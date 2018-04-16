Моя мама - очень эгоистичный человек
Начну с того, что мне 26 лет, живу я отдельно от родителей со своим парнем и нашей 7 летней дочкой в своей квартире. Дело в том, что у меня сложные отношения с моей мамой, да и не только у меня, у моей сестры тоже (ей 30 лет). Наша мама абсолютно не воспринимает мнения других людей, пытается всех учить, не приемлет критики в свой адрес. Она всегда и во всем права. Нас с сестрой, да и не только нас, она вечно критикует. Что бы мы ни сделали, все всегда неправильно!
На любые её высказывания я реагирую агрессивно. До неё невозможно что-то донести, она просто глухая. Не признает собственных ошибок. Очень эгоистичный человек. Когда мы что-то ей рассказываем, она перебивает, рассказывая о себе, или вообще не слушает, просто игнорирует. Мне даже кажется, что мы ей и наши дети просто до фонаря. Отец тоже от нее уже подустал.
Как же нам быть с этим всем, мы её любим и нам так хочется с ней просто чем-то поделиться, услышав в ответ слова одобрения и поддержки, а не слышать ее бесконечные упреки.
Россия, 26 лет
16.04.18
Мнения наших экспертов
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Алена
Татьяна, ваша мама – глубоко несчастный человек, которому очень нехватает внимания и общения, которой хочется, чтобы вы приходили к ней не только для того, чтобы рассказать о своих проблемах или успехах, но и искренне интересовались тем, что происходит в ее жизни. Ты пишешь, что мама не умеет слушать вас с сестрой. А ты сама? Ты способна живо интересоваться жизнью мамы? Попробуй проанализировать – сколько времени ты сама слушаешь ее, сколько раз сама спрашивала, как ее дела – не в формальной фразе, которую бросают просто так, из вежливости, а по-настоящему. Когда задавший вопрос «как твои дела?» готов в ответ услышать рассказ, а не слово «нормально».
Хочешь изменить отношение мамы к себе – начни с себя. Почему мама не приемлет критики? Почему вечно критикует? Почему перебивает и пытается рассказывать о себе? Может, потому что вам не интересно ее мнение? Может, потому что с тех пор, как вы стали самостоятельными, вы перестали ее слушать, спрашивать ее совета, и она стала чувствовать себя ненужной? Может, ее критика – это попытка достучаться до вас и сказать вам, что она существует? Может, потому что вы с сестрой такие же эгоистки, как она? И вы в отношениях с мамой пытаетесь только «брать», но не готовы ничего «отдавать» ей?
Попробуй просто сменить тактику общения с мамой. Приходи к ней в гости не для того, чтобы рассказать о себе, а для того, чтобы послушать ее и о ней. Дай ей выговориться. Дай почувствовать, что тебе это интересно. Когда она закончит – есть шанс, что она спросит у тебя в ответ: «Как ваши дела?».
И, к слову, не стоит испытывать иллюзий на счет папы и думать, что папа «подустал» от мамы. Твоей сестре уже 30 лет, то есть, папа и мама вместе, как минимум, 31 год. Ты всерьез думаешь, что папа на 32-м году жизни, наконец-то, устал от маминых капризов? Он живет с нею больше, чем тебе лет. И, поверь, если бы его действительно напрягало это, он бы уже давно не был бы ее мужем. Если он до сих пор с нею, значит, плюсов от жизни вместе с твоей мамой твой папа видит куда больше, чем минусов.
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Сергей
Татьяна, увы, но взрослого человека переделать нельзя. Поэтому каким-то образом изменить ситуацию в вашей семье, на мой взгляд, не получится. И дело не только в поведении мамы, но и в вашем тоже. Видишь ли, если придирки и эгоизм родительницы до сих пор не привел ни к каким переменам, то их и не будет. Вы все давно привыкли к существующему положению, и продолжаете жить в знакомом русле. И единственное, что тут можно посоветовать – это продолжать любить человека таким, какой он есть. Ведь при всех своих недостатках, именно эта женщина родила вас и вырастила, а теперь, наверняка, еще и с внуками помогает.
Ну, а если сил нет терпеть, то просто прекрати общаться с источником раздражения. Не думаю, что кто-то тебя заставляет звонить или ходить в гости туда, где имеются лишь отрицательные эмоции. Вот и забудь дорогу в тот дом. Общайся с сестрой, с отцом, приглашай их к себе, а к маме не суйся. Ведь ты уже достаточно взрослый человек, и вполне спомобна обходиться без контакта с родителями. Если же они всё еще нужны тебе, если имеется необходимость встречаться, то прекрати заниматься ерундой, расслабься и продолжай получать удовольствие.
Обсуждение 59
Лучшие комментарии
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ДжейЛюбовь предполагает принятие другого человека таким, каков он есть. Думается, что проблем не в маме, а в вашем насилии над собой. Вы заставляете себя любить маму, потом негатив выплескиваете на нее же. Расслабьтесь — Вы не обязаны любить маму. Заботиться — да, любить — нет. Выдохните, установите с сестрой график посещений и живите своей жизнью.
16.04.18 08:53 Контекст комментария
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DoremiНичего не поменяется, Татяна. Смиритесь. Тема “мама-дочка” не всегда радужная. У меня похожая ситуация. После замужества заняло лет 10 это понять. Звонила, приезжала как собачка, а там броня, и только её разговори о себе, себе, себе. После одного её взрывного эпизода, дошло. Теперь я понимаю, что она просто человек со своими слабостями. Дочка не должна овечать за нереализованные амбиции матери.
16.04.18 04:39 Контекст комментария
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"На любые её высказывания я реагирую агрессивно. " - Вот это попробуйте исправить , и мне кажется , будет легче воспринимать мать такой , какая она есть.
16.04.18 11:04 Контекст комментария
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KoshkaДалеко не факт, что смягчится. Вся дурь к старости ещё больше проявляется. Но это не значит, что нужно отказаться от матери. Кто знает, какими мы сами будем. Никто не мечтает о такой старости, чтобы потерять память или разум.
16.04.18 10:14 Контекст комментария
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Элфи КрексИнтересно, а что критикует ваша мама? Может, она спрашивает, почему отец вашего семилетнего ребёнка, с которым вы живёте, всё ещё парень, а не муж? А вы сразу, как пишите, реагируете агрессивно? Ну, понятно, на кого же ещё агрессию спустить, не на " парня" же. А рассуждать, " подустал" ли ваш папа от мамы, вообще не ваше дело. Они без вас разберутся,как-никак более тридцати лет женаты, а вам бы свои проблемы решить.А если так мама раздражает, то и не бегайте к ней. Пришла поздравить с днём рождения, с Новым годом, Восьмым марта, мило поулыбалась, подарок подарила и свободна.
16.04.18 12:15 Контекст комментария
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Другую маму придумайте себе сами, а с этой живите, как получается. И еще, включать агрессию по любому поводу не слишком умно, если нет угрозы для вашей жизни. Вы же не Америка, чтоб бомбить там, где отжать квартирку надо.
17.04.18 09:25
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50/50агрессия включается как защита, потому что бесконечная критика надоедает до чёртиков
17.04.18 12:39
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ZavoronokА с чего вы взяли, что ей квартирку отжать надо? У них своя есть (в письме указано, а про квартиру матери - ни слова). Может, просто общаться нормально хочется.
17.04.18 16:08
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Девушка агрессию включает, тк не отделилась еще от мамы внутренне. Ну нужно ей одобрение, потому и критика так бьет больно. Автор должна понять, что мама может иметь какое угодно мнение и it's OK. Причем автор не обязана эту критику выслушивать. "Мам, я поняла. Давай о другом. Не хочешь? Ну тогда я побежала, пока" Положительное подкрепление хорошего поведения и не поддерживать плохое.
17.04.18 16:19
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IrlПочитайте книгу «Токсичные родители» Сьюзан Форвард
17.04.18 00:09
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hahahaЖивешь со своим парнем и 7 летней дочкой? :(
16.04.18 23:28
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Яйца курицу не учат. Нафик вы ее критикуете и что-то пытаетесь высказать? Зачем что-то доносить? Если что у меня мама очень любит меня критикнуть, указать на «ошибки» и дать ценные указания. (Из последнего. Малые завели змею. Мама несколько дней меня пилила и по телефону, и в мессенджере и в живую догнала :) Живем отдельно надо заметить.) Поцеловать, сказать «да мамочка» и все. Ну пусть говорит. Я ее люблю, она меня любит- остальное не стоит нервных клеток.
16.04.18 16:17
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ОльгаТатьяна, хорошо, что вы не оставляете надежды наладить с мамой отношения. Попробуйте с сестрой подбадривать друг друга в присутствии матери. Например мама критикует ваш поступок, а сестра говорит, что все равно любит и уважает вас, обнимет, и также вы с ней. И да, не реагируйте агрессивно, это увеличивает негатив к вам, лучше абстрагируйтесь. Мне помогает, когда на меня агрессируют - я смотрю на человека, и думаю, как бы я изменила его внешность, причёску, макияж, очень увлекательно)))
16.04.18 15:14
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Элфи КрексИнтересно, а что критикует ваша мама? Может, она спрашивает, почему отец вашего семилетнего ребёнка, с которым вы живёте, всё ещё парень, а не муж? А вы сразу, как пишите, реагируете агрессивно? Ну, понятно, на кого же ещё агрессию спустить, не на " парня" же. А рассуждать, " подустал" ли ваш папа от мамы, вообще не ваше дело. Они без вас разберутся,как-никак более тридцати лет женаты, а вам бы свои проблемы решить.А если так мама раздражает, то и не бегайте к ней. Пришла поздравить с днём рождения, с Новым годом, Восьмым марта, мило поулыбалась, подарок подарила и свободна.
16.04.18 12:15
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50/50"Пришла поздравить с днём рождения, с Новым годом, Восьмым марта, мило поулыбалась, подарок подарила и свободна." вот моя подруга юности не успевала спокойно уйти)) потому как мама находила повод "не так сидишь, не так свистишь, низко летаешь" и подарки, и даже однажды бутылка шампанского летели в окно. а была уважаемым преподом, студенты обожали. дома монстр, могла прийти к дочери в гости, разогнать мирно пьющих чай подруг и выкинуть мусорное ведро на лестницу)) обозвать проститутками) ну это такой трешевый пример уже. а на людях милая интеллигентная женщина)
16.04.18 13:11
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Элфи КрексВ вашем примере, к сожалению, один вариант: не общаться. Или сугубо по телефону, подарок - с курьером. И нервы целы, и совесть чиста. Но в письме про такие выкрутасы нет.
16.04.18 14:02
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50/50у них есть общее с мамой автора - они достают своих дочерей. и заткнуться, пардон, они не смогут, ибо делают это сознательно и без этого им придётся тяжко
17.04.18 12:37
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Элфи Крекс"Когда мы ей что-то рассказываем"..." Так хочется чем-то поделиться"...То есть приходит доча и трындит, и трындит про свои дела, но ожидает не критику- а мама говорит, что думает- , а одобрение. А вот на месте мамы стоило бы сделать эксперимент. Приходит доча, перетирает стописятый раз про свои дела, а мама вяжет. Ну, рассказала она раз, два, а мама, как вы говорите, заткнулась и вяжет. Далее вопрос от дочери: " А что ты молчишь?" А мама отвечает: " А что тут скажешь". Или:" Ну, спасибо, что зашла. Чай будешь?"
17.04.18 14:03
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никкиЭту женщину над к врачу отправить, а не осуждать.
16.04.18 15:47
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Я тоже подумала, что она психически не здорова...
16.04.18 15:57
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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ZavoronokЕсли мама себе такое позволяет в чужом доме (даже дочери), не надо вообще её было впускать.
16.04.18 15:58
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НиккиЭто не допустимо. О маме надо позаботиться.
16.04.18 16:05
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ZavoronokПозаботиться, к врачу отвести - это да, но домой к себе не пускать, раз она такое себе позволяет. У себя пускай что хочет делает, но в гостях, пусть даже у дочери, надо вести себя прилично, а не разгонять всех на правах хозяйки.
16.04.18 18:44
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НиккиДа как же можно так обращаться с больной мамой?
16.04.18 20:02
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Элфи КрексА как взрослого человека к врачу против его воли отведешь? А она себя больной не считает.
16.04.18 20:08
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НиккиВы говорите про маму или про любого взрослого человека?
16.04.18 21:07
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звездочка )НИККИ, а как бы реагировали и вели себя в такой ситуации?
17.04.18 15:26
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ZavoronokВот и мне интересно, если бы мама Никки пришла к ней в гости, назвала её подруг проститутками, выгнала их, а в завершение мусорное ведро на лестницу выкинула?
17.04.18 16:00
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Ellis_@КОгда мы маленькие дети, мы любим родителей безусловно. К 12-13 годам мы уже понимаем, что это люди, у которых тоже есть свои слабости, недостатки. Обьективнее на много смотрим. И к взрослому возрасту уже совершенно ясно становится - мы все со своими заморочками, и быть хорошей мамой умеет далеко не каждая женщина. Не все умеют любить детей, растить их в безусловной любви и заботе. Тут надо принять, что мама такая. И другой она быть не сумеет. Я по соседству часто видела девочку, вечно грязная, непричёсаная. На лице томатный суп, на голове гнездо. И не потому, что мама ее не любит. Мама просто неряха. У нее и дома так. Вашу ситуацию нужно научиться воспринимать спокойнее. Нет смысла нервничать, это ничего не изменит.
16.04.18 11:37
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ПрелестьПерестаньте реагировать агрессивно. Как же Вы её любите с агрессией?
16.04.18 11:07
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"На любые её высказывания я реагирую агрессивно. " - Вот это попробуйте исправить , и мне кажется , будет легче воспринимать мать такой , какая она есть.
16.04.18 11:04
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KoshkaРискну показаться морализаторшей. Я в свое время помогала детям из детдома. Так вот, у них были самые лучшие мамочки. Так они говорили. Сирот там не было (за очень редким усключением). Больно было слушать, как дети, подростки расхваливали своих мам, какие мамы красивые и добрые, да, те самые, которые, живя недалеко, даже не приходили навестить годами.
16.04.18 10:11
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ВераДа! Это так. Еще я бы привела пример из звезд да не буду.
16.04.18 10:15
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Очень давно , в военном городке я работала год в детсадике, чтобы сына взяли в сад. У меня детки были 2,5 года . Одна девочка Полинка из очень неблагополучной семьи. 5 детей и родители-алкоголики. За ней всегда приходила сестра (лет 10) . Играла она куклой так : трясла ее и кидала в кроватку со словами "спи кизда" По понедельникам после выходных , эта Полинка съедала всё, что давали на завтрак и все добавки , какие мы могли ей дать , такая приходила голодная. Как-то я увидела полосы на ножках , от ремня или даже может скакалки. Я рыдала сначала, потом пошла к заведующей с требованиями вызвать милицию , оформить , лишить родительских прав и так далее. Она меня заверила , что сама разберется и отправила. А однажды за ней пришла мать... Стояла в дверном косяке качаясь и эта Полинка неслась со всех ног с криком "мамочка моя любимая пришла !!!" обнимала её, целовала и смеялась как никто из детей не радовался приходу родителей. У меня до сих пор слезы на глазах , когда я это вспоминаю. 25 лет прошло.
16.04.18 11:10
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Ellis_@Сад не имел права выдавать ребёнка пьяной мамаше. Я помню как ты писала об этой девочке, слёзы наворачиваются. Я видела раз как моя бабушка устроила разборку мамаше, которая избивала на остановке своего ребёнка. Он висел на одной ручке, а она его лупила. Я думаю, хоть в детстве для них мамочки самые золотые, даже если и алкоголички, но во взрослом возрасте травма останется очень большая. И неизвестно что хуже - не реагировать никак, или что делать. ПО тв иногда передавали в новостях, что где-то там какие-то алкоголики залупили на смерть младенца, что доставлен в больницу с черепно-мозговыми травмами. Дети же беззащитные. Кто-то должен их защитить. Мой муж запретил мне смотреть новости, потомучто меня колбасит несколько дней после таких новостей. Я не могу спать, я не могу думать.
16.04.18 11:30
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KoshkaИменно так. И меня даже предупредила директива, чтобы ни в коем случае бы я не обмолвилась насчёт родителей. Подростки могли бы и силу применить. И это я не в осуждение детей, как Вы понимаете. К счастью, у них судьбы складываются (пока) лучше, чем у их родителей.
16.04.18 12:38
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ВераПерсикова, трогательно, они ведь растут без внимания, которого очень хочется, в котором нуждаются, а тут.... о!мама пришла.
16.04.18 12:48
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50/50я считаю, что если общение вызывает взрыв агрессии, из такого общения надо уходить или переходить на формальные рельсы. но приготовьтесь, что поначалу вампир будет требовать "своё" обратно)) вообще здесь, на Клео была хорошая статья "родители-вампиры", только я не знаю, где теперь архив находится)0 думаю, много подобного есть в интернете
16.04.18 09:48
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ВераАлена эксперт в точку, респект, особенно про отца. Сергей также на сто. Татьяна, а кто не эгоист? Вы? Еще спасибо ей, что у нее нет синдрома Мюнхгаузена из за нехватки внимания. Одну и вас понимаю. Немного еще подождите, под 60 начнутся переоценка ценностей, будет мама ваша больше в вас нуждаться и потому смягчится.
16.04.18 09:25
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ВераВместо "одну" - однако, авторедактор ))
16.04.18 09:27
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KoshkaДалеко не факт, что смягчится. Вся дурь к старости ещё больше проявляется. Но это не значит, что нужно отказаться от матери. Кто знает, какими мы сами будем. Никто не мечтает о такой старости, чтобы потерять память или разум.
16.04.18 10:14
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Примите свою маму такой, как она есть и не ждите от неё того, что она не может дать. У вас есть сестра, старшая - если у вас с ней хорошие отношения - делитесь новостями с ней и находите поддержку в сестре, муже, отце.
16.04.18 09:00
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ДжейЛюбовь предполагает принятие другого человека таким, каков он есть. Думается, что проблем не в маме, а в вашем насилии над собой. Вы заставляете себя любить маму, потом негатив выплескиваете на нее же. Расслабьтесь — Вы не обязаны любить маму. Заботиться — да, любить — нет. Выдохните, установите с сестрой график посещений и живите своей жизнью.
16.04.18 08:53