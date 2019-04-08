 
 
На главную
 
 
  Приcлать свой вопрос

Как реагировать на его отношения с бывшей?


С парнем уже 2 месяца. До меня у него были отношения, которые длились 6 лет. После того как они закончились (года четыре назад), он остался в дружеских отношениях с ней. Правда, до знакомства со мной, он еще страдал по ней. И так получилось, что у нее проблемы сейчас в семье, и она искала, где пожить, ну и, в общем, она теперь снимает квартиру в его доме... Он говорит, что в этом есть плюс, лишние деньги, к слову, бывает, иногда он говорит как она его бесит... Говорит, что вспомнил, сколько минусов было в их отношениях... Они, бывает, готовят вместе, в магазин ходят вместе, смотрят фильмы/сериалы вместе... И я вот не знаю, как на это все реагировать?

Валерия, Алматы, 22 года / 08.04.19
Как реагировать на его отношения с бывшей?

Оцените тему материала по шкале от 1 до 5. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Валерия, боюсь, но считать тебя и парня «парой» – преждевременно. Равно как и думать, что после знакомства с тобой он перестал «страдать» по бывшей девушке. Как я понимаю, и он, и она ощутимо старше тебя. И их суммарный стаж отношений уже перевалил за 10 лет. Если так, то, боюсь, шансов у тебя не очень много.

    Учитывая, что они сейчас живут под одной крышей, вместе готовят, ходят по магазинам и проводят время за телевизором, я бы рискнула предположить, что девушка намерена вернуть своего бывшего, и у нее это, скорее всего, почти уже получилось.

    Твой знакомый может говорить, что угодно. Но бывшие. К которым нет чувств, не «бесят». Более того, с ними не дружат и не бегут помогать, рискуя едва начавшимися новыми отношениями. И уж точно их не станут селить у себя дома и проводить с ними свободные вечера. Так что, мой совет – посоветуй парню взглянуть правде в глаза и не морочить голову и тебе и самому себе. Он ее любит. А ты была попыткой то ли забыть ее, то ли привлечь ее внимание и дать ей понять, что она может его потерять. В первом случае попытка не удалась, во втором случае – удалась еще как. Рекомендую выбираться из этого треугольника, в котором ты при любой расстановке сил будешь третьей лишней в итоге.

  • Сергей

    Валерия, я не уверен, что вас можно назвать парой. Вы общаетесь всего два месяца, причем, скорее всего, не так чтобы особо активно. Так что лучше не переоценивать происходящее. Ты не вместе с парнем. Вы лишь встречаетесь иногда, причем, без обязательств, а раз так, то и претензий быть не может. К тому же прежняя связь все еще присутствует. В общем, как бы тебе ни хотелось считать молодого человека только своим, это не так.

    Судя по всему, парень пока не определился в своих предпочтениях, и потому сам находится в подвешенном состоянии. Что же делать? В первую очередь оставаться самой собой и не ограничивать собственные интересы ради того, кто пока не готов на тоже самое ради тебя. То есть, если он может проводить время с другой девушкой, то и тебе не запрещено встречаться с молодыми людьми. Живи своей собственной жизнью, учись, строй карьеру, выделяя на общение с этим парнем столько, сколько он на общение с тобой. И не придумывай ничего лишнего. Нынешний приятель пока не жених, и далеко не факт, что им станет. Вот и расслабься. Он – один из возможных кандидатов, но далеко не единственный. Если сможет заслужить твое расположение, проявит себя, тогда и подумаешь о серьезности и ограничениях. А пока ни к чему это.

Кто из экспертов прав?

Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?

Алена | Сергей
6
5


Ваше мнение 19  

Оставить комментарий

Лучшие комментарии

  • Солярская 08.04.19 08:01
    -
    23
    +
    Валерия, у тебя нет парня.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Рина 08.04.19 03:01
    -
    15
    +
    Не будь наивной дурой. То, что она ему бывшая, ты знаешь только с его слов. А может и вполне себе настоящая. Создается впечатление, что единственная причина, по которой тебя еще не послали подальше -- это то, что парень намерен постараться развести из вас двух гарем. Только нужно ли тебе это? Хотел бы только денег -- подселил бы к себе парня-квартиранта, который бы вдобавок ничем его бы не бесил. Протри наконец глаза.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Лада 08.04.19 07:37
    -
    12
    +
    И во всем Алматы не нашлось ей другой квартиры на съем, кроме как у бывшего парня? Я бы на вашем месте помахала бы ему ручкой. У них явно второй круг отношений пошёл. С его стороны тоже.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Прелесть 08.04.19 09:43
    -
    7
    +
    Он как любил её 10 лет так и любит. Это невозможно прекратить. Отстранись. Без выяснений. Молча. Сейчас есть шанс её разлюбить. Так что или пан или пропал. Или разлюбит, то это уже будет наверняка. Или заживут вместе. И это будет наверняка. Отстранись. Сможешь без выяснений?? Пока дай себе время 3 месяца. Отдохни. Без него.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Koshka 08.04.19 08:54
    -
    5
    +
    Что такое "квартира в доме"? У него многоэтажка с квартирами? Тогда почему девушка с ним кино смотрит? Бред какой-то. Сколько молодому человеку лет, если Вам 22, а он уже успел много лет с другой провстречаться? В любом случае, Вам тут дурят голову.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Лара / 08.04.19 14:24
    -
    1
    +
    Удивило, что эксперты не отреагировали на: она теперь снимает квартиру в его доме... лишние деньги. .. неувязочка какая-та.. либо снимает комнату в его доме, либо он олигарх, имеет многоквартирный дом, в котором сдает квартиры. В первом случае бежать от него, во втором случае тоже бежать, ты ему не нужна, из всех квартир он сидит именно в той, которую снимает она. Есть третий случай, любовь. Коли сильно любит он тебя, объясниться, что за дела такие? Издевательства над тобой, подруга. Ну, а если любишь ты и не можешь без него, тем более бежать, работать над собой, своими чувствами, пожалуй, ты ему не нужна, прости уж за правду. Хорошо, однако, мужик устроился. Не угадай себя...
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Персикова / 08.04.19 12:29
    -
    5
    +
    4 года назад они расстались и он всё это время страдал по ней ? А потом по первому свистку оказался с ней рядом . Не надо вам увязать в этих отношениях. Вы в них явно третья лишняя.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • ingenue / 08.04.19 12:09
    -
    3
    +
    Вау! Если бы я только узнала, что к моему парню переехала девушка жить!!! Прогнала бы его метлой и удалила из телефона. Прсто ужас какой-то такое терпеть неуважение.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • [email protected] / 08.04.19 10:29
    -
    5
    +
    Там ещё не всё закончено. Они сами должны разобраться. Обьяснения ничего не помогут, пока он сам не поймёт, кто ему нужен и не нужен. Не влюбляйся в него, пока запрети себе уходить глубже с чувствами. Я бы так сделала. Висит груша, нельзя скушать. Посмотри со стороны, что будет дальше ( запаслась попкорном ;-)))
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • проходя мимо / 08.04.19 10:13
    -
    3
    +
    За 6 лет парень к девушке привык. Расстались, судя по всему, по ее инициативе. То, какая она стервозная мальчик успел забыть, а тоска осталась. Немного пообщавшись, она его снова бросит, но, как заноза, надолго в его сердце останется. Не удивлюсь, если она затеяла все это, узнав, что у ее бывшего появилась девушка. То что мое - МОЕ! Ей надо все контролировать, даже то, что ей уже не нужно. МЧ слабый, раз так ведется. Вам нужны эти тараканы?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • лаки / 08.04.19 09:58
    -
    2
    +
    не тратить время на эту парочку, а они таки парочка, и видимо это надолго, я вам очень не советую с ними в их игру играть. и еще - с парнем не УЖЕ два месяца, а только недавно познакомились, такое опредление будет точнее) советую с парнем перестать общаться совсем, пусть он сам опредлелиться, кто ему нужен.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть / 08.04.19 09:43
    -
    7
    +
    Он как любил её 10 лет так и любит. Это невозможно прекратить. Отстранись. Без выяснений. Молча. Сейчас есть шанс её разлюбить. Так что или пан или пропал. Или разлюбит, то это уже будет наверняка. Или заживут вместе. И это будет наверняка. Отстранись. Сможешь без выяснений?? Пока дай себе время 3 месяца. Отдохни. Без него.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Koshka / 08.04.19 08:54
    -
    5
    +
    Что такое "квартира в доме"? У него многоэтажка с квартирами? Тогда почему девушка с ним кино смотрит? Бред какой-то. Сколько молодому человеку лет, если Вам 22, а он уже успел много лет с другой провстречаться? В любом случае, Вам тут дурят голову.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Солярская / 08.04.19 08:01
    -
    23
    +
    Валерия, у тебя нет парня.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лада / 08.04.19 07:37
    -
    12
    +
    И во всем Алматы не нашлось ей другой квартиры на съем, кроме как у бывшего парня? Я бы на вашем месте помахала бы ему ручкой. У них явно второй круг отношений пошёл. С его стороны тоже.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Апельсиновая / 08.04.19 07:11
    -
    2
    +
    Его "бывшая" девушка - хитрая жучка. Вот прям сейчас "случайненько вдруг стало не хватать на жильё". Думаю, он жёниться не спешил, она его послала в надежде найти более сговорчивого, но женишка не нашлось по ее душеньку. А на безрыбье и рак рыба. Вот она и прикинулась несчастной, которой жить негде. Не выйдет брак, так хоть в сожительстве родит. А Вы лучше бегите от этих клоунов.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Рина / 08.04.19 03:01
    -
    15
    +
    Не будь наивной дурой. То, что она ему бывшая, ты знаешь только с его слов. А может и вполне себе настоящая. Создается впечатление, что единственная причина, по которой тебя еще не послали подальше -- это то, что парень намерен постараться развести из вас двух гарем. Только нужно ли тебе это? Хотел бы только денег -- подселил бы к себе парня-квартиранта, который бы вдобавок ничем его бы не бесил. Протри наконец глаза.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий

Предыдущий вопрос

Все вопросы

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору