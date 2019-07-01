Моя мама сидит у нас с мужем на шее

Снежана, как я лично увидела ситуацию со стороны: вам с мужем хочется получить мамину квартиру, поэтому вы живете с нею и никак не можете дождаться, когда же она соберет чемодан и уедет жить в Россию. И чем дольше все это тянется – тем больше ты склонна демонизировать собственную мать.

Какой бы вздорной ни была мама – твой отец прожил с нею не меньше 20 лет (полагаю, что примерно 25). И ты, правда, думаешь, что он все эти годы испытывал страдания и просто терпел жену, а когда ей перевалило за 45 – терпение лопнуло и он ушел? Снежана, вообще-то у мужчин после 45 такой «развод» иначе называется. Он жил с нею, потому что его это устраивало. Потому что ему самому этого хотелось, иначе бы давно развелся. А то, что ушел, когда жена стала стареть – типичная история, имеющая лишь косвенное отношение к характеру мамы. Не удивлюсь, если в том домике в деревне у папы уже есть хозяюшка помоложе и покладистее в силу возраста.

Что касается твоих претензий и притязаний – у тебя есть права на эту квартиру? Или она чисто мамина (раз папа «отдал» квартиру по разводу)? На основании чего вы надеетесь, что квартира мамы достанется вам, если она уедет в Россию? Если вы договорились, что погашаете мамины долги, а она отписывает вам жилплощадь – это одно. Если вы сами так решили, то, увы, но она в своем праве сказать: «Я вас об этом не просила». Пока вся история выглядит так, словно вы подвязались присматривать за одинокой сварливой старушкой, а она обещала вам за это отписать квартиру в наследство, и вы вынуждены терпеть ее, выполнять ее капризы, а в тайне сердца ждете, когда ж она отдаст богу душу (не ровен час, еще и вас переживет). Очень советую разобраться с этой не слишком красивой дилеммой. Либо начинайте уважительно относиться в матери, от которой вам нужно довольно много. Либо поступите честно и съезжайте от нее, благо, у вас еще есть вариант жить с бабушкой мужа в «трешке», и оставьте маме самой решать ее проблемы. Возможно, оказавшись один на один с собой, она, наоборот, начнет вести себя более самостоятельно и ответственно.

По поводу страха потерять мамину двушку – к сожалению, не знаю вашего законодательства в плане «забрать квартиру за долги», но у нас, к примеру, это хлопотно, если должник – не единственный, кто прописан в квартире и если хотя бы для одного из прописанных в квартире она – единственное жилье (в т.ч. и для самого должника). У вас может вся семья остаться на улице, если один из ее членов оказался злостным неплательщиком по долгам (исключаем долги по ипотеке за ту же самую квартиру)? Может, стоит пообщаться с юристом на эту тему и выяснить все риски? Хотя, сдается мне, самый большой риск для вас – это рассориться с мамой и не получить ни одного квадратного метра из ее жилплощади. На мой взгляд, нужно искать подходящий момент и под благовидным предлогом съезжать от мамы. И дальше поддерживать контакт на уровне телефонных звонков раз в несколько дней.