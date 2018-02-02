Мой муж - асексуал

Нахожусь на распутье. Возможно, это кризис 10 лет семейных отношений. Год назад родился второй ребенок по моему желанию, мы переехали в квартиру побольше, муж постарался. Думала, вот теперь заживем. Дальше хотела развиваться в интимной близости с мужем, раньше все казалось, что этому что-то мешает, обстоятельства, тесные условия жизни, но тут наткнулась на глухую стену. И полгода назад будто глаза открылись, что я живу с асексуальным человеком, с которым плохой секс дважды в год. Как раньше терпела, сама не знаю, верила отговоркам. Изначально мы друг другу отлично подходили физически, но как только родила первенца, то стало лишь дважды в год и в остальное время отговорки. Ладно бы близость хоть такая редкая удовлетворяла, но удовольствие получает только он. Оправдывала его, сама читала, изучала, приставала, разговаривала. В ответ лишь фраза «всё у нас будет». С тех пор я делаю зарядку для женских мышц, а муж отращивает живот. Полгода назад поставила ультиматум, чтобы развивался в интимном плане, читал, применял на практике, иначе мы расстанемся. Только кажется, будто это все просто не его. Скажем так, если однажды станет известно, что он сделал себе операцию по смене пола, то я этому не удивлюсь. Он замечательный человек, с ним чудесно растить детей, он финансово тянет нашу семью один, у меня лишь мелкие заработки своим хобби. Время идет, и желание расстаться растет, потому что ничего не меняется. Видно, что муж хочет как-то компенсировать отсутствие интима, подарки делает, посещаем мероприятия то вдвоем, то семьей, с делами по хозяйству помогает, но не это для меня теперь стало необходимостью. Почему он поставил на себе крест, будто не может удовлетворить женщину, ведь даже не пытается? В принципе, мне есть, куда уехать, на декретные с детьми туго, но проживем. Раньше я ревела, когда никто не видел, но недавно на 9-летие сына разрыдалась прямо при муже и поняла, что уже на финишной прямой к разводу. Не хочу доводить, пока накопятся обиды до ненависти или отвращения. Сама виновата, что проморгала, как интимная близость свелась к нулю. А у мужа кроме меня как будто и никого нет. Со старшими сестрами не общается, мамы давно не стало, отца и не было. Из друзей только коллеги-женщины, а по душам поговорить как мужчина с мужчиной у него никого никогда. Не хочет отпускать меня, а я ищу, что еще можно тут сделать. С вниманием от противоположного пола у меня все хорошо, но другие не нужны, а своему супругу не нужна уже я, как женщина.

Ирина,

С.-Петербург, 37 лет

02.02.18

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