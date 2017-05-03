Муж ушел, а чувства к нему еще больше, чем прежде

Мне 34 года. Сыну 8 лет. Разведена. Так же хочу внести ясность. Наша семья была со средним достатком. Супруг и я занимали неплохие ответственные должности. Начну сначала. Познакомились с мужем в техникуме. Дружили. Буквально с первых моментов любовь была сильная, нежная, трепетная. После окончания техникума поступили в институт в другом городе. Переехали и сразу начали жить вместе, тогда нам было по 18 лет. После окончания института, вернулись в родной город и поженились (нам было по 23 года). Наши чувства друг к другу не утихали. Первые тревожные нотки появились через 3 года, во время моей беременности. Он стал задерживаться после работы с друзьями, выпивали. Домой возвращался к 11 вечера. Когда родился сын, он помогал и морально, и физически. Ровно пока ребенку не исполнилось полгода. После он стал всё чаще и чаще себе позволять задерживаться допоздна по выходным дням. Приходил очень выпившим, мирно ложился спать. На утро вел себя по-разному. Либо извинялся и клялся, что больше такое не повториться, и всячески искупал свою вину. Либо считал, что всё нормально, игнорировал мои обиды. Позже дошло до того, что он мог отсутствовать дома по 1-2 дня, при этом дозвониться до него было нельзя: или абонент не доступен, или он просто не брал трубку. Были периоды, когда я закатывала истерики, чтоб только его никуда не отпускать, пыталась с ним говорить, что -то объяснять, что мне больно, обидно тяжело и т.п. Истерики были и по его возвращению с гулянок. Всё это сумасшествие длилось до тех пор, пока я его не поймала с любовницей в машине... На тот момент я была в декрете. Ребенку было 2,2 года. Своего жилья у меня не было. Только 1/3 доля в нашей квартире, ребенок не был собственником. Денег за продажу моей доли в квартире не хватило бы даже на комнату в общежитии. Уйти мне было некуда. А душевное состояние было на грани... Такую боль я никогда не чувствовала... И безысходность меня накрыла с головой... Супруг после этого не появлялся дома несколько дней. Вернувшись, сказал, что из квартиры меня никто не гонит, содержать меня с ребенком будет в прежнем режиме. Но он меня больше не любит... Спустя пару месяцев я более-менее пришла в себя. Решила, что муж мой и будет моим. Я сделала многое, что бы он опять проявил ко мне интерес. Вернула в наше общение былую страсть. Параллельно этому мы много разговаривали, обсуждали сложившуюся обстановку. Через какое-то время он признался, что очень меня любит, и что был полным дураком. Мир опять заиграл для меня своими красками... Пока... я его опять не увидела целующимся с той же девушкой... И всё по новой... истерики... разговоры... извинения... Опять я его простила. Тогда я думала, что прощаю его по причине не только любви, но и не имения своей квартиры. Позже в знак примирения он переоформил полквартиры на меня. Со временем всё встало на свои места. Мы каждый день признавались друг другу в любви. Я была самой счастливой. Я вышла с декретного отпуска. Ребенок пошел в детский сад. Семья была счастлива. Хватило нас на пару лет. Пробовали расходиться. Даже официально развелись, но продолжали жить вместе. После развода я выкупила у него его долю квартиры. И если я раньше думала, что прощаю его, потому что мне некуда идти, то теперь это уже было не так. Я не могла его отпустить. Только когда он был рядом со мной, я была по-настоящему счастлива. Я жила от выходных до выходных, в рабочие дни он был рядом, и я не могла надышаться им. Я больше не устраивала истерик, я просто ждала его возвращения. Когда его не было рядом, я вообще не спала, это могло быть и день, и два, и три. В таком состоянии ходила на работу. В те дни, когда он был рядом, супруг был отличным отцом и мужем, и поддержкой, и опорой. Позже дошло до того, что интимной связи у нас не было по 2-3 месяца, по моей инициативе, т.к. каждый раз я его представляла с другой. В таком кошмаре я прожила 1 год. Иногда он называл меня соседкой. Но при этом я была счастлива, когда он находился рядом. И я всё-таки поняла, что так больше нельзя. Я начала общение с мужчиной и сразу сообщила об этом супругу. Сначала он проигнорировал этот факт, но позже стал возмущаться. Я предложила супругу вернуть меня, добиться моего расположения и наконец-то поставить во главу угла семью, а не друзей и гулянки. Он сказал, что такая непорядочная женщина ему не нужна и что я вольна делать, что хочу. Тогда я сказала, раз я тебе не нужна, тогда я пересплю с этим мужчиной. Он пожелал удачи! От отчаянья я изменила супругу и сообщила ему об этом. Много, очень много я услышала в свой адрес. На тот момент я была уверенна, что поступила правильно. С мужчиной, с которым изменила, больше не смогла общаться даже, не знаю почему. Он ушел, вернее, уехал в другой город. Общение со мной прекратил, ни на звонки, ни на смс не отвечает. Пару раз с ним общалась по телефону, в голосе очень много злости и агрессии. Я даже не могу решать с ним вопросы по сыну. С сыном он регулярно созванивается. С его отъезда прошло 2 месяца. После его отъезда я будто умерла. Ни спать, ни есть не могу. В голове мысли лишь о нем, о том что я предательница, и ни чего нельзя вернуть. О том, как я не права, и как жить дальше. Чувства к нему еще больше, чем прежде. Не знаю, как дальше быть…

Анна,

Россия, 34 года

03.05.17

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