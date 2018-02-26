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Мама сидит у нас с мужем на шее


Не знаю, что делать с мамой... Всё началось с детства... Как помню, моим воспитанием занимались бабушка и старшая сестра. Маме было все равно. Жили мы на бабушкину пенсию, мама не работала и сидела тоже на бабушкиной шее... (она и сейчас не работает) Бабушка умерла, сестра вышла замуж, уехала от нас. Мы с мамой остались одни. Через несколько лет я тоже вышла замуж, мы сняли однокомнатную квартиру, у нас появились дети (две дочки). И мама не давала нам покоя. Сестра ей помогать не хочет, а мне её жалко. В итоге она села на нашу шею (вернее, на шею мужа, я не работаю, в декрете). И теперь моя жизнь – просто кошмар. Целыми днями скандалы с мужем и мамой. Нервы уже не к чёрту... Может, я во всём виновата? Подскажите, что мне делать?
Ирина,
Самара, 23 года
26.02.18
Мама сидит у нас с мужем на шее

Мнения наших экспертов

  • Алена

    В каком-то смысле, да, ты виновата. Виновата в том, что позволила маме считать, что она может продолжать жить за чей-то счет. Это плохая услуга, поверь. Даже если мама считает иначе, будет лучше, если ей придется сейчас начать учиться о себе заботиться. Прежде всего, ты не обязана ее содержать. Ты не мама ей, не ответственна за ее появление на свет. А она, хоть и родила тебя, на этом миссию свою сочла выполненной, и в дальнейшем процессе не участвовала ни финансово, ни как-то еще. Сначала твоя мама жила за счет жизни своей матери. Теперь она пытается подмять под себя твою жизнь. И, конечно, трудно что-то решать кардинально, когда речь идет о настолько близком родственнике, но ты должна это сделать. Твоя семья – это ты, твой муж и твои дети, а не ты и твоя мама. Цинично, но это факт. И во всем цивилизованном мире дети уходят из семей и строят свои жизни сами. Это, кстати, двухсторонняя история: в норме родители не содержат своих детей до конца дней своих, а дети, в свою очередь, не работают раде финансирования родителей. Взаимная помощь – да. Паразитирование – нет, категорически. Твоя мама сейчас отнимает деньги даже не у тебя и мужа, а у твоих детей. И не потому, что она больна, немощна, недееспособна. А потому, что всю жизнь считала, что ей все должны, и ни дня не работала. Ну, так не поздно начать. Есть масса неквалифицированных вакансий, на которые ее без проблем возьмут. Отправляй ее на биржу труда. Ибо, если завтра с твоим мужем (не дай бог) что-то случится, то у тебя будет три «дочери», которых надо содержать. А если что-то случится с тобой, твой муж просто пошлет подальше бывшую тещу, и она останется одна, без денег и без идей, что ей делать. Да, разумеется, она обидится, будет скандалить и прочее. Но лучше так, зато она начнет работать и получит хотя бы какую-то финансовую независимость. У моей мамы была подруга – всю жизнь «работала» домохозяйкой. А потом от нее ушел муж – очень некрасиво так ушел, оставив ее, безработную, с двумя несовершеннолетними детьми. Ей было 38 лет. И что? Пошла работать в магазин, подтянулась профессионально, дослужилась до старшего продавца в отделе… И до сих пор жалеет, что не пнул ее никто раньше, и не надоумил получать нормальную профессию.

  • Сергей

    Ирина, к сожалению, без довольно резких и неприятных решений и действий, в сложившейся ситуации в лучшую сторону вряд ли что-то изменится. Нет, я понимаю, что хочется быть хорошей для всех, и чтобы эти все были как минимум мудрыми, благородными и великодушными. Однако в реальности подобным образом дело обстоит далеко не всегда. И раз в вашей семье изначально не сложились нормальные, доверительные отношения, если особо никогда не было взаимопомощи и уважения, если всегда каждый был только за себя, то и сейчас придется думать в основном о себе и своем хорошо. Судя по описанию, в настоящий момент ты ведешь боевые действия одновременно со всеми, пытаясь примирить непримиримое. Увы, но в таких условиях можно только проиграть, причем по-крупному. На мой взгляд, в имеющейся ситуации нужно выбрать какую-то одну сторону, и держаться за неё. И раз в данный момент ты полностью зависишь от мужа, то будет целесообразно не портить отношения именно с ним. Что же касается мамы, то очень советую не забывать о том, что она взрослый человек. И как любой взрослый, она сама несет ответственность за собственную жизнь. А раз так, то потакать ей, идти на поводу, ссориться из-за её капризов с мужем – глупо. В то же время не советую забывать, что мама обладает довольно ценным ресурсом под названием квартира. А потому стоит постараться объяснить супругу этот факт, и предложить вместе подумать, как не рассориться и не потерять его окончательно. Ну, а дальше придется делать все возможное, чтобы стать самостоятельной и независимой. Судя по вашей ситуации, особого взаимопонимания у тебя нет ни с кем. Ни с мужем, ни с мамой, ни с сестрой. А раз так, то придется в основном надеяться только на себя. Ну и постарайся сделать все возможное, чтобы между тобой и твоими детьми в будущем сложились более теплые взаимоотношения.

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