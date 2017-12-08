Надо себя заставить влюбиться?
Москва, 26 лет
08.12.17
Мнения наших экспертов
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АленаНе надо себя заставлять «испытывать чувства». Если в твоем окружении ни к кому из поклонников у тебя ничего не возникло, значит, просто пока ты не встретила своего мужчину. Либо вы оба еще не созрели для того, чтобы понять, что вы должны быть вместе. Отношения – это не череда сменяющихся романов (или комиксов – кому как повезет). Очень мало людей живут в режиме «ото одних отношений к другим», у большинства же есть периоды паузы, затишья на личном фронте, и это даже хорошо. Есть время опомниться, обдумать все, что было, сделать выводы и провести работу над ошибками. Возможно, ты пока не готова к новым отношениям, потому что не закончила эту самую работу над ошибками. Не завершила свой роман в своей голове, хоть и убеждаешь себя и нас в обратном. В любом случае я бы не рекомендовала тебе фокусироваться на том, что ты «одна» и что «надо кого-то выбрать, пока есть выбор». Сконцентрируйся на себе и своих желаниях, коль выпал случай побыть одной и помедитировать над собой. Чего тебе реально хочется? Чего не хватает для счастья? Помимо детей и мужика за обеденным столом на регулярной основе. Попробуй понять, как этого достичь. Как минимум, попытайся это сделать. Жизнь полноценна не потому, что у тебя «есть половинка», эту чушь придумали те, кто боролся с падением рождаемости. Жизнь ценна и интересна, если ты делаешь то, что тебе нравится, и что приносит тебе удовлетворение. Вот и найди это. А единомышленник, с которым тебе захочется со ставить пару (и это будет взаимно) – приложится к интересной жизни.
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СергейЛена, на мой взгляд, не стоит делать столь глобальные и пессимистические выводы из одной неудачи. Ведь все люди разные. Кто-то умеет переживать прошлые неприятности практически моментально. Кому-то на это требуется время. И начинать новые взаимоотношения у всех получается по-разному. Так что не нужно рисовать себе «венец безбрачия». Просто лично тебе, для того, чтобы успокоиться и начать жить заново, требуется чуть больше времени. Кроме того, за время предыдущего сосуществования с мужчиной, ты повзрослела, стала мудрее, а потому теперь с большей щепетильностью выбираешь себе партнера. Той простоты и бесшабашности, что была в ранней юности, больше нет и влюбляться с первого взгляда уже не так просто. Но это совершенно не значит, что интерес и чувства больше никогда не появятся. Как можно ускорить этот процесс? На мой взгляд, нужно как можно больше общаться и присматриваться к окружающим. А еще будет здорово, если у тебя обнаружится какое-нибудь активное хобби. Дело в том, что искать пару лучше и проще среди единомышленников. Вот и постарайся заинтересоваться чем-то. Затем найди возможность встречаться с теми, кто заинтересован тем же. Организуйте какие-нибудь совместные вылазки, обсуждения, выезды на природу. Нет, безусловно, могут быть и иные варианты. Я лишь советую один из возможных, неоднократно проверенных моими знакомыми. В общем, становись активнее, и все получится.
Обсуждение 18
Лучшие комментарии
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АнечкаИздержки совка. Ваш отзыв, тыковка, созвучен с перлами бабушек на лавочках. Как на рынке, типа : бери, дура, завтра не будет). Если ум и душа не лежит к человеку, то зачем себя насиловать и быть с ним только из-за страха остаться одной? Так поступают только мазохисты. Ведь с нелюбимым мужчиной жить гораздо хуже, чем одной.
08.12.17 02:02 Контекст комментария
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Господи, какой отборный бред! В 26 ставить на себе крест? Да, есть откровенно плохие, непорядочные мужчины, но большинство остальных для одной идеал, а для другой ничтожество и неудачник. Критерии-то у всех разные. Одной нужен альфа-самец, другой подкаблучник, третьей горячий любовник, четвертой нежный отец, да еще и интересы у всех разные! Безусловно, искать надо единомышленника и необязательно он должен понравится с первого взгляда: у нас с мужем через полгода после знакомства вдруг заискрило. А поначалу я тоже думала: нет, ну хороший парень, но чего-то не хватает... А теперь роднее и ближе человека нет. Совет героине: все же присмотреться к поклонникам, вдруг с кем-то найдется почва для схождения, а если нет, то искать новых знакомств (хотя бы и в интернете), до тех пор, пока не встретишь "своего" человека. Что до того, что всех "хороших мужиков щенками разобрали, так во-первых, нет объективно хороших для всех мужчин (см. выше), а во-вторых, люди, знаете ли, довольно часто разводятся. Я своего мужа встретила в 31, и оба мы были разведены - ну это так, для примера.
08.12.17 01:30 Контекст комментария
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Вы шибко губу не раскатывайте насчет круга поклонников. Мужчины всегда звонят и приглашают. Проблема, что они не эксклюзивно вас, а вообще всех свободных знакомых девушек. Ну знаете по принципу - какая-то да клюнет. А влюбитесь, когда найдется подходящий. Невозможно во всех влюбляться, вы просто своего еще не встретили.
08.12.17 01:45 Контекст комментария
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"Уже образовывается круг поклонников " - Простите, после этой фразы не смогла серьёзно читать письмо ))) Лена , не слишком ли вы деловиты в этом вопросе ? Может вам , как раз , поНесерьёзнее стать ?
08.12.17 09:53 Контекст комментария
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ZavoronokСогласна с вами. У меня есть пожилая знакомая с типично совковым воспитанием, считает, что любой женщине для счастья непременно мужик нужен, и объяснять ей, что это не так без толку. Интересно, сколько лет Тыкве, если она мыслит такими же категориями.
08.12.17 03:19 Контекст комментария
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"Уже образовывается круг поклонников " - Простите, после этой фразы не смогла серьёзно читать письмо ))) Лена , не слишком ли вы деловиты в этом вопросе ? Может вам , как раз , поНесерьёзнее стать ?
08.12.17 09:53
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KoshkaЗаставлять себя - самое паршивое дело. Как пружина, знаете, сжимаешь, сжимаешь, вдруг, раз, и все разлетелось. Просто общайтесь с людьми. Ваше к Вам придет.
08.12.17 09:33
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звездочка )Лена, из всех своих нормальных и адекватных выбери такого, с кем тебе весело и продолжай общаться. Смех он такой, вылечит что угодно ) и даже раненое сердце
08.12.17 09:22
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анти-совокНо я это не к тому пишу, что героиня одна останется. Кому-то сложно найти мужчину, а кому-то вовсе нет. Зависит много от того, где живете, в каких кругах общаетесь. Хороший совет дал Сергей - искать в сфере своих же интересов, там где есть единомышленники. А возраст - это ерунда. И еще важно понимать, чего именно вы хотите, какого именно мужчину, а не просто набор стандартных качеств: симпатичный, адекватный, с машиной и тд
08.12.17 04:39
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Вы шибко губу не раскатывайте насчет круга поклонников. Мужчины всегда звонят и приглашают. Проблема, что они не эксклюзивно вас, а вообще всех свободных знакомых девушек. Ну знаете по принципу - какая-то да клюнет. А влюбитесь, когда найдется подходящий. Невозможно во всех влюбляться, вы просто своего еще не встретили.
08.12.17 01:45
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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Господи, какой отборный бред! В 26 ставить на себе крест? Да, есть откровенно плохие, непорядочные мужчины, но большинство остальных для одной идеал, а для другой ничтожество и неудачник. Критерии-то у всех разные. Одной нужен альфа-самец, другой подкаблучник, третьей горячий любовник, четвертой нежный отец, да еще и интересы у всех разные! Безусловно, искать надо единомышленника и необязательно он должен понравится с первого взгляда: у нас с мужем через полгода после знакомства вдруг заискрило. А поначалу я тоже думала: нет, ну хороший парень, но чего-то не хватает... А теперь роднее и ближе человека нет. Совет героине: все же присмотреться к поклонникам, вдруг с кем-то найдется почва для схождения, а если нет, то искать новых знакомств (хотя бы и в интернете), до тех пор, пока не встретишь "своего" человека. Что до того, что всех "хороших мужиков щенками разобрали, так во-первых, нет объективно хороших для всех мужчин (см. выше), а во-вторых, люди, знаете ли, довольно часто разводятся. Я своего мужа встретила в 31, и оба мы были разведены - ну это так, для примера.
08.12.17 01:30
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АнечкаИздержки совка. Ваш отзыв, тыковка, созвучен с перлами бабушек на лавочках. Как на рынке, типа : бери, дура, завтра не будет). Если ум и душа не лежит к человеку, то зачем себя насиловать и быть с ним только из-за страха остаться одной? Так поступают только мазохисты. Ведь с нелюбимым мужчиной жить гораздо хуже, чем одной.
08.12.17 02:02
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ZavoronokСогласна с вами. У меня есть пожилая знакомая с типично совковым воспитанием, считает, что любой женщине для счастья непременно мужик нужен, и объяснять ей, что это не так без толку. Интересно, сколько лет Тыкве, если она мыслит такими же категориями.
08.12.17 03:19
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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Волна разводов настигает тех, кто рассуждает так, как вы - нравиццо? Сватается? хватай скорей, а то стукнет 25 и в старых девах останешься)) а потом строчат на клео:" вышла, потому, что "пора" было, да и подружки уже все в свадебных платьях покрасовались, мужа особо не люблю, но у нас ребенок/ двое, на работе встретила мужчину, взаимный сильный интерес, чо делать???"
08.12.17 07:42
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ZavoronokВы, Тыква, в прошлой теме писали, что замужем и счастливы. Для счастливой жены довольно странный совет - замуж за кого угодно, и плевать на любовь.
08.12.17 09:57
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Я скажу так: все женщины разные, большинству таки нужен, но не абы какой, а тот самый) а есть женщины, которым скучно с одним. А есть женщины, которым нескучно одним. Мужчины тоже разные в этом плане.
08.12.17 07:47
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анти-совокНе думаю, что мнение совковое, скорее просто продиктовано российскими реалиями. Мужчин в России меньше, чем женщин, чисто демографически. А достойных мужчины просто в разы !!! меньше, чем достойных женщин любого возраста. Поэтому, действительно хороших мужчин в России искать, да искать, особенно в маленьких городах, далеко от столиц. А про то, что умники и красавцы выбирают себе таких же жен, совсем не согласна. Обычнно выбирают серых мышек, чтобы не пестрила в глазах и не дай бог его не зослоняла своей красотой и яркостью.
08.12.17 04:32
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Матрешкабредятина. Знаю вполне хороших успешных привлекательных мужчин за 35, которые ни разу в жизни не женились. повстречаются с дамой, разочаруются и расстаются... А еще есть такие же успешные и привлекательные, которые женятся раз по 5 и разводятся... Другие не менее хорошие впервые женятся к годам 30... У хороших мужчин, знаете ли тоже бывают проблемы с выбором спутницы, когда вокруг одни пустые, хоть и красивые девушки.
08.12.17 08:51
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.... а вдруг завтра кирпич на голову упадёт..,
08.12.17 00:53