Как спастись, если не хочешь ничего спасать?
Живем вместе 5 лет, знакомы 9 лет. Сначала все было прекрасно, любовь, забота. С удовольствием делали друг другу сюрпризы. Родился ребенок, долгожданный. Муж был счастлив. И все. Дальше начался ужас. Начались жуткие ссоры, муж заводится просто с пол-оборота. Для примера: готовлю на кухне, муж с ребенком в комнате, прихожу, а на полу разбросаны мои рабочие документы, которые малой вытащил из ящика стола, муж играет. Сделала замечание – взбесился, разорался, даже не помог убрать. В его выходной прошу минимально помочь по дому – закатывает глаза и психует, что все достало. У меня выходных нет вообще: хоть я и в отпуске по уходу до 3 лет, но работаю на дому на двух работах, днем с ребенком плюс работа, когда могу, вечером готовка и уборка, по ночам делаю заказы. Иногда просто с ног валюсь. Постоянно кружится и болит голова. Чувствую себя развалиной, но держусь и улыбаюсь. Комплиментов от мужа не слышала уже очень давно, секса нет неделями, хотя я даже уставшая никогда не откажу.
Он постоянно на нервах, чуть что – сразу орет, пугая ребенка, оскорбляет, может толкнуть. Я сначала переживала, плакала, сейчас какое-то равнодушие. Каждый раз спокойно говорю ему: «Давай разведемся, мне легче будет». И знаю, что так и есть. Когда он неделю лежал в больнице, реально было легче. Дома тишина и умиротворение, убрать за малым и собой – 5 минут времени, никто не оставляет горы посуды, объедков и упаковок на столе, не расшвыривает вещи и т.д. Разводиться не хочет, говорит, что любит нас, и что ребенку нужна семья. Какая семья, где папа орет и маму тупой с.. называет? В последний раз, когда поссорились, прошел мимо нас с ребенком и изо всех сил меня ущипнул. Так обидно стало, села, плачу, а ребенок на меня забрался обнял и тоже хныкает. И так жалко его стало. Сил нет больше. Ну что мне его, из квартиры вытолкать и закрыться? Квартиру снимаем, у меня есть свое жилье, но там живет мама, хочу дать ей спокойно пожить, наконец, для себя, хотя знаю, что она не против, чтобы мы переехали. Он из другого города, поэтому ему идти некуда. Может из-за этого не хочет развода, потому что в любовь я уже давно не верю... Знакомые говорят «попробуйте начать все сначала, ведь вы такая пара хорошая», а я не хочу. Вспоминаю все его унизительные оскорбления и пожелания смерти и не хочу ничего спасать.
Мнения наших экспертов
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Алена
Ты сама знаешь ответы на свои вопросы. Осталось только перестать думать за маму и решать за нее, для кого она хочет пожить. Я уверена, что ни одна нормальная мать не захочет, чтобы ее дочь унижалась, пахала, как проклятая и получала скандалы и щипки от мужа. Просто представь себя на месте матери, у которой есть такая дочь. Что выберешь? Пожить для себя, и пусть дочь с зятем хоть удавят друг друга? Сомневаюсь.
Не надо бояться «откатиться» на уровень «под мамино крыло». Ты в любом случае не нахлебница, ты не сядешь ни на чью шею, ты готова работать, даже вкалывать. Вот и предложи маме взаимовыгодный обмен: она тебе крышу (в любых смыслах), а ты ей дополнительные финансовые вливания в бюджет. А муж пускай остается снимать квартиру, мусорить и играть в компьютерные игры, как он, видимо, того и хотел.
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Сергей
Ева, честно говоря, я даже не знаю, что посоветовать. Судя по тому, что ты пишешь, видится следующая ситуация. Имеется абсолютно инфантильный муж, который просто не дорос до состояния взрослого мужчины, и действительно маленький ребенок, требующий реального присмотра. И сейчас старший активно борется с младшим за твое внимание, а ты пытаешься определиться, как же разобраться с двумя детьми, один из которых вроде как должен был стать папой. Бред, конечно, но, видимо, факт. И тут скорее вопрос к тебе, как человеку достаточно адекватному и ответственному, чтобы решиться на беременность – для чего тебе весь этот цирк был нужен? Уж извини, но я не верю в то, что за столь продолжительное время, прожитое вместе, ты так и не отразила истинное лицо супруга, не знала кто он и на что способен. Так не бывает.
Ты не могла не видеть его отношение к жизни, что и как он делает или не делает, чем на самом деле увлечен, насколько ответственен и адекватен. Сюрпризы – это, конечно, здорово, но для реальной, взрослой жизни, с ее проблемами и заботами, совершенно не обязательны. Так что если между вами были только они, то рискну предположить, что вы оба еще очень молоды. Школьная любовь, после выпускного начали «жить», по возвращению из армии поженились, и ты решила «завершить гештальт» рождением ребенка. Ни опыта, ни знаний, только подростковая убежденность в абсолютной собственной правоте и нежелание задумываться о последствиях. Если так, то тогда понятны и реакции «мужа», и твои вопросы, и увы, но в этом случае ничем хорошим порадовать тебя не получится. Как ни печально, но твой супруг не в состоянии быть мужем и отцом, и когда достаточно повзрослеет – никому неизвестно. Ждать этого знаменательного события можно долго. Однако учитывая тот факт, что между вами начались ссоры, оскорбления и рукоприкладство, очень не советую затягивать с отъездом к маме. К сожалению, мужчина, который позволил себе поднимать руку на свою женщину, уже не остановится. Поэтому очень велика вероятность, что в недалеком будущем щипки и толчки перейдут в избиения. Уверена, что хочешь этого дождаться?
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Лада / 26.02.19 07:21У вас есть вы и ребёнок. Муж вам муж только на бумаге. Он скандальный и дерущийся сосед по квартире. Даже денег, судя по всему, с него нет. Ну и всё. Из квартиры выталкивать его, закрываться - это бред. Нормальные люди решают цивилизованно. Через разговор, собирание чемоданов и развод. Про алименты не забудьте. А его разговоры про любовь - ну вам самой не смешно?
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krazy / 26.02.19 03:47Ну мало ли что он хочет или не хочет. Муж, который вас оскорбляет и пугает ребенка - плохой муж. Есть работа, есть квартира, вы самостоятельная - послать и забыть как дурной сон.
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krazy / 26.02.19 03:52"Может толкнуть" меня вообще убило. Вы не боитесь, что рано или поздно вас толкнут неудачно и вы виском в угол стола к примеру.
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Zavoronok / 26.02.19 01:40Странная женщина. Если без мужа лучше, чем с ним, не выдумывай ничего и уходи. Что держит? Материально независима, любовь, судя по письму, давно ушла, ребёнок, который видит и слышит, как папа унижает маму? Что ещё ему сделать, чтобы ты ушла? Начать пить и избивать?
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Элфи Крекс / 26.02.19 00:58" Ну что мне, его из квартиры вытолкать и закрыться?". У вас квартира съёмная.. Так что собрались и переехали, либо к маме, либо на отдельную от него съёмную квартиру. Если вы сейчас на двух работах работаете, то на съем однокомнатной, наверно, зарабатываете? "Он из другого города, поэтому идти ему некуда". Ещё раз - у вас съёмная квартира. Пойдёт из одной съёмной в другую. А если вы разводиться не хотите, а зашли поплакаться и рассказать, какой муж козёл и гад, то я вам сочувствую, но жизнь от этого светлей и лучше не станет.