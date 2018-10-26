Мне пора взрослеть?

Юлия, на мой взгляд, тебе стоит подумать о смене приятеля. Быть может я не прав, но создается ощущение, что данный молодой человек таким образом просто уходит от какой-либо ответственности, от принятия любых более-менее серьезных решений, попутно поднимая свой собственный имидж. И если я прав, то вряд ли он изменится в будущем. А раз так, то в качестве партнера, на которого можно положиться, которому не страшно довериться, который поможет, поддержит, молодого человека рассматривать не приходится. Ну, и что ты с ним таким дальше делать планируешь? Будешь всё тащить на себе? А оно тебе надо? Кроме того, подобные высказывания, по моему мнению, являются пренебрежением. А пренебрежение – это неуважение. А где нет уважения, там просто не может быть ничего большого и светлого. Значит, о чувствах даже говорить не стоит.

Полагаешь, есть смысл пытаться что-то строить без них? Уверена? А если учесть, что всё это довольно сильно бьет по твоей самооценке, заставляет чувствовать себя дурой, что, в свою очередь, ну никак не добавляет ни счастья, ни радости в нашей и без того непростой жизни, то возникает закономерный вопрос – зачем? Да и хоть какое-то чувство собственного достоинства должно присутствовать. В конце концов, он партнер или где? Он мужчина, который должен помогать и оберегать, или просто вышел погулять и в песочнице малышню «построить»? В общем, лично я считаю, что данному товарищу нужно давать «от ворот поворот». Мол, раз для тебя мои проблемы не существенны, если ты даже не можешь просто объяснить, посоветовать, то иди ищи себе взрослую и умную. А я уж как-нибудь со своим детским взглядом на жизнь сама разберусь. Ну, или найду того, кто не станет хамить и унижать.