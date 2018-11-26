Я на грани разрыва отношений с гражданским мужем
Мы с мужем в гражданском браке вместе почти 3 года, с первой женой он развёлся 4,5 года назад. Недавно я узнала, что он меня обсуждает с ней, о том, что я ревную, и о наших скандалах по этому поводу. Если он при мне говорит с ней по телефону, то разговор проходит сухо, а когда я не рядом, то разговор по душам, и при этом он оправдывается за то что так сухо с ней прошлый раз разговаривал. При этом со мной он нежен и ласков, но не могу понять, что движет им при общении с бывшей женой. Зачем обсуждает меня? Я сейчас на грани разрыва отношений.
Мнения наших экспертов
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Алена
Марина, ты выдаешь желаемое за действительное. Никакого брака нет. Никакого мужа нет. Вы просто сожители, причем, с очень узким кругом общих интересов и с очень малой степенью доверия друг другу. Твоя ревность, на которую он жалуется бывшей жене, лишь доказывает, что ты чувствуешь себя в этих отношениях уязвимой, незащищенной. Ты сама чувствуешь, что у тебя нет никаких гарантий в этом сожительстве, и что твой мужчина, словно песок, в любой момент может утечь сквозь пальцы. Чувствуешь это и бесишься от бессилия что-то поменять.
Увы, но на мой взгляд, тебе нечего здесь ловить. Вы почти 3 года живете вместе, но не стали семьей. Он не зовет тебя замуж. Вместо этого он возобновил общение с бывшей женой и жалуется ей на тебя. Можно только посочувствовать. Мужчина явно слабак, ему страшно сказать тебе все напрямую, но ваши отношения для него токсичны. Для тебя же это просто пустая трата времени. Даже если случится чудо, и ты заставишь его на тебе жениться, ни к чему хорошему это не приведет. Не удивлюсь, что и на совместном проживании настаивал не он, а ты. А ему это было не особо нужно.
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Сергей
Марина, на мой взгляд, тебе на самом деле стоит задуматься о целесообразности продолжать данные отношения. Дело в том, что, судя по тому, что ты пишешь, за почти три года якобы брака, вы так и не стали достаточно близкими людьми, не научились доверять друг другу, слушать, слышать и даже просто разговаривать. В противном случае, ты бы уже давно поговорила с мужем лично, рассказала ему, а не в интернете о том, что тебя волнует, обсудила его связь с бывшей супругой и получила все интересующие ответы. Сожитель же твой, не стеснялся бы вашей связи, и не пытался выдавать желаемое за действительное. Но это невозможно, не так ли?
Получается, вы живете рядом, но не вместе. Общих интересов как таковых нет, чего-то объединяющего, кроме постели и финансов, также не замечено. Да даже поговорить толком не о чем. В отличие, кстати, от бывшей супруги, с которой твоего приятеля и история, и друзья, и многое другое связывает. А раз так, если за довольно продолжительное время вы не сумели объединиться, то вряд ли что-то изменится в будущем. Ну, и для чего тогда весь этот цирк? По-моему, ты просто совершенно напрасно тратишь время. Вы разные люди, с различными интересами и взглядами, и явно не подходите друг другу. Ну, так и прекратите издеваться один над другим. Скажите спасибо и расходитесь.
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Прелесть / 26.11.18 02:44Что конкретно ваш гражданин купил на ваше имя? Ничего. Тогда он никакой вам не муж. Можно жить гражданским браком если мужчина без росписи в загсе взял на себя обязательства по обеспечению женщина. Поймите вы это. В вашей ситуации у вас есть трахаль причём обнаглевший до такой степени что не только вас одну. Итого. Нет у вас мужа. Вы просто верная давалка. Пардон но в 34 этого не понимать? Это круто.
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Никольски / 26.11.18 01:32Я бы не смогла так жить вообще. Наши отношения в паре - это только наши отношения. Они, по определению, должны оставаться внутри пары. Странный у вас гражданский муж. У него пара с бывшей женой. Хоть и бывшей, а ему там хорошо. Я бы три года этого всего не терпела. Тут либо пару создавать на двоих, а не на троих. Либо расходиться.