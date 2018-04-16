Моя мама - очень эгоистичный человек

Татьяна, ваша мама – глубоко несчастный человек, которому очень нехватает внимания и общения, которой хочется, чтобы вы приходили к ней не только для того, чтобы рассказать о своих проблемах или успехах, но и искренне интересовались тем, что происходит в ее жизни. Ты пишешь, что мама не умеет слушать вас с сестрой. А ты сама? Ты способна живо интересоваться жизнью мамы? Попробуй проанализировать – сколько времени ты сама слушаешь ее, сколько раз сама спрашивала, как ее дела – не в формальной фразе, которую бросают просто так, из вежливости, а по-настоящему. Когда задавший вопрос «как твои дела?» готов в ответ услышать рассказ, а не слово «нормально».

Хочешь изменить отношение мамы к себе – начни с себя. Почему мама не приемлет критики? Почему вечно критикует? Почему перебивает и пытается рассказывать о себе? Может, потому что вам не интересно ее мнение? Может, потому что с тех пор, как вы стали самостоятельными, вы перестали ее слушать, спрашивать ее совета, и она стала чувствовать себя ненужной? Может, ее критика – это попытка достучаться до вас и сказать вам, что она существует? Может, потому что вы с сестрой такие же эгоистки, как она? И вы в отношениях с мамой пытаетесь только «брать», но не готовы ничего «отдавать» ей?

Попробуй просто сменить тактику общения с мамой. Приходи к ней в гости не для того, чтобы рассказать о себе, а для того, чтобы послушать ее и о ней. Дай ей выговориться. Дай почувствовать, что тебе это интересно. Когда она закончит – есть шанс, что она спросит у тебя в ответ: «Как ваши дела?».

И, к слову, не стоит испытывать иллюзий на счет папы и думать, что папа «подустал» от мамы. Твоей сестре уже 30 лет, то есть, папа и мама вместе, как минимум, 31 год. Ты всерьез думаешь, что папа на 32-м году жизни, наконец-то, устал от маминых капризов? Он живет с нею больше, чем тебе лет. И, поверь, если бы его действительно напрягало это, он бы уже давно не был бы ее мужем. Если он до сих пор с нею, значит, плюсов от жизни вместе с твоей мамой твой папа видит куда больше, чем минусов.