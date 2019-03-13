Не хочу растить сына одна
Подскажите как быть? Встретила парня уже почти 5 лет назад. Он, скажем так, южанин. Встречались с ним, любовь с первого взгляда. Через 4 месяца стали жить вместе, ни на миг не расставались, все делали вместе. Спустя 2 года родился сынок, и началось, общение с другими девушками: переписки, скидывание фото друг другу, флирт и т.д. И продолжается это все до сих пор, ребенку уже 2,5 года. Как мне быть? Так не хочется, чтобы ребенок был без отца.
Мнения наших экспертов
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Алена
Оксана, уверена, что тебе это уже и без меня много раз сказали: надо было сначала в загс, а уже потом в роддом. Твой мужчина позволил тебе родить от него, но он не позволяет себе жениться на тебе. Это о многом говорит. В первую очередь о том, что он не выбрал тебя в качестве жены. Ты – сожительница. То, что ты забеременела и родила – для таких мужчин это обычное дело, это, по сути, подтверждение его половой состоятельности. Остальное – твои проблемы.
Ребенок в гражданском браке оправдан только, если женщина сама не хочет создавать официальную семью и ей комфортнее быть независимой от мужчины, в том числе и документально. Но если двое живут вместе, женщина тайно ждет и надеется на предложение руки и сердца, а мужчина упорно включает простака «нам же и так хорошо, зачем ВСЕ портить?», - в этом случае можно сразу начинать напрягаться. Не зовет замуж после нескольких лет совместного проживания – значит, не выбрал. И тогда уж беременность и роды – на свой страх и риск. Ты рискнула. Что теперь? Думай о том, как будешь справляться одна, потому что этот момент не за горами. Готовь себе отходные пути, копи средства. Чем подготовленнее ты будешь, тем лучше выдержишь удар.
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Сергей
Оксана, честно говоря, я не совсем понимаю для чего задавать вопросы, ответ на которые ты и сама знаешь. Отец твоего ребенка, судя по всему, не отличается особой склонностью к моногамии, и вряд ли изменится в будущем. Особенно если он, как ты пишешь, южанин. Кроме того, учитывая тот факт, что даже при наличии ребенка мужик не собрался жениться на его матери, значит есть все шансы на то, что через некоторое время найдется какая-то другая женщина, возможно тоже южанка, которую он и поведет в ЗАГС. К сожалению, так и бывает чаще всего. Так что тебе лучше начинать готовиться к подобным неприятностям. Я имею в виду то, что как бы и что ни происходило, ты должна быть материально хоть как-то обеспечена, иметь работу и понимание куда идти с ребенком в случае расставания.
В общем, ищи работу, отправляй детеныша в садик и начинай зарабатывать. А уже на остальное посмотришь по обстоятельствам. Что же касается ребенка без отца, то это не более, чем форма речи. Отец уже есть. А живет он рядом или нет, для развития человека не столь важно. Главное, чтобы мама любила, была адекватна и не устраивала по этому поводу истерик.
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Лучшие комментарии
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krazy 13.03.19 03:11Действительно нежданчик - "скажем так южанин" и такое отношение к русской? девушке. Думали вы исключение?
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Никольски 13.03.19 09:53Мне кажется, что в вашем случае - радоваться надо. У " южан" отец может забрать ребенка у матери и уехать в неизвестном направление. А вас назвать официально " б....ю". И вся его "южная" семья с ним согласится.Даже если вы женаты. И никогда сына не увидите в жизни. Жизнь поискам посвятите. Я бы, теперь сидела тихо, и сыночку за руку держала. Гуляет пока молодой. Вы часть этого гулянья. Уверена, что через некоторое время семья невесту подьберет. Вот тогда держите сына крепче! Не жене так маме отвезет. Если сын останется с вами- повезет просто и цените это!
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Ирэн 13.03.19 10:16У знакомой дагестанец вывез сына, найти нереально. Она уже и не ищет, сказала, что если сын сам захочет, найдет ее когда-нибудь... Мальчику уже лет 14.
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Элфи Крекс 13.03.19 11:05В городе, где я тридцать лет прожила, много смешанных браков.Наш профессор, завкафедрой русского языка, был дагестанец ( кто конкретно, не помню). Главреж театра русской драмы был грузин. Скульптуры, художники, врачи - армяне, грузины. Жены: русские, украинка, еврейка, карелка. Никаких трагедий про их женитьбы не слышала, детей не крали-вывозили. Может, потому что люди образованные, а не на рынке торгуют? Сейчас главврач республиканской больницы армянин, жена опять русская.
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Koshka 13.03.19 12:09Можно подумать, все русские сразу женятся и никто не пишет другим бабам. Дофига и в моей европейской стране таких мужиков.
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Лара / 13.03.19 18:14"общение с другими девушками: переписки, скидывание фото друг другу, флирт и т.д." Ты себя то слышишь, э, подруга? Родила и молодец, чай в 26 родить не рано, теперь гони его от себя куда подальше, хоть на его юг.... дело не в национальности, есть мужчины, которые не умеют и не хотят сделать женщину счастливой, и он из этих
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Прелесть / 13.03.19 12:11Скажу честно - южанин он северянин не имеет значения. Точно так же не любящие северчне относятся к женщине. Вы совершенно не понимаете в любви. В любви мужчина любой национальности стремиться заботиться о своей любимой. И такое как жениться это для него радость. И уж тем более воспитывать ребёнка. А вы ушами прохлопала сама влюблённая без взаимности. И бесполезно спорить со мной. Я знаю точно когда мужчина любит. А который тебя не любит это позор твоему роду что ты еще и живёшь с таким и рожаешь когда не хочешь растить одна. И что теперь? Коню понятно что будешь растить одна хочешь не хочешь. Так может для начала начнёшь познавать законы жизни. Их не непосильнл много и они никогда не меняются. Изучай. И даст бог найдёшь солидного мужчину.
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Koshka / 13.03.19 13:56Я согласна, что здесь не национальность главное. Не любил он, а было удобно. Вот и все. Так и северяне делают, если не чаще.
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Элфи Крекс / 13.03.19 15:47Я считаю, что это для мужчин чаще всего отмазка: я бы женился, да родители против. Со мной в классе учились два суперпопулярных мальчика: один еврей, у другого мама армянин, папа еврей. Тоже национальностью махали, причём второй сразу двумя, очень удобно. А женились совсем не на еврейке и не на армянке. И девушкам не так стыдно: он хотел, хотел жениться, да бяки родители не позволили на другой нации.
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Элфи Крекс / 13.03.19 15:48Мама армянка, конечно, прошу прощения.
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[email protected] / 13.03.19 18:02Оно всегда так: если мужчина очень любит, он получит свою женщину в жёны, даже если мама армянка или еврейка. Я один раз была свидетелем, как пара - она из Доминиканской Респ., католичка, он из Ливана, сын какого-то дипломата, мусульманин, были разлучены родителями. Но им было по 18 лет. Думаю, если бы тому парню было на лет 10 больше, его бы папа не остановил...
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Koshka / 13.03.19 18:12Или в 28 лет самим бы не захотелось, кто знает.
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[email protected] / 13.03.19 18:22Ну, это уже другое. Просто, взрослый мужчина, уверенный в своем выборе, от любимой женщины не откажется.
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Koshka / 13.03.19 18:09Вот, кстати, евреи. В Израиле некоторым людям нельзя зарегистрировать брак, но для любви это не препятствие. Все знают, куда можно поехать, чтобы там заключить брак. И не единичные браки, а массово.
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Koshka / 13.03.19 12:05Главное, о чем Вы забыли, рулить можно только собой. Другим человеком - невозможно. Поэтому Вы можете решить лишь, будет ли у ребенка мать. А будет ли отец - это решит отец. Это неприятная правда.
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[email protected] / 13.03.19 11:13Ошибка на ошибке и теперь последствия. Южанин? И вы живёте с ним, рожаете ему без регистрации брака? Очень. Всегда, совершеннпо без всяких исключений, связываясь с мужчиной, и тем более, рожая ему детей, нужно понимать, кто он, откуда он и какой культурой он пропитан. А теперь не хочу растить сына одна. Ну так о чём раньше думала? У ребёнка отец есть и будет всегда. Другое дело - у тебя мужа нет. Это да. И не более. Видать, не больно надо было или не умела сделать так, как надо. И не прикрывайся сыном. Повторяюсь снова: у ребёнка отец есть.
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Элфи Крекс / 13.03.19 10:38Девушка, а вы с ним разговаривали за это время или только "ни на миг не расставались"( и на работу не ходили? А жили на что?)? Как он вам объяснял, что не женится на вас? На "юге" не принято? На юге жена, четыре сыночка и лапочка-дочка? Получше ищет? А теперь? Вот 2,5 года он вас на ноль множит и даже не скрывается, а говорит-то что? Или говорить не считает нужным, только живёт в вашей квартире? А юг - это где? Таджикистан? Грузия? Африка?
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Персикова / 13.03.19 10:33Оксана , раз он на вас не женился , даже после рождения ребёнка , это означает , что он на вас не женится уже никогда . Сидит у вас потому, что удобно - жилье, стол , постель. И ждёт пока родители ему подберут "правильную" невесту. Да , конечно , бывает и по-другому . Кто здесь на форуме давно , те знают историю моих родителей, когда парень ( мой отец) своё решение жениться на русской не меняет несмотря ни на что - бури со стороны семьи и много чего ... , закончившегося все же хорошо ))) . Но для этого нужно , чтобы он любил и не мыслил жизни без тебя. Но, ты же понимаешь , что это не ваш случай. Раз ты размышляешь оставить или не оставить ребенка без отца , видимо тебе либо есть куда уйти , либо вы живете у тебя ? Прикинь хотя бы в мыслях для начала - что дает тебе ваше совместное проживание ? Ну и в 28 лет уже можно понимать , что все его поведение - это один большой знак неуважения . Устраивает такая жизнь ? Тогда плыви по течению , куда вынесет , а там всё само разрешится.
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Элфи Крекс / 13.03.19 11:05В городе, где я тридцать лет прожила, много смешанных браков.Наш профессор, завкафедрой русского языка, был дагестанец ( кто конкретно, не помню). Главреж театра русской драмы был грузин. Скульптуры, художники, врачи - армяне, грузины. Жены: русские, украинка, еврейка, карелка. Никаких трагедий про их женитьбы не слышала, детей не крали-вывозили. Может, потому что люди образованные, а не на рынке торгуют? Сейчас главврач республиканской больницы армянин, жена опять русская.
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Персикова / 13.03.19 11:19Исключения подтверждают правило ))) В Краснодаре , где я родилась , тоже много смешанных браков. Но , большей частью , все же женятся на своих . И семья обычно на этом настаивает. Не зря автор подчеркнула, что он "южанин" . Детей крадут и образованные и богатые , в общем всякие (вспомните хотя бы историю сына Орбакайте ) Никто не говорит , что всегда так бывает , но бывает - и это факт , пусть даже не часто встречающийся . И женятся таки очень редко , прям очень . Когда любовь )) А здесь любовью и не пахнет.
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Персикова / 13.03.19 11:20Несколько моих однокурсниц все 5 лет учёбы встречались и даже жили вместе с нац. прнями (разными) . Ни один в итоге не женился. Одна даже ребенка родила на 5 курсе , но так и вырастила сама.
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[email protected] / 13.03.19 12:03Думаю, дело тут не в нац-ти. Русские тоже не женились. На что согласилась, то и имей. Никакой Грузин не сможет жить с русской против ее воли ведь.
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Персикова / 13.03.19 12:51Умка, двое точно не женились из-за нац вопроса. Один армянин , второй - адыгеец. Семьи там условие ставили - женишься , значит иди из семьи и так далее. Одна из них была моей одногруппницей. Очень страдала, такая любовь была у них - мама дорогая, но вот оказался слабохарактерным , не решился против родни переть.
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[email protected] / 13.03.19 13:09Свет, меня любил Чеченец. Правда, я его совсем нет и мы не были парой, не нравился. В принципе, я и так с мусульманами категорически дела иметь не хотела, поэтому, даже если бы был красавец, ноу. Он мне делал предложение постоянно. И мама его приехала, он хотел знакомить. Для меня он был просто друг и я не согласилась, конечно. Реально хотел жениться. )) Думаю, завиист от человека, от семьи, от многого.
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Персикова / 13.03.19 13:35Верю , что в тебя влюбиться мог кто угодно ;))) Но чеченцы очень непростой народ. Не все их действия можно сразу расшифровать правильно ) Ну и , конечно же , из всех правил есть исключения. И их немало. А в случае нашей героини так и вовсе основное значение имеет не национальность. С ней так мог себя вести кто угодно - и африканец и чукча)
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Koshka / 13.03.19 14:00У меня туча армян знакомых, все с русскими женами. Да и русские многие не хотят, чтобы дочери выходили за людей из других государств и другой национальности. Всяко бывает в жизни. В данном конкретном случае парень девушку сразу воспринял, как удобную перевалочную базу. И это не от национальности здесь зависит. Хотя южанин-папа, скорее всего, уже бы набил парню рожу.
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[email protected] / 13.03.19 14:07мерси)) Мусля был душка, очень добрый и совсем не похожий на своих друзей. Бывало, идём я, 2 мои подружки и он, мимо кондитерской. Он нам пирожные покупал подносами целыми. На витрине мне платье одно присмотрелось, он отстал, потом догнал нас. Мне купил это платье, а девочкам моим по маечке. А магзик был не дешёвый. Заботливый очень и, как мне казалось, одинокий… Очень хотел семью, ребёнка. Потом он нашёл себе девочку, из Туркменистана, а она сидела у меня под дверьми, чтобы я ей обещала, что я его не заберу у нее))
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Джей / 13.03.19 10:05Через четыре месяца начали жить вместе. Так и живёте мультика и. В разум придите уже наконец! Живёте с малознакомым мужиком. Я так понимаю ещё и на вашей территории. Ню-ню.
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Никольски / 13.03.19 09:53Мне кажется, что в вашем случае - радоваться надо. У " южан" отец может забрать ребенка у матери и уехать в неизвестном направление. А вас назвать официально " б....ю". И вся его "южная" семья с ним согласится.Даже если вы женаты. И никогда сына не увидите в жизни. Жизнь поискам посвятите. Я бы, теперь сидела тихо, и сыночку за руку держала. Гуляет пока молодой. Вы часть этого гулянья. Уверена, что через некоторое время семья невесту подьберет. Вот тогда держите сына крепче! Не жене так маме отвезет. Если сын останется с вами- повезет просто и цените это!
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Солярская / 13.03.19 09:24Письмо как всегда. Обсуждайте, а чего обсуждайте? "Скажем так южанин" понятие слишком широкое. Он может быть кавказцем, турком, африканцем, афганцем, кем угодно. От этого зависит, сможет ли ГГ вообще ребенка себе оставить, если что. Он ребенка заберёт, а самой "бамбарбия кергуду", не? Измены не самое страшное если что.
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Zavoronok / 13.03.19 09:59По письму они не женаты и живут в России. Здесь закон на стороне матери. Никто ему ребёнка не отдаст и из страны с ребёнком не выпустят без письменного разрешения матери или её непосредственного присутствия.
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Ирэн / 13.03.19 10:16У знакомой дагестанец вывез сына, найти нереально. Она уже и не ищет, сказала, что если сын сам захочет, найдет ее когда-нибудь... Мальчику уже лет 14.
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Zavoronok / 13.03.19 17:14А как он его через российскую границу провёз? Если даже у матерей спрашивают разрешение отца, если в отпуск за границу едешь.
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Персикова / 13.03.19 17:33Дагестан это Россия. Нет тут границ.
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Персикова / 13.03.19 10:35Если он записан отцом , то имеет полное право взять и уехать с ребенком. А , если даже не записан , то никто не помешает ему посадить ребенка в машину и вывезти куда-нибудь в горы к родне .
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Элфи Крекс / 13.03.19 10:30Солярской. А это стиль такой. Все слова понятны, а смысл нет. Что не посоветуешь- все можно отрицать, типа вы ничего не поняли и завидуете.
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torling / 13.03.19 09:01Прежде всего малышу нужен не отец, а счастливая мама. А вы счастливы? Очень сомневаюсь. Может, даже вините в этом ребёнка, так как до его рождения всё вы описываете хорошо. Вы же страдаете, а сын это оооочень чувствует. Другой вопрос, что вероятно вы зависите от отца вашего ребенка. Если вы сможете хладнокровно рассуждать, пока не встанете на ноги, то прекрасно. А если вам плохо, то пора думать, как стать счастливой. Самой. А отец ребенка это уже второй вопрос.
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Ник / 13.03.19 08:23Что делать - принять тот факт, что дело идет к концу, сходить к юристу и узнать, что полагается и что нет, искать сад для ребенка, думать срочно про образование (если его нет) и про возвращение на работу ( дистанционно, из дома, на полдня и тд). Кстати, а с родителями южанина Вы знакомы? Они внука признали? Можно на время подготовки к побегу привлечь их к помощи. Если родители Вас не признали, он на Вас не женился, то надеяться надо только на себя. Увы и ах.
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Проходя мимо / 13.03.19 08:19Наверняка МЧ живет в твоей квартире на полном обеспечении: еда - стирка-постель.
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Лада / 13.03.19 07:54Чем дольше вы терпите - тем меньше он с вами считается. Конец немного предсказуем (с). Алименты, деньги - подушка безопасности, работа и садик - вот ваши сегодняшние приоритеты.
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krazy / 13.03.19 03:11Действительно нежданчик - "скажем так южанин" и такое отношение к русской? девушке. Думали вы исключение?
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*** / 13.03.19 10:12+100500 всегда найдется диваха, которая решит, что самая невозможная, опыт предыдущих ее ничему не учит.
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Koshka / 13.03.19 12:09Можно подумать, все русские сразу женятся и никто не пишет другим бабам. Дофига и в моей европейской стране таких мужиков.
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krazy / 13.03.19 19:19Если мальчику с детства внушают жениться исключительно на своих, то он автоматически смотрит на других девушек как на развлечение. А к развлечению и отношение соответствующее.
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