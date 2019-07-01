Моя мама сидит у нас с мужем на шее
Мама сидит у нас с мужем на шее, пьет и опять гонит меня из квартиры. Я не жила дома, как только закончила школу, работала, снимала жилье, так как дома были вечные драки, ссоры со мной и отцом. Она говорила, что, если что-то не нравится, – иди вон.
8 лет назад она сломала ногу, я расстались с парнем, с которым в гражданском браке прожила 5 лет, и вернулась ухаживать за мамой. Работала сутками на лекарства, сигареты и т.д. для нее. Отец влез в кредиты, чтоб оплатить операцию. Она поправилась, но на работу идти не хотела, мол, там ей не нравится, а там мало платят, или ее в коллективе не любят, мол она сильно красивая. Начала собирать документы, чтобы вернуться на родину в Россию, чтоб там раньше получить пенсию. С папой отношения не наладились.
Я вышла замуж, мама была зятем довольная. Когда стал вопрос, где нам жить, пока не наживем свою квартиру, – у нас в двушке с моими родителями или в трехкомнатной с его бабушкой, было сказано «живите, дети, у нас, все будет спокойно». Мы сделали ремонт, я забеременела. Но драки ссоры продолжались.
Папа развелся через суд, купил себе дом в деревне и оставил квартиру нам. Я в декретном отпуске. Мама сказала, что уезжает на родину в Россию, и уже 4 года делает вид, что делает документы, а сама, работая неделю в месяц, за коммуналку не платит, как и не платила никогда, а мой муж обязан прийти с работы, купить ей пачку сигарет и пиво! А если что-то не нравится – пошли вон. Если мы психанем и уедем, то заберут эту квартиру за долги, которые мы с мужем стараемся погасить... Посоветуйте что-нибудь, или буду рада услышать мнение со стороны... Анонимно, пожалуйста.
Мнения наших экспертов
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Алена
Снежана, как я лично увидела ситуацию со стороны: вам с мужем хочется получить мамину квартиру, поэтому вы живете с нею и никак не можете дождаться, когда же она соберет чемодан и уедет жить в Россию. И чем дольше все это тянется – тем больше ты склонна демонизировать собственную мать.
Какой бы вздорной ни была мама – твой отец прожил с нею не меньше 20 лет (полагаю, что примерно 25). И ты, правда, думаешь, что он все эти годы испытывал страдания и просто терпел жену, а когда ей перевалило за 45 – терпение лопнуло и он ушел? Снежана, вообще-то у мужчин после 45 такой «развод» иначе называется. Он жил с нею, потому что его это устраивало. Потому что ему самому этого хотелось, иначе бы давно развелся. А то, что ушел, когда жена стала стареть – типичная история, имеющая лишь косвенное отношение к характеру мамы. Не удивлюсь, если в том домике в деревне у папы уже есть хозяюшка помоложе и покладистее в силу возраста.
Что касается твоих претензий и притязаний – у тебя есть права на эту квартиру? Или она чисто мамина (раз папа «отдал» квартиру по разводу)? На основании чего вы надеетесь, что квартира мамы достанется вам, если она уедет в Россию? Если вы договорились, что погашаете мамины долги, а она отписывает вам жилплощадь – это одно. Если вы сами так решили, то, увы, но она в своем праве сказать: «Я вас об этом не просила». Пока вся история выглядит так, словно вы подвязались присматривать за одинокой сварливой старушкой, а она обещала вам за это отписать квартиру в наследство, и вы вынуждены терпеть ее, выполнять ее капризы, а в тайне сердца ждете, когда ж она отдаст богу душу (не ровен час, еще и вас переживет). Очень советую разобраться с этой не слишком красивой дилеммой. Либо начинайте уважительно относиться в матери, от которой вам нужно довольно много. Либо поступите честно и съезжайте от нее, благо, у вас еще есть вариант жить с бабушкой мужа в «трешке», и оставьте маме самой решать ее проблемы. Возможно, оказавшись один на один с собой, она, наоборот, начнет вести себя более самостоятельно и ответственно.
По поводу страха потерять мамину двушку – к сожалению, не знаю вашего законодательства в плане «забрать квартиру за долги», но у нас, к примеру, это хлопотно, если должник – не единственный, кто прописан в квартире и если хотя бы для одного из прописанных в квартире она – единственное жилье (в т.ч. и для самого должника). У вас может вся семья остаться на улице, если один из ее членов оказался злостным неплательщиком по долгам (исключаем долги по ипотеке за ту же самую квартиру)? Может, стоит пообщаться с юристом на эту тему и выяснить все риски? Хотя, сдается мне, самый большой риск для вас – это рассориться с мамой и не получить ни одного квадратного метра из ее жилплощади. На мой взгляд, нужно искать подходящий момент и под благовидным предлогом съезжать от мамы. И дальше поддерживать контакт на уровне телефонных звонков раз в несколько дней.
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Сергей
Снежана, честно говоря, я не совсем понял ситуацию. Кое-что не сходится. Например, непонятно, что вам оставил папа, когда развелся по суду и после этого купил дом. Какую квартиру? Ту, в которой живете сейчас? Но как он вам ее мог оставить? Там же должна остаться основным квартиросъемщиком твоя мама. Именно она является владельцем по документам, если был суд и раздел имущества. Вы-то тут причем? Тем более ты пишешь, что если вы уедете, то квартиру заберут за долги. То есть, жилплощадь не только тебе не принадлежит, но еще и обременена обязательствами, которые вы с мужем пытаетесь погасить. Зачем?
Получается, вы живете на чужой территории, платите за нее, гасите долги, в надежде, что когда-нибудь, в далеком будущем, она отойдет вам. При этом, как я понимаю, никаких официально обоснованных гарантий этого нет. Да и с матерью особо теплых отношений не имеется. А если учесть тот факт, что родительница собирается уехать в Россию, честно говоря, ваши претензии вообще становятся воздушными. Ну не думаешь же ты, что она поедет, если вдруг решится, в голое поле с парой трусов и зубной щеткой? Понятное дело, что для обустройства на новом месте понадобятся деньги, и не малые. Где их взять? Да от продажи квартиры, конечно! Это я к тому, что, по моему мнению, тратить деньги непонятно на что – не стоит. Нет, конечно, терять привычное жилье не хочется. Но оно настолько не ваше, что лучше перестать заниматься ерундой.
Полагаю, будет правильнее, для начала, поставить вопрос ребром перед мамой. Мол, мы продолжим платить, но только после переоформления документов на нас. Не согласится, начнет затягивать процесс, собираетесь и уезжаете к бабушке. Для того, чтобы тянуть эту баржу, у вас должны быть хотя бы какие-то гарантии. И дальше встаете на жесткую позицию практичности и целесообразности. Вот стулья, вот деньги. Иначе, боюсь, вы можете потерять и то, и другое. Ну и очень советую не поскупиться и оплатить услуги нормального юриста. Причем прямо сейчас. Он подскажет что и как нужно сделать в рамках вашего законодательства.
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Лучшие комментарии
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Krazy 01.07.19 06:00В кои веки согласна с одним из психологов. Вы ждёте пока мама свалит и оставит вам квартиру. А она коза все никак. Хорошо с бабушкой не живете, от матери всего-то переезд требуется. Бабуле боюсь меньше повезло б.
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Лада 01.07.19 07:52Никуда ваша мама не уедет. С чего ей уезжать? Её ждёт там работа, жильё или родственники, которые помогут с первым и вторым? А тут кормят, поят и живут по её правилам. Долги гасят. По долгам не поняла. Квартира муниципальная, и её могут отобрать за неуплату коммуналки, даже если это единственное жильё? Вы проясните этот вопрос. В любом случае, если вы живёте в квартире, коммуналка тоже ваша обязанность. Долги по ней накопила мать? А теперь вы надеетесь, что квартира вам останется, а мать, которая пьет пиво и курит сигареты за счет зятя, уедет в чисто поле?) совет мой один - отлепиться от матери и жить самим.
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жужа@ 01.07.19 09:55«Уеду жить в Россию» - это присказка такая? Ее там кто-то ждёт на всём готовом с , и квартира там есть? Автор откройте глаза . Мама никуда не уедет. А вы с мужем начинайте строить самостоятельную жизнь. Мама ещё молодая , квартиру не дождётесь
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Солярская 01.07.19 06:37Или, раз уже речь о товарно-денежных отношениях, то включайте простую математику. Что дешевле? Платить за съёмную квартиру (комнату)? Или продукты, пиво, пачка сигарет в пересчёте на месяц? Исходя из этого и действуйте. Для вас же некритично пребывание в одной квартире вечно пьяного человека и вашего ребенка, иначе письмо было бы о другом. Считайте продукты, пиво и сигареты платой за жильё и гипотетическую возможность заиметь эти метры в будущем. Хотя, ещё раз повторю: существовать в подобной атмосфере - весьма на любителя.
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Zavoronok 01.07.19 09:02Что-то не сходится. 8 лет назад мама сломала ногу, а до этого Снежана жила 5 лет с парнем. С 15 лет. Это статья за совращение малолетних. По теме лучше сьехать, но если квартиру отберут за долги, мама может переселиться к ним, не оставят же они мать родную на улице. Но в другой квартире уже они хозяева будут и маме придётся принять их правила.
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Ассоль Калуга / 01.07.19 21:48А что ждать,с моря погоды?берите ипотеку и платите за своё,чё тупите взрослые люди,...
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Наташа Спб / 01.07.19 21:42Свое пора иметь,или снимать...
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Элфи Крекс / 01.07.19 21:11Было тут несколько лет назад письмо от Снежаны из Харькова, соответственно на несколько лет моложе. Потом выяснилось, что это Тыковка. Если эта та же Снежана, то ничего советовать не буду.
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Виолетта Екатеринбург / 01.07.19 21:00Мне кажется, что в этой ситуации вам нужно поговорить с матерью. Сказать что если ты не начнёшь работать то мы не будем платить за тебя долги и просто уедем.
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ЯздесЯ / 01.07.19 19:30А я Вам сочувствую. Очень. Жаль, вы мало написали юридических подробностей, но я вам советую жить отдельно, никакие деньги и квартиры не заменят здоровую психику вашего ребенка и здоровую атмосферу вашей с мужем семьи. Долги, я так понимаю, накопила за годы мамаша, и автор и муж постепенно их закрывают сейчас, суммы там такие, что разом их уже не закрыть средней семье, посчитать легко. Прежде чем платить это все, вам нужно продумать всю стратегию, сколько, зачем и кому платить, что вы получите в итоге, а просто платить, за ради чего, скажите? Вы всю жизнь собрались ее тянуть на себе? Задавайте почаще себе вопросы без всяких сантиментов, по-взрослому. Вы просто приносите в жертву себя и ресурсы своей семьи, зачем вам это? А ваш муж что предлагает? Возможно, ваша мать психически нездорова, а вы привязаны к ней психологически, вы созависимы с ней, это у всех в семье с алкоголиками. Я бы советовала вам жить отдельно и найти средства на хорошего психолога. Не играйте в спасителя, вы должны теперь, в первую очередь, своему ребенку, от этого и отталкивайтесь. И, как всегда, книга "Токсичные родители" С.Форвард к прочтению обязательно.
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Koshka / 01.07.19 11:18Я вот не поняла, что же у вас там с квартирами? И мне интересно, а что Ваш муж? Он такой хороший, но пришел в Ваше жилье, не может ничего, кроме как тёще рот заткнуть пивом. Откуда у вас долги по коммуналке? Почему мать должна оплачивать коммуналку в вашей квартире? Извините, но мнение сложилось, что у Вас там все непутевые, кроме, может быть, отца. Он и дом купил, и квартиру оставил Вам.
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Лада / 01.07.19 11:40Квартира скорее всего муниципальная. Из приватизированной ну очень трудно выселить за долги. Папа оставил квартиру нам - означает, что с'ехал, выписался и устранился. Мать тоже обязана коммуналку платить, раз живет. И долги по коммуналке ее, как я поняла. Снежана надеется, что мама уедет. Зря. Алкоголики вообще болтают разное, и фантазия у них работает. По факту - они все живут в родительской квартире с пьяницей. Все.
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[email protected] / 01.07.19 12:22Лада, я даже не знаю, как мама при таком здоровье может ехать в Россию, если она давно отвыкла работать и если она погрязла в алкогольной зависимости. Это всё 100% байки. Никуда она не уедет, да и не нужно ей ехать никуда.
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Лада / 01.07.19 13:06Я вообще ее бизнес- плана не поняла) а сейчас, после такого повышения пенсионного возраста в России (в отличии от Украины) - он вообще может быть лишен остатков смысла.
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[email protected] / 01.07.19 13:08Нет тут никакого бизнес плана. Хаос...(( Сложно. И будь тут умным...
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[email protected] / 01.07.19 11:04Драки и ссоры… Не знаю, что хуже. Жить в драках и ссорах, высиживая эту квариру, в которой тебя каждый день могут сказать "вон". Или жить отдельно, но учавствовать в жизни мамы, проживая на отдельных территориях. Ваш брак может распасться в таких условиях. Терроризирующий всех алкоголик в доме - кошмар. И зря вы ей пиво приносите, вы помогаете ей спиваться. Подозреваю, вы делаете это из страха, потомучто если пива не принесете, будет скандал. А у вас же ребёнок. Да что там ребёнок, муж тоже не железный.
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Krazy / 01.07.19 17:02Алкоголик всех терроризирует на своей территории. Как вселились так могут и выселиться. Там муж вообще кроме пива теще и коммуналки что-нибудь в состоянии оплатить?
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Koshka / 01.07.19 11:27Тут непонятно, кто из них непутевый. Мать пьет и не платит коммуналку. А здоровые мужик и баба не пьют, но прижились у матери в квартире, причем имеют долги по коммуналке. Матери каждый день суют пиво, чтобы она не сердилась, фактически, спаивают человека, склонного к алкоголизму. Таких деточек поганой метлой надо гнать из дому, пусть снимают или покупают свое жилье.
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Прелесть Кошке / 01.07.19 11:39Доля правды есть в ваших словах. Большая причём.. Зять гнилой.. Как можно пиво каждый день носить? Не солидный мужик.
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[email protected] / 01.07.19 11:42Обычно алкоголики, если дозу не примут, выносят мозг. И домочадцы приносят пиво, чтобы заткнулось. А на самом деле, что мешает ему увести жену и ребёнка от этого всего, подальше? Жить нужно отдельно...
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Koshka / 01.07.19 14:49Я слышала истории, когда таким вот образом из редко выпивающего человека делали алкоголика, а потом лишали квартиры. В данном случае вряд ли, но. Из всех возможных средств (съехать, отправить мать лечиться и т.д.) выбрано самое простое, заткнуть рот бутылкой.
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[email protected] / 01.07.19 14:53Женский алкоголизм практически не лечится. С одной стороны, страшно жить в скандалах и я согласна сегодня с советом Никольки, хоть ее заминусовали, солидарна. С другой стороны, попробуй заставь лечиться. Это реально практически невозможно. Статистика беспощадна. Женский мозг и алкоголь = враги. Уж если она запила, будет пить. Зять, который приносит пиво теще алкоголичке, помогает ей спиться окончательно
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Прелесть / 01.07.19 10:29Каким образом папа оставил квартиру вам. Она приватизирована? На чье имя?. Узнайте все эти детали. А пиво каждый день маме носить нельзя. Пиво это алкоголь. Нельзя поддерживать ни в ком склонность к порокам.
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Никольски / 01.07.19 10:21Рожать и растить ребенка в таком окружении - преступление. Эту " нехорошую квартиру" надо покидать и как можно быстрее. Зачем вашему ребенку такой ужас. Вырастить нездоровым. Роль бабушки со стороны матери в воспитании ребенка огромна. Это бабушкам со стороны отца надо достукиваться до внуков. Бабушка со строны матери имеет полный доступ от рождения . Почитайте известных психологов об этом. В вашем случае ужаснетесь. Бог с ней, с этой квартирой. Об этом даже Булгаков размышлял в " Мастер и Маргарита". Не в вашем случае держаться за квартиру с такой мамой . У вас и так гниет родовой корень через мать , а Вы за него еще хотите ухватиться. Вас нужны новые чистые побеги для ребенка. Берите дом в деревне, снимайте , стройте, уезжайте. Какое то радикальное действие для ребенка. Оставьте гниль гниющим корням. Пусть еде в Россию, пусть что хочет то и делает. В вашем случае надо новые корни создавать. Это не легко . Но, так уж сложилось. И хорошо, что Вы сейчас письмо написали. Сейчас коридор затмений. Любое положительное или отрицательное действие набирает силу. Набирайте силу на позитив и замену родовых корней.
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жужа@ / 01.07.19 09:55«Уеду жить в Россию» - это присказка такая? Ее там кто-то ждёт на всём готовом с , и квартира там есть? Автор откройте глаза . Мама никуда не уедет. А вы с мужем начинайте строить самостоятельную жизнь. Мама ещё молодая , квартиру не дождётесь
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Zavoronok / 01.07.19 09:02Что-то не сходится. 8 лет назад мама сломала ногу, а до этого Снежана жила 5 лет с парнем. С 15 лет. Это статья за совращение малолетних. По теме лучше сьехать, но если квартиру отберут за долги, мама может переселиться к ним, не оставят же они мать родную на улице. Но в другой квартире уже они хозяева будут и маме придётся принять их правила.
-
Лада / 01.07.19 07:52Никуда ваша мама не уедет. С чего ей уезжать? Её ждёт там работа, жильё или родственники, которые помогут с первым и вторым? А тут кормят, поят и живут по её правилам. Долги гасят. По долгам не поняла. Квартира муниципальная, и её могут отобрать за неуплату коммуналки, даже если это единственное жильё? Вы проясните этот вопрос. В любом случае, если вы живёте в квартире, коммуналка тоже ваша обязанность. Долги по ней накопила мать? А теперь вы надеетесь, что квартира вам останется, а мать, которая пьет пиво и курит сигареты за счет зятя, уедет в чисто поле?) совет мой один - отлепиться от матери и жить самим.
-
Krazy / 01.07.19 06:00В кои веки согласна с одним из психологов. Вы ждёте пока мама свалит и оставит вам квартиру. А она коза все никак. Хорошо с бабушкой не живете, от матери всего-то переезд требуется. Бабуле боюсь меньше повезло б.
-
Koshka / 01.07.19 11:23Я тоже согласна. Как интересно, Снежана с мужем вкалывают, но денег не хватает на коммуналку. Сели на шею матери, а она, видите ли, пьет. Ну так и нечего жить с ней. Где жилье мужа? Пусть купит или снимет.
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Zavoronok / 01.07.19 20:50Я так понимаю, бОльшая часть зарплаты уходит на погашение долгов, а они, судя по всему, немаленькие. Но вот надо ли им их гасить, вместо того, чтобы копить на своё жильё, пусть сами решают. Я бы ушла на съём.
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krazy / 01.07.19 21:46Мать там самолет купила в кредит, что адский долг, который покрываетcя аж с двух зарплат? Скорее автор с мужем копейки зарабатывают, что даже на рент не хватит.
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Лада / 01.07.19 21:53Так гг в декрете.
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krazy / 01.07.19 22:14Ну декрет, хорошо. Я что сказать хочу. Что это за долг, ежемесячная выплата которого равноценна ренту? Самолет? BMW? Что там алкоголичка умудрилась поназанимать? Чай не героин, пиво копейки стоит. А если выплаты не так велики, то автор с мужем экономят на ренте. Тогда чего возмущаются? Что въехали жить в дом алкоголички и вот нежданчик то! она ведет себя именно как алкоголичка.
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Лада / 01.07.19 22:53Дак она им обещала съехать насовсем, и хата им досталась бы. Задаром. Ну и какой-такой рент?) Детали гениального плана по её съезду они на радостях уточнять не стали) и вдрух тут что-то пошло не так (с).
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Zavoronok / 01.07.19 23:02Если за долги могут квартиру забрать, долг там большой. Если мать несколько лет за коммуналку не платила, его так просто не закрыть, плюс текущая коммуналка. Ну и прочие расходы, на питание, одежду, ребёнка, пиво и сигареты для мамаши и всё с зарплаты мужа, так как гг в декрете.
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Koshka / 01.07.19 23:06И я о том же! Тем более, никто не заставляет жить с алкоголичкой. Кроме собственной несостоятельности, конечно.
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Лада / 01.07.19 23:09Согласна, Жаворонок. В небогатых странах долги по коммуналке могут разорить. Реально люди еле концы с концами сводят, для нормального житья нужно, чтобы оба работали.
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Krazy / 01.07.19 23:24вопрос тогда, как переезд матери решит проблему долгов и из низкой зарплаты? Выселять человека с его же места жительства вообще как-то дурно пахнет. Все плохо - пусть валят. Вцепились как клещ в квартиру.
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Лада / 01.07.19 23:33Так вроде ее не выселяют?) она сама изъявила желание уехать... 4 года назад) А жить вчетвером (+ребенок) в двушке или втроём (минус пьющая-скандалящая мать, на которую тоже идёт коммуналка) - ну, разница большая, хотя и не столько материальная, может. Ну я так думаю, ничего не выйдет, придецца им оттуда уходить на съем.
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Krazy / 01.07.19 23:48Захотела и передумала. Это ее квартира. И то что дочка в двухкомнатной на четверых, где минимум один человек квасит (спорим папаша и муж туда же) додумалась беременеть. Ну что сказать, от осинки апельсинки не вышли.
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Солярская / 01.07.19 05:47Да что тут напишешь. Днище. Девочка в 15 лет (!) ушла из дома от пьющей и бьющей матери к парню жить гражданским браком. В 20 лет вернулась, так совпало, что мама сломала ногу. Восемь лет тянет алкашей на себе (папа там аналогичный перец). Квартира там скорее всего муниципальная, неприватизированная, естественно - коснись чего, выселят за долги. Да, жизнь с алкашами - она такая. Понятно, что гг боится потерять свои квадратные метры. Но платить за метры, в которых полноценно жить не получается (и не получится никогда) ? Единственное разумное решение в данном случае - выписаться и забыть об этой квартире (о квартире, а не о матери) и проблемах, с ней связанных. Деструктивная жизнь вашей мамы не изменится, это данность, константа. Постоянная величина. Закройте уже тему родительской квартиры и идите вперёд. Вы уже не юная малышка, умеете зарабатывать, снимать жилье для вас не в новинку. Решайте вопрос по-другому. Маму не переделать. Выселят её? Поверьте, ей все равно. А не все равно - значит пошевелится, дворников везде не хватает, работу найдет. Принимать вам ее такую, не принимать, любить, не любить, осуждать, не осуждать - это уже совершенно другая тема, и другие уроки.
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Солярская / 01.07.19 06:37Или, раз уже речь о товарно-денежных отношениях, то включайте простую математику. Что дешевле? Платить за съёмную квартиру (комнату)? Или продукты, пиво, пачка сигарет в пересчёте на месяц? Исходя из этого и действуйте. Для вас же некритично пребывание в одной квартире вечно пьяного человека и вашего ребенка, иначе письмо было бы о другом. Считайте продукты, пиво и сигареты платой за жильё и гипотетическую возможность заиметь эти метры в будущем. Хотя, ещё раз повторю: существовать в подобной атмосфере - весьма на любителя.
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