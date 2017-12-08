Надо себя заставить влюбиться?

Алена

Не надо себя заставлять «испытывать чувства». Если в твоем окружении ни к кому из поклонников у тебя ничего не возникло, значит, просто пока ты не встретила своего мужчину. Либо вы оба еще не созрели для того, чтобы понять, что вы должны быть вместе. Отношения – это не череда сменяющихся романов (или комиксов – кому как повезет). Очень мало людей живут в режиме «ото одних отношений к другим», у большинства же есть периоды паузы, затишья на личном фронте, и это даже хорошо. Есть время опомниться, обдумать все, что было, сделать выводы и провести работу над ошибками. Возможно, ты пока не готова к новым отношениям, потому что не закончила эту самую работу над ошибками. Не завершила свой роман в своей голове, хоть и убеждаешь себя и нас в обратном. В любом случае я бы не рекомендовала тебе фокусироваться на том, что ты «одна» и что «надо кого-то выбрать, пока есть выбор». Сконцентрируйся на себе и своих желаниях, коль выпал случай побыть одной и помедитировать над собой. Чего тебе реально хочется? Чего не хватает для счастья? Помимо детей и мужика за обеденным столом на регулярной основе. Попробуй понять, как этого достичь. Как минимум, попытайся это сделать. Жизнь полноценна не потому, что у тебя «есть половинка», эту чушь придумали те, кто боролся с падением рождаемости. Жизнь ценна и интересна, если ты делаешь то, что тебе нравится, и что приносит тебе удовлетворение. Вот и найди это. А единомышленник, с которым тебе захочется со ставить пару (и это будет взаимно) – приложится к интересной жизни.