом случае можно сразу начинать напрягаться. Не зовет замуж после нескольких лет совместного проживания – значит, не выбрал. И тогда уж беременность и роды – на свой страх и риск. Ты рискнула. Что теперь? Думай о том, как будешь справляться одна, потому что этот момент не за горами. Готовь себе отходные пути, копи средства. Чем подготовленнее ты будешь, тем лучше выдержишь удар.