Как реагировать на его отношения с бывшей?

Валерия, боюсь, но считать тебя и парня «парой» – преждевременно. Равно как и думать, что после знакомства с тобой он перестал «страдать» по бывшей девушке. Как я понимаю, и он, и она ощутимо старше тебя. И их суммарный стаж отношений уже перевалил за 10 лет. Если так, то, боюсь, шансов у тебя не очень много.

Учитывая, что они сейчас живут под одной крышей, вместе готовят, ходят по магазинам и проводят время за телевизором, я бы рискнула предположить, что девушка намерена вернуть своего бывшего, и у нее это, скорее всего, почти уже получилось.

Твой знакомый может говорить, что угодно. Но бывшие. К которым нет чувств, не «бесят». Более того, с ними не дружат и не бегут помогать, рискуя едва начавшимися новыми отношениями. И уж точно их не станут селить у себя дома и проводить с ними свободные вечера. Так что, мой совет – посоветуй парню взглянуть правде в глаза и не морочить голову и тебе и самому себе. Он ее любит. А ты была попыткой то ли забыть ее, то ли привлечь ее внимание и дать ей понять, что она может его потерять. В первом случае попытка не удалась, во втором случае – удалась еще как. Рекомендую выбираться из этого треугольника, в котором ты при любой расстановке сил будешь третьей лишней в итоге.