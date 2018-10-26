Мне пора взрослеть?
Встречаемся с парнем почти 2 года, и каждый раз слышу от него, что пора взрослеть. Когда прошу его о помощи какой-либо, в ответ получаю «тебе уже 20, Юля пора взрослеть». При том, что ему нравится мой характер, в чём-то детский взгляд… Но вот только дело доходит до помощи – сразу упрёк в том, что веду себя, как ребёнок. Подскажите как вести себя в данной ситуации и как реагировать?
Мнения наших экспертов
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Алена
В данной ситуации, Юля, надо взрослеть, то есть, менять парня. Ибо этот явно морочит тебе голову. Человека или любят, или не любят. Такого варианта любви, чтобы, когда удобно – любил, а когда неудобно – отнесся как к просто знакомой, - не существует. И твой парень тобой пользуется за неимением других вариантов. Это неприятно, конечно, но это лечится. Не давай водить тебя за нос, дорогая Юля. Ему ты нравишься до тех пор, пока ничего не просишь и ни в чем не нуждаешься. А когда тебе что-то нужно, возникает железный аргумент: ты инфантильная, пора набираться ума и все делать самой. Знаешь, влюбленный мужчина готов горы ворочать ради любимой женщины. А что твой «возлюбленный» сделал или готов сделать ради тебя? Ничего. Потому что ты – не любимая. Ты временная. Так что, взрослей и уходит от такого.
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Сергей
Юлия, на мой взгляд, тебе стоит подумать о смене приятеля. Быть может я не прав, но создается ощущение, что данный молодой человек таким образом просто уходит от какой-либо ответственности, от принятия любых более-менее серьезных решений, попутно поднимая свой собственный имидж. И если я прав, то вряд ли он изменится в будущем. А раз так, то в качестве партнера, на которого можно положиться, которому не страшно довериться, который поможет, поддержит, молодого человека рассматривать не приходится. Ну, и что ты с ним таким дальше делать планируешь? Будешь всё тащить на себе? А оно тебе надо? Кроме того, подобные высказывания, по моему мнению, являются пренебрежением. А пренебрежение – это неуважение. А где нет уважения, там просто не может быть ничего большого и светлого. Значит, о чувствах даже говорить не стоит.
Полагаешь, есть смысл пытаться что-то строить без них? Уверена? А если учесть, что всё это довольно сильно бьет по твоей самооценке, заставляет чувствовать себя дурой, что, в свою очередь, ну никак не добавляет ни счастья, ни радости в нашей и без того непростой жизни, то возникает закономерный вопрос – зачем? Да и хоть какое-то чувство собственного достоинства должно присутствовать. В конце концов, он партнер или где? Он мужчина, который должен помогать и оберегать, или просто вышел погулять и в песочнице малышню «построить»? В общем, лично я считаю, что данному товарищу нужно давать «от ворот поворот». Мол, раз для тебя мои проблемы не существенны, если ты даже не можешь просто объяснить, посоветовать, то иди ищи себе взрослую и умную. А я уж как-нибудь со своим детским взглядом на жизнь сама разберусь. Ну, или найду того, кто не станет хамить и унижать.
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Ваше мнение 16
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Алинка Баку / 26.10.18 14:40И ещё забыла написать. Если парень любит девушку любую просьбу любимой ему будет приятно исполнять и даже сам предложит помощь.
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Алинка Баку / 26.10.18 14:36Здравствуйте. Мне 27 у меня тоже есть детские выходки . Короче 50%взрослая)))50%маленькое детё))) моему бывшему это не нравилось тоже говорил что пора взрослеть хотя ему тоже нравились некоторые выходки но говорил пора взрослеть. Короче разошлись. Настоящий мой (муж кстати) добивался целый год и я с ним такая какая есть даже могу спрятаться в шкафу пока он принимает душ)))и ему это нравится. Хотя он уже довольно взрослый ему 36лет. Говорит что со мной интереснее что каждый раз получает что то новое от меня. Короче когда любят даже минусы кажутся плюсами. Девушка уходите от него . Ну мы конечно не знаем всего что происходит в вашей жизни вы сами должны принимать решение. Мы просто советуем. А правильное решение вы сами принимайте. Желаю вам найти настоящую любовь и быть с ним такой какая вы есть)))))
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Koshka / 26.10.18 14:31Мне не нравится форма ответа. Даже если Вы задергали по пустякам (предположим), любимой женщине так не отвечают.
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Прелесть / 26.10.18 13:39Согласна со всеми, что смотря какую помощь просите. Нечего комментировать без примеров. Одоо хорошо что умеете просить.этл лучшее женское качество. Опять же смотря что и как.
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Zavoronok / 26.10.18 12:44Хорошо бы объявилась автор письма и привела несколько примеров относительно просьб о помощи.
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Солярская / 26.10.18 11:32Девочка моя милая. Если парень уже сейчас отмахивается от твоих незначительных проблем, то что дальше будет? В чем помощь-то его сейчас может заключаться? Полочку повесить? Встретить поздним вечером?
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Солярская / 26.10.18 11:35Или вы постоянно в долги влезаете, микрокредитования под бешеные проценты берете, и живёте не по средствам, а он должен помогать расплачиваться?)) Согласитесь, разные вещи. Тут и вправду пора взрослеть.
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Ираида / 26.10.18 09:07А взрослость МЧ в чем выражается, нашел способ самоутвердиться...одними упреками. А у самого корона упадет помочь по хозяйству мебель передвинуть?! Ясно только, что он вашими отношениями не дорожит и не старается помочь. Шел бы он лесом далеко и конкретно.
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50/50 / 26.10.18 08:45мама ему, наверное, так постоянно говорит))) вот и вырос ворчун и зануда, который взялся перевоспитывать девочку, вместо того, чтобы найти себе подходящую взрослую
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Апельсиновая / 26.10.18 08:15Что-то у меня бомбануло от истории:( Тоже такой умник был когда-то. И казалось, что это любовь всей жизни.
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Апельсиновая / 26.10.18 08:11Конечно, пора взрослеть и не впрягаться так рано в совместное хозяйство. Этот умник тебе никто, а уже мозги сверлит. Хотя сверлить их, не имеет права никто. Так что взрослей, а там глядишь, и самооценка вверх пойдёт. Хлопца этого из своей жизни вон, само собой разумеется.
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Персикова / 26.10.18 07:58А о какой помощи идёт речь ? С чем вы к нему обращаетесь ? Может , вам и впрямь надо взрослеть ?)) Откуда ж нам понять ?
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Джей / 26.10.18 06:19Гм, странное письмо, ни одного примера :-) может и правда пора взрослеть??))
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Krazy / 26.10.18 06:04Сколько застрявших в детстве героинь :) И все реально думают что это мило (а со стороны раздражает и вызывает желание покрутить у виска). Совет - принять взрослое решение и убрать из жизни нелюбящего вас мужчину.
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Zavoronok / 26.10.18 02:55Если сделаешь глупость и выйдешь замуж за такого, как жить будете? Особенно если ребёнка родишь? Из роддома сама, коляску с лестницы сама, памперсы-кормёжки-крики по ночам - всё сама, большая уже, и деньги сама заработаешь, и на малыша, и на всё остальное. Конечно, он наверняка первый, сравнить не с кем, но и другие бывают. Которые пылинки с любимой женщины сдувать будут, а не отмахиваться от её проблем, как от назойливой мухи.