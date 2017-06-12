Муж самоустранился из нашей жизни
Новосибирск, 27 лет
12.06.17
Мнения наших экспертов
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АленаДумаю, бабушка с ее демаршем – это просто повод для твоего мужа самоустраниться из семьи. Могу лишь предположить, что ему в принципе не нравилась идея переезда к ней и жизнь в этом доме, ему тут неуютно, некомфортно, и поведение твоего мужа – это саботаж. По какой-то причине, за 10 лет отношений, родив троих детей, вы так и не научились доверительно общаться и решать проблемы, как близкие взрослые люди. То есть, столько лет видели друг друга без трусов, а разговаривать также честно, также «обнаженно», не можете. Парадокс. Ты пошла спрашивать у чужих людей, что не так с мужем, вместо того, чтобы задать вопрос мужу и добиться от него честного ответа. Ведь бабушка – это просто предлог. Проблема глубже, гораздо глубже. Не игнорирует любящий отец своих детей и не самоустраняется от общения с ними, если он в них заинтересован. Но проблема в том, что мужчина (в большинстве случаев) ретранслирует свое отношение к жене на детей, и фактически дети становятся ему не интересны, если у него разлад с женой. Особенно, если жене уже найдена или почти найдена замена. То есть, когда у мужчины появляется другой, сторонний интерес. Даже если и не появился, но жизнь семьи он ощущает, как не комфортную для себя, тоже страдают дети. Потому что многие мужчины – эгоисты. Это женщина не может отключиться от того, что у нее есть дети. А мужчина, увы, может начать заниматься своими проблемами, забыв, что он как бы еще и отец… В общем, Ольга, прямая тебе дорога за стол переговоров с мужем. Выводи его на честный разговор, выясняй, что ему не нравится, чем он недоволен. Спрашивай, что он планирует делать дальше (потому что, так, как сейчас, продолжаться не может). Говори вслух о том, что тебя беспокоит то, что он самоустранился из жизни детей. И слушай, что он будет отвечать. Главное, наберись сил выслушать, а не сразу скандалить, ругаться или спорить. И уже на основе полученной информации нужно решать, что делать дальше и как дальше жить.
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СергейОльга, лично я считаю, что бабушка тут совершенно ни при чем. Нет, бывает, конечно, что старшие родственники сильно осложняют жизнь своим потомкам, но ведь и молодежь с удовольствием отвечает им тем же. Этот процесс стар, как само человечество, описан всеми, кому было не лень, и называется конфликтом отцов и детей. Ничего нового. Однако из той же глубины веков мы знаем, что даже если старушка извела весь закупленный цемент на протирку зубных протезов, это не причина для того, чтобы глава семейства прекратил общаться с детьми и самоустранился из общей жизни семьи. Это повод. Разницу понимаешь? Так что на мой взгляд, проблема не в твоей престарелой родственнице и её строительных талантах, так впечатливших мужа. Проблема в ваших с мужем взаимоотношениях. Именно между вами нет взаимопонимания и доверия. Именно вы не можете договориться и быть действительно семьей. А раз так, то никто со стороны помочь не сможет. Мы просто не знаем вашей ситуации, не видим, что происходит, не представляем, как вы жили до этого. Поэтому единственное, что могу посоветовать - это сформулировать для самой себя интересующие вопросы, и задать их мужу. Что происходит, чего ждать, как действовать и прочее, вы должны решить друг с другом. Учитесь разговаривать и решать проблемы совместно. В противном случае, боюсь, но ничего хорошего ждать не придется.
Обсуждение 15
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Ольга МоскваА раньше вы где жили? Или так плохо с деньгами, что переехали к бабуле? Тогда откуда деньги на ремонт? Обычно в таких ситуациях престарелых родственников к себе забирают, а вы наоборот с детьми и всем скарбом "осчастливили" старушку). И может ваш муж надизайнерил так, что бабушка была в шоке, она пока тоже имеет право на свои вкусы и удобства.
12.06.17 10:30
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ОксанаМне кажется, что нужно поговорить и с бабушкой, и с мужем, а потом и всем троим за стол переговоров сесть. Потому что судя по всему у вас все с характером и никто никому уступать не хочет. Мужу явно не комфортно с бабулей, бабуля считает себя хозяйкой в своем доме и не слишком приветствует какие-то оптимизации, а автор между двух огней, да еще и с тремя детьми. Мне кажется, Ольга, что Вам, раз уж Вы явно видите неполадки в семье, стоит просто конкретно стать в позу и заявить о себе и бабуле, мол мы же с тобой, ухаживаем, но не няньки, она всё-таки должна понимать, что создает вам некоторые неудобства, и с мужем, что вы не робот, не домработница, а женщина, у которой забот по горло и нужна помощь. Искать компромиссы в Вашем случае - в Ваших же интересах, потому что с тремя детьми, бабулей и мужем насаться весьма и весьма тяжело одной женщине.
12.06.17 10:27
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Если хотите советов по делу, то нужно обьективно и факты излагать. Не настолько бабушка немощна после смерти дедушки, раз взялась за корректив ремонта вашего мужа. Скорее всего, вы переехали к ней, потомучто своего угла у вас нет. Каждая дружащая с мозгами бабушка отдала бы бразды правления мужчине, если он толковый. А муж ваш, похоже, не из тех. При жене и 3 детях вьехать к бабусе пожилой. Конечно, будут нюансы. Фраза " вечно помогает только свои родственникам" вообще подлежит отдельному обсуждению.
12.06.17 09:51
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звездочка )Каждая дружащая с мозгами бабушка отдала бы бразды правления мужчине, если он толковый.../// моя бабушка тоже бодалась с моим папой кто в доме главный и только в своей квартире, которая появилась не скоро (мне уже было 14 лет), папа смог развернуть свои мужские плечи. А хозяин он у нас как надо, руки золотые, порядок любит и вообще ) Зато когда бабушка осталась без нас куда вся её властность и спесь делись, ей вдруг стало страшно умереть одной. А мама как умела балансировала между папой и бабушкой, потому что оба ей родные. Сложно это, когда бабушка себя ведет совершенно не по-женски.
12.06.17 10:07
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Да, такие бабушки бывают. Я тебе скажу моё мнение, и пусть летят в меня тапки. Если бы хоть какая-то бабушка, даже моя, сделала бы мою жизнь с мужем невыносимой, я бы пошла за мужем. Вот сколько угодно пусть все командуют, я за мужем и точка. А сидеть у бабуси и наблюдать как муж дома не живёт, это странно. Сейчас такие времена, что в очередях на квартиры стоять не надо. Что заработали, туда и поселились. Да, дорогой, тебе не нравится жизнь у моей бабушки, мы пойдём туда, куда ты скажешь. И вперёд. Скрасивать старость бабуси типа командирши, которая жизни никому не даёт - нет. Муж - номер один. Бабуле не нравится - тогда мы с тобой не живём. Точка. И накрылась тапками.
12.06.17 10:24
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--> Накрылась тазиком, в смысле)))
12.06.17 10:25
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звездочка )я с тобой согласна, тем более, что бабушка не беспомощный инвалид.
12.06.17 10:28
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Это все проблемы от непонимания места мужа в семье и в своей жизни. Если мужик качественный, пардон, то послушание будет лёгким и сладким. Вышла замуж, бабуси, тётки, и даже мама родная - после мужа. Усё.Если бабушка может руководить ремонтом, значит не немощная. Она со своим дедом прожила до старости, а внучке, может, тоже хочется.Даже если он не орёл/.
12.06.17 10:33
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звездочка )Оля, а что тут не понятно? У бабушки твоей возраст есть, а мудрости ноль. Ей бы радоваться, что о ней заботятся и что её дом будет в порядке, а она права качает, демонстрирует кто в доме главный. Ну и что она добилась, обломав твоего мужа? Она довольна результатом? Видимо, дедушка там был подкаблучник и с ним никто всю жизнь не считался, теперь на твоего мужа перешло такое же отношение. Дала понять мужчине, что он никто и звать его никак, глупость какая. Я бы поговорила с бабушкой и дала ей понять, что выбор у неё простой - или жить одной, или начать уважать твоего мужа, доверять ему.
12.06.17 09:29
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liliaа вот мне интересно ,что же это такого глобального и непоправимого могла бабушка сделать сама в плане ремонта и построек , что у него начисто пропал интерес к делу ))Если героине 27 лет , то бабушке минимум в районе 70 , а скорее всего больше . И что это она такого " сделала сама , не так , как мы хотели " ? Прорубила арку в несущей стене ? Перестелила паркет ? Да и вообще, дом-то ее , почему она не может его переделать , а не героини , и уж тем более, не этого дяденьки , который троих детей-то сделал , а жильем их не обеспечил , а " неприязнь " к хозяйке дома демонстрировать , на это у него ума хваает .
12.06.17 01:47
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Боже мой!!!! Больная женщина!!! Трое детей и нет своего угла (квартиры, дома). Ольга, чем вы думаете ???? Боюсь даже предположить чем
12.06.17 01:03
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звездочка )может и есть свой угол, но они бабушке скрашивают одинокую старость.
12.06.17 09:32
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Алён, я себе представила что мой муж покидает наш дом, чтобы скрашивать одинокую старость моей бабушке, при этом мучаясь так, что аж дома не бывает и детей забросил. Это ж надо быть совсем без яиц и без понятий.
12.06.17 10:03
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звездочка )я могу поверить, что жить одной в частном доме не спокойно. В начале, теоретически, все могло выглядеть вполне безобидно, тем более если дом как бы в перспективе подарили молодым. А на практике оказалось, что коса на камень нашла.
12.06.17 10:26
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