Можно ли сказать, что у меня все хорошо?
Россия, 30 лет
10.07.17
Мнения наших экспертов
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АленаА что именно ты не можешь «отпустить»? Просто интересно. Детей нет, совместно нажитого недвижимого имущества тоже. Какие за эти пять лет были приобретения во всех смыслах слова, что ты боишься это потерять? Как я понимаю, страхи связаны только с привычкой. Ты за пять лет привыкла жить так, и тебе страшно что-то менять. Но, с другой стороны, ты прекрасно понимаешь, что никакого развития эти отношения не имеют, что за пять лет вы не стали ни семьей, ни близкими людьми. Тебе не хочется иметь от этого мужчины детей – и это самый важный «симптом» ваших отношений, который нельзя игнорировать. Ты не любишь этого мужчину, не доверяешь ему, не готова ему доверить свою жизнь (а это придется, в случае беременности), тебе с ним не комфортно. Так зачем терять время на такие отношения? Как поженились, так и разведетесь. К счастью для тебя, вам даже делить нечего. Лучше в 30 лет оказаться свободной женщиной в поиске, нежели прожить жизнь, ощущая себя полным ничтожеством рядом с человеком, который тебя не любит, и которого не любишь ты.
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СергейВиктория, я не вполне понимаю, о чем ты хочешь спросить. Все решения приняты, действия совершены, и, в принципе, как я понимаю, ты вполне удовлетворена промежуточным результатом. Так в чем проблема? В чем сомнения? Ведь любви между вами как не было, так и нет. Ничего общего не появилось, и даже в планах нет. Зато в активе потерянная работа, проблемы с друзьями и родителями, и прочие «радости». И ты еще в чем-то сомневаешься? Знаешь, это даже не смешно. Что тебе жалко бросать? Лично я считаю, что все, что нужно уже сделано. Ты отказываешься от бесперспективных, надоевших отношений, и открываешь себя для чего-то нового. Отлично. Нет, понятно, что жаль потерянного времени. Однако еще через пять лет, когда вы окончательно возненавидите друг друга, все будет еще хуже. Поэтому на мой взгляд, нужно окончательно похоронить то, что уже умерло, и пока ты еще молода, искать по-настоящему своего мужчину. Хотя, конечно, можешь продолжать тащить этот чемодан без ручки, в надежде на что-то большое и светлое. Но только потом не говори, что тебя не предупрежлали.
Обсуждение 15
Лучшие комментарии
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ZavoronokЕсли есть желание развестись - разводись. Что ты боишься отпускать? Мужа? Он уже давно взрослый, переживёт.
10.07.17 00:42 Контекст комментария
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50/50т.е Ваш муж тогда 40 лет привел к родителям (!) жену, уволил ее с работы, рассорил с друзьями и родителями?)) ну какой деспот-то) а Вы сама себя цените и уважаете?)
10.07.17 09:27 Контекст комментария
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Нет сил потерять все это: упрёки, потерю работы, отсутствие друзей, отсутствие уважения родителей. Да уж,"ценные" приобретения за пять лет. Конечно, жалко терять. Можно ж ещё чего-нибудь потерять. Ещё можно здоровье и молодость.
10.07.17 10:23 Контекст комментария
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KoshkaСядьте и подумайте: Что будет, если я проживу с этим человеком ещё 5 лет? 10 лет? А если рожу детей? И все встанет на свои места.
10.07.17 07:42 Контекст комментария
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ПрелестьКакая дурость. Что значит запуталась в выборе? Можно подумать что реально выбирала. Кто поддался туда и пошла. Семья нужна. Да зачем она семья общага без любви? Дурость и патология головы. Не иначе. Лечись манечка от своих навязчивых идей. Это же жалкое существование жить в лагере с чужими людьми без любви. Ещё и спать с ненужным мужиком. Ужас ужас какие страсти за идею.
10.07.17 09:39 Контекст комментария
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сараВиктория,автор. Вероятно вам очень жаль потерянного времени и возраст ваш 30. Тут вам никто не скажет какой выбор сделать. Только вы сама можете решить куда двигаться.Наверное вы в растерянности потому,что лучших вариантов ноль. А время торопит. Остыньте.Просто начните по полной жить для себя.Именно для себя.Отвлекитесь от мужа. Отвлекитесь от всего и всех. Решение к вам прийдет само.
10.07.17 14:21
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хахахаИнфантилизм так и прет. Все кругом виноваты, что девицу из благородных не заценили, и жизнь ее не удалась.
10.07.17 12:54
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ДжейИнтересно, а как можно потерять уважение родителей??? По всей видимости, как научили Вас родители заслуживать уважение и любовь, так и живете, точнее заслуживаете право жить, как хочется. Вы уже взрослая девочка, поэтому вполне можете разобраться с этим моментом за пару лет, а там уже и муж приложицо.
10.07.17 12:43
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KoshkaСлушайте, это ж ужасно на самом деле. Потерять уважение своих родителей. Жалко женщину, что родители не способны её уважать просто потому, что она - человек.
10.07.17 15:08
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НатальяУ меня было удивление конкретное, когда моя 20-ти летняя дочь целых ТРИ раза парня прощала после его "бросаний". Вот реально, я этого - не понимаю. О чем и сообщила дитетке. ну вот и уважение здесь тоже как-то участвовало. Мне реально тяжело общаться с человеком (нам с мужем), который позволяет вытирать об себя ножки. И если б этот кошмар детки не прекратили, то мы б девочку отселили. Живи себе сама, как и чем знаешь.
10.07.17 18:04
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А что такого он не заценил в вас? Нелюбящая женщина, ни его, ни себя. Разве от такой женщины голова кругом? Да и он сам, хорОш перец. В 44 года ни кола, ни двора. Привёл молодую жену к родителям и половозрелому брату. Я недавно новый Тихий Дон Урслуляка смотрела. Напомнило как на 1 хуторе жили когда то и родители, и сыновья с жёнами, и неженатые -не замужние другие дети. Все вместе. Но там свои понятия были и другое общество. А сегодня, пардон, это ужас. И зачем говорить, хорошо или плохо. Чьё это дело, как не ваше личное. И кому об этом говорить.
10.07.17 11:25
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Нет сил потерять все это: упрёки, потерю работы, отсутствие друзей, отсутствие уважения родителей. Да уж,"ценные" приобретения за пять лет. Конечно, жалко терять. Можно ж ещё чего-нибудь потерять. Ещё можно здоровье и молодость.
10.07.17 10:23
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ПрелестьКакая дурость. Что значит запуталась в выборе? Можно подумать что реально выбирала. Кто поддался туда и пошла. Семья нужна. Да зачем она семья общага без любви? Дурость и патология головы. Не иначе. Лечись манечка от своих навязчивых идей. Это же жалкое существование жить в лагере с чужими людьми без любви. Ещё и спать с ненужным мужиком. Ужас ужас какие страсти за идею.
10.07.17 09:39
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50/50т.е Ваш муж тогда 40 лет привел к родителям (!) жену, уволил ее с работы, рассорил с друзьями и родителями?)) ну какой деспот-то) а Вы сама себя цените и уважаете?)
10.07.17 09:27
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Мила УсинскВиктория-солнышко, не надо стараться быть хорошей девочкой - этого никто не оценит, надо быть естественной, какая ты есть. Начни новую жизнь. И вообще, как ты связалась с мужчиной на 14 лет старше. Какие дети? Тебе-30, ему-44; тебе-40, ему-54. Даже если ты родишь в 31год, ребёнка поднимать надо 18лет, тебе ладно ещё будет 49, а он будет пенсионером. Разводись не задумывайся.
10.07.17 09:11
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KoshkaСядьте и подумайте: Что будет, если я проживу с этим человеком ещё 5 лет? 10 лет? А если рожу детей? И все встанет на свои места.
10.07.17 07:42
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ZavoronokЕсли есть желание развестись - разводись. Что ты боишься отпускать? Мужа? Он уже давно взрослый, переживёт.
10.07.17 00:42