Можно ли сказать, что у меня все хорошо?

Алена

А что именно ты не можешь «отпустить»? Просто интересно. Детей нет, совместно нажитого недвижимого имущества тоже. Какие за эти пять лет были приобретения во всех смыслах слова, что ты боишься это потерять? Как я понимаю, страхи связаны только с привычкой. Ты за пять лет привыкла жить так, и тебе страшно что-то менять. Но, с другой стороны, ты прекрасно понимаешь, что никакого развития эти отношения не имеют, что за пять лет вы не стали ни семьей, ни близкими людьми. Тебе не хочется иметь от этого мужчины детей – и это самый важный «симптом» ваших отношений, который нельзя игнорировать. Ты не любишь этого мужчину, не доверяешь ему, не готова ему доверить свою жизнь (а это придется, в случае беременности), тебе с ним не комфортно. Так зачем терять время на такие отношения? Как поженились, так и разведетесь. К счастью для тебя, вам даже делить нечего. Лучше в 30 лет оказаться свободной женщиной в поиске, нежели прожить жизнь, ощущая себя полным ничтожеством рядом с человеком, который тебя не любит, и которого не любишь ты.