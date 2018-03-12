Как выдержать характер моей матери?

Лидия, тебе 19 лет. Все предельно просто: не нравится жить с мамой – начинай жить самостоятельно. С точки зрения нашего законодательства – ты уже совершеннолетняя молодая женщина. И никто тебе уже не может запретить общаться по скайпу, или приходить домой в 12 ночи. Более того, никто не может безнаказанно тебя бить или даже оскорблять. Удивлена? Скажу еще больше: если ты прописана с мамой в одной квартире, у тебя есть юридические права на то, чтобы сдать свою половину квартиры какой-нибудь семье студентов, а на вырученные деньги снимать себе жилье где-то в другом месте, подальше от мамы. Или, например, организовать размен жилья, чтобы уж точно не зависеть от мамы никак. Просто для того, чтобы защититься и перестать быть жертвой мамы, необходимо выйти из зоны комфорта – из состояния ничего не решающей девочки-ребенка. Но придется. Если не хочешь продолжать получать по лицу от неуравновешенной мамаши. Уверяю тебя, попытка поговорить с мамой на взрослом, деловом языке – уже даст некоторые результаты. Главный из которых – ты сама почувствуешь себя сильнее и увереннее. В общем, прекращай безропотно слушаться маму и начинай готовиться к самостоятельной жизни. Это касается и самостоятельности в финансовых вопросах: чем быстрее начнешь сама себя обеспечивать – тем тебе же будет лучше. И, конечно, сейчас было бы безответственным прожигать время за компьютером и сетевыми игрушками.

Сергей

Лидия, насколько я в курсе, проблемы взаимного непонимания родителей и детей существуют ровно столько, сколько существуют родители и дети. Такова жизнь. Такая наша природа. Об этом говорят все священные писания, на эту тему рассуждали все философы и ученые во все времена. Так что расслабься, и просто прими как факт, что ты явно не первая и, увы, далеко не последняя, кто оказался в подобной ситуации. Другое дело, что у кого-то изначально в семье практикуется взаимное уважение и терпение, а также умение слушать, слышать, думать и делать выводы, а в других основу составляет безусловное подчинение, авторитарность и полное пренебрежение чьим-то мнением кроме своего собственного. Поэтому есть те, кто в зрелом возрасте вспоминает противостояние с родителями с улыбкой и глубокой благодарностью, но имеется и их полная противоположность, до конца дней ненавидящая своих предков. К сожалению, в твоем случае ближе второй вариант. Это печально. Однако данный факт совершенно не означает, что ты не можешь ничего изменить и должна безропотно терпеть все «придирки этих взрослых идиотов». Тебе уже 19 лет. То есть с точки зрения закона, ты уже достаточно взрослая, чтобы жить самостоятельно. Кто мешает воплотить это в реальность? Раз совместное проживание с мамой все больше раздражает и вызывает нарастание напряжения, значит пришло время отделяться и начинать жить самостоятельно. Ищи работу или подработку, снимай себе отдельную жилплощадь и делай, что пожелаешь, или поступай в институт где ни будь в другом городе и уезжай. Лично я уехал от родителей сразу после окончания школы, и считаю, что это лучший способ и самому повзрослеть и с родными сохранить нормальные отношения. Правда, прежние увлечения и детские представления о жизни придется резко поменять. И в онлайн игрушки играть в ближайшее время не получится. Видишь ли, когда пытаешься выжить и хоть как-то укрепиться в этой жизни, некоторое время будет не до игр. Зато полная автономность, абсолютная свобода, и никаких маминых претензий в неограниченном количестве. Вот и займись. Если же тебе хочется продолжать жить у мамы за пазухой, пить, есть, одеваться за её деньги, то и правила игры придется принимать тоже её. Так что-либо взрослей и начинай жить самостоятельно, либо не возмущайся, ибо это всё равно бесполезно.