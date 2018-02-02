Мой муж - асексуал
С.-Петербург, 37 лет
02.02.18
Мнения наших экспертов
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АленаЛюбопытный факт в тему твоего письма: большинство мужчин, которых причисляют к асексуалам, росли в неполных семьях без отцов. И одна из главных причин этому – из-за слишком тесного контакта с матерью, такие вот сыновья, вырастая, часто не воспринимают женщину как лицо противоположного пола и объект желания. Более того: если такие вот мужчины все-таки женятся, то половое влечение у них «отрубается» после рождения ребенка, когда жена получает статус матери. А мать – это не объект полового влечения, это – табу. Конечно, не все поголовно мужчины, выросшие без пап, именно такие. Но среди таких – большинство – именно сыновья мам-одиночек (вдов и прочее). Это сложный клубок психологических связей, комплексов и прочего, и тебе его не распутать без помощи специалистов. Так что, вместо топанья ногами и угроз разводом (ведь он во всем, кроме секса, - идеальный муж, как я понимаю, так что глупо хлопать дверью, не попытавшись решить проблему) – отправляйтесь с мужем к психотерапевту. Мне кажется, это единственно правильное решение.
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СергейИрина, на мой взгляд, в вашей ситуации что-то изменить будет довольно сложно. Ну, если не брать развод, конечно. Дело в том, что все мы, ну или в большинстве своем, рабы привычек. И менять их, особенно в уже не детском возрасте – очень сложно. Судя по тому, что ты пишешь, до свадьбы и до рождения первого ребенка, никаких проблем у вас с мужем не возникало. То есть предположить, что твой благоверный просто в принципе не любит секс – нельзя. Раз так, значит, нынешнее положение вещей – это сложившаяся привычная модель поведения. То есть привычка. И чтобы изменить её, придется постараться. Для начала, я бы предложил просто откровенно поговорить с мужем, объяснить ему что происходит и предложить вместе подумать, как выйти из ситуации. Ведь как известно, доставить удовольствие женщине может даже безрукий и безногий импотент, если у него есть голова, а в ней мозги. Другое дело, что для этого придется напрячься. А вот именно этого твой муж и не хочет делать. Почему? Тут может быть много вариантов. Может быть, он действительно сильно устает на работе. Увы, но такое бывает. Возможно, за годы совместной жизни он просто остыл в отношении тебя, и у него банально нет желания заниматься сексом с давным-давно исследованной вдоль и поперек женщиной. Увы, но так тоже бывает очень часто. Люди привыкают друг к другу, и начинают относиться как к близким родственникам, но не более того. Что в таком случае делать? Ну, как вариант - разводиться. Иногда подобная серьезная встряска позволяет людям «перезагрузить» отношения и начать все заново. Если не впадать в крайности, то можно вместе обратиться к психологу и совместно постараться найти приемлемое решение. Еще может помочь изменение привычного уклада жизни. Например, почему бы тебе не пойти работать? Очень, знаешь ли, неплохой способ взглянуть на Мир с более реальной точки зрения. Может быть, тогда ты начнешь лучше понимать супруга, а он изменит свой взгляд на тебя.
Обсуждение 18
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лакизаведите любовника, отстаньте от мужа, насытьтесь сексом, чтобы это не заслоняло все мысли и чувства, а когда этим насытитесь тогда и будете решать разводиться или нет и что вообще дальше с интимом делать в вашей семье. не думаю, что муж будет очень уж тщательно докапываться чего вдруг жена угомонилась, но и вы пощадите его самолюбие, делайте все максималь тайно. да, такой вот аморальный совет у меня сегодня))
02.02.18 10:16
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звездочка )Полгода назад поставила ультиматум, чтобы развивался в интимном плане, читал, применял на практике, иначе мы расстанемся.../// в инстаграме Кати Федоровой, сексолога, на этой неделе был вопрос к девчонкам - парень хочет своей любимой купить обучающую программу, но не знает как предложить, спрашивает как лучше это сделать. Мужчина и то деликатнее Вас, автор! Я одно не могу понять - Вы как бы учитесь чему-то, но мужчине ничего приятного до сих пор не перепало? То есть Вы с него требуете для себя, а надо было делать эротический массаж тела и члена ему. Надо было идти в качалку тестостерон поднимать. Надо было развивать работу 1 и 2 чакры, интересоваться тантрическими техниками и т.д. Это и сейчас не поздно делать, а Вы заняты только своими интимными мышцами.
02.02.18 09:35
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звездочка )и пиво исключить, это важно
02.02.18 09:37
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Ещё хорошо совместно эротику посмотреть под бутылочку вина и легкие поглаживания интересных частей организма:) вообще дать себе установку - допустим, какое-то определенное время я буду стараться (нечасто) сделать ему приятно в интимном плане, если не начнёт отбрыкиваться и всё будет получаться - потихоньку включать и свои "хотелки". По сути говоря, это "соблазнение мужчины" по аналогии с "соблазнением девы" - пробудить его либидо (если есть что пробуждать).
02.02.18 10:25
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Koshka"Хочу только его" и "он только живот отращивает". Вы не видите противоречий? А муж видит. Вы не хотите других мужчин только потому, что Вам этот - удобен. А никакого желания именно его, мужчины, нет.
02.02.18 09:33
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Мадам фригидностьМногие жёны мечтают о таком муже. А их склоняют и склоняют к интиму, грозя разводом. Правда, меня, например раз в год устраивает. А лучше и вообще без.
02.02.18 08:59
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Юликонсовет хочу жать, жизненный - купите билеты в театр (или куда-нибудь по своему уровню культуры), проведите с мужем вечер, как с интересным человеком, а не с пенисом.
02.02.18 08:52
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Юликонбрррр, женщина. Вы слепая, глухая или глупая ? после первых родов у мужа "упало", а Вы ему рожаете второго по своим хотелкам. ВЫ бы сами читали побольше и развивались на практике, чтобы научиться слышать партнера. Слушают ушами, а не интимными мышцами, даже очень тренированными. В вашем письма, все Ваше развитие на уровне пояса, Вы этим рожаете, Вы это тренируете, Вы на это красивые труселя надеваете. А муж в это время тоскливо ищет Ваш взгляд :))
02.02.18 08:48
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Юль , как всегда резко ))) но совершенно с тобой согласна ! У меня , кстати , есть пример из жизни. У моей подруги второй брак ( у него это тоже второй ) Так вот в первом браке его жена считала его практически импотентом и т.д. и т.п. А моя подруга в восторге от их отношений во всех планах , но они близки не только интимно. И уже 15 лет они счастливы. Сразу отвечу на вопрос : да, подруга близкая настолько , что и этим делится со мной )))
02.02.18 09:35
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звездочка )она мне тоже напоминает Маргариту Павловну из "Покровских ворот", броня в три наката и вперед ))
02.02.18 10:04
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Юликондамы, мое имхо, героиня так хорошо живет, что находиться в легком неадеквате, если собирается жить с двумя детьми на детское пособие. Пустоту заполняют бесы. Она же сама пишет, муж постарался, чтобы дети жили в хорошей квартире, чтобы она могла не работать и заниматься детьми. Муж выполняет программу гнезда и выполняет ее на отлично.
02.02.18 10:23
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У мужа нет проблем, поскольку его это устраивает, проблемы у вас, от этого и пляшите. С вами он не хочет или не может. если не развод - я бы выбрала иметь любовника, честно. Представьте, что ваш муж - инвалид, с которым не займешься сексом, и нарисуйте себе дальнейшие действия. Но для начала, выбрав подходящий момент - поговорить о интиме. И не о своих накачанных мышцах, которые "простаивают"), а о том, что вы хотите от него поглаживаний там, сям, поцелуев и т.д. Потом до куни глядишь дойдет) если по "полной программе" он не может, а вы без этого никак - вибратор ему поможет) Потихоньку, не спеша, не за один раз и без претензий в его сторону. И вот если и тут он вас обломает и оттолкнёт - тогда уже всё, можно позволить себе "налево" с чистой совестью.
02.02.18 06:41
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Клуша Новокузнецк"Полгода назад поставила ультиматум, чтобы развивался в интимном плане, читал, применял на практике" - Вы не ультиматум, Вы крест на нем поставили, как на мужике) "Читай, потом покажешь" - а ему не до хорошего, ему бы в принципе возбудиться) И лично у меня сложилось впечатление от Вашего рассказа, что Вы - такая вся в очередной раз "развившаяся", "накачавшаяся" - легли в постель и как солдат на войне ждете, когда "противник" начнет атаковать Ваши "позиции")))) А помурлыкать? Постель не поле боя, не соревнование, где нужно доказывать, кто сильнее и быстрее, здесь нет победителей и побежденных, здесь иные условия игры, здесь не условия нужно ставить, здесь их нужно создавать)
02.02.18 03:17
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ZavoronokЕсли разводиться не хочется, купи вибратор и самоудовлетворяйся если только в удовольствии дело. Можно даже при муже этим заняться, может, ему тоже поучаствовать захочется.
02.02.18 02:31