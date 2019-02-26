Как спастись, если не хочешь ничего спасать?

Живем вместе 5 лет, знакомы 9 лет. Сначала все было прекрасно, любовь, забота. С удовольствием делали друг другу сюрпризы. Родился ребенок, долгожданный. Муж был счастлив. И все. Дальше начался ужас. Начались жуткие ссоры, муж заводится просто с пол-оборота. Для примера: готовлю на кухне, муж с ребенком в комнате, прихожу, а на полу разбросаны мои рабочие документы, которые малой вытащил из ящика стола, муж играет. Сделала замечание – взбесился, разорался, даже не помог убрать. В его выходной прошу минимально помочь по дому – закатывает глаза и психует, что все достало. У меня выходных нет вообще: хоть я и в отпуске по уходу до 3 лет, но работаю на дому на двух работах, днем с ребенком плюс работа, когда могу, вечером готовка и уборка, по ночам делаю заказы. Иногда просто с ног валюсь. Постоянно кружится и болит голова. Чувствую себя развалиной, но держусь и улыбаюсь. Комплиментов от мужа не слышала уже очень давно, секса нет неделями, хотя я даже уставшая никогда не откажу.

Он постоянно на нервах, чуть что – сразу орет, пугая ребенка, оскорбляет, может толкнуть. Я сначала переживала, плакала, сейчас какое-то равнодушие. Каждый раз спокойно говорю ему: «Давай разведемся, мне легче будет». И знаю, что так и есть. Когда он неделю лежал в больнице, реально было легче. Дома тишина и умиротворение, убрать за малым и собой – 5 минут времени, никто не оставляет горы посуды, объедков и упаковок на столе, не расшвыривает вещи и т.д. Разводиться не хочет, говорит, что любит нас, и что ребенку нужна семья. Какая семья, где папа орет и маму тупой с.. называет? В последний раз, когда поссорились, прошел мимо нас с ребенком и изо всех сил меня ущипнул. Так обидно стало, села, плачу, а ребенок на меня забрался обнял и тоже хныкает. И так жалко его стало. Сил нет больше. Ну что мне его, из квартиры вытолкать и закрыться? Квартиру снимаем, у меня есть свое жилье, но там живет мама, хочу дать ей спокойно пожить, наконец, для себя, хотя знаю, что она не против, чтобы мы переехали. Он из другого города, поэтому ему идти некуда. Может из-за этого не хочет развода, потому что в любовь я уже давно не верю... Знакомые говорят «попробуйте начать все сначала, ведь вы такая пара хорошая», а я не хочу. Вспоминаю все его унизительные оскорбления и пожелания смерти и не хочу ничего спасать.