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Как выдержать характер моей матери?


У меня огромные проблемы с матерью. Семья благополучная, только отца нет. Мать не пьёт и не курит. Опрятная женщина. Но есть одно «но». Она постоянно повышает голос на меня. Иногда не просто повышает, а орёт истошным воплем. До 18 лет била меня почти по любым причинам. Очень любит унижать меня, говорить, что я никто, кусок дерьма, который ничего без неё не сможет. Никогда не принимала мои увлечения. Я иногда играю в онлайн-игру и мать отзывается об этом: «Играешь в х*ень всякую, тебя там вербуют поди сектанты». Отец развёлся с ней, когда мне было лет 5-6. Он не нашёл себе другую, он просто ушёл. И теперь я понимаю почему. Выдержать характер моей матери - надо быть сверхчеловеком. Весь этот кошмар продолжается 9 лет, но я уже привыкла. Но сейчас всё стало ужасно. Пропал аппетит, домой возвращаться не хочу, т.к. там мать и она найдёт кучу причин поорать. Какая-то апатия ко всему. Раньше спасал молодой человек (мы из разных городов, общаемся по скайпу). Но мать уже дошла до того, что запрещает мне разговаривать по скайпу, думая, что я в какой-то секте (Господи, секте!). Не знаю, что делать. Когда у нее редкие командировки - у меня праздник.
Лидия,
Новосибирск, 19 лет
12.03.18
Как выдержать характер моей матери?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Лидия, тебе 19 лет. Все предельно просто: не нравится жить с мамой – начинай жить самостоятельно. С точки зрения нашего законодательства – ты уже совершеннолетняя молодая женщина. И никто тебе уже не может запретить общаться по скайпу, или приходить домой в 12 ночи. Более того, никто не может безнаказанно тебя бить или даже оскорблять. Удивлена? Скажу еще больше: если ты прописана с мамой в одной квартире, у тебя есть юридические права на то, чтобы сдать свою половину квартиры какой-нибудь семье студентов, а на вырученные деньги снимать себе жилье где-то в другом месте, подальше от мамы. Или, например, организовать размен жилья, чтобы уж точно не зависеть от мамы никак. Просто для того, чтобы защититься и перестать быть жертвой мамы, необходимо выйти из зоны комфорта – из состояния ничего не решающей девочки-ребенка. Но придется. Если не хочешь продолжать получать по лицу от неуравновешенной мамаши. Уверяю тебя, попытка поговорить с мамой на взрослом, деловом языке – уже даст некоторые результаты. Главный из которых – ты сама почувствуешь себя сильнее и увереннее. В общем, прекращай безропотно слушаться маму и начинай готовиться к самостоятельной жизни. Это касается и самостоятельности в финансовых вопросах: чем быстрее начнешь сама себя обеспечивать – тем тебе же будет лучше. И, конечно, сейчас было бы безответственным прожигать время за компьютером и сетевыми игрушками.

  • Сергей

    Лидия, насколько я в курсе, проблемы взаимного непонимания родителей и детей существуют ровно столько, сколько существуют родители и дети. Такова жизнь. Такая наша природа. Об этом говорят все священные писания, на эту тему рассуждали все философы и ученые во все времена. Так что расслабься, и просто прими как факт, что ты явно не первая и, увы, далеко не последняя, кто оказался в подобной ситуации. Другое дело, что у кого-то изначально в семье практикуется взаимное уважение и терпение, а также умение слушать, слышать, думать и делать выводы, а в других основу составляет безусловное подчинение, авторитарность и полное пренебрежение чьим-то мнением кроме своего собственного. Поэтому есть те, кто в зрелом возрасте вспоминает противостояние с родителями с улыбкой и глубокой благодарностью, но имеется и их полная противоположность, до конца дней ненавидящая своих предков. К сожалению, в твоем случае ближе второй вариант. Это печально. Однако данный факт совершенно не означает, что ты не можешь ничего изменить и должна безропотно терпеть все «придирки этих взрослых идиотов». Тебе уже 19 лет. То есть с точки зрения закона, ты уже достаточно взрослая, чтобы жить самостоятельно. Кто мешает воплотить это в реальность? Раз совместное проживание с мамой все больше раздражает и вызывает нарастание напряжения, значит пришло время отделяться и начинать жить самостоятельно. Ищи работу или подработку, снимай себе отдельную жилплощадь и делай, что пожелаешь, или поступай в институт где ни будь в другом городе и уезжай. Лично я уехал от родителей сразу после окончания школы, и считаю, что это лучший способ и самому повзрослеть и с родными сохранить нормальные отношения. Правда, прежние увлечения и детские представления о жизни придется резко поменять. И в онлайн игрушки играть в ближайшее время не получится. Видишь ли, когда пытаешься выжить и хоть как-то укрепиться в этой жизни, некоторое время будет не до игр. Зато полная автономность, абсолютная свобода, и никаких маминых претензий в неограниченном количестве. Вот и займись. Если же тебе хочется продолжать жить у мамы за пазухой, пить, есть, одеваться за её деньги, то и правила игры придется принимать тоже её. Так что-либо взрослей и начинай жить самостоятельно, либо не возмущайся, ибо это всё равно бесполезно.

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Обсуждение 70  

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Лучшие комментарии

  • Zavoronok
    А в чём вопрос? Как повлиять на маму или как выдержать её вопли? Повлиять - никак, выдержать тоже не каждый сможет. Ищи работу и съезжай, это на данный момент самое верное решение.
    		 12.03.18 00:29
         
    11
         
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  • тыжюрист
    "если ты прописана с мамой в одной квартире, у тебя есть юридические права на то, чтобы сдать свою половину квартиры какой-нибудь семье студентов" ну вот не давали бы психологи юридических советов... "прописка" в квартире не дает никаких иных прав кроме как проживания в ней.
    		12.03.18 09:00
         
    6
         
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  • Тыковка
    Вам прийдется резко взрослеть, принимать далеко не детские решения, становится на ноги самостоятельно или заручившись первое время поддержкой кого-либо, это на самом деле очень и очень сложно, но «психологическое здоровье» того стоит, поверьте. Таким женщинам как ваша мать, простите, место в психдиспансере. Мне вас очень жаль, автор. Мой вам совет, не поддавайтесь на провокации в виде «мать тебя родила, дороже матери никого нет...» это пишут люди, у которых совершенно другие матери, умеющие любить и уважать. То, что делает ваша мать, а именно: унижает, оскорбляет, вымещает на вас злость, вы же понимаете, что к любви это не имеет никакого отношения? Или хотите поспорить? Девушка, вам пора бежать оттуда, спасайте себя и берегите себя.
    		 12.03.18 01:10
         
    5
         
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  • Лада
    Да знаете вы, что делать. Просто неохота что-то менять. Трудно это - самой на жизнь зарабатывать. Легче в скайпе сидеть и уходить в виртуальные жизни.
    		 12.03.18 09:00
         
    5
         
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  • Zavoronok
    А то, что мать била её по любым причинам и называла куском д-ма, это для вас нормально?
    		 12.03.18 08:49
         
    4
         
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  • Элфи Крекс
    Ниже пишут, что дочь ничего не добилась. Так она и не добьётся ничего, если ей регулярно объяснять, что она дерьма кусок и ничего не может. Да и чего уж такого может добиться девушка 19 лет? Самое большее - быть успешной студенткой. Мама, как я понимаю, там тоже не лауреат Нобелевской премии. Людям всегда нужна безусловная любовь. Если этого не находят в родительской семье, потом ищут всю жизнь у противоположного пола, не понимая, что там любовь- другая. Нахлебавшиеся скандалов в детстве либо вырастают такими же скандальными бабами, либо не могут постоять за себя.Вполне возможно, мама таким образом повзрослевшую дочь просто выживает из квартиры, ну, мешает она ей, как бы ни подстраивалась. Лиде однозначно - уходить. Выключить звук вряд ли получится, тут многие взрослые тетки со свекровями звук выключить не могут.
    		 12.03.18 12:53
         
    0
         
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  • Бусинка
    Ничего себе " Благополучная семья" ! Кошмар какой то, а не "благополучие". Не дай Бог кому нибудь такого " Благо"
    		 12.03.18 12:26
         
    0
         
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  • Элфи Крекс
    Не терпеть - уходить. Найти подработку, позволяющую хотя бы на двоих квартиру снимать с подружкой. Поискать учёбу с общежитие( есть такое в российской реальности?).Может быть, отец может как-то помочь деньгами? Терпеть - это путь в никуда. Или себя начнёшь не уважать, или побежить жить к первому попавшийся парню, что тоже не самое лучшее. Жить в скандала, в унижения, а то и получила прилетит, на которую не можешь ответить- это не жизнь.
    		 12.03.18 12:15
         
    0
         
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  • Ольга
    Я сегодня сочувствую героине, понимаю, как тяжело жить с человеком, кот. любишь и ненавидишь одновременно. Как вообще можно бить и унижать девочку? Маман явно неадекват. Не думаю, что Лида тунеядка и лентяйка, как предполагают некоторые форумчанки. У такой мамашки не забалуешь, сразу огребешь люлей. Конечно, девушке надо поскорее становиться независимой в материальном и моральном плане, быть тверже в своих потребностях и желаниях, как бы это не бесило родительницу. Моя подруга почти в таких же отношениях с матерью, только у неё приступы агрессии случаются без драк. Просто "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"))). Замок на Ее комнате помогает легче переносить климактерические истерики мамаши, закрыться в комнате+наушники со спокойной музыкой.
    		12.03.18 12:03
         
    1
         
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  • Ellis_@
    Очень часто учат, что мама - это святое, но на самом деле, очень часто в жизни бывает, что мамами становятся люди далеко не святые. Рожают потомучто рожают. Без желания, без цели, без понимания своего значения и задачи. Они хоть и родили, но не способные любить, учить, заботиться, наполнять любовью. Накормлен, одет-обут, и хватит. И дети таких холодных и жестоких мам могут сколько угодно работать, изучать, стараться - эту конкретную дырку ничем не заполнить. Эти дети с детства слышат, что они бестолочи, что они кусок дерьма и т.д. У меня в школе была учи-ца по русскому. У нее если кто не умел писать сочинения, был (цитирую): дерьмо болтающееся в проруби. Вопрос ГГ: как выдержать характер. Девочка, первое, что тебе нужно вбить себе в голову - ты ни в чём не виновата. Второе - тебе нужен рядом человек, который будет тебя любить безусловно, без упрёков, любую. Это может быть папа, бабушка, тётя. Тебе нужно наполнять себя любовью, которую твоей маме дать тебе не удалось. В общем, если кратко - не принимай ее жестокости на свой счёт, это не твоя вина.
    		12.03.18 11:13
         
    4
         
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    • звездочка )
      Пожалуйста, расскажи Вере (см. ниже) персонально, что ребенку в любом возрасте нужен человек, который будет любить безусловно, без упрёков, любую. Потому что в благополучном случае родители это наш тыл,наша безопасная гавань.
      		12.03.18 11:19
           
      2
           
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      • Вера
        Лично я не из тех , кто считает, что не смотря ни на что маме нужно преклоняться как идолу, ребенок тоже личность, но я верю, что безупречнее чем любовь матери к своему ребенку нет. В данном случае думается мне, что героиня утрирует неадекватное поведение своей матери, причем прикрывается еще и уходом отца, вот доказательство типа ее дурного характера. Да зачем до 19 сидеть, находиться рядом с тем, кого так ненавидишь? Сама вся белая, пушистая? Не верю. Яблоко от яблони. ...
        		 12.03.18 12:58
             
        0
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Сэм
      при чем здесь сочинения и говно в проруби? у училки явно логика отсутствует
      		 12.03.18 12:08
           
      0
           
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      • Ellis_@
        А при том, что даже если дети в 7 классе, они - люди и личности. И даже если они не умеют писать сочинения, это ещё не значит... У них могут быть другие таланты, а даже если нет, нельзя унижать. Дети в семье, кстати, когда мама обижает, тоже никак защититься не могут. Кто их защитит, если самый близкий человек вместо любви источает зло.
        		 12.03.18 12:21
             
        0
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • Сэм
          ну понятно что училка оскорбляет просто что-то не в тему сочинения и та ваша фраза. Учителя в пединститутах стилистику проходят. Эмоциональную окраску и историю слова или той или иной фразы знают. Что-то безграмотная у вас учительница была=)) сочувствую
          		 12.03.18 12:57
               
          1
               
          ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Вера
      Кому это непонятно? Эллис, будь у нее такой человек (может он есть) давно сбежала бы к нему. ..
      		 12.03.18 13:09
           
      0
           
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  • Персикова
    Лида , чтобы дать какой-то совет , нужно понять , а что именно вы хотите спросить ? Как повлиять на маму ? Как избавиться от неё ? Как начать жить самостоятельно ? Как сделать так , чтобы продолжать жить также, но выключить звук ? И т. д. Без вопроса нет ответа. В любом случае , если вас не устраивает ваша жизнь , то вам её и менять. Но хорошо подумайте , всё именно так , как вы описали или вы приукрасили и подрисовали ? Если вы не приврали на эмоциях , то надо начинать жить самостоятельно , думайте где и как . Учеба - общежитие например?
    		12.03.18 11:05
         
    1
         
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    • Koshka
      Вы отлично подметили. Как жить так же, но выключить звук. Ну да. Грубо говоря, чтоб на стол метали и зад подтирали, но при этом без обратных обязанностей. Простите, но я вот так вижу.
      		 12.03.18 11:08
           
      1
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Ellis_@
      Я сегодня занимаю другую позицию. Не устраивает твоя жизнь - меняй! Легко сказать. Это всё видимость. ПОвзрослтеет ребёнок, будет работа, будет самостоятельность, будет какой-то муж. Но эта дырка останется дыркой. И она сама ничего не сможет, если она дома груша для биться. Дети, которых выпустили в мир с огромными запасами любви и заботы, намного лучше справляются со всем во взрослой жизни.
      		 12.03.18 11:19
           
      2
           
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      • Koshka
        Это не другая позиция. Все правильно. Надо своих детей поддерживать, это ясно. Но если объективная реальность вот такая? Это не мама пришла с вопросом: "что делать, ору на дочь, не могу сдержаться?", а дочь с вопросом: "как выключить маму?" Ответ: "никак". Ну, кроме криминала.
        		 12.03.18 13:11
             
        0
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Koshka
    Раз мать невыносима, пойдите жить к отцу. Вы так завлекательно его описали, аж завидно стало. Про мать ничего не буду советовать, объективную реальность менять мы не боги. Хотя нет, пожалуй, раз зависите от матери, то хотя бы делайте вид, что со всем согласны. Меньше колотушек прилетит.
    		 12.03.18 10:50
         
    1
         
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  • Вера
    Лидия, удобная психологическая позиция - искать виноватых. Вам уже 19, вы, ясно из письма, живете в мамином жилье и успехов в чем либо не добиваетесь, иначе мама уважала бы и не орала, не унижала. Чего вы добились к своим 19, кроме того, что сидите за ее компом, в онлайн играх? Учитесь? Работаете? Просто так мать будет бить дочь? А не наговор ли это? почему мы должны вам верить? Поступком отца не ищете ли вы себе оправдание в не любви к матери? Может она из-за досады, из-за вашего ничегонеделания срывается, беспокоясь за ваше будущее. Уйдите из дома, добивайтесь чего-либо и ее уважения в том числе, не будьте неудачницей.
    		 12.03.18 09:57
         
    0
         
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  • звездочка )
    Очень любит унижать меня, говорить, что я никто, кусок дерьма, который ничего без неё не сможет..../// как я понимаю, вся мамина поддержка - материальная, в остальном у вас контакта нет. Я думаю, что на расстоянии ваши отношения с мамой станут легче для вас обеих. Конечно, было бы лучше доучиться до диплома ВУЗа или техникума полноценно, без заочки, потому что знания все-таки нужны ) В родном городе общежитие тебе не светит, поэтому можно перевестись летом в учебное заведение подальше, с предоставлением жилья. Поинтересоваться у отца может ли он тебя материально поддержать сейчас, подумать что тебе может стать подработкой вечером. Я студенткой прилично шила и вязала на заказ, мыла аудитории на полставки, кто-то за деньги писал курсовые и дипломы, выпекал торты, в 90-е мы все были заточены на самостоятельность и активность. Руби пуповину с мамой и отделяйся, тебе уже можно )
    		12.03.18 09:18
         
    2
         
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  • Хахаха
    Если мать не может решить свои проблемы, то хоть Вы начните свои решать, совершеннолетняя уже. В голову мозги уже должны были завезти. Вы выбрали самый легкий путь - нашли виноватую (мать). А сами то сделали что нибудь? На работу устроились? Отдельно жить стали? Да хоть к психологу сходили, если эта ситуация так Вас гложет? Одним нытьем во всемирной паутине вопрос не решить.
    		12.03.18 09:12
         
    1
         
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  • тыжюрист
    "если ты прописана с мамой в одной квартире, у тебя есть юридические права на то, чтобы сдать свою половину квартиры какой-нибудь семье студентов" ну вот не давали бы психологи юридических советов... "прописка" в квартире не дает никаких иных прав кроме как проживания в ней.
    		12.03.18 09:00
         
    6
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лада
    Да знаете вы, что делать. Просто неохота что-то менять. Трудно это - самой на жизнь зарабатывать. Легче в скайпе сидеть и уходить в виртуальные жизни.
    		 12.03.18 09:00
         
    5
         
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  • Юликон
    не нравиться в доме мамы, просто уходите из ее дома. Достижение современности, это токсичные отношения и самые токсичные люди это практически всегда близкие люди. Конечно будет написано много слов про мама святое, ешь ее хлеб, она замуж второй раз не вышла потому что была разведенкой с прицепом и еще много чего касающегося жизни мамы. Сейчас мы говорим о Вас и о Вашей жизни. Не нравиться - двери открыты.
    		 12.03.18 08:22
         
    3
         
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  • Джей
    Орет о бессилия. Вам конечно от этого не легче. Выход прост; учитесь, поступайте в другом городе, ищите работу, съезжайте. Что тут еще скажешь(( маму жалко, но Вы конечно не обязаны решать за нее ее проблемы. Подрастете, может когда-нибудь простите ее, когда станете матерью для своей матери. Но это долгий путь. Сейчас Вам главное понять, чего Вы сами от себя и своей жизни хотите.
    		 12.03.18 08:05
         
    1
         
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