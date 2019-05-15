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Муж ушел к моей двоюродной сестре


У меня такая история. Мы с мужем прожили 10 лет, было все: и хорошее, и плохое, что он выпивал, потом у него был инсульт, мы вместе похоронили и его родителей, и мою маму. И вот однажды ко мне приходят муж и моя двоюродная сестра, и она говорит: «Я его люблю, и он тоже меня любит». В этот день я не спала, мужа дома не было. Когда он пришел, я сказала: «Собирай вещи и уходи», он ушел.

Потом у нас было многое: он уходил, приходил, просил прощения, а потом я опять узнавала, что он с сестрой встречается. Я поставила его перед выбором: или я, или она. Он сказал, что я очень хороший человек, но любит он сестру, и ушел. Я осталась одна с ребенком и не знаю, что делать дальше. С сестрой перестала общаться, хотя до всего этого мы были с ней как родные, а теперь не могу ее видеть. Я понимаю, что нужно жить для ребенка, но я боюсь отпустить мужа и понимаю, если я буду его силой держать, от этого станет еще хуже. Посоветуйте, что делать в такой ситуации.

Наталья, Севастополь, 35 лет / 15.05.19
Муж ушел к моей двоюродной сестре

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Наталья, держать уже некого, а, самое главное, незачем. Тебе 35, ребенок есть, замуж уже «сходила», программу выполнила, ставь точку, переворачивай страницу и начинай новую главу в жизни. С чистого листа. Тебя не жмет ни время, ни биологические часики. Мужчина – это попутчик. Хорошо, если на всю жизнь. Но так бывает далеко не всегда. Нужно уметь не раствориться в партнере, помнить, что он – не ты, и вы – не «одно целое», несмотря на доморощенные идеи про «половинки». Рядом надо быть с тем, с кем тебе будет хорошо, а не с тем, от кого ты зависишь эмоционально, материально, физически.

    Зависимость – это не любовь. Это неуверенность в том, что ты чего-то стоишь как самостоятельная личность. Ты цепляешься за мысли о возвращении мужа, потому что боишься, что «одна» - синоним «неполноценная». А это не так. Когда ты поймешь, что тебе не нужен твой, предавший тебя, муж, чтобы жить полной жизнью – все изменится. А он и взаправду не нужен. Все идет своим чередом.

  • Сергей

    Наталья, честно говоря, я не вполне понимаю, что в твоей ситуации значит «боюсь отпустить мужа». Он уже ушел к другой женщине. И судя по твоему письму – это не эмоциональное предположение, а медицинский факт, не требующий доказательств. Ну, и как ты собираешься его «силой держать»? Нет, понятное дело, что все это очень неприятно. Понятно, что остаться одной с ребенком на руках – не самое лучшее, что может быть в жизни. Ну и особенно паршиво оттого, что, кроме предательства любимого мужчины, имеется удар в спину от, в общем-то, близкой родственницы, почти подруги. Однако, как бы ни было больно, давай признаем, что ситуация, в общем-то, банальная и довольно распространенная. Увы, но так случается, причем не так чтобы редко. А потому лучше не делать глобальных выводов и не впадать в Мировую скорбь.

    Конечно, проще сказать, чем сделать, но, по-моему, в данном случае нужно наконец-то признать существующее положение и жить дальше. Только жить не ради ребенка, а просто жить и строить что-то новое. И еще неизвестно, кстати, кому больше повезло в сложившейся ситуации. Видишь ли, жизнь – штука весьма своеобразная и мало предсказуемая, а потому вполне может так случиться, что через весьма непродолжительное время ты будешь лишь благодарить судьбу за произошедшее. Это я говорю исходя из имеющегося опыта, поскольку наблюдал подобное не один раз.

    В общем, не гневи небеса понапрасну, соберись, успокойся, и двигайся дальше. А чтобы было проще в «переходный» период, постарайся занять себя как можно сильнее. Побольше общайся с другими людьми, найди какое-нибудь хобби, заводи новые знакомства. Еще, насколько я знаю, помогает внесение изменений в окружающее, в том числе и в отражение в зеркале. Смени прическу, начни худеть, найди новый стиль. Можно даже место жительства поменять. Самое главное – не сиди на месте, упиваясь жалостью к себе несчастной. Такой подход точно не поможет и просто доведет до еще больших проблем. Двигайся, живи, меняйся, и Мир изменится под тебя.

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Алена | Сергей
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11


Ваше мнение 44  

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Лучшие комментарии

  • Zavoronok 15.05.19 00:17
    -
    36
    +
    Наталья, а зачем тебе этот алконавт и кобель? Вот будет у него ещё один инсульт, и сестра его в инвалидном кресле возить будет, не ты.
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  • Элфи Крекс 15.05.19 00:41
    -
    28
    +
    А говорят, медицина плохая в России! Вон дядька каким животном после инсульта скачет. А Сергей на каждое письмо " начни худеть". Ожирение у него, что ли?
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  • жужа@ 15.05.19 00:23
    -
    25
    +
    Вот согласна. Алкоголик, бабник и просто придурок с перспективой второго инсульта. Ушёл и бог с ним.
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  • Проходя мимо 15.05.19 10:21
    -
    19
    +
    Не забудьте официально развестись, разделить собственность. Сейчас, на чувстве вины, он может быть сговорчивей. А не то придет к вам через какое-то время побитый и больной: хочу обратно - имею право! Ни-ни!
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  • Никольски 15.05.19 02:11
    -
    17
    +
    Отпускай, не отпускай - он уже ушёл. И мне кажется, что это к лучшему Есть возможность встретить мужчину здорового, без вредных привычек и, самое главное вас любить будет. И никакие другие ему женщины, кроме вас. Не пускай те в вашу жизнь алкашей. Уже сестрой сиделкой набылась. Хватит! Теперь надо побыть любимой женщиной сильного мужчиной. Жизнь очень коротка А молодость вообще пролетает ураганом. Отдайте безвозвратно мужа сестре. И с концами. И начинайте, наконец, быть счастливой. Уверена, что все возможности на новую любовь и счастье для вас открыты. Почему то так фонит от вашего письма. Вас ждёт здоровый мужчина). И не сердитесь ни на сестру, и не на бывшего мужа. Что то не очень у них все радостно.. Муж главного не понял.. Не включайтесь. Отдавайте и идите вперёд без оглядки.
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  • Прелесть / 15.05.19 19:53
    -
    5
    +
    Сестре так и скажите :спасибо что освободила меня от этого судака. Ты просто настоящий друг. Она на него по другому начнёт смотреть :- D И ни слова больше. Дай вам бог мужика покруче.
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  • Джей / 15.05.19 16:02
    -
    3
    +
    Скажи мне, как ты выбираешь мужчин, и скажу, кто ты. У меня все.
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  • Прелесть / 15.05.19 13:24
    -
    14
    +
    Созрело в голове : кругом лето. Красота. Море. Солнце. Цветочки. И пейзаж :ползёт баба через силу ношу из дерьма на себе. Ей все говорят брось вздохни свободно. Она нет. Боюсь. Не могу. Ну анекдот же. 35 лет. Возраст любви радости удовольствий.
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  • Прелесть / 15.05.19 13:21
    -
    12
    +
    Севастополь. Лето. Море. Свобода. Молодость. Наслаждайтесь! Никакого негатива. Чихать на него. Реально. Спасибо сестре. На два идиота в вашей жизни меньше. Это не повод для волнения. О чем Вы?????
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  • Элфи Крекс / 15.05.19 12:28
    -
    11
    +
    Что делать? Не допускать хождений туда-сюда. Любит сестру? Пожелаете ему счастья в личной жизни и подавайте на развод. Раз переболеете и начнёте свою жизнь планировать. По мне это лучше, чем быть в подвешенном состоянии. Я бы и от алиментов отказалась и, если не будет активно с детьми помогать ( а скорей всего, не будет, у него то выпить, то инсульт, то любовь), подала на лишение родительских прав. Он ведь может больным и беспомощным потом на детей свалится, а зачем детям такой подарок?
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  • ingenue / 15.05.19 11:42
    -
    5
    +
    У моей соседки в доме была такая история. Муж ушел к сестре и сделал ей тоже ребенка. Дети были на одной фамилии и с одними отчествами) Как родные,а мамы родные сестры... Но через 5 лет его догнал инсульт и сестра №2 не постеснялась его прикатить сестре №1 на каталке досматривать... И сестра №1 приняла...
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    • [email protected] / 15.05.19 11:46
      -
      3
      +
      Оййй, мама мия, я от этих историй фигею… Вчера про одну писали, она в любовницах и подарочки жене выбирала, эта приняла. Хотя.. Милосердная первая жена, Бог воздаст. Муж жестоко наказан, потомучто что может быть хуже, чем быть беспомощным на коляске, и на попечении жены, которую предал.
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      • Элфи Крекс / 15.05.19 12:33
        -
        5
        +
        Ну, мужу полиграфия, кто за ним ухаживает, ему главное- ухаживают и бесплатно. Жена принявшая просто свою жизнь не устроила, а тут занятие. Как некоторые одинокие женщины больных котиков привлекают, аж до десятка. А что Бог возраст, тоже сомневаюсь. Бог так-то умных людей любит.
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        • Элфи Крекс / 15.05.19 12:35
          -
          2
          +
          Люблю свой телефон. Полиграфия- это "пофиг "вообще-то.
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        • [email protected] / 15.05.19 12:49
          -
          0
          +
          Элфи, прикольная вы)) Ваши гипотезы это что-то авторское)) Как нас учат, нас любят всех, просто каждый из нас выполняет какие-то свои задачи на земле. С моей личной рочки зрения поизиция мужа намного ужаснее, чем жены. Она здорова и не на коляске. И она - собродетельница, а не предательница.
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          • Элфи Крекс / 15.05.19 13:07
            -
            7
            +
            Меня всегда поражает: уйдут мужчины (муж, друг - неважно), живут своей жизнью. Потом почему-то приходят обратно и рассчитывают всё найти, как было. Словно с его уходом тут жизнь замерла. Но у женщины-то тоже жизнь вперёд идёт. Ну, разошлись, через какое-то время она замуж снова вышла, может, ещё ребёнка родила, от нового мужа. Она что, в семейный дом бывшего возьмёт? И её новый муж за ним тоже ухаживать будет? Или она разведется? Про таких больных на голову не слышала. Значит, у женщины жизнь не сложилась, вот она и рада привету из прошлого.
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            • [email protected] / 15.05.19 13:56
              -
              0
              +
              Элфи, думаю, если бы у этой первой жены был новый муж и своя личная жизнь, ей бы не привезли на коляске бывшего. Побоялись бы.
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            • ingenue / 15.05.19 16:55
              -
              1
              +
              там было все сложно и просто одновременно. жена №2, осознав всю ситуацию- продала свою квартиру. забрала своего ребенка и уехала в другой город. а первой привезла каталку под дверь, позвонила в дверь и ушла даже не увидившись и не сказав ничего. первая тоже его брать не хотела. искала сестру и узнала, что та уехала, а кв. продана. первый день коляска до вечера стояла в корридоре. никто не хотел его забирать. нет служб которые этим занимаются. у человека кв. нет... денег нет. служб которым интересно только его тело тоже нет... и дочь попросила мать его забрать. да и соседи стали жаловаться...
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              • ЯздесЯ / 15.05.19 18:00
                -
                0
                +
                Вот это мужика жизнь долбанула...че тут скажешь...а ваша соседка его в дом милосердия почему не пробовала потом пристроить?
                ссылка пожаловаться
              • ЯздесЯ / 15.05.19 18:05
                -
                0
                +
                По закону жанра должно быть продолжение. Через дцать лет он встает и со слезьми молит жену #1 о прощении с восхвалением ее святости и обещаниями всего на свете ей. Все рыдают. Конец фильма. А как вот этой жене свою то жизнь устраивать, ухаживает за чужим человеком ведь, привязана...
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              • Элфи Крекс / 15.05.19 19:06
                -
                0
                +
                А как она квартиру вместе с мужем продала? Люди разводятся, не могут квартирные дела решить, а тут как лихо.
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              • Zavoronok / 15.05.19 21:03
                -
                2
                +
                Так мужик же ушёл от первой жены к любовнице, предположительно к ней на хату. Потом развёлся с первой, женился на второй. Квартира является добрачным имуществом и разделу не подлежит. Лично мне так думается.
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              • ingenue / 16.05.19 14:52
                -
                0
                +
                Дом милосердия в странах БСССР? я о таких не слышала... Есть дома престарелых, есть неплохие хосписы. но содержание больных там по силам только очень обеспеченным людям. Сутки наверное от 100 дол. Я не знаю где есть места где бесплатно ухаживают за лежачими больными...
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    • Прелесть / 15.05.19 12:11
      -
      0
      +
      Первая наполнена волей божьей. Правильно это.
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  • Прелесть / 15.05.19 11:08
    -
    12
    +
    Ой милая поймите. Если так подло ушёл то это Вас бог от него освободил. Глубоко вздоэните и богу спасибо скажите. Ну ничего не происходит без на то воли ЕГО. Если Вы достойны лучшего то худшее надо убрать от Вас. Не иначе. Удачи!
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  • [email protected] / 15.05.19 10:24
    -
    9
    +
    А что в нём такого, что вам так прям страшно его потерять? Что за самородок такой? Какое счастье, что отвалил. Благословить на все 4 стороны, урегулировать вопрос встреч с ребенком и алименты. Если есть общая квартира - она должна быть ваша, даже не обсуждается. Вы просто не знаете, не видели, не пробовали, как может быть. И, от того, что слаще морковки ничего не ели, хватаетесь за него. А на самом деле, у вас может быть муж в стописят раз лучше. И еще неизвестно, кому больше повезло - вам или вашей сестре. Подлые поступки добавляют в карму задач для отработки. Но это уже не ваша проблема. Отпустите. Простите и отпустите.
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  • Проходя мимо / 15.05.19 10:21
    -
    19
    +
    Не забудьте официально развестись, разделить собственность. Сейчас, на чувстве вины, он может быть сговорчивей. А не то придет к вам через какое-то время побитый и больной: хочу обратно - имею право! Ни-ни!
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  • *** / 15.05.19 09:20
    -
    1
    +
    Зачем Вам мотыляющаяся в проруби субстанция?
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  • Koshka / 15.05.19 09:15
    -
    8
    +
    Держать никого насильно Вы не можете, мужик - не ребенок маленький. Перестаньте вытанцовывать перед ним. Тем более, голозадый, с него даже алиментов не взять толком. Не надо вообще его пускать, прощать, понимать. Ушел, и все. Гордость должна быть у женщины.
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  • Лада / 15.05.19 08:06
    -
    0
    +
    После инсульта, кстате, возможны перемены в мозговой деятельности и соответственно поведении.
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  • Инга / 15.05.19 03:06
    -
    11
    +
    Ушел от Вас к другой, и от нее уйдет, еще утешать ее будете... Трудно всё это пережить, конечно. Хорошо, если есть достойная работа и доброжелательные коллеги, не связанные с мужем. Сестру я Вашу вообще не понимаю, как она теперь не стыдится на свете жить, такое предательство. Что ж, карма ее еще настигнет. Она, видимо, не способна найти свободного мужчину. А вот Вы найдете. 35 лет не пенсия еще! Откройтесь другим людям, выходите в компании, где нет недоброжелателей, можно вступить в родительский комитет и общаться с другими мамами, в общем, главное - не замыкаться на своем быте и ребенке (который, как ни крути, напоминает своего непутного папу), хоть и не виноват в этом.
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  • Никольски / 15.05.19 02:11
    -
    17
    +
    Отпускай, не отпускай - он уже ушёл. И мне кажется, что это к лучшему Есть возможность встретить мужчину здорового, без вредных привычек и, самое главное вас любить будет. И никакие другие ему женщины, кроме вас. Не пускай те в вашу жизнь алкашей. Уже сестрой сиделкой набылась. Хватит! Теперь надо побыть любимой женщиной сильного мужчиной. Жизнь очень коротка А молодость вообще пролетает ураганом. Отдайте безвозвратно мужа сестре. И с концами. И начинайте, наконец, быть счастливой. Уверена, что все возможности на новую любовь и счастье для вас открыты. Почему то так фонит от вашего письма. Вас ждёт здоровый мужчина). И не сердитесь ни на сестру, и не на бывшего мужа. Что то не очень у них все радостно.. Муж главного не понял.. Не включайтесь. Отдавайте и идите вперёд без оглядки.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • ЯздесЯ / 15.05.19 01:46
    -
    6
    +
    Автор, двойное предательство тяжело, конечно. Бог им судья, а какая там любовь у них, увидите через пару-тройку лет. Но вот не соглашусь с вами: сейчас вы это все переживаете и ищете некий реальный смысл, опору, это понятно, но жить надо все-таки для себя, именно свою жизнь. Вы самоценны, поймите, независимо от того, кто как поступил из взрослых половозрелых людей, на их мысли и поступки вы никак влиять не можете, а они свой выбор сделали оба, осталось вам выбрать, как к этому относиться, чтобы вас это не травмировало. И ваш ребенок будет счастлив, если у вас со временем наладится и будет полноценная жизнь.
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    • ЯздесЯ / 15.05.19 02:05
      -
      8
      +
      И еще. Об этом редко кто задумывается, увы. В своих переживаниях не забудьте про эмоции своего ребенка. Настоятельно рекомендую почитать рекомендации психологов для случая развода родителей. Сколько бы ни было ему лет, обязательно сядьте и объясните, что мама и папа больше не живут вместе (а у вас еще ходя, пришел-ушел, пусть уже остановится!,пожалейте ОБА свое дитя,которое это все, вероятно, молча и болезненно переживает). Объясните дословно, что ваш ребенок в расставании мамы и папы ни в коем случае НЕ ВИНОВАТ, а так иногда бывает у взрослых, и мама и папа его как любили, так и любят и будут любить больше всего и всех. При этом мужа обелять, но и очернять не нужно, это его работа поддерживать контакт с ребенком впоследствии. И если вам бывает грустно, тяжело, объясняйте свои эмоции, скрывать - хуже, этим вы очень навредите личности маленького человека, зависимого от вас.
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  • Элфи Крекс / 15.05.19 00:41
    -
    28
    +
    А говорят, медицина плохая в России! Вон дядька каким животном после инсульта скачет. А Сергей на каждое письмо " начни худеть". Ожирение у него, что ли?
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  • Zavoronok / 15.05.19 00:17
    -
    36
    +
    Наталья, а зачем тебе этот алконавт и кобель? Вот будет у него ещё один инсульт, и сестра его в инвалидном кресле возить будет, не ты.
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