Я на грани разрыва отношений с гражданским мужем

Марина, ты выдаешь желаемое за действительное. Никакого брака нет. Никакого мужа нет. Вы просто сожители, причем, с очень узким кругом общих интересов и с очень малой степенью доверия друг другу. Твоя ревность, на которую он жалуется бывшей жене, лишь доказывает, что ты чувствуешь себя в этих отношениях уязвимой, незащищенной. Ты сама чувствуешь, что у тебя нет никаких гарантий в этом сожительстве, и что твой мужчина, словно песок, в любой момент может утечь сквозь пальцы. Чувствуешь это и бесишься от бессилия что-то поменять.

Увы, но на мой взгляд, тебе нечего здесь ловить. Вы почти 3 года живете вместе, но не стали семьей. Он не зовет тебя замуж. Вместо этого он возобновил общение с бывшей женой и жалуется ей на тебя. Можно только посочувствовать. Мужчина явно слабак, ему страшно сказать тебе все напрямую, но ваши отношения для него токсичны. Для тебя же это просто пустая трата времени. Даже если случится чудо, и ты заставишь его на тебе жениться, ни к чему хорошему это не приведет. Не удивлюсь, что и на совместном проживании настаивал не он, а ты. А ему это было не особо нужно.