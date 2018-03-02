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Муж обсуждает меня с бывшей женой


Мне 35 лет, мужу тоже, в гражданском браке 4,5 года. Есть ребёнок от первого брака, мальчик, 9 лет и совместная дочка 1 год 4 месяца. Отношения с его матерью и сестрой не заладились. Как я поняла позже, это из-за того, что муж многое наговаривал про меня им, особенно когда выпивал. У него тоже есть ребёнок от первого брака, 13 лет. Он винит меня в том, что у него не сложились отношения и общение с сыном из-за меня. Когда мы только начали жить, я болезненно относилась к его прошлому. Бывшая жена, с которой они разведены уже лет 8, давала ему понять, что хочет с ним сойтись. А он, когда ругался со мной и выпивал, звонил ей (это я потом увидела) и тоже меня «песочил» с ней. Теперь он во время скандала упрекает меня и говорит, что я тварь, что он б... на сына променял. Я знаю, что всегда он будет винить меня и не уважать. Надоело, хочу уйти от этих сплетен и грязи. Но страшно: получается, второй брак и второй ребенок без отца будет расти?
Анна,
Самара, 35 лет
02.03.18
Муж обсуждает меня с бывшей женой

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Анна, вопрос-то в чем? Ты живешь с мужчиной 4,5 года, даже родила от него ребенка, причем, не сразу. То есть, было время посмотреть и подумать. То, что у вас токсичный союз – видно даже по твоему короткому письму. Твоему условному мужу с тобой плохо не меньше, чем тебе с ним. Иначе бы он не жаловался и не «песочил» бы тебя с мамой, сестрой и даже бывшей. Зачем он продолжает такие отношения – другой вопрос. Вероятно, он что-то в них получает на эмоциональном уровне. Может, как-то самоутверждается за твой счет – не так уж мало мужчин готовы смешивать с пылью и грязью женщин, находящихся рядом – так они сами себе кажутся круче, важнее, идеальнее. Не исключаю, что твой тоже такой. И не исключаю, что свои первые отношения он разрушил подобным же образом. А сейчас общается с бывшей, потому что ему льстит, что она жаждет вернуть его обратно. Это тешит его самолюбие. Вопрос в том, за какие коврижки ты вцепилась зубами в этого мужчину. То, что он винит тебя в его плохих отношениях с сыном – это, конечно, его способ найти виноватого (не я такой, обстоятельства такие, люди вокруг, новая жена…). Но твоя вина все-таки тоже есть, согласись. Ты ревновала его к бывшей жене и бывшей семье, ты даже пошла на то, чтобы родить ребенка, подозреваю, что при этом ты испытывала надежду, что с рождением общего малыша твой сожитель, наконец, полностью переключится на вашу семью. Но произошло обратное, как это часто бывает. Неудобства, связанные с наличием маленького ребенка в доме, только усугубили и без того не слишком милые и уважительные отношения между вами. Что тебе посоветовать? Можешь терпеть и дальше – в конце концов, ты же хотела получить себе этого мужчину, так пользуйся. Можно развестись. Да, младшая девочка останется формально без папы, ведь то, что он – плохой отец детям от бывших жен, он уже доказал. С другой стороны, жить вечными скандалами, сплетнями напряженностью, показывать такую жизнь своим детям как образец, - не лучший способ провести еще лет 10-15 своей еще вполне себе молодой жизни. Так что, решай.

  • Сергей

    Анна, честно говоря, я не понимаю для чего люди начинают, а потом еще и пытаются держаться за отношения, где присутствуют откровенное хамство, унижения, оскорбления, и от которых уже совершенно точно ничего хорошего ждать не приходится. Это какая-то форма мазохизма, наверное. Нет, оно понятно, что сейчас обидно, поскольку и время потеряно непонятно на что, и сам факт очередной неудачи в личных взаимоотношениях расстраивает. Однако, по-моему, это не повод продолжать портить себе жизнь. Тем более, что кроме своей, теперь и детские присутствуют. Поэтому попробуй задуматься, почему тебе нравится подобное отношение со стороны партнера. Возможно, это позволит в следующий раз не наступить на те же грабли. Не верю, что до рождения дочери он был другим, и всё у вас было замечательно. А раз так, значит ты сознательно пошла на данную связь и даже решила родить ребенка, хотя прекрасно понимала, чем всё закончится. Для чего? Что тебя привлекает в таких мужчинах? Почему так хочется проблем? Полагаю, если получится ответить на эти вопросы, то в будущем поиск партнера станет несколько иным, и больше не приведет к краху. Что же касается фразы «ребенок без отца», то она не более, чем штамп. Ребенку в семье нужно спокойствие, уверенность и любовь. А всё это в первую очередь связано с мамой. Отец полезен, конечно, но не настолько, чтобы терпеть унижения и оскорбления. И если между мамой и папой нет согласия, если они постоянно поливают друг друга грязью, то ничего хорошего в таких условиях нет. И вырасти нормальным, относительно здоровым человеком тут довольно проблематично. А раз так, то значительно лучше, если отец будет приходящим или даже маячащим где ни будь на периферии. Психика ребенка довольно лабильна и вполне спокойно смирится с этим, в отличие от ситуации, когда приходится постоянно жить в условиях конфликта. Поэтому лично я считаю, что в вашем случае, если дело дошло уже до откровенной ругани и унижений, лучше расстаться и не портить жизнь хотя бы детям. Они не виноваты в том, что у двух взрослых людей не хватило ума найти себе нормальных партнеров. Ну, а в будущем постарайся выбирать мужчину не по принципу «лишь бы штаны в шкафу висели», а с более вдумчивым подходом.

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Обсуждение 1  

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  • Zavoronok
    Если мужчина называет тварью и бл...дью, то лучше послать его по известному русскому адресу. Он тебя не уважает, позволяет так называть, ну так и отправь его к сыну, на которого он тебя (тварь и б...дь) променял.
    		 02.03.18 01:27
         
    4
         
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