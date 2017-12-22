На меня перестали обращать внимание мужчины

Алена

Ольга, ответ на этот вопрос настолько очевиден, что даже как-то неловко его пропечатывать. Но если ты не шутишь, и тебе в самом деле не понятно, что не так, то вынуждена сказать: все дело в том, что тебе 31 год. Нет, это, безусловно, не старость. Но чем старше ты становишься, тем меньше вокруг тебя процент мужчин «в поиске». То есть, тех самых мужчин, которые вертят головами по сторонам и интересуются проходящими мимо женщинами. Совершенно точно, что 30-летних свободных мужчин меньше, чем 25-летних, а с количеством вольных 20-летних охотников и вовсе смешно сравнивать. И чем старше ты становишься, тем меньше будет на улице тех, кто обратит на тебя внимание (если ты, конечно, не начнешь эпатировать прохожих внешним видом). Ты становишься старше, процент тех, кому ты можешь быть интересна – уменьшается обратно пропорционально возрасту. И нечего удивляться – у 30-летних мужчин, даже холостых, куда больше забот и работы, чем у мальчиков, которым ты когда-то нравилась. Безусловно, консервативный стиль в одежде не добавляет тебе шансов быть замеченной. Но я бы не стала списывать все только на офисный дресс-код. Ты сама становишься старше и серьезнее. Так что, тут в анамнезе сразу несколько причин. Но, честно говоря, меня бы больше беспокоил другой вопрос: почему, при том, что у тебя все время были поклонники и мужчины рядом, ты за столько лет ни с кем не смогла выстроить серьезные отношения.