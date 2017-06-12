Муж самоустранился из нашей жизни

Алена

Думаю, бабушка с ее демаршем – это просто повод для твоего мужа самоустраниться из семьи. Могу лишь предположить, что ему в принципе не нравилась идея переезда к ней и жизнь в этом доме, ему тут неуютно, некомфортно, и поведение твоего мужа – это саботаж. По какой-то причине, за 10 лет отношений, родив троих детей, вы так и не научились доверительно общаться и решать проблемы, как близкие взрослые люди. То есть, столько лет видели друг друга без трусов, а разговаривать также честно, также «обнаженно», не можете. Парадокс. Ты пошла спрашивать у чужих людей, что не так с мужем, вместо того, чтобы задать вопрос мужу и добиться от него честного ответа. Ведь бабушка – это просто предлог. Проблема глубже, гораздо глубже. Не игнорирует любящий отец своих детей и не самоустраняется от общения с ними, если он в них заинтересован. Но проблема в том, что мужчина (в большинстве случаев) ретранслирует свое отношение к жене на детей, и фактически дети становятся ему не интересны, если у него разлад с женой. Особенно, если жене уже найдена или почти найдена замена. То есть, когда у мужчины появляется другой, сторонний интерес. Даже если и не появился, но жизнь семьи он ощущает, как не комфортную для себя, тоже страдают дети. Потому что многие мужчины – эгоисты. Это женщина не может отключиться от того, что у нее есть дети. А мужчина, увы, может начать заниматься своими проблемами, забыв, что он как бы еще и отец… В общем, Ольга, прямая тебе дорога за стол переговоров с мужем. Выводи его на честный разговор, выясняй, что ему не нравится, чем он недоволен. Спрашивай, что он планирует делать дальше (потому что, так, как сейчас, продолжаться не может). Говори вслух о том, что тебя беспокоит то, что он самоустранился из жизни детей. И слушай, что он будет отвечать. Главное, наберись сил выслушать, а не сразу скандалить, ругаться или спорить. И уже на основе полученной информации нужно решать, что делать дальше и как дальше жить.