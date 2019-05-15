Муж ушел к моей двоюродной сестре

Наталья, честно говоря, я не вполне понимаю, что в твоей ситуации значит «боюсь отпустить мужа». Он уже ушел к другой женщине. И судя по твоему письму – это не эмоциональное предположение, а медицинский факт, не требующий доказательств. Ну, и как ты собираешься его «силой держать»? Нет, понятное дело, что все это очень неприятно. Понятно, что остаться одной с ребенком на руках – не самое лучшее, что может быть в жизни. Ну и особенно паршиво оттого, что, кроме предательства любимого мужчины, имеется удар в спину от, в общем-то, близкой родственницы, почти подруги. Однако, как бы ни было больно, давай признаем, что ситуация, в общем-то, банальная и довольно распространенная. Увы, но так случается, причем не так чтобы редко. А потому лучше не делать глобальных выводов и не впадать в Мировую скорбь.

Конечно, проще сказать, чем сделать, но, по-моему, в данном случае нужно наконец-то признать существующее положение и жить дальше. Только жить не ради ребенка, а просто жить и строить что-то новое. И еще неизвестно, кстати, кому больше повезло в сложившейся ситуации. Видишь ли, жизнь – штука весьма своеобразная и мало предсказуемая, а потому вполне может так случиться, что через весьма непродолжительное время ты будешь лишь благодарить судьбу за произошедшее. Это я говорю исходя из имеющегося опыта, поскольку наблюдал подобное не один раз.

В общем, не гневи небеса понапрасну, соберись, успокойся, и двигайся дальше. А чтобы было проще в «переходный» период, постарайся занять себя как можно сильнее. Побольше общайся с другими людьми, найди какое-нибудь хобби, заводи новые знакомства. Еще, насколько я знаю, помогает внесение изменений в окружающее, в том числе и в отражение в зеркале. Смени прическу, начни худеть, найди новый стиль. Можно даже место жительства поменять. Самое главное – не сиди на месте, упиваясь жалостью к себе несчастной. Такой подход точно не поможет и просто доведет до еще больших проблем. Двигайся, живи, меняйся, и Мир изменится под тебя.