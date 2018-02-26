Мама сидит у нас с мужем на шее

Алена

В каком-то смысле, да, ты виновата. Виновата в том, что позволила маме считать, что она может продолжать жить за чей-то счет. Это плохая услуга, поверь. Даже если мама считает иначе, будет лучше, если ей придется сейчас начать учиться о себе заботиться. Прежде всего, ты не обязана ее содержать. Ты не мама ей, не ответственна за ее появление на свет. А она, хоть и родила тебя, на этом миссию свою сочла выполненной, и в дальнейшем процессе не участвовала ни финансово, ни как-то еще. Сначала твоя мама жила за счет жизни своей матери. Теперь она пытается подмять под себя твою жизнь. И, конечно, трудно что-то решать кардинально, когда речь идет о настолько близком родственнике, но ты должна это сделать. Твоя семья – это ты, твой муж и твои дети, а не ты и твоя мама. Цинично, но это факт. И во всем цивилизованном мире дети уходят из семей и строят свои жизни сами. Это, кстати, двухсторонняя история: в норме родители не содержат своих детей до конца дней своих, а дети, в свою очередь, не работают раде финансирования родителей. Взаимная помощь – да. Паразитирование – нет, категорически. Твоя мама сейчас отнимает деньги даже не у тебя и мужа, а у твоих детей. И не потому, что она больна, немощна, недееспособна. А потому, что всю жизнь считала, что ей все должны, и ни дня не работала. Ну, так не поздно начать. Есть масса неквалифицированных вакансий, на которые ее без проблем возьмут. Отправляй ее на биржу труда. Ибо, если завтра с твоим мужем (не дай бог) что-то случится, то у тебя будет три «дочери», которых надо содержать. А если что-то случится с тобой, твой муж просто пошлет подальше бывшую тещу, и она останется одна, без денег и без идей, что ей делать. Да, разумеется, она обидится, будет скандалить и прочее. Но лучше так, зато она начнет работать и получит хотя бы какую-то финансовую независимость. У моей мамы была подруга – всю жизнь «работала» домохозяйкой. А потом от нее ушел муж – очень некрасиво так ушел, оставив ее, безработную, с двумя несовершеннолетними детьми. Ей было 38 лет. И что? Пошла работать в магазин, подтянулась профессионально, дослужилась до старшего продавца в отделе… И до сих пор жалеет, что не пнул ее никто раньше, и не надоумил получать нормальную профессию.