Меня уже душит его любовь!

Алена

Ксения, я думаю, что с этим конкретным мальчиком можно и даже нужно распрощаться. Пусть его слезки и дальше утирает мама. Это незрелый человек, к тому же врун и манипулятор. И, поверь, душит тебя не его любовь, а его попытки тебя ломать и прогибать под себя. Грубые, неумелые и не имеющие ничего общего с любовью и уважением к девушке. И то, что ты терпишь его оскорбления, да еще торопишься его успокаивать, чтобы он маме не пожаловался, - это, конечно, никуда не годится. Себя, Ксюша, нужно уметь уважать в первую очередь. Без этого ничего путного в жизни не выйдет. В том числе и путных отношений. Поверь. Никто не имеет право оскорблять тебя. Даже, если ты действительно виновата. И любящий мужчина, в каком бы возрасте он ни был, будет чувствовать, что есть определенная грань, которую нельзя переступать в отношениях со своей женщиной, если нет намерения с нею расстаться. Любящий мужчина боится потерять свою любимую. Поэтому он не делает того, что делает твой парень. Он не выносит мозг, не оскорбляет, не требует срочно меняться и не портит о любимой девушке впечатление у своей мамы, потому что потом будет крайне сложно убедить маму в обратном. А отношения любимой женщины и любимой мамы – это очень сложная материя. Твой мальчик просто дурак и маменькин сын. И самое полезное, что можно для него сделать (и для себя тоже) – это попрощаться с ним, пожелав быстрее вырасти и понять, что любимого человека нужно беречь, а не травить и не ломать. Вырастет – дашь ему еще один шанс. Если захочешь, конечно. Бывает, после выхода из таких токсичных отношений наступает такая эйфория, что потом думаешь: «Боже, какой же идиоткой я была, столько времени и нервов потратила на этого м…».