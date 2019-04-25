Меня не существует для его родни
Живем с мужем уже несколько лет, и все это время отношения с его семьей (родителями и сестрой) отсутствуют в принципе. Живем в одном городе, он с ними общается иногда, но редко (родителей навещает в среднем раз в месяц, с сестрой только по праздникам видится – два три раза в год). Родители его сразу так поставили ситуацию, что меня для них нет, на все дни рождения и семейные сборища, правда, редкие, – мужа всегда звали без меня, в то время как его сестру – с ее мужем и ребенком, как и положено в таких случаях.
Невзлюбили они меня видимо потому, что у меня ребенок от случайных отношений, муж стал для него отцом. Они были возмущены тем, что их сын будет воспитывать чужого по крови ребенка, и сделали все, чтобы с нами никак не пересекаться. Ребенка они видели один раз, да и то случайно. К тому же, они все очень консервативные люди, живут по правилам, «как надо», что люди скажут и т.п.
Понятное дело, что насильно мил не будешь, и лучше все оставить как есть. Но иногда обида подступает, просто сил нет. Ну ладно родители, старые люди. Но сестра его, наша ровесница тоже, она-то почему меня невзлюбила настолько, что делает все, чтобы меня не дай бог случайно не встретить? Никаких конфликтов с ней не было и быть не могло, у нее своя жизнь. Неужели нельзя хотя бы из приличия принять приглашение в гости раз в 5 лет?
Мнения наших экспертов
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Алена
Дарья, я хорошо понимаю, каково это, когда тебя не принимают только потому, что ты не оправдала надежды старших родственников мужа. Но сделать с этим ничего нельзя, и пытаться «понравиться» - занятие неблагодарное. Запасись терпением и дорожи тем, что имеешь – вот мой главный совет. Твой любимый мужчина сделал выбор в твою пользу. Это самое важное. Вы на одной стороне. И как бы ни относились к тебе его сестра и родители – жить тебе не с ними, а с мужем. И просто поверь опыту: крепкая семья, основанная на любви и заботе друг о друге, не нуждается ни в чьем одобрении, даже в родительском. Так что, вдох, выдох, и просто не позволяй негативным мыслям портить тебе день. Относись к родственникам мужа как посторонним людям.
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Сергей
Дарья, к сожалению, ничего утешительного я тебе сказать не смогу. Люди все разные, у каждого имеются свои взгляды, мнения, жизненная позиция. И увы, но далеко не многие могут похвастаться большим терпением и умением понимать и принимать других. Особенно совершивших какие-то, по их мнению, ошибки. Впрочем, не мне их судить. Я тоже не идеал, и, в отношение некоторых жизненных моментов, веду себя не лучшим образом, даже когда умом понимаю, что это, возможно, неправильно. Но что есть – то есть. Поэтому в твоем случае, как мне думается, лучше постараться дистанцироваться от ситуации и строить семью с любимым мужчиной, стараясь наполнить жизнь максимумом хорошего.
Вы должны не просто жить рядом, но, самое главное, быть заодно. Видишь ли, я по собственному опыту знаю, что такое неприятие родителями твоего выбора. И абсолютно уверен в том, что в данной ситуации нельзя пытаться быть хорошим для всех. Разорвет. Требуется выбрать сторону, и держаться именно её. Это я к тому, что, если парень женился на тебе, значит, взял на себя ответственность за ваш союз. А раз так, то любое оскорбление, словом или делом, в адрес жены, по идее должно рассматриваться как оскорбление супругу. И реакция должна быть соответствующей. Не принимают тебя, не хотят общаться, ну, значит, и с его стороны должно последовать игнорирование. А это очень трудно. Пока у вас, вроде бы получается держаться друг за друга. Очень надеюсь, что и в будущем отношения станут лишь прочнее. Ну, а на остальное посмотришь по ходу пьесы.
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Ваше мнение 18
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лаки / 25.04.19 09:39вы сами себе простите уже те "случайные отношения" и "случайного" ребенка, и сразу полегчает, и перестанете добиваться индульгенции, "прощения грехов" у чужих вообщем-то вам людей. еще я бы поняла ваши переживания, если бы ребенок с родными бабушкой-дедшкой не общался, а тут вообще не о чем переживать.
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ПМ / 25.04.19 08:49Мир меняется, а его восприятие людьми часто остаются прежним, патриархальным. На самом деле каждый выбирает близкого человека, а не его семью. Супруг не берет другого в свою семью, а выходит из нее и создает свою, новую. Братья-сестры супруга не станут вдруг, ни с того, ни с сего лучшими друзьями. Повезет тому, кто обретет в родственниках супруга друзей. Но в целом его родственники - чужие для другого супруга люди, и их хорошее отношение - бонус, а не правило.
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Проходя мимо / 25.04.19 08:37Ваш муж не рвется общаться со своей родней - только по долгу. И Вы должны радоваться, что такие тяжелые токсичные люди от Вас далеко. Причину их нелюбви Вы знаете, они не переменятся. Остается только радоваться, что Вы не обязаны их терпеть. Кроме того, с родственниками мужа Вас ничего кроме него самого не связывает. Вы не друзья! К семье СВОЕЙ невестки я отношусь очень тепло, с симпатией. Но у нас нет общих интересов, и видимся мы редко, хотя и живем в одном городе. И ничего страшного - такова современная реальность.
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Прелесть / 25.04.19 08:13Очень жаль вас. Каким это образом вы так транслирует происхождение своего ребёнка. Это просто Ваш ребёнок. Гордитесь им. Многим бог и в браке детей не даёт. Чтобы найти таких глупых родственников самой надо быть особенной. Вам бы над собой поработать. Реально ли Вы сейчас замужем. Реально ли Вам нужно признание чужих людей. Может для начала сама себя признаете. И ребёнка своего. Любите себя и ребёнка больше всего на свете. Если все же Вы не замужем предохраняйтесь пока не поженитесь.
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Апельсиновая / 25.04.19 08:10Ну я не удивлена. Ребенок от случайных отношений, нынешний союз вероятнее всего тоже не зарегистрирован (как и прошлые "случайные" отношения). И если это так, то Вы случайный эпизод в жизни Вашего "мужа". Потому и такое отношение. Прекращайте уже со "случайными отношениями", а то не приведи Господь, ещё один ребёнок будет случайный.
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Малика Москва / 25.04.19 07:34А как еще родители мужа должны к Вам относится, если Вы сами к себе и к своему ребенку не испытываете уважение. В жизни всякое случается, но говорить про своего ребенка, что он случайный... Ваше отношение к себе считывают и окружающие люди.
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Лада / 25.04.19 07:27За несколько лет уже можно привыкнуть, что мужниной родни для вас нет. Зачем вам люди, ненавидящие вас? Представьте, что каждый месяц он уходит не к маме повидаться, а к друзьям пива под футбол попить.
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Апельсиновая / 25.04.19 08:13Они не ненавидящие, просто мужик (сознательно или несознательно) транслирует в эфир, что это незначительная связь. Ничего серьёзного. Люди консервативные такое легко считывают и соответственно относятся.
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Джей / 25.04.19 06:32Гм... странное письмо. Отношения, от которых появился ребенок, случайные. А общение с малознакомым людьми принципиально важно. Странно расставлены приоритеты. Родня мужа - это люди волею судьбы попавшие в Ваше окружение. Мужа Вы выбирали осознанно (я надеюсь)? Вот и сконцентрируйтесь на отношениях с теми, кого Вы выбирали осознанно - с мужем, и с теми, кто является для Вас по-настоящему родными - ребёнок и родители. Почему Вас снова и снова несёт в случайные отношения??
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Элфи Крекс / 25.04.19 01:36А на свадьбе тоже никто из семьи мужа не был? Про ребёнка из "случайных отношений" как-то не поняла. Это добрачные отношения или так, случайно, уже во время замужества? И как золовка делает всё, чтобы вас случайно не встретить, вот как это в реальности может быть? А если родителям важно,что люди скажут, то что люди говорят, когда ваш муж на семейные праздники приходит один? Они вообще-то, эти люди, в курсе, что он женат? Что-то много у меня вопросов...
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krazy / 25.04.19 01:21"Живем с мужем.." Формулировка интересная такая, сразу вопросы вызывает. Вы женаты вообще? Или сожительство? Обычно говорят замужем уже х лет. Случайная связь опять же интересно, она у вас произошла когда? До встречи с мужем? Опять же говорят "ребенок от предыдущих отношений". Консервативные люди, которым важно что люди скажут из приличий бы звали жену сына и усыновленного ребенка. По правилам то муж и жена обязательно вместе приглашаются. А вот сожительницу и левого ребенка запросто могут стеняться.
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krazy / 25.04.19 01:23А вообще это все лирика. "Послали - иди". Не хотят общаться? Ради бога. У вас есть своя родня, свои друзья. Напрашиваться еще и унижаться.
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Виана / 25.04.19 09:40Вопрос с ребёнком интересный. Всё же, надеюсь, что он от добрачных отношений - иначе мне не понятны действия вообще всех героев, кроме, пожалуй, семьи мужа. Допустим, жена "гульнула" и забеременела. Муж принял ребёнка. Но вот родственников зачем в эти дебри посвящать? Тем более, которые итак не очень хорошо относятся к невестке... Да и тогда, имхо, не стоял бы у ГГ вопрос "а чёй-та меня не любят, что я сделала": нормальному человеку самому было бы стыдно в глаза этим людям смотреть.
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Iri Germany / 25.04.19 00:54Дорогая Дарья, я тоже вам очень сочувствую! И два дня назад услышала совет... которым спешу поделиться так как он идеален! Представьте себе что родители мужа и его сестра - это заправка! А вы - машина на солярке. И вот вы подъезжаете к заправке - а там 95 есть, 98 есть, газ есть - а солярки нет! То есть все другие машины заправляются - а вы не можете! И вы едете дальше... на следующий день то же самое! На третий вы проезжаете эту пресловутую заправку, так как знаете - для вас там ничего нет!!! И сразу едете к конкурентам! И заправляетесь! А ту первую объезжаете стороной - она не ваш поставщик (например... из экологических мотивов отказалась от солярки). Вы таким образом сможете дистанцироваться от создавшейся ситуации! Надеюсь вам поможет!!!
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Виана / 25.04.19 00:25Дорогая Даша! Я могу понять Вашу обиду. Но, как говорится, насильно мил не будешь. И очень хорошо, что эти люди не принимают приглашения "из вежливости": атмосфера на таких посиделках выходит просто ужасной, с натянутыми улыбками и взглядами украдкой на часы. Теперь, касательно самой ситуации. Увы, любить ни Вас, ни Вашего ребёнка семья мужа не обязана. На самом деле, очень немногие люди могут искренне полюбить некровного малыша, так что, Вам очень повезло, что Ваш муж из этой редкой породы. Это уже много. И, поверьте, гораздо лучше, когда свекровь и золовка не зовут на праздники и делают вид, что Вас нет, чем если бы звали, но давали от души хлебнуть негатива или пренебрежения. У меня, например, разные отцы с братом, я младшая. И вторая мамина свекровь ВСЕГДА давала понять, кто родной, а кто нет. Даже по подаркам разница очень в глаза бросалась. Вам и Вашему ребёнку оно надо? Я думаю, нет.