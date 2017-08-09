Муж регулярно сидит в секс-чатах

Доходит – разводись. У тебя нет к нему доверия, он в тайне от тебя ведет себя как свободный от обязательств пацан, - так ради чего друг за друга держаться? Ребенку от ваших разборок лучше не станет. Отец из твоего мужа, как я понимаю, тот еще. Ну и, конечно, времяпрепровождение твоего мужчины говорит отнюдь не о богатом внутреннем содержании человека. Пустой мужлан, без интересов в жизни, без стремлений, без амбиций. Одна радость – свалить от жены на работу и, пока вызовов нет, смотреть бессмысленные кино для взрослых и снимать виртуальных девочек. Думаю, без такого подарка в жизни как-нибудь проживешь. Ребенок? А какой прок от такого папы ребенку? Чему такой папа его в жизни научит? Это же определенный типаж мужиков, для которых женщины – это «мясо». Все мысли о том, кому б «вдул», кого б «снял», куда б «вставил». Они и в секс-чаты приходят и на сайты знакомств как на мясной рынок. И пускают слюни то «телкам», и радуются успехам виртуальным. Представляешь, сколько там мозгов в черепной коробке, если человек готов на это свою жизнь тратить? И куда такой попутчик приведет? Явно не к светлому будущему в отдельной трехкомнатной квартире. Там все амбиции – про размеры члена, а не размеры зарплаты и карьерный рост.

Сергей

Марина, увы, но ничего утешительного я тебе сказать не смогу. Полагаю, проблема в том, что вы до того момента, как поженились, практически друг друга не знали. Встречались, гуляли, сексом занимались, но не более того. Вот отсюда и сложности. Дело в том, что семейная пара – это в основном быт, обязанности и ограничения, тем более, если уже есть маленький ребенок. И если у двух людей, кроме чисто полового инстинкта, по сути, ничего больше общего не было, то вряд ли что-то появится. Для того, чтобы по-настоящему делить друг с другом тяготы молодой семьи, нужно искренне любить друг друга, уважать один другого и хотеть быть вместе. У вас же, судя по всему, этого не наблюдается. Раз так, то неизбежные проблемы, связанные с воспитанием и содержанием малыша, вполне могут привести к началу охлаждения отношений, неизбежным конфликтам и, как результат, к разводу. К тому же люди вы еще очень молодые, и, у твоего супруга, очень возможно, просто нет пока внутренней потребности быть мужем и отцом. Не дорос. Он, по сути, пока подросток, который хочет свободы, новых ярких ощущений, смены партнеров. Вот и ищет их где может. Что с этим делать? Ну, можно закрыть глаза на происходящее, и постараться перетерпеть. Авось нагуляется и успокоится. Однако сделать это гораздо сложнее, чем сказать. Можно плюнуть на все и развестись. Но и в этом варианте есть огромное количество сложностей. Поэтому лично я думаю, что нужно постараться как можно больше общаться с мужем, привлекать его ко всем делам в семье и с ребенком, к каким только можно, а еще «пилить», взывать к совести, устраивать небольшие истерики со слезами, объясняя, как тебе не нравятся его «увлечения», и угрожать разводом, если не одумается. Но разводиться пока не стоит. Попробуйте все-таки найти общий язык и научитесь договариваться, найдите что-то общее, кроме ребенка. Ну, а не сможете, что ж, видимо не судьба.