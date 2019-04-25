Меня не существует для его родни

Живем с мужем уже несколько лет, и все это время отношения с его семьей (родителями и сестрой) отсутствуют в принципе. Живем в одном городе, он с ними общается иногда, но редко (родителей навещает в среднем раз в месяц, с сестрой только по праздникам видится – два три раза в год). Родители его сразу так поставили ситуацию, что меня для них нет, на все дни рождения и семейные сборища, правда, редкие, – мужа всегда звали без меня, в то время как его сестру – с ее мужем и ребенком, как и положено в таких случаях.

Невзлюбили они меня видимо потому, что у меня ребенок от случайных отношений, муж стал для него отцом. Они были возмущены тем, что их сын будет воспитывать чужого по крови ребенка, и сделали все, чтобы с нами никак не пересекаться. Ребенка они видели один раз, да и то случайно. К тому же, они все очень консервативные люди, живут по правилам, «как надо», что люди скажут и т.п.

Понятное дело, что насильно мил не будешь, и лучше все оставить как есть. Но иногда обида подступает, просто сил нет. Ну ладно родители, старые люди. Но сестра его, наша ровесница тоже, она-то почему меня невзлюбила настолько, что делает все, чтобы меня не дай бог случайно не встретить? Никаких конфликтов с ней не было и быть не могло, у нее своя жизнь. Неужели нельзя хотя бы из приличия принять приглашение в гости раз в 5 лет?