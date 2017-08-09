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Муж регулярно сидит в секс-чатах


Подскажите как быть. Муж у меня работает в МЧС, и как только он едет на работу на сутки, то обязательно заходит или в секс-чаты, или просматривает порно, или же сидит в знакомствах. В браке мы только год, есть совместный ребёнок. Дело доходит до развода. С каждым разом все хуже и хуже. Да и доверия нет никакого к нему, т.к. он это делает в тайне от меня. Ну а с половой жизнью у нас проблем не было. Помогите пожалуйста.
Марина,
Крым, 21 год
09.08.17
Муж регулярно сидит в секс-чатах

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Доходит – разводись. У тебя нет к нему доверия, он в тайне от тебя ведет себя как свободный от обязательств пацан, - так ради чего друг за друга держаться? Ребенку от ваших разборок лучше не станет. Отец из твоего мужа, как я понимаю, тот еще. Ну и, конечно, времяпрепровождение твоего мужчины говорит отнюдь не о богатом внутреннем содержании человека. Пустой мужлан, без интересов в жизни, без стремлений, без амбиций. Одна радость – свалить от жены на работу и, пока вызовов нет, смотреть бессмысленные кино для взрослых и снимать виртуальных девочек. Думаю, без такого подарка в жизни как-нибудь проживешь. Ребенок? А какой прок от такого папы ребенку? Чему такой папа его в жизни научит? Это же определенный типаж мужиков, для которых женщины – это «мясо». Все мысли о том, кому б «вдул», кого б «снял», куда б «вставил». Они и в секс-чаты приходят и на сайты знакомств как на мясной рынок. И пускают слюни то «телкам», и радуются успехам виртуальным. Представляешь, сколько там мозгов в черепной коробке, если человек готов на это свою жизнь тратить? И куда такой попутчик приведет? Явно не к светлому будущему в отдельной трехкомнатной квартире. Там все амбиции – про размеры члена, а не размеры зарплаты и карьерный рост.

  • Сергей

    Марина, увы, но ничего утешительного я тебе сказать не смогу. Полагаю, проблема в том, что вы до того момента, как поженились, практически друг друга не знали. Встречались, гуляли, сексом занимались, но не более того. Вот отсюда и сложности. Дело в том, что семейная пара – это в основном быт, обязанности и ограничения, тем более, если уже есть маленький ребенок. И если у двух людей, кроме чисто полового инстинкта, по сути, ничего больше общего не было, то вряд ли что-то появится. Для того, чтобы по-настоящему делить друг с другом тяготы молодой семьи, нужно искренне любить друг друга, уважать один другого и хотеть быть вместе. У вас же, судя по всему, этого не наблюдается. Раз так, то неизбежные проблемы, связанные с воспитанием и содержанием малыша, вполне могут привести к началу охлаждения отношений, неизбежным конфликтам и, как результат, к разводу. К тому же люди вы еще очень молодые, и, у твоего супруга, очень возможно, просто нет пока внутренней потребности быть мужем и отцом. Не дорос. Он, по сути, пока подросток, который хочет свободы, новых ярких ощущений, смены партнеров. Вот и ищет их где может. Что с этим делать? Ну, можно закрыть глаза на происходящее, и постараться перетерпеть. Авось нагуляется и успокоится. Однако сделать это гораздо сложнее, чем сказать. Можно плюнуть на все и развестись. Но и в этом варианте есть огромное количество сложностей. Поэтому лично я думаю, что нужно постараться как можно больше общаться с мужем, привлекать его ко всем делам в семье и с ребенком, к каким только можно, а еще «пилить», взывать к совести, устраивать небольшие истерики со слезами, объясняя, как тебе не нравятся его «увлечения», и угрожать разводом, если не одумается. Но разводиться пока не стоит. Попробуйте все-таки найти общий язык и научитесь договариваться, найдите что-то общее, кроме ребенка. Ну, а не сможете, что ж, видимо не судьба.

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Обсуждение 41  

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Лучшие комментарии

  • звездочка )
    Янтарь, а я думаю, что все проще намного - у него сильно развита темная сторона и она хочет кушать ) Если он любит триллеры, тяжелую музыку, риск, провокации на сильные эмоции на грани скандала, то это дополнительное подтверждение. Ну вот такой человек, не всем же быть возвышенными натурами или петь в церковном хоре ))) его темную сторону тоже надо удовлетворять в процессе отношений.
    		09.08.17 13:42
         
    -1
         
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  • Янтарь
    Ваш муж почему то дико стрессирует перед выходом на работу. Там может быть целая гамма чувст..Я бы предложила психолога.Причем такого, который работает с военными У него возможно какой то глубокий троматизм связанный с работой, так как это служба спасения. Тут совершенно определено, что он боиться смерти и возможно пережитой ее угрозы.Ему хочется жить. Если бы он тихо перебирал бумажки где нибудь в администрации и торчал каждый вечер на сайтах, то было то можно вот так ставить ультиматумыи тд и тп,
    		09.08.17 12:06
         
    0
         
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    • Прелесть
      У меня первый муж был экстремал. Он учился со мной в торговом институте и подрабатывал в мчс. Не ради денег а ради экстрима. Реально но канату забирался на любой этаж. Спасал людей. А деньги зарабатывал на елках и арбузах два раза в год. Но! Весь секс ( очень экстремальный тоже) и добыча денег ( тоже экстрим) ринадлежали жене. Мне то бишь. И квартиру заработал и любовью и сексом даже передарил. А у мужа героине ей только штамп. А чувства в другие места? Он её совсем не любит. Причём мчс мало зарабатывают. Чтобы жить на широкую ногу. Он конкретно аддиктивный от адреналина и только. А она ещё и родила в спешке. Не зная человека.
      		09.08.17 12:18
           
      0
           
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  • Прелесть
    Жил парень сексом. Вы забеременели. Он женился. И продолжает жить сексом. Экстремал. На работе видимо мало риска и выброса адреналина. На секс чатах добирает. Это уже характер. Аддикция. Вы не займёте большего места. Да и не нужна вы ему по сути. Да и стоит ли перед ним шапку гнуть. Он бракованный. Мужик должен быть больше чем только секс. Оставьте его. Не тратьте время. Не ультиматумы. А оставьте по английски.
    		09.08.17 11:46
         
    1
         
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  • Koshka
    По-моему, Ваш муж уже выбрал, где ему милее. Сейчас, говорят, целое поколение выросло, по-английски " кидалт", это взрослые дядечки (ну и тетечки), которые не хотят ни о чем думать, кроме сиюминутных удовольствий. Никому ничего не обязаны. В самом деле, будете взрослому мужику объяснять, что айяйяй, нельзя при живой жене лезть на сайты знакомств и долбить порно. Как с этим мириться? Надо ли? Тут так: все говно, все, что Вас ранит, отсекайте в прямом и переносном смысле.
    		09.08.17 10:34
         
    3
         
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  • Ольга
    "Помогите пожалуйста". Ок, напиши адрес места работы мужа, приедем всем форумом, проведём профилактическую беседу. Вернём в семью! Если че, оторвём орган движения)
    		 09.08.17 10:19
         
    7
         
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  • Ellis_@
    Сложно соетовать т.к. очень мало конструктивной информации. Одно можно предположить - когда внимание и энергия твоего мужчины направлена не только на тебя, а ещё где-то там распыляется... получится фиГня. И это касается не только секса. А также финансов, сферы влияния на важные решения и т.д. Если ты не умеешь, не можешь, не знаешь как это сделать, а разводиться не хочется, можно пробовать учиться быть такой, чтоб он наелся. Может, у него какое -то своё личное особое эротическое воображение, а может уже зависимость, которую надо реально лечить. Потомучто засосало. Это же надо знать, а мы тут что про вас знаем. И будьте готовы - ультиматумы, угрозы не помогут. Это должна быть утечка эротической энергии в вашу сторону по его желанию. А не кнуты и пряники. Эротика это не дрессировка и не воспитание. Сложная задача в вашем случае, имхо.
    		09.08.17 10:14
         
    2
         
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  • Оксана
    Ну а с половой жизнью у нас проблем не было - а о какой половой жизни вообще речь, если она ведется явно не с вами? Я так понимаю, что муж тоже молодой и скорее всего вы просто поспешили с браком. И тут Алена права, что интеллект там нижу плинтуса, если все интересы человека крутятся вокруг половых органов. Это печально, хуже некуда, но это факт и с таким отцом для ребенка и мужем для вас вряд ли что-то путное выйдет.
    		 09.08.17 09:58
         
    6
         
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  • звездочка )
    Как-то вы друг другом не очень увлечены, ни в общении, ни в сексе. Он же может переписываться с работы с тобой, а не с другими? Технически - может, свободного времени там полно, но получается, что не о чем. Он же может свои сексуальные фантазии озвучивать тебе и потом их вместе воплощать? Может, но озвучивает их в секс чатах с другими людьми. Марина, на твоем месте у меня была бы только одна забота - почему муж свой внутренний мир разделяет не со мной? Ты сама можешь за пояс заткнуть любой секс чат, там не инопланетяне общаются, а такие же люди )) Можешь просто зайти туда полюбопытствовать что там происходит, что это за среда и какие там разговорчики. Как говорила Лия Ахеджакова - "нет ничего невозможного для человека с интеллектом" )
    		09.08.17 08:50
         
    4
         
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  • Мадам
    Женился по залёту, ещё не нагулялся.
    		09.08.17 08:36
         
    7
         
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  • Джей
    Много шума из ничего) куча букафф, и ни слова по сути) так а с отношениями у вас чего? Как общаетесь,, как время проводите, чем ваша жизнь наполнена акромя секса и ухода за ребенком? А то очучение, что как вчера - пиво, так седня - секс. Как будто больше и обсудить в совместной жизни нечего))
    		 09.08.17 07:13
         
    5
         
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  • ИДИЛИЯ
    Чисто теоретически....если смотрит порно, значит что то не устраивает...
    		 09.08.17 07:07
         
    2
         
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  • ethernity
    Я извиняюсь, но откуда Вы знаете, чем муж на работе занят?
    		 09.08.17 04:40
         
    7
         
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  • Газель
    Ничем не занята голова у человека. Мой муж ночами уснуть не может от усталости,думает, как больше заработать,как детей на ноги поставить. Плохой муж ваш.
    		09.08.17 01:06
         
    3
         
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  • Julia
    Не вижу ничего плохого в порно сайтах. Я бы так подумала, если на порно сайте значит не в постели в кем-то. Мне странно когда испытывают ревность к каким то вертуальным сексуальным увлечениям. И наоборот это говорит в пользу того что ваш муж вам не изменяет в реальности. А аот сайт знакомст это другое дело совсем. Я бы их не путала.
    		09.08.17 00:57
         
    0
         
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  • krazy
    Знаете, порно - эт одно (опять же если в меру и без адикции), а вот секс-чаты и сайты знакомств - это уже вполне причина ультиматум ставить.
    		 09.08.17 00:29
         
    7
         
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  • Просто
    У Алёны сто бед - один ответ "Развод'". Постою, послушаю, что другие скажут.
    		09.08.17 00:14
         
    7
         
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