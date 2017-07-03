Как убедить мужа взять ипотеку?

После нашего знакомства с мужем у нас все быстро завертелось (влюбились с первого взгляда), практически сразу стали жить вместе, а через полгода сыграли свадьбу (ранее в браке ни с кем не состояли). Живем в браке уже более двух лет. Разница в возрасте у нас 10 лет, но она не ощутима. Так вот, живем мы не одни, а с его родителями. Отношения со свекровью у меня, как с мамой (тьфу-тьфу-тьфу, отличные). Детишек у нас, к сожалению, пока нет. У мужа есть родной брат (на 2 года старше), у него семья, 3 ребенка. Так вот, квартира, в которой мы живем, приватизирована на мужа и его брата. Вообще с братом мужа мало общаемся, можно сказать, что вообще не общаемся, по праздникам и только. Так вот, к чему я это все, брат мужа требует от нас деньги за вторую часть квартиры (за свою часть) и говорит «живите там всю жизнь спокойно» и т.д. и т. п. На этой почве постоянные скандалы и ругань. Я подняла вопрос о том, чтобы взять ипотеку, но у нас зарплаты с мужем не такие уж и большие, муж боится, что не потянем, а детишки появятся, так тем более. Но все же мне кажется, что прожить можно будет, в чем-то отказывать себе. Да, будет тяжело, но живут же люди, справляются. Мои родители живут далеко, в другой стране, помочь не могут, но тоже подталкивают нас на ипотеку. Мы друг друга очень любим, мы любящая семья. Но свое гнездышко - это свое, это наше, было и будет. Как нам все же прийти с мужем к согласию и взять ипотеку? Спасибо за ответ.

Карина,

Москва, 22 года

03.07.17

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