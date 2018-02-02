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Мой муж - асексуал


Нахожусь на распутье. Возможно, это кризис 10 лет семейных отношений. Год назад родился второй ребенок по моему желанию, мы переехали в квартиру побольше, муж постарался. Думала, вот теперь заживем. Дальше хотела развиваться в интимной близости с мужем, раньше все казалось, что этому что-то мешает, обстоятельства, тесные условия жизни, но тут наткнулась на глухую стену. И полгода назад будто глаза открылись, что я живу с асексуальным человеком, с которым плохой секс дважды в год. Как раньше терпела, сама не знаю, верила отговоркам. Изначально мы друг другу отлично подходили физически, но как только родила первенца, то стало лишь дважды в год и в остальное время отговорки. Ладно бы близость хоть такая редкая удовлетворяла, но удовольствие получает только он. Оправдывала его, сама читала, изучала, приставала, разговаривала. В ответ лишь фраза «всё у нас будет». С тех пор я делаю зарядку для женских мышц, а муж отращивает живот. Полгода назад поставила ультиматум, чтобы развивался в интимном плане, читал, применял на практике, иначе мы расстанемся. Только кажется, будто это все просто не его. Скажем так, если однажды станет известно, что он сделал себе операцию по смене пола, то я этому не удивлюсь. Он замечательный человек, с ним чудесно растить детей, он финансово тянет нашу семью один, у меня лишь мелкие заработки своим хобби. Время идет, и желание расстаться растет, потому что ничего не меняется. Видно, что муж хочет как-то компенсировать отсутствие интима, подарки делает, посещаем мероприятия то вдвоем, то семьей, с делами по хозяйству помогает, но не это для меня теперь стало необходимостью. Почему он поставил на себе крест, будто не может удовлетворить женщину, ведь даже не пытается? В принципе, мне есть, куда уехать, на декретные с детьми туго, но проживем. Раньше я ревела, когда никто не видел, но недавно на 9-летие сына разрыдалась прямо при муже и поняла, что уже на финишной прямой к разводу. Не хочу доводить, пока накопятся обиды до ненависти или отвращения. Сама виновата, что проморгала, как интимная близость свелась к нулю. А у мужа кроме меня как будто и никого нет. Со старшими сестрами не общается, мамы давно не стало, отца и не было. Из друзей только коллеги-женщины, а по душам поговорить как мужчина с мужчиной у него никого никогда. Не хочет отпускать меня, а я ищу, что еще можно тут сделать. С вниманием от противоположного пола у меня все хорошо, но другие не нужны, а своему супругу не нужна уже я, как женщина.
Ирина,
С.-Петербург, 37 лет
02.02.18
Мой муж - асексуал

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Любопытный факт в тему твоего письма: большинство мужчин, которых причисляют к асексуалам, росли в неполных семьях без отцов. И одна из главных причин этому – из-за слишком тесного контакта с матерью, такие вот сыновья, вырастая, часто не воспринимают женщину как лицо противоположного пола и объект желания. Более того: если такие вот мужчины все-таки женятся, то половое влечение у них «отрубается» после рождения ребенка, когда жена получает статус матери. А мать – это не объект полового влечения, это – табу. Конечно, не все поголовно мужчины, выросшие без пап, именно такие. Но среди таких – большинство – именно сыновья мам-одиночек (вдов и прочее). Это сложный клубок психологических связей, комплексов и прочего, и тебе его не распутать без помощи специалистов. Так что, вместо топанья ногами и угроз разводом (ведь он во всем, кроме секса, - идеальный муж, как я понимаю, так что глупо хлопать дверью, не попытавшись решить проблему) – отправляйтесь с мужем к психотерапевту. Мне кажется, это единственно правильное решение.

  • Сергей

    Ирина, на мой взгляд, в вашей ситуации что-то изменить будет довольно сложно. Ну, если не брать развод, конечно. Дело в том, что все мы, ну или в большинстве своем, рабы привычек. И менять их, особенно в уже не детском возрасте – очень сложно. Судя по тому, что ты пишешь, до свадьбы и до рождения первого ребенка, никаких проблем у вас с мужем не возникало. То есть предположить, что твой благоверный просто в принципе не любит секс – нельзя. Раз так, значит, нынешнее положение вещей – это сложившаяся привычная модель поведения. То есть привычка. И чтобы изменить её, придется постараться. Для начала, я бы предложил просто откровенно поговорить с мужем, объяснить ему что происходит и предложить вместе подумать, как выйти из ситуации. Ведь как известно, доставить удовольствие женщине может даже безрукий и безногий импотент, если у него есть голова, а в ней мозги. Другое дело, что для этого придется напрячься. А вот именно этого твой муж и не хочет делать. Почему? Тут может быть много вариантов. Может быть, он действительно сильно устает на работе. Увы, но такое бывает. Возможно, за годы совместной жизни он просто остыл в отношении тебя, и у него банально нет желания заниматься сексом с давным-давно исследованной вдоль и поперек женщиной. Увы, но так тоже бывает очень часто. Люди привыкают друг к другу, и начинают относиться как к близким родственникам, но не более того. Что в таком случае делать? Ну, как вариант - разводиться. Иногда подобная серьезная встряска позволяет людям «перезагрузить» отношения и начать все заново. Если не впадать в крайности, то можно вместе обратиться к психологу и совместно постараться найти приемлемое решение. Еще может помочь изменение привычного уклада жизни. Например, почему бы тебе не пойти работать? Очень, знаешь ли, неплохой способ взглянуть на Мир с более реальной точки зрения. Может быть, тогда ты начнешь лучше понимать супруга, а он изменит свой взгляд на тебя.

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Обсуждение 18  

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  • лаки
    заведите любовника, отстаньте от мужа, насытьтесь сексом, чтобы это не заслоняло все мысли и чувства, а когда этим насытитесь тогда и будете решать разводиться или нет и что вообще дальше с интимом делать в вашей семье. не думаю, что муж будет очень уж тщательно докапываться чего вдруг жена угомонилась, но и вы пощадите его самолюбие, делайте все максималь тайно. да, такой вот аморальный совет у меня сегодня))
    		02.02.18 10:16
         
    0
         
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  • звездочка )
    Полгода назад поставила ультиматум, чтобы развивался в интимном плане, читал, применял на практике, иначе мы расстанемся.../// в инстаграме Кати Федоровой, сексолога, на этой неделе был вопрос к девчонкам - парень хочет своей любимой купить обучающую программу, но не знает как предложить, спрашивает как лучше это сделать. Мужчина и то деликатнее Вас, автор! Я одно не могу понять - Вы как бы учитесь чему-то, но мужчине ничего приятного до сих пор не перепало? То есть Вы с него требуете для себя, а надо было делать эротический массаж тела и члена ему. Надо было идти в качалку тестостерон поднимать. Надо было развивать работу 1 и 2 чакры, интересоваться тантрическими техниками и т.д. Это и сейчас не поздно делать, а Вы заняты только своими интимными мышцами.
    		 02.02.18 09:35
         
    2
         
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    • звездочка )
      и пиво исключить, это важно
      		 02.02.18 09:37
           
      1
           
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    • Лада
      Ещё хорошо совместно эротику посмотреть под бутылочку вина и легкие поглаживания интересных частей организма:) вообще дать себе установку - допустим, какое-то определенное время я буду стараться (нечасто) сделать ему приятно в интимном плане, если не начнёт отбрыкиваться и всё будет получаться - потихоньку включать и свои "хотелки". По сути говоря, это "соблазнение мужчины" по аналогии с "соблазнением девы" - пробудить его либидо (если есть что пробуждать).
      		02.02.18 10:25
           
      0
           
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      • звездочка )
        В нашумевшей в свое время книге Э. Тополя "Россия в постели", он рассказывает как раскрывал женщину с одной малюсенькой эрогенной зоны на сгибе локтя, остальное у неё спало крепким сном ) терпеливо и деликатно, у него все получилось
        		02.02.18 10:31
             
        0
             
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  • Koshka
    "Хочу только его" и "он только живот отращивает". Вы не видите противоречий? А муж видит. Вы не хотите других мужчин только потому, что Вам этот - удобен. А никакого желания именно его, мужчины, нет.
    		 02.02.18 09:33
         
    1
         
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  • Мадам фригидность
    Многие жёны мечтают о таком муже. А их склоняют и склоняют к интиму, грозя разводом. Правда, меня, например раз в год устраивает. А лучше и вообще без.
    		02.02.18 08:59
         
    0
         
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  • Юликон
    совет хочу жать, жизненный - купите билеты в театр (или куда-нибудь по своему уровню культуры), проведите с мужем вечер, как с интересным человеком, а не с пенисом.
    		02.02.18 08:52
         
    2
         
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  • Юликон
    брррр, женщина. Вы слепая, глухая или глупая ? после первых родов у мужа "упало", а Вы ему рожаете второго по своим хотелкам. ВЫ бы сами читали побольше и развивались на практике, чтобы научиться слышать партнера. Слушают ушами, а не интимными мышцами, даже очень тренированными. В вашем письма, все Ваше развитие на уровне пояса, Вы этим рожаете, Вы это тренируете, Вы на это красивые труселя надеваете. А муж в это время тоскливо ищет Ваш взгляд :))
    		 02.02.18 08:48
         
    4
         
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    • Персикова
      Юль , как всегда резко ))) но совершенно с тобой согласна ! У меня , кстати , есть пример из жизни. У моей подруги второй брак ( у него это тоже второй ) Так вот в первом браке его жена считала его практически импотентом и т.д. и т.п. А моя подруга в восторге от их отношений во всех планах , но они близки не только интимно. И уже 15 лет они счастливы. Сразу отвечу на вопрос : да, подруга близкая настолько , что и этим делится со мной )))
      		 02.02.18 09:35
           
      1
           
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    • звездочка )
      она мне тоже напоминает Маргариту Павловну из "Покровских ворот", броня в три наката и вперед ))
      		 02.02.18 10:04
           
      0
           
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      • Юликон
        дамы, мое имхо, героиня так хорошо живет, что находиться в легком неадеквате, если собирается жить с двумя детьми на детское пособие. Пустоту заполняют бесы. Она же сама пишет, муж постарался, чтобы дети жили в хорошей квартире, чтобы она могла не работать и заниматься детьми. Муж выполняет программу гнезда и выполняет ее на отлично.
        		02.02.18 10:23
             
        1
             
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  • Лада
    У мужа нет проблем, поскольку его это устраивает, проблемы у вас, от этого и пляшите. С вами он не хочет или не может. если не развод - я бы выбрала иметь любовника, честно. Представьте, что ваш муж - инвалид, с которым не займешься сексом, и нарисуйте себе дальнейшие действия. Но для начала, выбрав подходящий момент - поговорить о интиме. И не о своих накачанных мышцах, которые "простаивают"), а о том, что вы хотите от него поглаживаний там, сям, поцелуев и т.д. Потом до куни глядишь дойдет) если по "полной программе" он не может, а вы без этого никак - вибратор ему поможет) Потихоньку, не спеша, не за один раз и без претензий в его сторону. И вот если и тут он вас обломает и оттолкнёт - тогда уже всё, можно позволить себе "налево" с чистой совестью.
    		02.02.18 06:41
         
    2
         
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  • Клуша Новокузнецк
    "Полгода назад поставила ультиматум, чтобы развивался в интимном плане, читал, применял на практике" - Вы не ультиматум, Вы крест на нем поставили, как на мужике) "Читай, потом покажешь" - а ему не до хорошего, ему бы в принципе возбудиться) И лично у меня сложилось впечатление от Вашего рассказа, что Вы - такая вся в очередной раз "развившаяся", "накачавшаяся" - легли в постель и как солдат на войне ждете, когда "противник" начнет атаковать Ваши "позиции")))) А помурлыкать? Постель не поле боя, не соревнование, где нужно доказывать, кто сильнее и быстрее, здесь нет победителей и побежденных, здесь иные условия игры, здесь не условия нужно ставить, здесь их нужно создавать)
    		 02.02.18 03:17
         
    5
         
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  • Zavoronok
    Если разводиться не хочется, купи вибратор и самоудовлетворяйся если только в удовольствии дело. Можно даже при муже этим заняться, может, ему тоже поучаствовать захочется.
    		 02.02.18 02:31
         
    4
         
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