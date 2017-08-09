Муж регулярно сидит в секс-чатах
Крым, 21 год
09.08.17
Мнения наших экспертов
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АленаДоходит – разводись. У тебя нет к нему доверия, он в тайне от тебя ведет себя как свободный от обязательств пацан, - так ради чего друг за друга держаться? Ребенку от ваших разборок лучше не станет. Отец из твоего мужа, как я понимаю, тот еще. Ну и, конечно, времяпрепровождение твоего мужчины говорит отнюдь не о богатом внутреннем содержании человека. Пустой мужлан, без интересов в жизни, без стремлений, без амбиций. Одна радость – свалить от жены на работу и, пока вызовов нет, смотреть бессмысленные кино для взрослых и снимать виртуальных девочек. Думаю, без такого подарка в жизни как-нибудь проживешь. Ребенок? А какой прок от такого папы ребенку? Чему такой папа его в жизни научит? Это же определенный типаж мужиков, для которых женщины – это «мясо». Все мысли о том, кому б «вдул», кого б «снял», куда б «вставил». Они и в секс-чаты приходят и на сайты знакомств как на мясной рынок. И пускают слюни то «телкам», и радуются успехам виртуальным. Представляешь, сколько там мозгов в черепной коробке, если человек готов на это свою жизнь тратить? И куда такой попутчик приведет? Явно не к светлому будущему в отдельной трехкомнатной квартире. Там все амбиции – про размеры члена, а не размеры зарплаты и карьерный рост.
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СергейМарина, увы, но ничего утешительного я тебе сказать не смогу. Полагаю, проблема в том, что вы до того момента, как поженились, практически друг друга не знали. Встречались, гуляли, сексом занимались, но не более того. Вот отсюда и сложности. Дело в том, что семейная пара – это в основном быт, обязанности и ограничения, тем более, если уже есть маленький ребенок. И если у двух людей, кроме чисто полового инстинкта, по сути, ничего больше общего не было, то вряд ли что-то появится. Для того, чтобы по-настоящему делить друг с другом тяготы молодой семьи, нужно искренне любить друг друга, уважать один другого и хотеть быть вместе. У вас же, судя по всему, этого не наблюдается. Раз так, то неизбежные проблемы, связанные с воспитанием и содержанием малыша, вполне могут привести к началу охлаждения отношений, неизбежным конфликтам и, как результат, к разводу. К тому же люди вы еще очень молодые, и, у твоего супруга, очень возможно, просто нет пока внутренней потребности быть мужем и отцом. Не дорос. Он, по сути, пока подросток, который хочет свободы, новых ярких ощущений, смены партнеров. Вот и ищет их где может. Что с этим делать? Ну, можно закрыть глаза на происходящее, и постараться перетерпеть. Авось нагуляется и успокоится. Однако сделать это гораздо сложнее, чем сказать. Можно плюнуть на все и развестись. Но и в этом варианте есть огромное количество сложностей. Поэтому лично я думаю, что нужно постараться как можно больше общаться с мужем, привлекать его ко всем делам в семье и с ребенком, к каким только можно, а еще «пилить», взывать к совести, устраивать небольшие истерики со слезами, объясняя, как тебе не нравятся его «увлечения», и угрожать разводом, если не одумается. Но разводиться пока не стоит. Попробуйте все-таки найти общий язык и научитесь договариваться, найдите что-то общее, кроме ребенка. Ну, а не сможете, что ж, видимо не судьба.
Обсуждение 41
Лучшие комментарии
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ПростоУ Алёны сто бед - один ответ "Развод'". Постою, послушаю, что другие скажут.
09.08.17 00:14 Контекст комментария
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Знаете, порно - эт одно (опять же если в меру и без адикции), а вот секс-чаты и сайты знакомств - это уже вполне причина ультиматум ставить.
09.08.17 00:29 Контекст комментария
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Я извиняюсь, но откуда Вы знаете, чем муж на работе занят?
09.08.17 04:40 Контекст комментария
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МадамЖенился по залёту, ещё не нагулялся.
09.08.17 08:36 Контекст комментария
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Ольга"Помогите пожалуйста". Ок, напиши адрес места работы мужа, приедем всем форумом, проведём профилактическую беседу. Вернём в семью! Если че, оторвём орган движения)
09.08.17 10:19 Контекст комментария
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звездочка )Янтарь, а я думаю, что все проще намного - у него сильно развита темная сторона и она хочет кушать ) Если он любит триллеры, тяжелую музыку, риск, провокации на сильные эмоции на грани скандала, то это дополнительное подтверждение. Ну вот такой человек, не всем же быть возвышенными натурами или петь в церковном хоре ))) его темную сторону тоже надо удовлетворять в процессе отношений.
09.08.17 13:42
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ЯнтарьМожет быть. Вопрос - Почему он запрашивает энергию силы, в его случае низкой, перед выходом на работу...Работа для него вомпиричная....Не вытягивет его личная энергетика стресса.
09.08.17 13:51
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ЯнтарьВампирична) конечно же)
09.08.17 13:53
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звездочка )я думаю, что это как вчера в письме с пивом ) на работе, чтобы жена не ругалась. К тому же там реально много свободного времени. В армии командир придумывает чем занять личный состав, какая-нибудь учеба, тренировки, ведение хозяйства в расположении взвода. А в МЧС они просто сидят ждут вызов и им скучно.
09.08.17 13:55
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..Ещё проще - в рабочее время он может сходить на секс или пригласить секс на всю бригаду. А перед работой договаривается.
09.08.17 14:34
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ЯнтарьВаш муж почему то дико стрессирует перед выходом на работу. Там может быть целая гамма чувст..Я бы предложила психолога.Причем такого, который работает с военными У него возможно какой то глубокий троматизм связанный с работой, так как это служба спасения. Тут совершенно определено, что он боиться смерти и возможно пережитой ее угрозы.Ему хочется жить. Если бы он тихо перебирал бумажки где нибудь в администрации и торчал каждый вечер на сайтах, то было то можно вот так ставить ультиматумыи тд и тп,
09.08.17 12:06
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ПрелестьУ меня первый муж был экстремал. Он учился со мной в торговом институте и подрабатывал в мчс. Не ради денег а ради экстрима. Реально но канату забирался на любой этаж. Спасал людей. А деньги зарабатывал на елках и арбузах два раза в год. Но! Весь секс ( очень экстремальный тоже) и добыча денег ( тоже экстрим) ринадлежали жене. Мне то бишь. И квартиру заработал и любовью и сексом даже передарил. А у мужа героине ей только штамп. А чувства в другие места? Он её совсем не любит. Причём мчс мало зарабатывают. Чтобы жить на широкую ногу. Он конкретно аддиктивный от адреналина и только. А она ещё и родила в спешке. Не зная человека.
09.08.17 12:18
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ПрелестьЯ к тому, что муж героини на неё не заточен. И обижаться бесполезно. Родила уже. Воспитывай. А на мужа не надейся. Он не муж по содержанию. Лучше уйти чтобы ещё спид не подхватить. Имхо.
09.08.17 12:21
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ЯнтарьВаш муж по натуре экстремал.Думаю, что он пока глаза на земле открывает-будет экстремалить) А тут именно парень не в то вписался.Не по сеньке шапка.Возможно, ему вообще там работать противопоказано. Физмчески да , а вот психологически - вопрос Почему не попробовать сначала понять конкретно, что происходит? Развестись всегда успеет..
09.08.17 12:28
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ПрелестьДа. Разница такая между ними. Но в этом нет мужского хозяйственника. Он жену не считает своей коровкой. Это уже очевидно. Вы правильно заметили что экстремал он тоже левый. Есть такие байкеры. И мотоцикл крутой купят и навороты всякие напялят. Но не орлы. А очень хотят производить впечатление. Как она его переделает если она сама вообще ничего не понимает. Сначала беременеет а потом верит в чудеса. Ей не по силам его перекроить.
09.08.17 12:42
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ПреПочему мы пишем экстремал? Логично же что экстримал. :-) Пора закрывать связь. Удачи!
09.08.17 12:44
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ЯнтарьВопрос Забейте вопрос в поисковик.Там много и подробно..и даже про экстримистов)
09.08.17 15:13
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ПрелестьЖил парень сексом. Вы забеременели. Он женился. И продолжает жить сексом. Экстремал. На работе видимо мало риска и выброса адреналина. На секс чатах добирает. Это уже характер. Аддикция. Вы не займёте большего места. Да и не нужна вы ему по сути. Да и стоит ли перед ним шапку гнуть. Он бракованный. Мужик должен быть больше чем только секс. Оставьте его. Не тратьте время. Не ультиматумы. А оставьте по английски.
09.08.17 11:46
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KoshkaПо-моему, Ваш муж уже выбрал, где ему милее. Сейчас, говорят, целое поколение выросло, по-английски " кидалт", это взрослые дядечки (ну и тетечки), которые не хотят ни о чем думать, кроме сиюминутных удовольствий. Никому ничего не обязаны. В самом деле, будете взрослому мужику объяснять, что айяйяй, нельзя при живой жене лезть на сайты знакомств и долбить порно. Как с этим мириться? Надо ли? Тут так: все говно, все, что Вас ранит, отсекайте в прямом и переносном смысле.
09.08.17 10:34
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Ольга"Помогите пожалуйста". Ок, напиши адрес места работы мужа, приедем всем форумом, проведём профилактическую беседу. Вернём в семью! Если че, оторвём орган движения)
09.08.17 10:19
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Сложно соетовать т.к. очень мало конструктивной информации. Одно можно предположить - когда внимание и энергия твоего мужчины направлена не только на тебя, а ещё где-то там распыляется... получится фиГня. И это касается не только секса. А также финансов, сферы влияния на важные решения и т.д. Если ты не умеешь, не можешь, не знаешь как это сделать, а разводиться не хочется, можно пробовать учиться быть такой, чтоб он наелся. Может, у него какое -то своё личное особое эротическое воображение, а может уже зависимость, которую надо реально лечить. Потомучто засосало. Это же надо знать, а мы тут что про вас знаем. И будьте готовы - ультиматумы, угрозы не помогут. Это должна быть утечка эротической энергии в вашу сторону по его желанию. А не кнуты и пряники. Эротика это не дрессировка и не воспитание. Сложная задача в вашем случае, имхо.
09.08.17 10:14
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ОксанаНу а с половой жизнью у нас проблем не было - а о какой половой жизни вообще речь, если она ведется явно не с вами? Я так понимаю, что муж тоже молодой и скорее всего вы просто поспешили с браком. И тут Алена права, что интеллект там нижу плинтуса, если все интересы человека крутятся вокруг половых органов. Это печально, хуже некуда, но это факт и с таким отцом для ребенка и мужем для вас вряд ли что-то путное выйдет.
09.08.17 09:58
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звездочка )Как-то вы друг другом не очень увлечены, ни в общении, ни в сексе. Он же может переписываться с работы с тобой, а не с другими? Технически - может, свободного времени там полно, но получается, что не о чем. Он же может свои сексуальные фантазии озвучивать тебе и потом их вместе воплощать? Может, но озвучивает их в секс чатах с другими людьми. Марина, на твоем месте у меня была бы только одна забота - почему муж свой внутренний мир разделяет не со мной? Ты сама можешь за пояс заткнуть любой секс чат, там не инопланетяне общаются, а такие же люди )) Можешь просто зайти туда полюбопытствовать что там происходит, что это за среда и какие там разговорчики. Как говорила Лия Ахеджакова - "нет ничего невозможного для человека с интеллектом" )
09.08.17 08:50
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звездочка )Порно для меня вообще ни о чем. Какое-то оно все одинаковое и как будто все 10 лет школы в 1 класс проходить, там все на одном уровне крутится ))
09.08.17 08:53
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Я бы не тратила время и свои глаза на секс чаты, даже если бы туда засел самый крутой мэн. Уж если, то лучше сайты знакомств. Но никак не секс чаты. Не знаю как это обьяснить логически, но не может знакомство начинаться с писек и снятия эротического напряжения. Там не останется места для головы и сердца. Онанизм, вуаеризм, оргазм и до следующего раза. Этим же невозможно довольствоваться. Не туда дорога, наверное. Она должна развить в себе то, что ей и так пригодится. Если не с этим, то со следующим мужем.
09.08.17 10:25
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звездочка )ну... у тебя на лице написано какая ты хорошая и правильная девочка ) даже не удивила
09.08.17 10:33
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Да прям я правильная, не сказала бы. Да и не в этом дело. Я бы просто выбрала другое оружие. Покалибернее. А секс чаты это как из рогатки в воробья. Уж если брать, гоыми руками и целиком,по максимуму)))
09.08.17 10:44
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звездочка )так ведь никто не говорит, что в развитии надо ограничиваться этой частью жизни, а на другие забить ) просто тема сегодня такая
09.08.17 10:47
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ЛарисаБольшинство знакомств начинается именно с секса.
09.08.17 12:59
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МадамЖенился по залёту, ещё не нагулялся.
09.08.17 08:36
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ДжейМного шума из ничего) куча букафф, и ни слова по сути) так а с отношениями у вас чего? Как общаетесь,, как время проводите, чем ваша жизнь наполнена акромя секса и ухода за ребенком? А то очучение, что как вчера - пиво, так седня - секс. Как будто больше и обсудить в совместной жизни нечего))
09.08.17 07:13
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ИДИЛИЯЧисто теоретически....если смотрит порно, значит что то не устраивает...
09.08.17 07:07
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Я извиняюсь, но откуда Вы знаете, чем муж на работе занят?
09.08.17 04:40
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ГазельНичем не занята голова у человека. Мой муж ночами уснуть не может от усталости,думает, как больше заработать,как детей на ноги поставить. Плохой муж ваш.
09.08.17 01:06
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JuliaНе вижу ничего плохого в порно сайтах. Я бы так подумала, если на порно сайте значит не в постели в кем-то. Мне странно когда испытывают ревность к каким то вертуальным сексуальным увлечениям. И наоборот это говорит в пользу того что ваш муж вам не изменяет в реальности. А аот сайт знакомст это другое дело совсем. Я бы их не путала.
09.08.17 00:57
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Знаете, порно - эт одно (опять же если в меру и без адикции), а вот секс-чаты и сайты знакомств - это уже вполне причина ультиматум ставить.
09.08.17 00:29
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ПростоУ Алёны сто бед - один ответ "Развод'". Постою, послушаю, что другие скажут.
09.08.17 00:14