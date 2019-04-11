Мои родители не любят моих мужа и дочь
У меня такая проблема: мои родители всегда были против моего мужа, когда мы встречались. Слава Богу, мы поженились. Но вот отец мой никогда не поговорит с мужем по-человечески. А недавно у нас родился ребенок, так маму приходится силком звать, чтобы что-то сделать по дому. Так как муж – сирота, и помогать нам некому, муж целыми днями на работе, а папе все равно, сколько он может не видеть внучку. Зато мой младший брат с женой и ребенком живут с ними, так к ним они относятся со всей любовью, обеспечивают их, занимаются их ребенком. Раньше, до рождения дочери, мне было как-то все равно, а теперь, когда нужна реально помощь от них, хоть не материальная, мне становится очень обидно. Обидно за себя и особенно за свою дочь, что бабушка и дедушка ее любят не так, как ее двоюродного брата. Это вкратце. Помогите отпустить это чувство обиды, так не хочется ни с кем ругаться, ведь всех люблю.
Мнения наших экспертов
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Алена
Динара, тут только один совет, как в песне из популярного мультфильма: «Отпусти и забудь». Формально, мама и папа ничем тебе не обязаны. Не обязаны ни помогать тебе с твоими детьми, ни любить их. Конечно, чисто по-человечески, а точнее, по-советски, от бабушки и дедушки ожидается совершенно другое поведение по отношению к внукам. Но это в идеале. А так… Да, сплошь и рядом встречается, что родители не одинаково любят внуков от разных детей. Причин много. В твоем случае она более чем очевидна. Ты вышла замуж «не за того парня», и твои дети воспринимаются твоими родителями как дети «от него». Как бы не того сорта, что надо. Разумеется, это неприятно и, в первую очередь, не лучшим образом характеризует твоих родителей. Но сделать с этим ничего не получится, можно только изменить собственное отношение к этому факту и сделать выводы на будущее.
Во-первых, твоя дочь не знает, как должны вести себя дедушка и бабушка, а как нет. Поэтому от тебя и твоего мужа во многом зависит, будет ли она чувствовать себя ущемленной, или нет. Если вы с мужем будете относиться к ситуации с твоими родными философски, то и твой ребенок не будет считать себя изгоем у бабушки и дедушки. Главное – чтобы дочь чувствовала, что ее любят мама и папа. Остальное, на самом деле, для ребенка не так уж обязательно.
Во-вторых, учитесь с мужем строить свою жизнь без учета родителей. Представьте себе, что они живут в другом городе или даже в другой стране, и не могут приезжать к вам на помощь. На самом деле, многие семьи живут именно в таком режиме. Находят нянь, помощников по дому, бэби-ситтеров, частные садики и прочее. И, честно говоря, я бы уже прекратила делать скидку на то, что муж – сирота. В 30+ лет это уже взрослый самостоятельный мужик, который полностью и единолично отвечает за свою жизнь в любом случае. Так что, просто начните планировать свою жизнь в автономном режиме. Поверь, тебе же самой будет проще общаться с папой и мамой, если ты ничем не будешь им обязана. Тогда и общение перейдет на другой уровень – ты будешь контактировать с ними тогда, когда тебе просто хочется, а не тогда, когда ты вынуждена выпрашивать у них помощи.
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Сергей
Динара, к сожалению, в данном случае вряд ли что-то получится исправить. Увы, но иногда так бывает, что родители больше любви и внимания уделяют одному ребенку, а второй вроде как и не родной. Причин этому может быть огромное количество, в том числе и своеволие, которое некоторыми взрослыми переносится с трудом. Факт лишь в том, что подобные взаимоотношения формируются годами, и «неправильное» замужество или женитьба – лишь финальная точка противостояния, а не причина. Так что скорее всего, даже если бы ты вышла замуж по воле родителей, все равно твой брат получал бы больше помощи и заботы как для себя, так и для своих детей. Так что могу тебе только посочувствовать.
Что же теперь делать? Принять и признать факт того, что теплых отношений с родителями уже не будет, ну и жить в сложившихся условиях и стараться стать полностью независимой от родственников. А для этого придется много работать. Ну, и прилагать все усилия для того, чтобы в вашей с мужем семье было взаимопонимание и поддержка. Все остальное будет формироваться само по себе.
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Персикова / 11.04.19 10:27Я вот скоро стану бабушкой ))) Представила, как меня будут звать силком помогать . Это за гранью. Хорошо , что я точно знаю , что этого не будет. Муж ваш детдомовский, ему непонятны связи дети-родители , а вы выросли в семье , но отношение к родителям именно детдомовское - "они должны ". Подумайте, возможно отношение ваших родителей к семье брата другое потому , что и их отношение к родителям отличается от вашего ?
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Прелесть / 11.04.19 09:57Все вытекает из вашего невежества. Негоже замуж выходить без родительского благословения. Это очень важно. А вы игнорировалм их неприятие вашего мужа. Теперь вы сама в игноре. Как жаль что люди не понимают что у жизни свои законы. Совсем не те как вы думаете. Это ваша цена за нарушение законов жизни.
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Солярская / 11.04.19 09:51"Силком звать помочь?" Не, я конечно понимаю, что хотелось бы, чтоб кто-то в домашних делах поучаствовал, потому что с грудным младенцем иногда такой дурной режим образуется, только чашку чая, да и ту не успеваешь выпить. Но вы уж простите, никто не обязан к вам по требованию бежать. У всех своя жизнь, у ваших родителей - тоже, а вы девочка большая, только почему-то капризная. Хотите облегчить себе быт - купите пару шезлонгов в разные комнаты, или ванночку мягким выстелите ,- на кухне поставьте рядом, пока готовите, рюкзак эрго-беби 360 (не дешёвый), или слинг мотать научитесь, и вперёд. Мультиварку зарядить, пылесос включить, шваброй пол протереть вполне посильно. Мне с грудными никто не помогал, так уж сложилось, это абсолютно не смертельно.
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Элфи Крекс / 11.04.19 09:17"Помогите отпустить это чувство обиды". Да будет вам, Динара, душевные страдания изображать. Ваш избранник родителям никогда не нравился, но до поры-до времени вас это не напрягало, сами же пишете:" Раньше, до рождения дочери, мне было как-то все равно, а теперь, когда нужна реально помощь от них, хоть не материальная, мне становится очень обидно". Помощь вам нужна, а что там не любят вашего мужа и вашу дочь, вам чихать. "Маму приходится силком звать, чтобы что-то сделать по дому". Не представляю, как выглядит это "силком", но любви к вашей семье такая позиция вряд ли прибавит.
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Персикова / 11.04.19 10:28Да , похоже не на обиду, а на злость .
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Нету ника / 11.04.19 08:13Про любовь и обиды ничо не знаю, но с чего вы взяли, что родители обязаны любить вашего мужа и обязаны помогать вам? Вы " обязаны" любить своего мужа и решать проблемы своей семьи самостоятельно. Интересно просто. Когда Вы были в положении или решали только забеременеть, Вы как думали? Что ща все всё бросят и побегут к Вам? Научитесь рассчитывать на себя и ищите выходы сами (просите за денежку соседских бабуль, берите на 1-2-3 часа няню, с мужем разговаривайте, привлекайте его \ ваших друзей - подруг и тд)
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Лара / 11.04.19 08:10Koshka, заметила (и по ранним отзывам вашим) вы с большим уважением к старшему поколению, к родителям. Респект Вам. Снимаю шляпу и перед Вашими родителями за такое воспитание.
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Джей / 11.04.19 07:38Обложили предков внуками кароч. А ведь у родителей я так понимаю ещё совсем не старость глубокая. А у них дома детсад, и вторая дочь зовёт туда же - помочь)) скинулись бы с братом да отправили предков отдохнуть на курорт)) не уверена, что нежелание родителей общаться с внучкой нормально, но и наседать на родителей с требованием помощи тоже как-то странно. Ваще кривые отношения в семье на моё имхо. Предки че посеяли, то и пожинают. А героине совет, Вы ведь ребёнка рожали для себя, вот и возитесь с ним сама, без обид. Какой смысл пестовать свои обиды??? Наслаждайтесь материнством, Вы ведь этого хотели, так в чем проблем??
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Лара / 11.04.19 08:12Точно
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Персикова / 11.04.19 10:31Думаю тут не нежелание родителей видеться с внучкой, а нежелание принудительно помогать ) Их не зовут поиграться или повидаться , их зовут " помочь" . А так , естественно - всё из семьи, сами воспитали.
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Serikbay / 11.04.19 07:30Динара, в нашем народе так уж повелось, дети сына - это внуки, дети дочери - это "какие-то чужие дети". Патриархат. У меня в детстве было так же, мы дети дочери, да еще и сами девочки. И как это дико не прозвучит, нас приучали, что мы люди второго сорта, с нетитульной фамилией. Те дети были настоящие, с фамильными чертами, а у нас отмечали ущербность нашего отца (он воспитывался в чужой семье, так что родственников отца не было), "мелкие" черты в характере, не тот цвет глаз. Мама тоже сильно обижалась. Мы с сестрой выросли, стали очень успешны, чем те, другие дети, и теперь наша успешность это как доказательство нашей чуждости, теперь мы точно не их крови. Из всего я делаю вывод: не надо бороться, надо быть самодостаточным, справляться самой, с мужем, улыбаться, не подавать вида, что это вас задевает, и быть счастливой! Будьте сильной, будьте счастливой, и воспитывайте счастливую дочь!
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Koshka / 11.04.19 07:58Такого ни в одной напъроде нет, чтобы баба 32 лет мать свою приглашала ей полы намывать.
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Лара / 11.04.19 08:04Это самое имела и я в виду, привлечь внимание к себе не нытьем, а успешностью. Серикбай, вы разумеется с сестрой и с очень успешностью молодцы, но поубавьте злорадство, боженька может и отнять то, что дал. Ваши родственники вели себя так по ментальности в крови, сами об этом пишите, не думаю, что они оттолкнули бы вас, подойди вы к ним с лаской.
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Персикова / 11.04.19 10:34Подозреваю , что ваша мама тоже замуж вышла без одобрения родителей. То , что вы описали к патриархату не имеет никакого отношения.
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Krazy / 11.04.19 07:23Интересно у вас выходит. Сначала вы доказывали свою самостоятельность, затем неожиданно затребовали помощь. Вы б определились. Ну и когда маме за 50, помогать нужно уже ей. В тридцатник как-то стыдно должно быть. Совет. Пригласите маму не помочь, а чай с тортиком и фильм какой посмотреть. Прогуляться вместе в парке каком, сейчас весна все цвести начинает. Знаете выражение, что можно поймать больше мух мёдом чем уксусом?
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Koshka / 11.04.19 07:59Вот да. Пригласить на тортик, погулять. Захочет мать, поможет, не захочет, спасибо ей все равно, она и так кобылу вырастила.
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Лара / 11.04.19 07:17Ну, ты даешь, себя то слышишь, подруга? Раньше тебе родители были до фени, а теперь реально очень обидно, потому что стала стали нужны в виде кошелька и поломоек. На сто с Кошкой согласна и с другими, услышь их, тебя, поверь, они слышат и любят и готовы бежать на помощь. Стремилась к самостоятельности, так и дальше покажи ее, нечего жалеть мужа. Работайте, ребята.
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Лада / 11.04.19 07:05Так-то брат с женой и ребенком живут вместе с родителями и помогают им тоже, видимо, родители на них рассчитывают в старости, ребенок в постоянном контакте, это другое отношение. Это понятно и логично. А вы - "отрезанный ломоть" для неё, уж извините. А вы хотите, чтобы мама пожилая еще ездила вам помогала. Да не просто хотите, а прям требуете. На каком основании? Это ее время, её здоровье, её желание. Когда ребёнка родили, её спрашивали, будет ли она помогать? Или по умолчанию на даровую домработницу рассчитывали?
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Koshka / 11.04.19 05:30У многих родители далеко или умерли. А Вы рядом, но со своими обидками. Уважайте их, как положено. А не в прислуги ловите
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Рина / 11.04.19 04:32Родители тебе четко обозначили свою позицию, что им не нравится твой парень (будущий муж), еще когда ты с ним встечалась. Почему -- не берусь строить догадки, ты наверняка знаешь лучше. Но с чего ты решила, что они должны переменить свое мнение и отношение из-за факта, что ты вышла-таки за этого парня замуж и родила ребенка? Годов -- за тридцать, понимания как у подростка: все равно сделаю по-своему, рожу, навяжу, примут и будут любить, никуда не денутся... А если нет? А если бесполезно пытаться взрослых людей заставить измениться в угоду себе? Брат тоже против воли родителей женился? Или они его невесту заранее одобрили? Так не очевидна ли со стороны разница в отношении? Раньше тебя не напрягало неприятие родителями твоего выбора, чего же теперь жаловаться?
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Виана / 11.04.19 02:37Звать силком, чтобы помочь по дому - это сильно. Автор. Попробуйте как-нибудь просто позвать бабушку пообщаться с внучкой и дочкой, а не тащить на аркане пожилого (возможно) человека Вам хату драить. Есть шанс, что эта "нелюбовь" только в Вашей голове. А ездить к Вам не хотят как раз из-за позиции "мне все должны".
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1234 / 11.04.19 00:07Абсолютно по всем пунктам согласна с Алёной сегодня. Обидно, да, но родители действительно не должны вам абсолютно ничего. Насильно любить все равно не заставите. Переступите и отпустите.
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Koshka / 11.04.19 07:17Автору любовь не нужна. Ей нужна помощь. Она маму зовет "в гости" помогать. Без маминого желания. Верх наглости.
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Прелесть Koshke / 11.04.19 10:00Это точно верх наглости.
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Персикова / 11.04.19 10:36Согласна ! у героини любовь=помощь по дому . Еще и обидки , что мать не соглашается.
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