Муж настаивает на четвертом ребенке

Алина, ты уже выполнила «моральный долг» перед своей семьей, у тебя трое детей, и ты, действительно, имеешь полное право не хотеть снова переживать весь этот не быстрый и не очень-то полезный для здоровья процесс беременности и родов, не говоря уже последующих хлопотах.

37 лет с точки зрения деторождения – это уже не молодость. Риски повышаются во всем, включая банальное – рождение ребенка с генетическими проблемами. Не просто так всех женщин после 35 обязательно сканируют на предмет генетических рисков во время беременности. Если бы у вас не было детей, или был бы один ребенок – можно было бы сказать, что риск – благородное дело. Но при наличии трех здоровых детей рисковать здоровьем, благополучием семьи, несколькими годами жизни, которое можно потратить на качественное время с уже имеющимися детьми – зачем? Задай этот вопрос мужу. Ради чего? Для него это – всего несколько минут незащищенного секса. Для тебя – 9 месяцев с токсикозом, страхами, анализами, походами к гинекологу, родами… И если ты не фанатка больших семей, если сама не готова идти по кругу – просто стой на своем. Это твое тело. Мужчина, каким бы любящим он ни казался, в любой момент может передумать и свалить в кусты. Ему в любой момент могут разонравиться и крики малыша по ночам, и, не дай бог, его проблемы со здоровьем. Конечно, не стоит ему впрямую так говорить, но стоит напомнить мужу, что ты – не биоматериал, не инкубатор для семени, ты человек, и тебе уже 37 лет, а потому ты больше не хочешь откладывать жизнь на потом. Это сейчас вы молодые, но даже имеющихся сыновей еще надо поднять на ноги, прежде, чем получится почувствовать себя свободной. И отсрочка еще на три года лет через 15 покажется не такой уж короткой.