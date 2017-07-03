Как убедить мужа взять ипотеку?
Москва, 22 года
03.07.17
Мнения наших экспертов
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АленаКарина, насколько я понимаю, квартира хоть и приватизирована на двух братьев, но ни один, ни второй ее непосильным трудом не зарабатывали. Это квартира их родителей, которые поступили, как им казалось, честно, а на деле – опрометчиво, когда дали приватизировать жилье напополам двум сыновьям. И что бы там ни было, но пока живы родители, вести разговоры о том, чтобы один брат выкупил долю квартиры у другого брата, - мягко говоря, некрасиво по отношению к их маме и папе. Почему вдруг вы должны выкупать половину жилья, на которой сейчас живут родители? Вы же не одни в квартире этой обитаете? Почему вообще встает такой вопрос? А если бы у тебя с мужем было свое жилье, тогда что? Брат бы требовал с мамы и папы денег за половину хаты? На мой взгляд, вам просто не надо идти на поводу и дать возможность родителям самим разобраться со своим старшим сыном. А что касается ипотеки – да, это сложная история, и финансовая кабала на много лет. С другой стороны, чтобы действительно оценить свои возможности, нужно как следует вникнуть в этот вопрос. Например, вы с мужем подходите под определение «молодая семья» - несколько лет назад была государственная ипотечная программа поддержки молодых семей, льготная, как ты понимаешь. Возможно, сейчас тоже что-то есть. То есть, если ты действительно хочешь убедить мужа в том, что надо покупать собственное жилье, то для начала сама проштудируй этот вопрос – тогда, возможно, ты сможешь аргументированно доказать мужу, что все не так страшно.
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СергейКарина, на мой взгляд, никто не сможет тебе дать абсолютно правильный совет по поводу того, как уговорить мужа на что-то. Все дело в том, что это твой муж, твоя жизнь и это ваша общая история, которую никто другой не знает, и вряд ли сможет понять так, как вы. И искать, а тем более прислушиваться к советам совершенно чужих людей типа: скажи мужу то-то, он сделает это – не только неправильно, но и опасно. Ведь все люди разные, у каждой пары свои особенности, и то, что хорошо для одних, может оказаться в лучшем случае бесполезным, а в худшем целой катастрофой для тебя. В связи с этим, лично я считаю, что вам нужно искать свой собственный путь, учиться разговаривать друг с другом, искать компромиссы, понимать и принимать один другого. И столь серьезные вопросы как кредиты, большие покупки, рождение детей, и прочие, вы должны решать вместе, внутри своей семьи, а не искать варианты манипулирования в интернете. Ведь если твой муж не хочет брать ипотеку, значит, у него есть какие-то причины. У тебя, соответственно, есть свои «резоны». И кто кроме вас самих сможет примирить данный конфликт интересов? Вот и поговори с супругом, постарайся донести до него свою точку зрения, и понять его.
Обсуждение 29
Лучшие комментарии
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ZavoronokВы хотите взять ипотеку, чтобы выкупить у брата его часть? Очень опрометчиво, лучше взять ипотеку на покупку собственного жилья. Хоть отношения со свёкрами и хорошие, молодым лучше жить отдельно, а брат с родителями пусть разбирается без вас.
03.07.17 01:19 Контекст комментария
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ДжейПрикольно, то есть жить в квартире с родителями, а выплачивать как за отдельную. По-моему требование неправомочно, Ваш муж имеет полное право проживать в квартире без выплат компенсаций, если вдруг они с братом не придут к выводу, что квартиру надо продавать и бабки делить. Только как быть с родителями.) Вообще какая-то неумная ситуация. Ясно одно, если уже сейчас чувствуете, что доходов маловато, ипотеку брать не стоит, отказывать себе придется во всем, а это хорошо год два, но в течение 20ти лет сложно. В опчем брату так и скажите, что и так можете спокойно жить в квартире, половина которой принадлежит мужу).
03.07.17 04:37 Контекст комментария
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KoshkaВслед за экспертом Аленой спрошу, а брат не с дуба ли упал? Квартира родителей, с какой стати какие-то деньги надо платить ему? Может, родители должны ему тоже заплатить, чтобы он разрешил им дожить не на улице? Ваш муж правильно поступает, не реагируя на предложения. Но интересно не это. Мужчина 32 лет живет с родителями, приводит жену и не думает о своём жилье. Это инфантил, который не понимает, что могут появиться дети и т.д. С инфантилами могут быть прекрасные отношения (как Вы и пишете, разница в возрасте незаметна). До тех пор, пока не начнутся реальные проблемы. Кариночка, разница в возрасте должны быть заметна. Не по тому, что муж устает и валяется на диване, а по отношению к жизни.
03.07.17 08:11 Контекст комментария
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KoshkaДа, это вопрос совести, а не юридический.
03.07.17 08:54 Контекст комментария
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А зачем платить за типа "свою" квартиру, если жить там со свекрами ( причем, у свекров наверняка есть право пожизненного проживания в этой квартире). Что по факту от этого изменится? Так всю жизнь со всекрами все равно и проживете, да еще и в долгах Либо продавайте квартиру, покупайте свекрам меньшую, а остальное делите пополам с братом мужа и вот тогда уже берите ипотеку и покупайте
03.07.17 05:01 Контекст комментария
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звездочка )Можно эту квартиру продать, деньги разделить между братьями и потом свою долю использовать как первый взнос на ипотеку. Начало не плохое и никаких камней раздора с родственниками. С кем из сыновей будут жить родители решается на общем семейном совете.
03.07.17 08:47
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звездочка )Выплачивать какие-либо доли и остаться в этой квартире жить может обернуться в будущем тем, что брату покажется мало. Если изменится ситуация на рынке недвижимости, он захочет доплаты. У меня была ситуация с соседкой - она сама предложила поделиться своим домашним телефоном и сделать из её прямого номера нам на две квартиры спаренный (на блокираторе). Я заплатила за услугу сколько она сама назначила, мне было все равно сколько заплатить, потому что иной технической возможности поставить мне домашний телефон не было, а потом регулярно выслушивала как она продешевила. Это прекратилось только когда она продала квартиру и въехали новые жильцы.
03.07.17 08:57
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NafСчитаю предыдущие комменты справедливыми. Пока родители там живут выкупать половину не правильно. лучше начните копит деньги. причем в размере ипотеки.20-30тр. накопления никогда не помешают.
03.07.17 08:33
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Мила УсинскКарина, ты сама прикинь сколько стоит ваша квартира, раздели на два, посмотри на ипотечном калькуляторе в интернете сколько нужно платить и попробуй откладывать эти деньги хотя бы полгода, и как отразится это на твоей семье. Если получиться - скажи и покажи мужу накопленные деньги, он согласится, а если нет- то не стоит и бумать об этом. В будущем придётся менять квартиру.
03.07.17 08:30
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50/50"ты сама прикинь сколько стоит ваша квартира, " да не "ваша", а квартира мужа и его брата, приватизированная на них))) не её это квартира) не ей и решать, что с ней делать
03.07.17 08:37
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Ну, с одной стороны, брат имеет право на долю в данной квартире. Но доля эта никак не 1/2, поскольку квартира, как предполагаю, давалась государством на всех - и родителей, и детей, если все они были "в наличии" к моменту получения квартиры. Так что можно было бы предложить за долю,к примеру, половину от половины в деньгах. Но это при условии, что у вас есть стабильный доход, у мужа есть стабильный нормальный доход, и брат достаточно нехороший, чтобы продать свою долю третьим лицам, если что.
03.07.17 08:30
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И еще,Карина, "будет тяжело, но ничего, живут люди, справляются" - это ерунду вы написали) Полно людей, которые НЕ справляются, даже по потребкредитам, а ипотека гораздо серьезнее вопрос, на долгие годы, посмотрите хотя бы статистику по просроченным кредитам в стране. Тут и ребенка заводить 100 раз подумаешь, а не сядешь ли с ним в обнимку в долговую яму. Тем более - зарплаты у вас небольшие, квартиры в Москве дорогие. А родители ваши, которые подталкивают вас на ипотеку, наверное думают, что в Москве все у всех шоколадно, денег у всех куры не клюют, доча выгодно вышла замуж за москвича - надо "закрепицца" жилплощадью. А случись что - с них взятки гладки, помочь ничем не могут... кого-то они мне напоминают)))
03.07.17 09:09
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KoshkaВслед за экспертом Аленой спрошу, а брат не с дуба ли упал? Квартира родителей, с какой стати какие-то деньги надо платить ему? Может, родители должны ему тоже заплатить, чтобы он разрешил им дожить не на улице? Ваш муж правильно поступает, не реагируя на предложения. Но интересно не это. Мужчина 32 лет живет с родителями, приводит жену и не думает о своём жилье. Это инфантил, который не понимает, что могут появиться дети и т.д. С инфантилами могут быть прекрасные отношения (как Вы и пишете, разница в возрасте незаметна). До тех пор, пока не начнутся реальные проблемы. Кариночка, разница в возрасте должны быть заметна. Не по тому, что муж устает и валяется на диване, а по отношению к жизни.
03.07.17 08:11
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ДжейКвартира приватизирована на сыеовей, родители ею уже не владеют.
03.07.17 08:27
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50/50да, 10 лет разницы должно быть заметно. но она, по её мнению, и так уже удачно вышла замуж из др.страны, и совместно со своими родителями теоретически может продавить до ипотеки в Москве) и так уже всё склалось почти!) и такие мелочи, как инфантильность, у неё на двадцатом месте) подумаешь дитё за 30, слушаться должен. я даж советовать что-то боюсь, ибо там такая мешанина из привитых понятий, квартирного вопроса, любви и пр.
03.07.17 08:34
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KoshkaЯ бы ей посоветовала сидеть и помалкивать, а заодно образование получить и найти работу с приличной зарплатой. А потом уже думать о квартирах и детях. А пока там и без неё разберутся.
03.07.17 09:00
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50/50+100)
03.07.17 09:03
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звездочка )А пока там и без неё разберутся.../// и да, и нет. Пишет же, что "На этой почве постоянные скандалы и ругань." Это расшатывает семейную атмосферу, нафиг такое надо. Вопрос надо решить и забыть, я бы не стала выжидать пока этот коллектив родственников сам разберется, я бы тоже искала приемлемые решения и предлагала их. Для ускорения ))
03.07.17 09:14
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KoshkaА ей и не нужно ругаться ни с кем. Вот когда чего-то достигнет в жизни, тогда можно и поругаться. Только тогда становится неинтересным ругаться из-за пяти метров в бирюлевской двушке. Вообще, я всегда удивлялась, когда выходят замуж за омегу, а после свадьбы требования к нему начинают расти, как будто он раз, и превратится в альфу. Ты же видела, что он сидит на жопе ровно, а после свадьбы он должен завертеться колесом, что ли?
03.07.17 09:26
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ПрелестьЕсли квартира приватизирована на мужа и его брата, то естественно вы должны отдать брату его долю,если он просит. Ну а если самый правильный совет : братья сами разберутся. Это мужские дела.,
03.07.17 07:10
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А зачем платить за типа "свою" квартиру, если жить там со свекрами ( причем, у свекров наверняка есть право пожизненного проживания в этой квартире). Что по факту от этого изменится? Так всю жизнь со всекрами все равно и проживете, да еще и в долгах Либо продавайте квартиру, покупайте свекрам меньшую, а остальное делите пополам с братом мужа и вот тогда уже берите ипотеку и покупайте
03.07.17 05:01
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ДжейПрикольно, то есть жить в квартире с родителями, а выплачивать как за отдельную. По-моему требование неправомочно, Ваш муж имеет полное право проживать в квартире без выплат компенсаций, если вдруг они с братом не придут к выводу, что квартиру надо продавать и бабки делить. Только как быть с родителями.) Вообще какая-то неумная ситуация. Ясно одно, если уже сейчас чувствуете, что доходов маловато, ипотеку брать не стоит, отказывать себе придется во всем, а это хорошо год два, но в течение 20ти лет сложно. В опчем брату так и скажите, что и так можете спокойно жить в квартире, половина которой принадлежит мужу).
03.07.17 04:37
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ПростоИпотека - это вам не айфон в кредит! Посчитайте в ипотечном калькуляторе онлайн (в инете их полно), какой у вас будет ежемесячный ипотечный платеж. Это от 30-35 до 55 тр в вашем случае . Никогда такого не пишу на Клео, но Вам, Карина, о детях нужно думать, а не о кредите. И я не шучу, это обоснованно. Пока живёте со сверами в хороших отношениях, свекровь вам как мама родная поможет с детками, это большой плюс. Прописанные дети в будущем снизят агрессивность брата юридически. Пока родители живут в этой квартире, угрозы и требования брата пустословны. После их ухода он имеет право нотариально вам предложить выкупить свою половину. И вот только тогда вам нужно будет думать о кредитах и тп. Чтобы быть готовыми, не ипотеку берите сейчас, а депозит откройте в банке. И копите деньги. Ибо 3-5 млн даже в ипотеку тяжеловато с нуля взять. Прислушайтесь к моему совету, у меня экономическое антикризисное образование :-)
03.07.17 03:28
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ПростоНа всякий случай поясню мысль: после ухода родителей (я имею в виду из жизни) брат может предложить вам выкупить свою половину, при вашей несостоятельности имеет право продать ее на сторону. Все юридически. Пока родители живы и живут там, естественно, он не сможет продать полквартирв, иначе на него ополчится вся армянская диаспора (если я правильно поняла). Поэтому, Карина, расслабьтесь и рожайте. Прописанные дети также помешают планам брата продать свою квартиру на сторону. А взятая ипотека отодвинут рождение детей существенно. Опять-таки :-)
03.07.17 03:40
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KoshkaОбразование подсказывает, что нужно наделать детей в квартиру, где она сама (иностранка) без прав, а их там, на минуточку, уже четверо, а квартира вряд ли хором. И судиться потом не с братом, а со своим родненьким.
03.07.17 08:22
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Ну возьмете вы ипотеку, ну выкупите квартиру. А родителей куда? К брату? Или подразумевается, что родители так же с вами жить будут? Не честно это. Вы живёте не на территории брата, а на территории родителей мужа. Интересно, а что свекры по этому поводу думают. И ещё, раз в этой семье так считают деньги, что будет через лет 20, когда свекры будут пожилыми. Они ж скорее всего с вами жить будут. За ними ухаживать надо будет. Брат готов будет платить половину за уход? Это б заранее обсудить. А вообще прежде чем брать ипотеку, нужно всё просчитать. И до того, как вы захотите завести ребенка, нужно создать подушку безопасности в размере годового платежа по ипотеке, ну как минимум полугодового. С подходом "ну живут же люди" ипотеку вам брать категорически запрещено. Поэтому я на стороне мужа в этом вопросе.
03.07.17 01:21
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ZavoronokСогласна с вами. Кто будет ухаживать за свёкрами в старости, должен получить квартиру. А то нечестно - брат ничего не сделал,а денег требует.
03.07.17 01:46
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ДжейАкромя физического ухода, есть еще вопрос финансовый: лекарства, реабилитация и пр. Если один ухаживает, а другой спонсирует, справедливо, если квартира достается обоим. Дв и не тот случай, квартира УЖЕ поделена.
03.07.17 04:41
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ZavoronokВы хотите взять ипотеку, чтобы выкупить у брата его часть? Очень опрометчиво, лучше взять ипотеку на покупку собственного жилья. Хоть отношения со свёкрами и хорошие, молодым лучше жить отдельно, а брат с родителями пусть разбирается без вас.
03.07.17 01:19