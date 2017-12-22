На меня перестали обращать внимание мужчины
Москва, 31 год
22.12.17
Мнения наших экспертов
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АленаОльга, ответ на этот вопрос настолько очевиден, что даже как-то неловко его пропечатывать. Но если ты не шутишь, и тебе в самом деле не понятно, что не так, то вынуждена сказать: все дело в том, что тебе 31 год. Нет, это, безусловно, не старость. Но чем старше ты становишься, тем меньше вокруг тебя процент мужчин «в поиске». То есть, тех самых мужчин, которые вертят головами по сторонам и интересуются проходящими мимо женщинами. Совершенно точно, что 30-летних свободных мужчин меньше, чем 25-летних, а с количеством вольных 20-летних охотников и вовсе смешно сравнивать. И чем старше ты становишься, тем меньше будет на улице тех, кто обратит на тебя внимание (если ты, конечно, не начнешь эпатировать прохожих внешним видом). Ты становишься старше, процент тех, кому ты можешь быть интересна – уменьшается обратно пропорционально возрасту. И нечего удивляться – у 30-летних мужчин, даже холостых, куда больше забот и работы, чем у мальчиков, которым ты когда-то нравилась. Безусловно, консервативный стиль в одежде не добавляет тебе шансов быть замеченной. Но я бы не стала списывать все только на офисный дресс-код. Ты сама становишься старше и серьезнее. Так что, тут в анамнезе сразу несколько причин. Но, честно говоря, меня бы больше беспокоил другой вопрос: почему, при том, что у тебя все время были поклонники и мужчины рядом, ты за столько лет ни с кем не смогла выстроить серьезные отношения.
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СергейОльга, если разбирать по частностям, то в данном случае может быть что угодно. Возможно, ты действительно стала строже выглядеть и вести себя соответственно. Сама про дресс-код пишешь. Может быть, забот прибавилось, и теперь вместо того, чтобы стрелять глазами направо и налево, ты чаще сосредоточена и выглядишь достаточно непреступной. И еще много чего может быть. Но все эти причины, на мой взгляд, имеют один корень. Ты просто вышла из того возраста, когда на тебя обращают внимание все подряд. Увы, но давай не забывать, что молодая женщина «в районе тридцати», просто физически не может выглядеть на двадцать. И дело тут даже не во внешности, а в общей манере поведения. Жизненный опыт, знаешь ли, штука серьезная. Ведь как бы ты себя ни воспринимала, но твоя осанка, движения, взгляд, сразу выдают взрослого человека. Вот и «отсеялись» те, кто помоложе, с одного поверхностного взгляда понимая, что просто «потусить» с тобой, пофлиртовать, в кино сходить, или там на роликах покататься уже не получится. Не тот уровень. А мужчины постарше, в большинстве своем, уже имеют те же сложности, что и у тебя. То есть кто-то «загружен» проблемами, кто-то счастливо женат, или имеет возлюбленную, ну, а остальным интереснее смотреть на более молодых и беспечных. Можно ли как-то изменить ситуацию? Вполне. Стань ярче. Более смелая одежда, макияж, прическа. Но тогда, как минимум, хана дресс-коду. Правда, даже в этом случае, всех бывших «обращающих внимание», все равно не вернешь. Возраст так или иначе даст о себе знать.
Обсуждение 73
Лучшие комментарии
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Юля БакуЕсть У меня родственника, которая озадачена по жизни темой " нравиться мужчинам" 56 лет. И пластика и шобмотки и парикмахер с маникюром. Уже так лицо перетянули, что самому хирургу в глаза это бросается. В комнату заходит - место ищет где освещение правильно и соответственно правильная поза. После звонит и мучает " Я произвела впечатление на приглашенных мужчин?" Деньги уходят на тонны косметики и горы одежды. Пойдет в театр спрашиваю " Как спектакль?" Ответ " На меня три мужчины просто головы свернули с балконов!" Смешная карикатура сама на себя. В общение мучительно. Две дочери, которые периодически тоже " дуркуют". ЖАль такая толпа женщин, которые ведут тяжелую и мучительную борьбу за внимание незнакомых им мужчин. Поездка в поезде просто какое то приключение. " Ах, буфетчик меня назвал девушкой" " Ах контролер сказал , что я прелестна" " Но был один мерзавец! Он спросил на пенсии я или нет!!!" Семья, что делать.?..Терпим . Иногда стыдно. Иногда жаль. Иногда противно.Иногда бесит до раздражения. Не превращайтесь в жалкое существо. Судя по письму, такая тенденция наметилась...А то в возрасте 60 лет будете с перетянутым лицом жадно рвать комплименты у дворников. )
22.12.17 10:14 Контекст комментария
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«Не комплексуйте и не ленитесь!» «Тщательный массаж груди», «лёгкий массаж половых органов» и «уже через неделю ежедневных занятий Вы ощутите и увидите значительные изменения по многим параметрам — от изменения структуры кожи до хорошего настроения и духовного роста» Точно даосская технология? А я-то блин, думала онанизм))))))))))
22.12.17 12:43 Контекст комментария
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ээээ, не у всех ровный тон, и я не встречала женщину которой без тоналки лучше чем с ней. а, вру, одну встречала. ОДНУ) так же некрасиво без хотя бы легкого слоя туши, и с голыми не накрашенными губами, что-то легчайшее должно быть. Не понимаю женщин без хотя бы минимума косметики. Какое-то дикое самомнение,ИМХО
22.12.17 11:55 Контекст комментария
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ОльгаОльга, в утешение вам сообщу, что сейчас мужчины вообще мало на кого смотрят, кроме своих гаджетов. Мне даже обидно за молодых девушек, такие красотки в общественном транспорте ездят, глаз не оторвать. Так им парни не то, что место не уступят, а в лучшем случае равнодушно бросят взгляд, и опять в телефон. Вирт заменяет реальность. Так что вам ещё повезло насладиться заинтересованными взглядами на улице). Я в последнее время делаю тон, тушь и немного помады, ибо уже устала быть суперженщиной, лучше подольше посплю утром, но количество желающих осчастливить меня своим общением на работе только выросло. Может и правда все дело в естесственности и гармонии с собой, нужно расслабиться и не гнаться за недостижимым идеалом?
22.12.17 13:03 Контекст комментария
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Тоналка еще и является "защитой". Мороз и солнце - день чудесный, если на него смотреть из окошка. А если еще и город промышленный, то и вовсе....хотя, лучше противогаз...удивляюсь, почему дизайнеры до сих пор не занялись выпуском красивых и модных противогазов, в которых, так сказать - и в пир и в мир?)))Какая вопиющая недальновидность)))
22.12.17 12:52 Контекст комментария
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Сначала воздержалась от ответа героине. Но почитала ленту. Давайте не будем себя утешать о том, что к женщине после 30, а тем более после 40 (как я) просто труднее подкатить. Просто мы стали хуже выглядеть по сравнению с собой ( не с другими - другие есть и в 20 - что ни словом сказать, ни матом описать) двадцатилетней. Хуже. Больше времени надо, чтобы привести себя в порядок, больше времени надо, чтобы найти свой образ (в 20 лет - любой образ - от строго, до "распиздяйского" хорош). Уже зеленое с красным не эффектно, а пошло. Две косички и заспанные глаза не мило, а "что с тобой, ты не заболела?" Обилие золота и бриллиантов уже не украшение, а подчеркивание возраста. "Очень" все становится "не очень". И ничего с этим не сделаешь. Можно, конечно, пойти по пути Волочковой. Любым путем, но добиться внимания. Одеть короткую юбку и декольте до пупа и любой взгляд расценивать как заинтересованность. Но давайте трезво. 40 это не 30, 30 это не 20.Внимания будет меньше, поклонники станут старше. И если ты к этому возрасту застрянешь в своих 20 возникнет когнитивный диссонанс и путь к сумасшествию будет открыт. Пример Волочкой и родственницы Юли из Баку.
23.12.17 12:28
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Ellis_@Про комплименты ( Юля, на твой пост ниже в тему). Я могу легко сказать комплимент незнакомому человеку. И никогда я не встретилась с непониманием или негативом за комплимент. Говорю только искренне. Например, в одной грузинской пекарне, в которой я иногда бываю, работает девушка Нину. Невероятно красивая брюнетка. Я сказала ей - вы такая красивая, что я залюбовалась. Она мне улыбнулась, и теперь каждый раз, когда я там бываю, мы здороваемся. В школе моей дочери работет женщина, которая меня восхищает своим стилем, вкусом, грацией. Ее зовут Богуся и я когда ее вижу, я ей говорю, какая она красавица. Или старушка, которая жила по соседству. У нее был шикарное пальто в клетку. Я не знаю где она его нашла, это супер-пупер винтаж, и ей он очень шёл. И вот она идёт с мужем в этом пальто, а я со своим мужем навстречу. Я сказала, что у нее очень красивое пальто. Они мне оба кивнули, а она улыбнулась и очень красиво поблагодарила. Я вообще люблю женщин и любуюсь. Замечать красивое - мне кажется, это такой круговорот доброты в природе. В юности я очень смущалась когда меня нахваливали за внешность, а сейчас на комплименты реагирую совершенно по-другому. Это так естесственно, как дышать и ходить. Короче, это зависит от степени открытости. Говорю как экстраверт)))
22.12.17 22:54
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ЮляСтолькоУмка), ну твой случай - редкость). Обычно , люди пускаются в комплименты " Боже мой, какая Вы свеженькая сегодня." Подпрыгиваю от неожиданности и задумываются глубоко . ))))) Что хотел человек сказать? )) Ведь как будто комплимент был...)))
23.12.17 00:06
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Эллис, это очень просто - делать кому-то комплименты! А вы попробуйте сказать человеку что-то неприятное - и сразу узнаете на что этот человек способен, и способен ли он на подлость, вы узнаете его нутро, его темную сторону души. Но похоже это пока не ваш уровень, вы слабы морально, чтоб узнать о человеке правду, а не только то, что вам хотят показать:)
23.12.17 03:07
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БлагочестиеОчень тонкое наблюдение.
23.12.17 09:19
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...Мудрее сказать комплимент,когда ты знаешь тёмные стороны человека или,когда этот человек тебя не любит. А говорить комплименты посторонним - по меньшей мере-бестактно.
23.12.17 12:07
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ЮляЗачем узнавать как то специально о человеке его темную правду? Какое то извращение. У каждого есть что то плохое и что то хорошее. И то и другое суть человека. Лучше же общаться светлой суть, чем копаться в чужих потемках, как то специально вызванной радостью. Какой предел! Зачем человека провоцировать на плохое вообще? Тыковка, это извращение и осторожно. Вы скользите по черной стороне ...Не знаю, но это просто какое то представление от имени Другого царя...Бкрегите себя.
23.12.17 15:02
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Юля, вы конечно правы, у человека есть светлая и теневая сторона души. Все мы в чем-то хороши, в чем-то лучшие, в чем-то умнее, чем остальные. Но по-настоящему понять кто перед тобой, можно только познакомившись с этой темной (теневой) стороной, а это намного интереснее. Почти ящик пендоры, если открыть, то можно увидеть там 1) бедствия 2) несчастья или 3) надежду
23.12.17 18:03
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БлагочестиеЗамечать красивое в самых близких людях - это показатель доброты,когда душа стремится одарить их любовью. А сказать комплимент посторонним - это ничего общего с добротой не имеет.
23.12.17 09:17
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0_оДоброта - это умение принимать недостатки, ради процветания любви. Говорить комплименты незнакомым людям говорит только о привлечении к себе внимания в случае изоляции от общения.
23.12.17 09:47
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ОйНе надо так делать.
23.12.17 09:48
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Ой, Ума. помню сшила себе пальто - очень оригинальное, честное слово, оригинальное по тем временам, когда вообще ничего в магазинах не было. Иду по улице - чувствую на себе взгляды, ну, прямо красотка взгляд не оторвать))) . И тут догоняет меня парень: "Девушка, у Вас такое красивое пальто!" Не я, и даже не я в этом пальто, а пальто! Как же мне стало обидно) Пальто оказалось такое красивое, что напрочь "затмило" меня и со всем моим внутренним и со всем моим внешним миром)))) Честное слово, комплимент одежде не очень хорош - "как вам идет" - это да, иное выражение - брррр)))
23.12.17 12:45
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Ellis_@Клуш, ну это уже дело восприятия, наверное. Я бы не обиделась на такое, меня бы позитивно улыбнуло. Я не раздаю же всех поподряд, вышла на улицу и пошла комплименты раздавать. Но если вижу лицо доброе, красивое, мне приятно. И как уже написала выше - всегда позитивное восприятие. Мои коллеги на работе говорят мне комплименты. Это касается как правило нарядов, или оправа очков. Но самое такое- мои серьги и кольцо с голубыми топазами. У меня несколько комплектов, разная форма, дизайн, меняю. Если мне говорят, что у меня красивые серьги, я это не воспринимаю как то, что они меня затмили.. Про бестактность - не согласна категорически. Уж если про такт, то напомню другой род бестактности, совершенно другой. Например, сказать чужому человеку, что он врушка, клоунесса, что отец мудак или там муж телёнок. Вот это бестактность. А сказать красивой женщине, что она красавица, это комплимент женщины женщине. П.С. Супер класные вещи всем идут)))
23.12.17 13:52
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Да, никто не воспринимает "как затмили" - это я так "поулыбалась" над собой -но и за комплимент такое "замечание" не считаю. Про бестактность "комплиментов" глупость полная, если человек говорит искренне и от души. А вот когда человек боится выразить свое восхищение или весь мир у него "серый" - это что-то в нем сломано и надо чинить))
23.12.17 18:05
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Ellis_@Внешний вид имеет значение. Но нельзя возлагать такие надежды на эффект первого впечатления. Во-воторых, включи ум и сама ответь себе на вопрос. К кому легче подкатить с предложением знакомства, в юной деве, или к девушке ок. 30-ти? Девушка в 30 это другая "аудитория", другой подход, другие ожидания ( женщины). Мужчины не дураки и знают об этом прекрасно. Не нужна эта звёздная болезнь, кто сколько раз посмотрел. Пустое это.
22.12.17 17:36
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СОФИЯ ВЕРГАРА НьЮ-йОркМожет, ты страшная?
22.12.17 17:16
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Прелесть31 год. За плечами ни брака ни детей. Личная жизнь была только сексуальная. То есть вы была лёгкая сосиска. Да. Вспомните все и проанализируйте. Все было пустое. Сейчас Вы приобрели более респектабельный образ и все попрошайки отвалились. Теперь надо бы привлечь солидного мужчину. А у Вас нет ни знаний ни опыта. Поэтому мой совет : начинайте изучать науку взаимоотношений М и Ж. Материалов сейчас в инете предостаточно. Делайте себя для солидного мужчины. Пора.
22.12.17 14:20
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звездочка )Дамы, если следовать вашей идее большого влияния декоративной косметики на личную жизнь, то у женщин с существенными проблемами во внешности шансов не остается её обрести. Но жизнь сама опровергает эту идею, достаточно просто выйти посмотреть вокруг на людей.
22.12.17 14:05
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ОльгаТак про то и речь, что не косметика главенствует, каждая маскирует свои прыщи/морщины как может) Кто живет в мегаполисе, кто-то в южном городе, где кожа блестит через час, кто работает в офисе/производстве по-разному должен выглядеть. Я завидую своему мужу ( человек спорта) каждое утро- умылся, чистая футболка с носками- и пример для подражания, очередь на запись. Мне нужно полтора часа, чтобы соответствовать месту работы, какгрица, в пекло это все)
22.12.17 14:54
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ОльгаОльга, в утешение вам сообщу, что сейчас мужчины вообще мало на кого смотрят, кроме своих гаджетов. Мне даже обидно за молодых девушек, такие красотки в общественном транспорте ездят, глаз не оторвать. Так им парни не то, что место не уступят, а в лучшем случае равнодушно бросят взгляд, и опять в телефон. Вирт заменяет реальность. Так что вам ещё повезло насладиться заинтересованными взглядами на улице). Я в последнее время делаю тон, тушь и немного помады, ибо уже устала быть суперженщиной, лучше подольше посплю утром, но количество желающих осчастливить меня своим общением на работе только выросло. Может и правда все дело в естесственности и гармонии с собой, нужно расслабиться и не гнаться за недостижимым идеалом?
22.12.17 13:03
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rerfhfxfвау. старость оказывается это называется)))) блин, ну и насмешили комментаторы) мне кажется 31 это те же 27) при жизни без надрыва кишок.
22.12.17 11:50
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Юля БакуЕсть У меня родственника, которая озадачена по жизни темой " нравиться мужчинам" 56 лет. И пластика и шобмотки и парикмахер с маникюром. Уже так лицо перетянули, что самому хирургу в глаза это бросается. В комнату заходит - место ищет где освещение правильно и соответственно правильная поза. После звонит и мучает " Я произвела впечатление на приглашенных мужчин?" Деньги уходят на тонны косметики и горы одежды. Пойдет в театр спрашиваю " Как спектакль?" Ответ " На меня три мужчины просто головы свернули с балконов!" Смешная карикатура сама на себя. В общение мучительно. Две дочери, которые периодически тоже " дуркуют". ЖАль такая толпа женщин, которые ведут тяжелую и мучительную борьбу за внимание незнакомых им мужчин. Поездка в поезде просто какое то приключение. " Ах, буфетчик меня назвал девушкой" " Ах контролер сказал , что я прелестна" " Но был один мерзавец! Он спросил на пенсии я или нет!!!" Семья, что делать.?..Терпим . Иногда стыдно. Иногда жаль. Иногда противно.Иногда бесит до раздражения. Не превращайтесь в жалкое существо. Судя по письму, такая тенденция наметилась...А то в возрасте 60 лет будете с перетянутым лицом жадно рвать комплименты у дворников. )
22.12.17 10:14
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KoshkaНикому не навязываю свое мнение, но мне в толпе не нравится выделяеться. Если все одеты просто, ну там, джинсы, джемперы, рубашки и т.д., а одна девушка в мини и с декольте, естественно, все на нее посмотрят. Но как воспримут, это ещё вопрос. Ну кому-то комфортно, наверное, мне нет.
22.12.17 11:06
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Это крайность, клиника. А вообще многие женщины, и я в том числе, с удовольствием принимают комплименты в духе "вы выглядите моложе ваших лет", и ничего странного в этом нет, в душЕ нам всегда не столько, сколько по паспорту) Если бы было иначе, женщины не пользовались бы кремами, масками и пластическими операциями) суровая правда жизни в том, что стареть не хочется, а придется.
22.12.17 11:47
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KoshkaА чем плохо выглядеть на свой возраст (в ухоженном варианте)? Кто-то внушил нам,что моложе - Значит лучше.
22.12.17 14:17
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А я не люблю такие комплименты. Охота сразу очки подарить. Белые женщины всегда выглядят на свой возраст (ну кроме интернета, тут всем 25).
22.12.17 18:52
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KoshkaБлизкие люди знают, что сказать, а от далеких выслушивать сомнительные комплименты... да кто вы вообще, чтобы оценивать, моложе, старше, у неё, глупее, красивее, страшнее. В сад их!
22.12.17 20:17
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ЮляСогласна с Вами, Кошка. В принципе, это очень плохой тон раздавать комплименты чужому человеку. И комплимент, комплименты рознь. Это очень тонкое искусство комплимента не всякому дано. По этому , лучше промолчали. Оценочная категория идущая от незнакомого или полузнакомого человека - это вызывающе.
22.12.17 20:49
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Бывают искренние от незнакомых людей. Но не внешность а какую-то вещь - ботинки или косуха. Тогда приятно.
22.12.17 21:11
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Не согласная я )))) Когда я говорю. что у меня трое внуков, меня начинают спрашивать, сколько мне лет, а после ответа звучит вопрос: "Стареть не пробовали?" - и это очень приятно) Хотя, да, я понимаю- очки могли бы поставить всё на свои места))) И не сам озвученный комплимент - "приятность", а эмоция человека и словом трудно это описать ( Лада, думаю, говорит именно об этом - обобщая общей фразой ). А дежурные комплименты на самом деле никому не нужны.
23.12.17 13:17
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Самый простой выход избежать с возрастом проблем с личной жизнью -это найти одного хорошего постоянного. Лучше в качестве мужа. Если это вам неинтересно - готовьтесь к тому, что со временем проблемы с партнерами будут. Многие потенциальные партнеры будут женаты, а оно вам надо? Вам могут сказать, что есть женщины, которые в любом возрасте лучатся жизнелюбием, оптимизмом и женской манкостью, и у них нет проблем в любом возрасте. Да, такие есть, но и у них тоже с возрастом сужается выбор по сравнению с более молодыми годами.
22.12.17 09:36
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звездочка )Женщины не замечают как сильно их меняет работа. Думаешь ты только внешне другая? Ага, щаззз. У тебя и подача себя изменилась, и энергетика звучит иначе и характер строже и жестче стал. А теперь скажи - Оля, а тебе это очень нужно, чтобы ты шла по улице и на тебя головы сворачивали? )) А толку от этого, если они просто проходят мимо. На улице реагируют легко и быстро на визуальные сексуальные паттерны, только и всего. Тебе теперь лучше знакомиться в других местах. Работаешь в серьезной структуре, значит тебе не по уровню развития первый попавшийся прохожий на улице. От твоего ухоженного, сдержанного офисного вида не будут отталкиваться на бизнес-ланчах в приличных кафе и ресторанах и в местах не бюджетного досуга. Но никто не отменял женское обаяние, доброжелательность, легкость, мягкие интонации голоса и все остальное ) Конечно, энергетика сексуальности в любом скафандре считается, но что у тебя с ней сейчас? Могу предположить с большой долей вероятности, что твоя работа как женщину тебя очень обкрадывает и поэтому нужно специально, искусственно себя поддерживать - упражнения для 1-2 чакры и в течение дня периодически на пару минут фантазии о сексе. Офисный сухарь хорош на совещании, а для знакомства надо изнутри звучать иначе ) Для знакомства в офисе особенно это важно, чтобы в общей энергетике этого места ты заметно выделялась. У Анатолия Некрасова в книге Живые мысли в самом конце описан самомассаж, очень и очень рекомендую. Пы.Сы. не слушай про свой возраст, потому что все в жизни, в любом возрасте решает наша энергия.
22.12.17 08:55
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звездочка )кстати, зачем тебе ежедневно тоналка и пудра? не надо кормить эту индустрию своим кошельком, лучше хороший уход и живая красивая кожа без ретуши. Ты же не на фотосессии.
22.12.17 09:15
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хахахаЯ тоже сразу подумала, что дамочка с укладкой и тональником перестаралась. Залачила голову сильно, намазалась и нарумянилась в три слоя и чёренький смоки айс с утреца нарисовала. после 26-то никак без этого.
22.12.17 09:26
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звездочка )Девочки, изучайте, внедряйте ) всем здоровья и красоты ) Энергетический самомассаж Сейчас люди, как правило, сильно заняты и достаточно ленивы в работе над собой. Предлагаемая методика очень проста, требует всего 4–6 минут, и, вместе с тем, она очень эффективна. Методика самомассажа, в случае её ежедневного применения, позволит за несколько дней изменить свою энергетику и сотворить другое состояние! Этот самомассаж основывается на древних даосских методиках, которым уже несколько тысяч лет. Самомассаж является замечательным профилактическим средством для поддержания организма в хорошем жизненном тонусе, позволяет исцелять и омолаживать все органы и системы, создаёт жизнерадостный психологический настрой. Низкая физическая активность, недостаток положительных эмоций, малое общение с Природой, приводит к застойным энергетическим явлениям во всех телах человека. Высокая эффективность предлагаемой методики основана на пробуждении энергетических аккумуляторов организма и равномерном распределении по открытым каналам всех видов энергий по всем телам. Поэтому, происходят положительные изменения не только в физическом теле, но и в чувствах, в мыслях, в мировоззрении человека. Самомассаж желательно провести утром, когда Вы совершаете туалет, тем более, что занимает он всего 4–6 минут, а также в течение дня, когда Вы почувствовали усталость, хандру или вечером, чтобы войти в сон более гармоничным. Вначале необходимо отключиться от текущих забот и настроиться на ощущения своего организма. Так как самомассаж в большей степени энергетический, то нужно провести тщательный массаж пальцев, ладоней и запястий рук. Затем помассировать мочки ушей, уши, затылочную часть головы и шею. И замыкается подготовительная часть массированием стоп ног. Всё это позволяет увеличить потоки энергии по энергетическим каналам и приведёт к пробуждению и развитию функций кровообращения, дыхания, пищеварения. Повышает эффективность массажа одновременное мышечное сжатие и расслабление живота, ануса, половых органов, а также медитативное ощущение движения энергии по телу. На следующем этапе необходимо провести тщательный массаж груди до ощущения легкого возбуждения. Далее необходимо помассировать поясницу, ягодицы, бёдра, пах, выполнить глубокий массаж в районе яичников и в конце — лёгкий массаж половых органов. Затем наступает самый ответственный момент: нужно всю разбуженную энергию распределить по всему телу. Это можно сделать мысленно, почувствовать наполнение организма теплом, светом, помочь распределению энергии легким поглаживанием тела руками… Этот массаж производит возбуждение и высвобождение сексуальной энергии, усиливает её циркуляцию и распределяет по всем внутренним органам и костным тканям скелета. Таким образом, исчезают застойные энергетические явления в половой сфере, приводящие к различным заболеваниям. Половые гормоны через систему кровообращения попадают в очень важные железы — гипофиз и шишковидную. Именно здесь рождается, при отсутствии соответствующей подпитки, так называемый «гормон старения». Энергия эроса и гормонов, объединённая с энергией сердца, сконцентрированная и направляемая разумом, производит поистине чудо — исцеление и омоложение организма! Этот массаж желательно выполнять мужчинам и женщинам независимо от возраста, причём, чем старше человек, тем интенсивней должен быть массаж. Уже через неделю ежедневных занятий Вы ощутите и увидите значительные изменения по многим параметрам — от изменения структуры кожи до хорошего настроения и духовного роста. Не комплексуйте и не ленитесь! Более полное энергетическое звучание изменит вашу жизнь. Если у Вас есть время и желание, Вы можете провести дополнительно профилактический массаж головы, который укрепляет нервную систему, увеличивает кровообращение и улучшает питание черепа и волос. Лицо и шею необходимо массировать очень легкими движениями, больше даже энергетически, с тем, чтобы не растягивать кожу лица. Особое внимание необходимо уделить массажу глазных впадин и самих глаз. Здесь используются и руки, и движения глаз. Массаж, лёгкое постукивание и похлопывание по органам и железам тела помогает встряхнуть накопившиеся в них токсины, возбудить внутреннюю энергию, увеличить кровоток и проходящие по телу потоки энергий. Оздоравливайте, омолаживайте свой организм, будьте здоровы, красивы и счастливы!
22.12.17 09:40
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«Не комплексуйте и не ленитесь!» «Тщательный массаж груди», «лёгкий массаж половых органов» и «уже через неделю ежедневных занятий Вы ощутите и увидите значительные изменения по многим параметрам — от изменения структуры кожи до хорошего настроения и духовного роста» Точно даосская технология? А я-то блин, думала онанизм))))))))))
22.12.17 12:43
-
50/50ооо, пошло-поехало
22.12.17 13:04
-
-
ээээ, не у всех ровный тон, и я не встречала женщину которой без тоналки лучше чем с ней. а, вру, одну встречала. ОДНУ) так же некрасиво без хотя бы легкого слоя туши, и с голыми не накрашенными губами, что-то легчайшее должно быть. Не понимаю женщин без хотя бы минимума косметики. Какое-то дикое самомнение,ИМХО
22.12.17 11:55
-
звездочка )я возражаю против тоналки и пудры ежедневно, против этой шпатлевки на коже. Я делаю много чего, чтобы мне и без них было красиво ) а лицо дышало
22.12.17 12:40
-
возражайте) от этого красивее никто не стал. даже с салонными процедурами с возрастом могут появляться пятнышки, сосудики и вообще цвет кожи уже не сияет как в молодости, а подтон розовый или оливковый не всегда красят женщину. к тому же я предпочитаю спф в тональном, это и защита и преображение цвета лица.
22.12.17 12:45
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звездочка )сложно Вы как-то живете )
22.12.17 13:36
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ОльгаПоддерживаю! После Азии никак не могу избавиться от пигментных пятен, хотя использовала 50 защиту, в молодости все красотки без усилий, поэтому тонировка наше все)
22.12.17 13:46
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50/50у меня после Азии не было, но я там была давно. а после Кипра в прошлом году вылезло, осенью проходит пока само. знаю дам, которые все процедуры от пятен делали, и всё равно не помогло( только маскировать. а часто выезжающие страдают еще до 30 от этой прелести. и никакие защиты 50 и шляпы не спасают
22.12.17 14:32
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Ольга50/50 на 14:32 У меня тоже проявляются внезапно) в прошлом году вроде все прошло, но Будапешт поманил в сентябре) приехала в Россию кукушкой)
22.12.17 15:42
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Тоналка еще и является "защитой". Мороз и солнце - день чудесный, если на него смотреть из окошка. А если еще и город промышленный, то и вовсе....хотя, лучше противогаз...удивляюсь, почему дизайнеры до сих пор не занялись выпуском красивых и модных противогазов, в которых, так сказать - и в пир и в мир?)))Какая вопиющая недальновидность)))
22.12.17 12:52
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звездочка )конечно, у меня климат теплее, чем в Новокузнецке ) правда, кто жил на крайнем Севере, говорят, что у нас -5, ветер и влажность переносить тяжелее, чем тихие -30
22.12.17 13:38
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ZavoronokПравильный дневной крем для лица тоже является хорошей защитой.
22.12.17 13:52
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Мне кажется - дневной не держит до конца дня) Я кстати вообще кремами не пользуюсь, не доверяю. Пользуюсь картошкой и огурцами)))) Мне лет шесть назад подсказали. Но я ленивая - что-то там натирать, намазывать. Я делаю так - картошку мою, режу на три части и в морозилку. Утром встаю, пока умываюсь, она подтаяла, беру острый ножик, режу тоненькие пластики - на замороженной другие и не получаются - и на лицо. Пока причесываюсь -я уже красотка)))
22.12.17 14:56
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50/50да ну, не только проблемной) кожу, которая бы мне понравилась, я видела как Мамба, у одной женщины) Я не 20-летнюю имею в виду, а лет 35, мать семейства, много работающую) и это было через некоторое время после процедур, под светом (она стоматол.медсестра). на остальных лицах без ретуши при дневном свете вижу дефекты
22.12.17 21:02
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50/50сейчас другие тоналки, я не про лореаль с мейбеллином))) их и не видно
22.12.17 13:04
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звездочка )в 26 лет и ещё задолго до 26-ти регулярно это наносить? ) ты считаешь, что это необходимо?
22.12.17 13:48
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50/50что ЭТО?) это выравнивание тона, защита. есть еще корейские штучки, которые сливаются с кожей (помню, покупала лет в 27 у Эсти такую, но дороже). мало того, хороший тон прекрасно "держит" лицо до позднего вечера
22.12.17 14:24
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звездочка )мне в этом году пришлось спасать волосы, слишком сильный был удар в июне и тело отреагировало. Я из-за этого внутрь полгода принимаю х*рову тучу полезных нутрицевтиков как бы для волос, а кожа просто расцвела. Все внутри, кожа отражение здоровья. Неожиданный эффект я получила от обычной молочной сыворотки. Я начала хлеб на ней печь и все время она остается, начиталась о пользе для кожи и давай испытывать, даже без других компонентов )) не обманули, моей коже очень и очень нравится.
22.12.17 16:46
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Зависит от кожи. Если проблемная чего людей пугать? И выслушивать, что "лечить надо".
22.12.17 18:17
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