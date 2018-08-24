Как вернуть мужа в семью?
Прожили с мужем 28 лет. Пять лет назад мне сделали тяжелейшую операцию на весь позвоночник, которая меня просто убила. Муж четыре года выхаживал меня, был сиделкой, медсестрой и психологом одновременно. А год назад поехал на встречу выпускников в Краснодар и там влюбился в свою одноклассницу. Я узнала об этом, он не отрицал. Но после разговора ушёл жить в офис. Мне сказал, что наш брак изжил себя. Так год там и живёт. Каждые 3-4 месяца летает к ней на 2-4 дне и каждый день переписывается в вацапе. При этом помогает мне деньгами, оплачивает квартиру, покупает продукты, три раза в неделю ездим с ним в фитнес, навещаем внуков, ходим в кино, кафе, даже помогает убирать квартиру. Говорит, что я ему родной и самый близкий человек и мы всегда будем вместе. Видимся 6 раз в неделю, а дома жить не хочет. Каждый его приход для меня пытка. Он мой мужчина, запах его родной, тело родное, глаза, руки. А я для него родственница. За этот год пережила тяжелейшую депрессию. Лежала целыми днями, из дома не выходила, не спала, не ела. Жить не хотелось. Помогли капельницы и антидепрессанты. Очень люблю его. И не знаю, как вернуть в семью. Помогите советом.
Мнения наших экспертов
-
Алена
Вера, на мой взгляд, твоя проблема в том, что ты растворилась в своем муже. У тебя есть «наша общая жизнь», и нет своей. И как сказал очень мудрый писатель Милан Кундера: «Даже если вы фотографируете кактусы — это ваша жизнь. Если же вы живете только ради мужа — это не ваша жизнь». Вот и тебе нужно срочно искать свои «кактусы», вместо того, чтобы жить ради «своего мужчины». Проблема-то том, что он свою жизнь не идентифицирует с вашей общей. Поэтому ему проще уходить, возвращаться, вести себя с тобой, как со старинной хорошей знакомой, к которой он уже не испытывает полового влечения (тут еще может возникнуть вопрос, почему, и в однокласснице ли дело). А ты не понимаешь, как жить без него, потому что у тебя за 28 лет сформировалась стойкая привычка, что ты не можешь функционировать без мужа. И именно это надо исправлять. Не пытаться мужа «вернуть в семью», а перестать считать его главным условием счастливой жизни для себя лично.
Что ты делаешь в свободное время сейчас? Ты видишься с мужем 6 дней в неделю, но ведь не целый световой день? Найди себе интересные для тебя лично занятия, увлекись чем-то, что не связано с мужем. Открой для себя мир социальных сетей. Он встретился с одноклассницей, ты можешь хотя бы попытаться найти одноклассников, или однокурсников в «Одноклассниках», например. Разрушай шаблоны жизни, которые возникли в последние годы, а то и десятилетия. Заводи новые знакомства по интересам. Муж должен почувствовать, что твоя жизнь больше не вращается вокруг его, что орбиты ваши хоть и пересекаются, но, в целом, все больше разницы. Я не думаю, что муж готов уехать к той «однокласснице», если б хотел – уже бы уехал. Его больше прельщает тот факт, что он чувствует себя хозяином своей жизни. И так как ты очень сильно зависишь от него и его планов, он чувствует себя очень комфортно. Попробуй искренне заинтересоваться чем-то другим, скорректируй свои планы, удиви мужа, дай ему понять, что он – не пуп земли, и что в твоей жизни еще есть интересные места. Прекращай жалеть себя и депрессовать. Это тупиковый путь. Найди радость в своей холостой жизни.
-
Сергей
Вера, я не думаю, что в данном случае можно говорить, что твой муж «влюбился в одноклассницу». Видишь ли, сильные чувства, если бы они на самом деле присутствовали, заставили бы твоего благоверного если не сменить место жительства, то, по крайней мере, ездить к предмету воздыхания не раз в квартал. Так что больше похоже на то, что дяденьке просто захотелось наконец пожить самостоятельной, независимой, по крайней мере более интересной жизнью. Собственно, он именно так тебе и заявил. Мол, брак изжил себя. И теперь мужик живет так, как сам хочет. С одной дамой в вацапе переписывается и на нечастые «рандеву» выезжает, с другой квартиру убирает, в кино и к внукам ходит. Сибаритствует. Причем, заметь, жениться на своей новой любви он не собирается. И, сильно подозреваю, не соберется. А ведь, как и ты, твоя далекая соперница, хочет нормальной семейной жизни. Это я к тому, что долго терпеть подобные «квартальные» наезды не будет. Поставит вопрос ребром. Либо переезжай насовсем, либо не появляйся. А мужик именно от брака-то и сбежал. Кроме того, даже если он решит попробовать создать новую «ячейку общества», то вряд ли надолго. Тут всё дело в том, что привыкать к новым условиям жизни, строить отношения, притираться – это очень непросто и в молодости. Что уж говорить про человека состоявшегося, имеющего сложившиеся взгляды, мнение и образ жизни. Поэтому приезжать на пару дней в гости и постоянно жить рядом – это не одно и то же. Туризм и иммиграция, знаешь ли, вещи разные. А раз так, то через некоторое время, именно это нежелание заново «впрягаться», приведет к неизбежному расставанию уже с новой подругой. Но возвращаться домой дяденька тоже вряд ли захочет.
Можно ли что-то с этим сделать? Ну, наверное, нет. В том плане, что всё прошлое ему надоело, а чего-то нового ты предложить пока не можешь. Как же быть? На мой взгляд, стоит начать с самой себя. Постарайся успокоиться, взять себя в руки, и начать меняться. Найди хобби, причем лучше активное, смени стиль, прическу. Займись собой. Постарайся чем-то увлечься, с детьми и внуками почаще общаться, ну и друзьями не пренебрегать. В общем, учись жить самостоятельно и по-новому. Тогда, возможно, и получится заинтересовать сбежавшего благоневерного. Хотя, если получится привести себя в порядок, похудеть, подтянуться, то можно и нового завести.
Кто из экспертов прав?
Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?