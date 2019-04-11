Мои родители не любят моих мужа и дочь

Динара, тут только один совет, как в песне из популярного мультфильма: «Отпусти и забудь». Формально, мама и папа ничем тебе не обязаны. Не обязаны ни помогать тебе с твоими детьми, ни любить их. Конечно, чисто по-человечески, а точнее, по-советски, от бабушки и дедушки ожидается совершенно другое поведение по отношению к внукам. Но это в идеале. А так… Да, сплошь и рядом встречается, что родители не одинаково любят внуков от разных детей. Причин много. В твоем случае она более чем очевидна. Ты вышла замуж «не за того парня», и твои дети воспринимаются твоими родителями как дети «от него». Как бы не того сорта, что надо. Разумеется, это неприятно и, в первую очередь, не лучшим образом характеризует твоих родителей. Но сделать с этим ничего не получится, можно только изменить собственное отношение к этому факту и сделать выводы на будущее.

Во-первых, твоя дочь не знает, как должны вести себя дедушка и бабушка, а как нет. Поэтому от тебя и твоего мужа во многом зависит, будет ли она чувствовать себя ущемленной, или нет. Если вы с мужем будете относиться к ситуации с твоими родными философски, то и твой ребенок не будет считать себя изгоем у бабушки и дедушки. Главное – чтобы дочь чувствовала, что ее любят мама и папа. Остальное, на самом деле, для ребенка не так уж обязательно.

Во-вторых, учитесь с мужем строить свою жизнь без учета родителей. Представьте себе, что они живут в другом городе или даже в другой стране, и не могут приезжать к вам на помощь. На самом деле, многие семьи живут именно в таком режиме. Находят нянь, помощников по дому, бэби-ситтеров, частные садики и прочее. И, честно говоря, я бы уже прекратила делать скидку на то, что муж – сирота. В 30+ лет это уже взрослый самостоятельный мужик, который полностью и единолично отвечает за свою жизнь в любом случае. Так что, просто начните планировать свою жизнь в автономном режиме. Поверь, тебе же самой будет проще общаться с папой и мамой, если ты ничем не будешь им обязана. Тогда и общение перейдет на другой уровень – ты будешь контактировать с ними тогда, когда тебе просто хочется, а не тогда, когда ты вынуждена выпрашивать у них помощи.