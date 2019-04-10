Муж настаивает на четвертом ребенке
Моя проблема в том, что я не могу договориться с мужем по одному щепетильному вопросу. Дело в том, что он настаивает родить еще одного ребенка. У нас уже есть трое сыновей (11 лет, 8 лет и 2 года). Финансовых проблем вроде нет: частная школа, тренировки, хорошая одежда, питание... Но я не хочу больше рожать, я не хочу замыкать свою жизнь на кухне и школьных уроках... А муж говорит: «Ну а что еще делать? Мы молодые, давай еще разок...». Но ведь рожать-то не ему... Как убедить, как объяснить? Могу, конечно, обмануть и типа: не получается забеременеть. Но взрослые люди должны быть честны... Я всегда работала, декретные отпуска длились максимум 2 года... А сейчас вот такая дилемма...
Мнения наших экспертов
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Алена
Алина, ты уже выполнила «моральный долг» перед своей семьей, у тебя трое детей, и ты, действительно, имеешь полное право не хотеть снова переживать весь этот не быстрый и не очень-то полезный для здоровья процесс беременности и родов, не говоря уже последующих хлопотах.
37 лет с точки зрения деторождения – это уже не молодость. Риски повышаются во всем, включая банальное – рождение ребенка с генетическими проблемами. Не просто так всех женщин после 35 обязательно сканируют на предмет генетических рисков во время беременности. Если бы у вас не было детей, или был бы один ребенок – можно было бы сказать, что риск – благородное дело. Но при наличии трех здоровых детей рисковать здоровьем, благополучием семьи, несколькими годами жизни, которое можно потратить на качественное время с уже имеющимися детьми – зачем? Задай этот вопрос мужу. Ради чего? Для него это – всего несколько минут незащищенного секса. Для тебя – 9 месяцев с токсикозом, страхами, анализами, походами к гинекологу, родами… И если ты не фанатка больших семей, если сама не готова идти по кругу – просто стой на своем. Это твое тело. Мужчина, каким бы любящим он ни казался, в любой момент может передумать и свалить в кусты. Ему в любой момент могут разонравиться и крики малыша по ночам, и, не дай бог, его проблемы со здоровьем. Конечно, не стоит ему впрямую так говорить, но стоит напомнить мужу, что ты – не биоматериал, не инкубатор для семени, ты человек, и тебе уже 37 лет, а потому ты больше не хочешь откладывать жизнь на потом. Это сейчас вы молодые, но даже имеющихся сыновей еще надо поднять на ноги, прежде, чем получится почувствовать себя свободной. И отсрочка еще на три года лет через 15 покажется не такой уж короткой.
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Сергей
Алина, на мой взгляд, в твоей ситуации нужно просто стоять на своей позиции. В конце концов, только от тебя зависит весь процесс. Что же касается мужа, то ему просто некуда будет деваться. Или думаешь, что может обидеться и бросить тебя с тремя детьми? Но если так, то четвертого точно рожать не стоит.
Четко и ясно изложи свое решение, и не отступай от него. Для начала, конечно, реши сама для себя почему именно ты не хочешь больше детей. Ну, а затем четко и ясно расскажи это супругу. Например, скажи про то, что тебе хочется почувствовать себя не только матерью, но и просто человеком. Что хочется попутешествовать с семьей, поработать, спортом в конце концов позаниматься, что в состоянии перманентной беременности и заботы о грудничках, невозможно. Кроме того, напомни о том, что каждый последующий ребенок отнимает внимание матери от предыдущих, а тебе хочется иметь нормальный контакт с детьми. В общем, главное сформулируй все просто и ясно, чтобы не путаться в показаниях, и предъявляй мужу. Если он нормальный человек и у вас имеется взаимопонимание, то все поймет и примет.
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Лучшие комментарии
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Лара 10.04.19 08:21Я вашего возраста и у меня четверо, работаю тоже. Люто завидую бездетным, свободным, всем своим упущенным возможностям типа спорта, самообразования, приятного мне досуга. Очень редко делаю что-то для себя, бесконечные уроки, поликлиники, секции. Ни на мужа, ни на себя нет времени. Часто мечтаю оказаться на необитаемом острове, что-бы было тихо и никого вокруг. 4-ро это перебор, 1-2 еще нормально. Не мужу рожать, кормить, значит и не мужу вопрос решать. Лучше посвятить себе время больше, заботиться о своем здоровье, чем опять в бессонные ночи.
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Солярская 10.04.19 08:38Ваш муж явно дома недорабатывает, раз ему все так просто. Младшего в руки - и вперёд, пусть развлекается, раз заняться нечем.
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Лада 10.04.19 08:19"А что еще делать?"// Интересный вопрос. Жить, растить трёх сыновей, отдыхать, работать, общаться. Вы сказали ему, что не хотите больше сидеть в декрете? Что устали? Что здоровье уже не то? Тогда вы всё сказали. А сколько времени он уделяет общению с детьми? И с уроками он тоже может помогать, и с двухлетним, особенно на выходных, побольше его нагружайте.
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лаки 10.04.19 10:50и потом, что это за коммент у мужа: "ну а что еще делать"??? что реально нечем в жизни заняться, кроме памперсов и школьных собраний??? может вы оба уже забыли просто? а хобби? а путешествия? а тусовки, взрослые тусоки, не детские др? вы когда последний раз хоть куда-то выбирались вдвоем без детей? и что вдовем делали? хз, может у вас дети - "градообразующее предприятие"?) и без них семья развалится, но даже в этом случае их у вас уже трое - все, вам и атк некуда деваться с подводной лодки)) собаку заведите)
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Малика Москва 10.04.19 07:14Кризис среднего возраста у мужчин еще никто не отменял. У нас также 3 сына, младшему 6 лет. Так мы только с мужем стали жить по новому, а именно проводить друг с другом столько времени сколько бы не было будь у нас еще один маленький ребенок, а мысли о четвертом конечно были. Как говорит один психолог известный... Хотеть родить - это естественно. Рожать постоянно - нет.
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ingenue / 10.04.19 15:40Мой муж просит 3го... Но я категорически против.Мне 40. Здоровье уже не то. Хочу пожить в свое удовольствие. Путешествовать, работать, улучшать языки. Позволить уже 2м существующим детям хорошее образование, отдых, питание, быт. Я своего вроде уговорила. Не просит пока больше...
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[email protected] / 10.04.19 15:28Удивительный муж и удивительны его желания)) Мой уже не хочет детей. Очень мало времени у нас для себя. Трое по сегодняшним меркам, для славянских женщин - уже выше стандарта ( 2 детей ). Тут настаивать невозможно. Даже любимый муж не может заставлять рожать. Если не хочется лукавить, нужно просто говорить - нет ни сил, ни здоровья, ни желания. Или найди время для тех, что уже есть. У него детей трое, а у них троих - один папа. Им же всем надо время уделять. И я не только про школу и кружки с поликлиниками. А элементарно общаться. Чтобы знать, чувствовать своего ребенка. Можно, конечно, рожать без устали и до пенсии водить в школу и т.д. Но это на любителя, имхо. Если не ваш случай, он должен это уважать. P.S.Оставьте его на 2 недели с 3 детьми и езжайте с подругами на море. Раз деньги есть. Так и скажите: а что, я молодая, деньги есть.
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Прелесть / 10.04.19 14:20Он вас хоть любит? Не поверю что любящий мужчина может не учитывать состояние женщины. Сказала же уже что больше так жить не хочешь. Или не сказала?????
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Koshka / 10.04.19 14:00У меня появилась знакомая, 41 год, 6 детей, муж в наличии. У нее жуткая бессонница которую врачи связывают с многолетней усталостью. Я думала, ей лет за 50, не меньше. Никакой морали не преследую, просто бывает так.
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Ellis_2 / 10.04.19 15:54Зачем запускать до состоянии хроники...
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Koshka / 10.04.19 15:57Ну как, все же сейчас сильные женщины, тянут до последнего. А теперь даже лекарства не помогают...
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Koshka / 10.04.19 16:02Ну я и сама такая. Если с близкими что, то я все сделаю. А сама с гриппом работала, после работы уехала на скорой в больницу. Теперь сижу с пневмонией.
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[email protected] / 10.04.19 16:06Я не очень понимаю просто как можно долго жить с ощущением дискомфорта. Так же как и боли, и так далее. Если есть недосып, выгонь мужа с детьми в кино и спи весь выходной. Иди к врачу за таблетками. А про с гриппом на работу, я уже писала тут. В декабре умерла моя институтская подруга, моего возраста. Ходила простуженная на работу. Перед Рождеством ее похоронили. Осталась дочка 4 лет. Надо относиться к себе с уважением и любовью. Вам, Кошка, здоровья.
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Koshka / 10.04.19 16:10Так боли не было, пневмония часто бессимптомная. Начались затруднения дыхания, тогда вызвали скорую. Вот с гриппом надо было отдыхать. Жизнь учит. Считаешь себя железной, я же тренируюсь, как профессионал, здорова, как бык, все анализы показывают лучшие нормы. И вот.
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Koshka / 10.04.19 16:15Злая сижу, муж взял три дня за мной ухаживать, два проекта важных горит, точнее, один все, проехали. У него тоже работа такая, что наработаешь, то получишь, придется впахивать потом. И ничего не сделаешь.
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[email protected] / 10.04.19 17:24Никто не железный. Надо разрешить себе восстановить силы. Это необходимо.
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Персикова / 10.04.19 17:33Koshka , только не вздумайте не долечившись снова бежать на работу. Такие заболевания как грипп и пневмония , не долеченные или перенесённые на ногах могут дать очень серьезные последствия в виде аритмии . Знаю о чём говорю. Выздоравливайте !
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Koshka / 10.04.19 17:36Не, в понедельник к врачу пойду.
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Koshka / 10.04.19 17:36Спасибо, девочки!
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Koshka / 10.04.19 13:51Ну пусть сам родит, чё уж.
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Никольски / 10.04.19 12:05Мой муж тоже хотел много детей. С первым всё баловались по полной. Легко и радостно. А вот близнецы всех поставили на рога. Ни спать, ни есть, ни работать. И как то пыл поостыл. Метался со мной на равных. И уже вопрос о дальнейшем сам собой исключился. У меня есть приятельница. Муж бизнесмен она прочная домохозяйка. Пять девочек. После пятой развелись. Жена сказала - хочу жить для себя. Всё! Период семьи и детей закончился. Начался театр, картины, интересные поездки. Просто все пошло на фик. Говорит, что начала дышать. Мужчины и дети мешают быть. Иногда мужчины бывают, но без разрешения остаться в жизни. Очень узумляются. Они почему то уверены, что мужчина в жизнь женщины обязателен. Особенно после 50.Муж болтается по бабам и не может с ней никак договориться на возврат в семью. Ей уже все до "кровавых мальчиков". Девочки вышли замуж, кроме двух последних. Никто детей не родил хотя старшей под тридцать. На мамины выставки ходят и спектакли. Это тупая закостенелось. Что ещё делать? Пока не поздно не ребёнка делать, а яхьинглм заняться или поход на килимонжаро. А то бегом побежите после 50 туда, только одна уже с хвостом "молящего о возврате" мужа.
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Джей / 10.04.19 11:43взрослые люди должны быть честны... /// тогда непонятно, почему вообще письмо появилось здесь. Такие вопросы задают и решают с мужем, а не с посторонним тётенькам.
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Элфи Крекс / 10.04.19 11:41А как вы договаривались до того как поженились? Что дети будут в принципе или что их будет много-много? Если муж не принимает ваших возражений, то да, можно сказать - пока не хочу больше. У вас, видимо, кто-то помогает с детьми? С кем-то они остаются, когда вы от двухлетнего на работу выходите или когда в роддоме лежите? Вот попробуйте дать этому " кому-то" отпуск. Возможно, тогда муж, разделив по-честному с вами обязанности с тремя детьми, четвёртого уже и не захочет. Ну, или уехать/ лечь в больницу на недельку.
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Персикова / 10.04.19 11:30Девочку ждёт ?)) Так и четвёртый и пятый могут быть мальчики . Что означает его вопрос " а что еще делать" ? Или это вы так перефразировали ? Если он задает такие вопросы , у него видимо много свободного времени , не занятого детьми ? )) Ну так ответьте - вот три пацана , займись-ка дорогой с ними спортом, уроками , общим развитием и прочее. А в вопросе рождения еще детей - вы вправе решить , хотите вы еще детей или нет. Вы же не инкубатор без права голоса . Так и ответьте - дорогой, я больше не хочу , во всяком случае , сейчас , если что-то изменится , мы с тобой вернёмся к этому разговору. Поговорите спокойно , но , в то же время чётко выразите свою позицию. Расскажите всё, что вас волнует и тревожит . Вы же любящие люди - должен понять и принять ваше решение.
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лаки / 10.04.19 10:30муж что ли дочку сильно хочет? так "обрадуйте" его, что пол ребенка зависит от мужчины, точную схему сейчас не вспомню, есть в инете, но суть в том, что если он "мальчикодел", то огромная вероятность, что и 4-ый ребенок будет мальчик) пусть угомониццо и ждет внучек)) а вы просто предохраняйтесь тщательно, это в ваших руках. кроме денег, которые безусловно очень важны, дети требуют сил, физических и душевных, а их не за каких деньги не купишь. скажите ему все, я израсходывала, больше не осталось и рожать я не буду, вопрос закрыт. очень спокойно и твердо. если вы сама внутри будете уверены в своем решении, муж это тоже почувствует и перестанет продавливать.
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лаки / 10.04.19 10:50и потом, что это за коммент у мужа: "ну а что еще делать"??? что реально нечем в жизни заняться, кроме памперсов и школьных собраний??? может вы оба уже забыли просто? а хобби? а путешествия? а тусовки, взрослые тусоки, не детские др? вы когда последний раз хоть куда-то выбирались вдвоем без детей? и что вдовем делали? хз, может у вас дети - "градообразующее предприятие"?) и без них семья развалится, но даже в этом случае их у вас уже трое - все, вам и атк некуда деваться с подводной лодки)) собаку заведите)
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Лара / 10.04.19 10:29За Алену отдала голос. Тебе наверное легко даются роды, что муж так просто к ним относится. Моя бабушка говорила, при родах женщина умирает и воскресает, как бы ни был процесс естественные, природой дан, равносильно тому, это очень серьезное дело. Рожай, сама если хочешь не по нускиванию
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Солярская / 10.04.19 08:38Ваш муж явно дома недорабатывает, раз ему все так просто. Младшего в руки - и вперёд, пусть развлекается, раз заняться нечем.
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Лара / 10.04.19 08:21Я вашего возраста и у меня четверо, работаю тоже. Люто завидую бездетным, свободным, всем своим упущенным возможностям типа спорта, самообразования, приятного мне досуга. Очень редко делаю что-то для себя, бесконечные уроки, поликлиники, секции. Ни на мужа, ни на себя нет времени. Часто мечтаю оказаться на необитаемом острове, что-бы было тихо и никого вокруг. 4-ро это перебор, 1-2 еще нормально. Не мужу рожать, кормить, значит и не мужу вопрос решать. Лучше посвятить себе время больше, заботиться о своем здоровье, чем опять в бессонные ночи.
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Лада / 10.04.19 08:19"А что еще делать?"// Интересный вопрос. Жить, растить трёх сыновей, отдыхать, работать, общаться. Вы сказали ему, что не хотите больше сидеть в декрете? Что устали? Что здоровье уже не то? Тогда вы всё сказали. А сколько времени он уделяет общению с детьми? И с уроками он тоже может помогать, и с двухлетним, особенно на выходных, побольше его нагружайте.
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Малика Москва / 10.04.19 07:14Кризис среднего возраста у мужчин еще никто не отменял. У нас также 3 сына, младшему 6 лет. Так мы только с мужем стали жить по новому, а именно проводить друг с другом столько времени сколько бы не было будь у нас еще один маленький ребенок, а мысли о четвертом конечно были. Как говорит один психолог известный... Хотеть родить - это естественно. Рожать постоянно - нет.