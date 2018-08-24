Как вернуть мужа в семью?

Вера, на мой взгляд, твоя проблема в том, что ты растворилась в своем муже. У тебя есть «наша общая жизнь», и нет своей. И как сказал очень мудрый писатель Милан Кундера: «Даже если вы фотографируете кактусы — это ваша жизнь. Если же вы живете только ради мужа — это не ваша жизнь». Вот и тебе нужно срочно искать свои «кактусы», вместо того, чтобы жить ради «своего мужчины». Проблема-то том, что он свою жизнь не идентифицирует с вашей общей. Поэтому ему проще уходить, возвращаться, вести себя с тобой, как со старинной хорошей знакомой, к которой он уже не испытывает полового влечения (тут еще может возникнуть вопрос, почему, и в однокласснице ли дело). А ты не понимаешь, как жить без него, потому что у тебя за 28 лет сформировалась стойкая привычка, что ты не можешь функционировать без мужа. И именно это надо исправлять. Не пытаться мужа «вернуть в семью», а перестать считать его главным условием счастливой жизни для себя лично.

Что ты делаешь в свободное время сейчас? Ты видишься с мужем 6 дней в неделю, но ведь не целый световой день? Найди себе интересные для тебя лично занятия, увлекись чем-то, что не связано с мужем. Открой для себя мир социальных сетей. Он встретился с одноклассницей, ты можешь хотя бы попытаться найти одноклассников, или однокурсников в «Одноклассниках», например. Разрушай шаблоны жизни, которые возникли в последние годы, а то и десятилетия. Заводи новые знакомства по интересам. Муж должен почувствовать, что твоя жизнь больше не вращается вокруг его, что орбиты ваши хоть и пересекаются, но, в целом, все больше разницы. Я не думаю, что муж готов уехать к той «однокласснице», если б хотел – уже бы уехал. Его больше прельщает тот факт, что он чувствует себя хозяином своей жизни. И так как ты очень сильно зависишь от него и его планов, он чувствует себя очень комфортно. Попробуй искренне заинтересоваться чем-то другим, скорректируй свои планы, удиви мужа, дай ему понять, что он – не пуп земли, и что в твоей жизни еще есть интересные места. Прекращай жалеть себя и депрессовать. Это тупиковый путь. Найди радость в своей холостой жизни.