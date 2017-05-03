Муж ушел, а чувства к нему еще больше, чем прежде
Россия, 34 года
03.05.17
Мнения наших экспертов
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АленаАнна, никогда не поздно начинать учиться заполнять жизнь собственным смыслом, самостоятельно создавая в ней события и цели, которые будут тебя вдохновлять. Ты много лет жила не своей жизнью, а жизнью мужа и ребенка. Ты заполняла свою жизнь смыслами, важными для мужа и для ребенка. Ты сделала семью с этим конкретным человеком главной целью своей жизни. Ты боролась за него, ты его «возвращала» в семью, ты менялась и подстраивалась. Потому что ты хотела, чтобы все было «как прежде». А твой муж делал вид, что все это ценит. Просто для того, чтобы усыпить твою бдительность и делать у тебя за спиной то, что ему нужно. И тебе пора осознать, что ваш брак по сути развалился уже давно – когда малышу было полгода. Все остальное – это лишь твои попытки удержать на плаву тонущую лодку. Ты потратила на это много усилий, и тебе их жаль. Более того, у тебя стоит внутренняя программа, диктующая тебе продолжать усилия (ты же решила, что муж твой и твоим останется). Поэтому ты впадаешь в ступор, если то, что ты делаешь, не приносит результата. А если возникает опасность не достичь цели – включается программа на самоуничтожение. Ты перестаешь есть, доводишь себя до нервного истощения. Все это звенья одной проблемы: ты запрограммировала себя и не хочешь «сделать апгрейд» с учетом новой полученной информации и новой реальности. Твой муж тебя не любит. Твои чувства к нему – не настоящие. Это невроз, связанный с некогда данной себе установкой «муж мой и моим останется». Ты не любишь его. Ты даже не хочешь его физически. Он не нужен тебе. Твои чувства к нему – это чувства, которые ты испытываешь к идеальной картинке своего мужа, а таким он не является. Ты загнала себя в мир своих фантазий и психологических установок и начала уже путать их с реальностью. Твой муж – говнюк и предатель, он не любит семью и тебя, у него есть постоянная любовница, к которой он с радостью ушел, как только нашел способ свалить ответственность за разрыв на тебя (довел тебя до глупой мести через измену, облил грязью после этого, обозвал непорядочной женщиной – уж чья бы корова мычала, но не его, - и хлопнул дверью с чистой совестью, ведь теперь он будет всем рассказывать, что жена ему изменила, а не то, что он жене изменял несколько лет). И это факт. Ты несколько лет унижалась перед ним, пытаясь доказать, что лучше тебя у него и быть не может. Но ему это было не нужно. И это тоже факт. Пора уже разозлиться самой. Но не искать от отчаяния случайных половых партнеров (так и до беды не далеко), а спросить себя, что тебе вообще в этой жизни интересно, кроме мужа и ваших с ним отношений. Потому что это совершенно не нормально, когда 34-летняя женщина уверенно заявляет, что она не знает, как жить дальше, только потому, что ее бросил гулящий муж. Если сама не справляешься – иди к психологу.
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СергейАнна, на мой взгляд, ты все сделала правильно. Может быть, даже не осознавая, но довела наконец ситуацию до полного разрыва, без шансов на восстановление. И это хорошо. Судя по тому, что ты пишешь, ваша семейная жизнь закончилась довольно давно, и только твои усилия держали годы тому назад окончательно развалившуюся конструкцию. А усталость накапливалась, возрастало внутреннее противоречие, где сознание хотело оставить все как есть, не бросать то, что нажито за много лет совместной жизни, а подсознание возмущалось и требовало наконец освободиться и перестать заниматься ерундой. Вот ты и сделала шаг, вроде бы спонтанный, но на самом деле давно подготовленный и обдуманный. Все правильно. И переживать стоит только за то, что слишком долго собиралась. И время лишнее потратила, и нервы. Нет, оно понятно, что расставаться с большим куском прошлого, где были свои приятные моменты – очень непросто. Однако пытаться угробить остаток жизни на то, чтобы ползаниями на коленях и слезами доказать что-то человеку, который тебя даже не уважает – гораздо хуже. Да и сделать это можно по-разному. Поэтому я бы предложил, для начала, постараться успокоиться и посмотреть на ситуацию с точки зрения здравого смысла. Ведь тебе всего 34 года, ты молода, обеспечена всем необходимым, имеешь работу и опыт, и при этом свободна. По сути, перед тобой сейчас весь Мир во всем своем разнообразии. Нужно только перестать жить прошлым и начать просто жить. Что для этого делать? Ну, можно подождать, пока время расставит все по местам. Поверь, через полгода ощущения притупятся, еще через полгода поблекнут, а потом многое вообще забудется. Однако – это наиболее долгий, и далеко не самый приятный вариант. В то же время, можно вспомнить разных мудрых людей, которые утверждали, что «когда изменяемся мы – изменяется Мир». Это я к тому, что для тебя пришло время меняться. Стиль жизни, привычный образ действий, прическа, обстановка в квартире, и прочее, должны претерпеть изменения. Постарайся стать активнее, найди хобби, увлекись чем-то требующим больших трудозатрат и энергии, займись спортом, ищи новые группы общения, и все остальное тоже начнет меняться. Главное не сидеть на попе ровно, оплакивая свою никчемную жизнь. Также я бы посоветовал обратиться к психологу. Со специалистом будет гораздо проще понять проблему, пережить её и начать двигаться дальше.
Обсуждение 19
Лучшие комментарии
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Настасья ПетровнаХудожнику брависсимо!!!! По-моему, это круче всех предыдущих работ! А если по существу - этот пед... ой, дон Педро, недостоин таких переживаний. Отпустить его к его леди (или ледям) и строить счастливую жизнь!
03.05.17 02:17 Контекст комментария
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выпишите художнику премию!!
03.05.17 10:51 Контекст комментария
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ZavoronokТакое ощущение, что женщине больше заняться нечем, кроме как слёзы лить по ушедшему кобелю. Как вообще не противно с ним спать было после его любовницы (а может, и не одной). Ушёл и пусть, скатертью дорога, займись собой и ребёнком и не страдай фигнёй.
03.05.17 01:28 Контекст комментария
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Ну, поплачьте, пострадайте, позаламывайте руки. А потом подумайте, что в свои тридцать с небольшим жизни-то не видели. И начинайте разглядывать...
03.05.17 04:52 Контекст комментария
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ДжейХотела написать — к спецам. Потом поняла, что не поможет. Муж для Вас единственный источник эмоций. Так что либо смещайте центр тяжести с мужа на себя, либо принимайте его таким, какой он есть. Не представляю, в каком состоянии ваша нервная система. Может начните с простого? Массажи, спорт, поездки, развлекухи с детьми и без. Хобби какое-нить интересное. Нельзя строить свою жизнь исключительно вокруг одного человека!!! Нельзя требовать от другого человека, чтобы он подностью наполнил вашу жизнь смыслом. Смыслов в жизни много, Вы пока зациклились на одном — на семье, точнее на своем представлении о семье. Вот сложилась у вас картинка в 18, так с ней и живете. Меняйтесь, не надо искусственных страстей, не надо загадывать на двадцать лет вперед. Начните с каждого отдельного момента. И почувствуйте себя в нем. Раздробите день на мелкие занятия, планируйте выходные. Подумайте, чем бы хотели заняться сама или с детьми. Понимаете, вы реально не умеете жить в режиме каждого дня. Вам обязательно нужны страсти и переживания высокого регистра. Вот вас и колбасит от любви до ненависти по пять раз на день. Иначе по всей видимости вам реально скучно и беспросвено. Не требуйте от себя решений сию минуту. Просто дайте себе прочувствовать себя и свое состояние. Вы же ни минуты покоя себе не даете. Узбогойтесь. Муж ушел, ну так используйте время с пользой, на понимание себя и своих желаний. А изменять назло глупо. Зачем лишать себя удовольствия?? А сделали вы это не из понимания своих потребностей, а из потребности совершать какие-то действия, кажущиеся вам необходимыми. Так и заполняете свою жизнь ненужной суетой. Поймите, никакие наши действия, какими бы разумными они ни были не способны заставить другог человека быть не самим собой! Просто придите к этой мысли, и вам полегчает. Но чтобы понять это, надо дать себе право чувствовать - обиду, злость, ненависть. А вы лишаете себя такого права, даже секс для вас не источник удовольствия, а средство кого-то в чем-то убедить, идеалогическое оружие. У ва в запасе нет жизней, эта —одна!
03.05.17 07:27 Контекст комментария
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МдаужНу нравиться ей быть страдалицей! Да не просто так, а еще и всепрощающей.... А под конец вообще добило - сама виновата.... Хотя в общем виновата - терпит и позволяет. Как же надо было постараться чтобы увидеть мужа целующегося с другой? Следила что ли? В общем больная на всю голову. Мальчишечку жалко.... папаша блядун, мамаша дура.....
03.05.17 11:18
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Я мужа понимаю, и понимаю, почему он ушел. Письмо отражает только маленькую толику психопатии, центром которой не хочет быть ни один психически-уравновешенный человек. "не сплю, не ем, умерла... " А ребенок куда делся? К доктору надо однозначно, сейчас много хороших таблеток.
03.05.17 10:55
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выпишите художнику премию!!
03.05.17 10:51
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Проходя мимоЭто как пенсионеру оставить работу: дни были заполненными, насыщенными. А теперь ничего, пустота. Что делать, куда бечь? Нужно какое-то дело. У вас квартира освободилась от лишнего жильца. Выбросите оставшиеся вещи мужа, сделайте ремонт, почувствуйте свободу и перспективу. Потянет на воспоминания - вспоминайте как он пил, гулял, изменял.
03.05.17 10:45
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5 kopeekспасибо художнику! шедевр!
03.05.17 10:09
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лакину ващеее..эка вы залипли в этой истории как мужа в киселе(( слушайте, вокруг стока мужчин! и они такие разные, интересные, всякие! ну не знаю..я в 29 развелась и как проснулась) было правда интересно и знакомиться, и узнавать, потому что я тоже так вот за первого своего мужчину замуж вышла и как утонула в замужестве, а потом вынырнула - а тут солнце, рыбки разные, интереснооо)) вот и вы уже оглянитесь вокруг-то! сколько всего еще в жизни есть! а если муж ваш это прям ваша судьба по жизни, то он вернется, но это уже должна быть ваша с ним новая история, после перерыва как с нового листа, мне так думается.
03.05.17 10:02
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ЛэйлалоО ребенке ничего не написано, как будто он тут побочный продукт какой-то. А у него сейчас прекрасный возраст, лето наступает, ходите в походы вместе, станьте заядлыми походниками, на природе и вас попустит. Когда вырастет, он не будет вспоминать "мой самый лучший день игры в гаджеты", или "лучший день скандалов мамы с папой". Удачи.
03.05.17 09:52
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звездочка )Аня, да не звони ты сейчас ему, в такой острой ситуации вопросы про сына можно решать по переписке. Тебе нужно себя привести в баланс, выстроить мир своих персональных интересов в жизни, полностью поддерживаю отзыв Джей. Ни один человек не выдержит такой груз на себе тащить - полностью обеспечивать жизнеспособность партнера. Ты слишком зависима от мужа эмоционально и энергетически, это не про здоровые отношения история. Да, мы перемешиваемся в паре и в любви, но до какой-то степени, не теряя себя и свою идентичность. А тебя как бы и нет без присутствия мужа, это же просто катастрофа. Ты написала, что сейчас после его отъезда ты его любишь ещё сильнее, но это совсем не любовь, это сильный голод. И с этим надо серьезно поработать, а муж и на расстоянии почувствует, что ты изменилась в более гармоничную сторону. Вот появись он сейчас, ничего хорошего не будет. Будет невротическая ситуация, в которой вы оба опять быстро разругаетесь и разбежитесь. Вам сейчас нечего друг другу дать хорошего, эта пауза вам обоим на пользу. Хороший был совет пойти на массаж и на плавание, это снимает стресс. Отличное средство звуковой массаж тибетскими поющими чашами, но не в каждом городе его можно найти. А для баланса нужна энергетическая работа, даже просто гимнастика цигун подойдет. И только после этого, на спокойную голову, тебе имеет смысл поговорить с хорошим семейным психологом, можно по скайпу, здесь в Клео в консультациях они предлагают свои услуги.
03.05.17 09:33
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Маша МскМне вот интересно, как можно наладить отношения с тем, кто этого не хочет. У меня вот муж не хочет разговаривать и все. По бытовые вопросам можем парой слов перекинуть, но что-то спрашивать, обсуждать табу в семье((
03.05.17 09:01
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звездочка )наверное, для начала можно максимально лаконично говорить что хочется Вам. Больше одного пожелания за раз не высказывать, а когда есть ответная реакция, озвучивать следующее пожелание. Постепенно, с перерывами ) И показывать, что Вы рады и благодарны, что Вас услышали и пошли в чем-то Вам навстречу. Должен же у него быть смысл что-то менять, то есть какие-то плюшки для него. Мужчины даже если молчат, все равно слышат )
03.05.17 09:39
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ДжейХотела написать — к спецам. Потом поняла, что не поможет. Муж для Вас единственный источник эмоций. Так что либо смещайте центр тяжести с мужа на себя, либо принимайте его таким, какой он есть. Не представляю, в каком состоянии ваша нервная система. Может начните с простого? Массажи, спорт, поездки, развлекухи с детьми и без. Хобби какое-нить интересное. Нельзя строить свою жизнь исключительно вокруг одного человека!!! Нельзя требовать от другого человека, чтобы он подностью наполнил вашу жизнь смыслом. Смыслов в жизни много, Вы пока зациклились на одном — на семье, точнее на своем представлении о семье. Вот сложилась у вас картинка в 18, так с ней и живете. Меняйтесь, не надо искусственных страстей, не надо загадывать на двадцать лет вперед. Начните с каждого отдельного момента. И почувствуйте себя в нем. Раздробите день на мелкие занятия, планируйте выходные. Подумайте, чем бы хотели заняться сама или с детьми. Понимаете, вы реально не умеете жить в режиме каждого дня. Вам обязательно нужны страсти и переживания высокого регистра. Вот вас и колбасит от любви до ненависти по пять раз на день. Иначе по всей видимости вам реально скучно и беспросвено. Не требуйте от себя решений сию минуту. Просто дайте себе прочувствовать себя и свое состояние. Вы же ни минуты покоя себе не даете. Узбогойтесь. Муж ушел, ну так используйте время с пользой, на понимание себя и своих желаний. А изменять назло глупо. Зачем лишать себя удовольствия?? А сделали вы это не из понимания своих потребностей, а из потребности совершать какие-то действия, кажущиеся вам необходимыми. Так и заполняете свою жизнь ненужной суетой. Поймите, никакие наши действия, какими бы разумными они ни были не способны заставить другог человека быть не самим собой! Просто придите к этой мысли, и вам полегчает. Но чтобы понять это, надо дать себе право чувствовать - обиду, злость, ненависть. А вы лишаете себя такого права, даже секс для вас не источник удовольствия, а средство кого-то в чем-то убедить, идеалогическое оружие. У ва в запасе нет жизней, эта —одна!
03.05.17 07:27
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У гг явный блок в голове. Описывает цепь событий, поступков и эмоций, но не видит за ними логики и не делает выводов. Как не давай советов - разума это не прибавит. Действительно, мексиканский сериал. Но там герои ходят по одним и тем же граблям и совершают тупые поступки, чтобы наснимать сотню серий, иначе все закончится на одной. И то приходится для оживляжа сюжета то автокатострофу впендюрить,то подмену младенцев.
03.05.17 07:21
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ПрелестьЛюбит он любит. Но поймите - истерики и измены женщины в таких случаях работают только на разрушение. Как и безмолвное ожидание мужа из походов. Вам бы больше знаний приобрести что такое жена. Дети ведь растут. Начните познавать семейные науки. Любовь часто требует знаний. Не только эмоций. Читайте больше общайтесь больше с людьми с семейным опытом. А пока не трогайте его. Начните заниматься духовным развитием. Нащупайте что вам ближе. Психология. Философия. Духовная литература. Ставка только на мужчину это тупик. Есть более надёжные точки опоры в жизни. Пора приступать к обогащению знаний. Удачи.
03.05.17 07:01
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Юликонесли героиня выясняет отношения с мужем так же нудно и многословно как пишет, то понятно почему они не могут выяснить отношения.
03.05.17 06:20
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КейтВот так дура. Если простила мужа, то простила, а не 5 лет мозговыноса с изменой в финале. Интересно, чего вы этим хотели добиться? Ну, сама же довела мужика. А если не простила-разводилась бы сразу. Поздравляю, чего уж )))
03.05.17 05:26
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Ну, поплачьте, пострадайте, позаламывайте руки. А потом подумайте, что в свои тридцать с небольшим жизни-то не видели. И начинайте разглядывать...
03.05.17 04:52
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Настасья ПетровнаХудожнику брависсимо!!!! По-моему, это круче всех предыдущих работ! А если по существу - этот пед... ой, дон Педро, недостоин таких переживаний. Отпустить его к его леди (или ледям) и строить счастливую жизнь!
03.05.17 02:17
-
ZavoronokТакое ощущение, что женщине больше заняться нечем, кроме как слёзы лить по ушедшему кобелю. Как вообще не противно с ним спать было после его любовницы (а может, и не одной). Ушёл и пусть, скатертью дорога, займись собой и ребёнком и не страдай фигнёй.
03.05.17 01:28