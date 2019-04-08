Как реагировать на его отношения с бывшей?
С парнем уже 2 месяца. До меня у него были отношения, которые длились 6 лет. После того как они закончились (года четыре назад), он остался в дружеских отношениях с ней. Правда, до знакомства со мной, он еще страдал по ней. И так получилось, что у нее проблемы сейчас в семье, и она искала, где пожить, ну и, в общем, она теперь снимает квартиру в его доме... Он говорит, что в этом есть плюс, лишние деньги, к слову, бывает, иногда он говорит как она его бесит... Говорит, что вспомнил, сколько минусов было в их отношениях... Они, бывает, готовят вместе, в магазин ходят вместе, смотрят фильмы/сериалы вместе... И я вот не знаю, как на это все реагировать?
Мнения наших экспертов
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Алена
Валерия, боюсь, но считать тебя и парня «парой» – преждевременно. Равно как и думать, что после знакомства с тобой он перестал «страдать» по бывшей девушке. Как я понимаю, и он, и она ощутимо старше тебя. И их суммарный стаж отношений уже перевалил за 10 лет. Если так, то, боюсь, шансов у тебя не очень много.
Учитывая, что они сейчас живут под одной крышей, вместе готовят, ходят по магазинам и проводят время за телевизором, я бы рискнула предположить, что девушка намерена вернуть своего бывшего, и у нее это, скорее всего, почти уже получилось.
Твой знакомый может говорить, что угодно. Но бывшие. К которым нет чувств, не «бесят». Более того, с ними не дружат и не бегут помогать, рискуя едва начавшимися новыми отношениями. И уж точно их не станут селить у себя дома и проводить с ними свободные вечера. Так что, мой совет – посоветуй парню взглянуть правде в глаза и не морочить голову и тебе и самому себе. Он ее любит. А ты была попыткой то ли забыть ее, то ли привлечь ее внимание и дать ей понять, что она может его потерять. В первом случае попытка не удалась, во втором случае – удалась еще как. Рекомендую выбираться из этого треугольника, в котором ты при любой расстановке сил будешь третьей лишней в итоге.
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Сергей
Валерия, я не уверен, что вас можно назвать парой. Вы общаетесь всего два месяца, причем, скорее всего, не так чтобы особо активно. Так что лучше не переоценивать происходящее. Ты не вместе с парнем. Вы лишь встречаетесь иногда, причем, без обязательств, а раз так, то и претензий быть не может. К тому же прежняя связь все еще присутствует. В общем, как бы тебе ни хотелось считать молодого человека только своим, это не так.
Судя по всему, парень пока не определился в своих предпочтениях, и потому сам находится в подвешенном состоянии. Что же делать? В первую очередь оставаться самой собой и не ограничивать собственные интересы ради того, кто пока не готов на тоже самое ради тебя. То есть, если он может проводить время с другой девушкой, то и тебе не запрещено встречаться с молодыми людьми. Живи своей собственной жизнью, учись, строй карьеру, выделяя на общение с этим парнем столько, сколько он на общение с тобой. И не придумывай ничего лишнего. Нынешний приятель пока не жених, и далеко не факт, что им станет. Вот и расслабься. Он – один из возможных кандидатов, но далеко не единственный. Если сможет заслужить твое расположение, проявит себя, тогда и подумаешь о серьезности и ограничениях. А пока ни к чему это.
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Лучшие комментарии
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Солярская 08.04.19 08:01Валерия, у тебя нет парня.
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Рина 08.04.19 03:01Не будь наивной дурой. То, что она ему бывшая, ты знаешь только с его слов. А может и вполне себе настоящая. Создается впечатление, что единственная причина, по которой тебя еще не послали подальше -- это то, что парень намерен постараться развести из вас двух гарем. Только нужно ли тебе это? Хотел бы только денег -- подселил бы к себе парня-квартиранта, который бы вдобавок ничем его бы не бесил. Протри наконец глаза.
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Лада 08.04.19 07:37И во всем Алматы не нашлось ей другой квартиры на съем, кроме как у бывшего парня? Я бы на вашем месте помахала бы ему ручкой. У них явно второй круг отношений пошёл. С его стороны тоже.
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Прелесть 08.04.19 09:43Он как любил её 10 лет так и любит. Это невозможно прекратить. Отстранись. Без выяснений. Молча. Сейчас есть шанс её разлюбить. Так что или пан или пропал. Или разлюбит, то это уже будет наверняка. Или заживут вместе. И это будет наверняка. Отстранись. Сможешь без выяснений?? Пока дай себе время 3 месяца. Отдохни. Без него.
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Koshka 08.04.19 08:54Что такое "квартира в доме"? У него многоэтажка с квартирами? Тогда почему девушка с ним кино смотрит? Бред какой-то. Сколько молодому человеку лет, если Вам 22, а он уже успел много лет с другой провстречаться? В любом случае, Вам тут дурят голову.
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Лара / 08.04.19 14:24Удивило, что эксперты не отреагировали на: она теперь снимает квартиру в его доме... лишние деньги. .. неувязочка какая-та.. либо снимает комнату в его доме, либо он олигарх, имеет многоквартирный дом, в котором сдает квартиры. В первом случае бежать от него, во втором случае тоже бежать, ты ему не нужна, из всех квартир он сидит именно в той, которую снимает она. Есть третий случай, любовь. Коли сильно любит он тебя, объясниться, что за дела такие? Издевательства над тобой, подруга. Ну, а если любишь ты и не можешь без него, тем более бежать, работать над собой, своими чувствами, пожалуй, ты ему не нужна, прости уж за правду. Хорошо, однако, мужик устроился. Не угадай себя...
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Персикова / 08.04.19 12:294 года назад они расстались и он всё это время страдал по ней ? А потом по первому свистку оказался с ней рядом . Не надо вам увязать в этих отношениях. Вы в них явно третья лишняя.
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ingenue / 08.04.19 12:09Вау! Если бы я только узнала, что к моему парню переехала девушка жить!!! Прогнала бы его метлой и удалила из телефона. Прсто ужас какой-то такое терпеть неуважение.
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[email protected] / 08.04.19 10:29Там ещё не всё закончено. Они сами должны разобраться. Обьяснения ничего не помогут, пока он сам не поймёт, кто ему нужен и не нужен. Не влюбляйся в него, пока запрети себе уходить глубже с чувствами. Я бы так сделала. Висит груша, нельзя скушать. Посмотри со стороны, что будет дальше ( запаслась попкорном ;-)))
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проходя мимо / 08.04.19 10:13За 6 лет парень к девушке привык. Расстались, судя по всему, по ее инициативе. То, какая она стервозная мальчик успел забыть, а тоска осталась. Немного пообщавшись, она его снова бросит, но, как заноза, надолго в его сердце останется. Не удивлюсь, если она затеяла все это, узнав, что у ее бывшего появилась девушка. То что мое - МОЕ! Ей надо все контролировать, даже то, что ей уже не нужно. МЧ слабый, раз так ведется. Вам нужны эти тараканы?
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лаки / 08.04.19 09:58не тратить время на эту парочку, а они таки парочка, и видимо это надолго, я вам очень не советую с ними в их игру играть. и еще - с парнем не УЖЕ два месяца, а только недавно познакомились, такое опредление будет точнее) советую с парнем перестать общаться совсем, пусть он сам опредлелиться, кто ему нужен.
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Прелесть / 08.04.19 09:43Он как любил её 10 лет так и любит. Это невозможно прекратить. Отстранись. Без выяснений. Молча. Сейчас есть шанс её разлюбить. Так что или пан или пропал. Или разлюбит, то это уже будет наверняка. Или заживут вместе. И это будет наверняка. Отстранись. Сможешь без выяснений?? Пока дай себе время 3 месяца. Отдохни. Без него.
-
Koshka / 08.04.19 08:54Что такое "квартира в доме"? У него многоэтажка с квартирами? Тогда почему девушка с ним кино смотрит? Бред какой-то. Сколько молодому человеку лет, если Вам 22, а он уже успел много лет с другой провстречаться? В любом случае, Вам тут дурят голову.
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мираж / 08.04.19 09:35видимо они соседи по площадке или подьезду. ходят по соседски в гости кино смотреть)
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Koshka / 08.04.19 09:59А почему тогда ему это - приработок? Она ему платит за кино?
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[email protected] / 08.04.19 14:50Угу, натурой)))
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ЯздесЯ / 08.04.19 13:10Может, она у него комнату ,типа, снимает?я тоже не поняла про сьем
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Ирэн / 08.04.19 14:47Тоже удивило "квартира в его доме", ну, думаю, это еще ладно, но потом оказывается, что деньги ему, а потом еще и в магазин вместе и киношки смотреть :)))) По ходу они просто живут в месте :)
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Солярская / 08.04.19 08:01Валерия, у тебя нет парня.
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Никольски / 08.04.19 10:28Согласна!
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Лада / 08.04.19 07:37И во всем Алматы не нашлось ей другой квартиры на съем, кроме как у бывшего парня? Я бы на вашем месте помахала бы ему ручкой. У них явно второй круг отношений пошёл. С его стороны тоже.
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Апельсиновая / 08.04.19 07:11Его "бывшая" девушка - хитрая жучка. Вот прям сейчас "случайненько вдруг стало не хватать на жильё". Думаю, он жёниться не спешил, она его послала в надежде найти более сговорчивого, но женишка не нашлось по ее душеньку. А на безрыбье и рак рыба. Вот она и прикинулась несчастной, которой жить негде. Не выйдет брак, так хоть в сожительстве родит. А Вы лучше бегите от этих клоунов.
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Рина / 08.04.19 03:01Не будь наивной дурой. То, что она ему бывшая, ты знаешь только с его слов. А может и вполне себе настоящая. Создается впечатление, что единственная причина, по которой тебя еще не послали подальше -- это то, что парень намерен постараться развести из вас двух гарем. Только нужно ли тебе это? Хотел бы только денег -- подселил бы к себе парня-квартиранта, который бы вдобавок ничем его бы не бесил. Протри наконец глаза.