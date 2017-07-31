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Меня уже душит его любовь!


Больше уже нет сил терпеть, поэтому пишу вам... У нас на данный момент натянутые отношения с парнем, и я никак не могу в них разобраться. Он отличный парень до того момента, когда его начнёт что-то не устраивать. Например, сегодня он закатил скандал по поводу «от тебя мало тепла, ты мной не интересуешься, почему не присылаешь сердечки?». Хотя веду я себя обыкновенно, просто была занята. И такие пустяковые ссоры происходят часто. Он выходит за грань, оскорбляет меня, говорит, что я ничего не делаю для этих отношений, мол, он пытается себя менять, а я нет. Удивляется, что он умудрился в такую как я влюбиться. И он считает, что если построил таким образом предложение, то ему это прощается. Также иногда эти истерики доходят до его слез. И я просто обязана его успокоить или это сделает его мать, и он меня будет в этом обвинять. Я уже не знаю, что к нему чувствую. Эти ссоры делают меня холодной. Его любовь душит меня. Посоветуйте, как мне быть. Я уже просто не знаю, что делать...
Ксения,
Омск, 19 лет
31.07.17
Меня уже душит его любовь!

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Ксения, я думаю, что с этим конкретным мальчиком можно и даже нужно распрощаться. Пусть его слезки и дальше утирает мама. Это незрелый человек, к тому же врун и манипулятор. И, поверь, душит тебя не его любовь, а его попытки тебя ломать и прогибать под себя. Грубые, неумелые и не имеющие ничего общего с любовью и уважением к девушке. И то, что ты терпишь его оскорбления, да еще торопишься его успокаивать, чтобы он маме не пожаловался, - это, конечно, никуда не годится. Себя, Ксюша, нужно уметь уважать в первую очередь. Без этого ничего путного в жизни не выйдет. В том числе и путных отношений. Поверь. Никто не имеет право оскорблять тебя. Даже, если ты действительно виновата. И любящий мужчина, в каком бы возрасте он ни был, будет чувствовать, что есть определенная грань, которую нельзя переступать в отношениях со своей женщиной, если нет намерения с нею расстаться. Любящий мужчина боится потерять свою любимую. Поэтому он не делает того, что делает твой парень. Он не выносит мозг, не оскорбляет, не требует срочно меняться и не портит о любимой девушке впечатление у своей мамы, потому что потом будет крайне сложно убедить маму в обратном. А отношения любимой женщины и любимой мамы – это очень сложная материя. Твой мальчик просто дурак и маменькин сын. И самое полезное, что можно для него сделать (и для себя тоже) – это попрощаться с ним, пожелав быстрее вырасти и понять, что любимого человека нужно беречь, а не травить и не ломать. Вырастет – дашь ему еще один шанс. Если захочешь, конечно. Бывает, после выхода из таких токсичных отношений наступает такая эйфория, что потом думаешь: «Боже, какой же идиоткой я была, столько времени и нервов потратила на этого м…».

  • Сергей

    Ксения, увы, но твоя проблема весьма распространена и довольно банальна. Дело в том, что молодые люди и девушки взрослеют по-разному. Так уж природа распорядилась. И когда лучшая половина человечества уже вполне готова к серьезным отношениям, воспринимает Мир по-взрослому, и ведет себя соответственно, мужская часть того же возраста, в основном, все еще находится в подростковом состоянии, и страдает детскими комплексами. Именно поэтому твой приятель, на твой взгляд, ведет себя столь странно. Просто ты сейчас значительно взрослее, и ждешь от партнера таких же взрослых реакций, а он все еще подросток. Вот и выходит полное непонимание. Ведь для тебя уже нормально и понятно наличие зоны личного пространства, ответственности, возможности быть какое-то время порознь. Ты осознаешь необходимость общения и выстраивания отношений с другими людьми, в том числе и мужчинами, причем довольно близких, и учета их интересов. Да много чего. И для тебя это нормально. А вот для твоего приятеля - нет. Он все еще подросток, для которого ситуация, когда его девушка просто разговаривает с другим молодым человеком - уже катастрофа. Полагаю, остальное ты и сама додумаешь. Что с этим делать? Ничего. Через некоторое время все само собой наладится, когда парень повзрослеет. Однако, давай будем честными, это может произойти очень нескоро. Некоторые экземпляры до пенсии умудряются быть детьми. Стоит ли ждать? А вот тут вопрос. Дело в том, что в любой паре, кроме страсти и влюбленности, на мой взгляд, должно быть взаимное уважение. И у вас его, как я понимаю, нет. Иначе твой приятель не оскорблял бы тебя. Поэтому лично я считаю, что вам лучше расстаться. В противном случае ты просто зря потеряешь время на совершенно ненужные и пустые отношения, которые в любом случае развалятся.

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