Как проучить подругу?
У меня есть подруга. Дружим мы не так давно (около полугода) и встречаемся примерно раз в 1-2 недели. Она интроверт. Ей тяжело находиться в обществе, и поэтому встречаемся вдвоем и круто проводим время вместе, без компании. У меня есть ощущение, что об меня вытирают ноги. Договорились встретиться, она просто ложиться спать и выключает телефон. Потом может написать «ой, извини» и дальше ведет себя также. А, Марина (я, то есть) простит! И если что – опять напишет. Как я допустила такое отношение?! Наплевательское?! И так было несколько раз. Отношения – это когда оба человека вкладываются. А не один. Потом она пообещала и опять просто не берет трубку и т.д. Как мне быть, чтобы проучить ее?! Чтобы дошло, что я не та, чтобы со мной так себя вести? Помогите пожалуйста! К слову, подруг у меня много. Я экстраверт.
Мнения наших экспертов
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Алена
Марина, а зачем тебе вообще эта «подруга»? Я не случайно в кавычки слово взяла. Подруга – это действительно, когда оба относятся друг к другу по-дружески, ценят друг друга. А в твоем случае больше похоже на то, что она – звезда, а ты – приставучая пиявка, которая набивается ей в друзья. Ты пишешь, что в те редкие встречи, когда вы вдвоем, тебе очень классно с нею. Может, проблема в том, что ты сама используешь ее? Может, эта дружба придумана тобой? А девушка прекрасно существовала бы и без тебя и твоих звонков и общения?
Я не верю, что она думает о тебе в тех же категориях дружбы. Даже интроверты ценят тех немногих, с кем именно дружат. Договариваться о созвоне и выключать телефон – так поступают с назойливыми поклонницами и теми, кто навязывается, но кому, в силу характера и востпиания, не можешь прямо сказать «отстань от меня, я не хочу с тобой общаться, неужели ты не понимаешь этого?». А ты – именно из тех, кто навязывается и не понимает, что тебе уже несколько раз жирно намекнули: «оставь меня в покое». И мне даже жаль твою знакомую-интроверта, которая из вежливости терпит и ждет, когда же ты прекратишь с нею «дружить».
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Сергей
Марина, я не думаю, что стоит называть человека, с которым общаешься не особо часто, да еще и не очень хорошо, другом или подругой. Это просто знакомая. И в этой связи, честно говоря, даже странно читать твои жалобы. Ведь, судя по всему, особой заинтересованности в общении с тобой данная девушка не проявляет, если позволяет не отвечать на согласованные звонки или не приходить на встречи, не предупредив об этом. Так не только друзья себя не ведут, но и просто воспитанные люди не поступают. Отсюда вопрос – а для чего тебе всё это нужно? Ну, подвел тебя человек раз, простила – понятно. Подвел второй раз – задумалась. После третьего просто прекратила общаться и всё. Для чего ты по собственной инициативе навязываешься человеку, который не ценит взаимное общение, не уважает тебя? Это такой подростковый идиотизм, или просто нравится чувствовать себя униженной? Подумай хорошенько.
Видишь ли, есть люди, которые сами создают условия для того, чтобы их унижали. Ну, вот такой вот у них «пунктик». Нравится им это дело. Если ты из таких же, то не жалуйся, а продолжай получать удовольствие. Если нет, то просто перестань общаться с данным человеком без всяких демаршей, обвинений и обличений. Вычеркнула телефон, перестала писать, отвечать на любые сообщения, и никаких объяснений. Всё. Нет такого человека в твоей жизни. Забыла. Кстати, это единственный способ доказать, что ты «не та».
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Ваше мнение 18
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Проходя мимо / 18.01.19 14:27Проучить - это как-то навредить? Не надо никому делать плохо. Просто не дружите с ней, вас же никто не заставляет.
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Прелесть / 18.01.19 14:21Вы совсем не не знаете. Может она больная. Депрессия или что то в таком духе. Она не может часто встречаться. Это тоже надо учесть. Получать никого не надо. Это только Вам в минус.
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Тыковка / 18.01.19 13:30все что говорит алена больше похоже на лай злостной собаки, которую покусала жизнь и собаки - подруги! Накакайте подруге под дверью:))
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Прелесть / 18.01.19 12:07Глупо проучивать других. Надо быть просто избирательной. Дружи с кем нравится. Но и больших ожиданий не жди. Она такая. Может депрессирующая? Хочет но не может. У меня кстати и с детьми и с друзьями полная демократия. В любой момент можно обговорить и отменить встречу. Но конечно сообщить надо.
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Солярская / 18.01.19 11:58Я бы не включала в разряд друзей тех людей, кого хочется проучить. И по поводу интересного досуга можно самостоятельно озаботиться, она вам в аниматоры не нанималась.
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Ellis / 18.01.19 11:27Зачем ее чему-то учить. Если отношения в радость, цените и поддерживайте. Если же они совсем не клеятся, устранитесь. Неужели заняться нечем. Раз легла спать и отключила телефон, значит ей спать приятнее, чем встреча с вами. Неужели непонятно. Зачем так навязываться?
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Ax / 18.01.19 11:05С нами обращаются ровно так, как мы позволяем. Дети всегда пробивают границы дозволенного и очень быстро понимают, что в какой сиуации можно, а что нельзя. Просто примите, что подруга такой человек, который может себя вести по отношению к Вам безответственно и т.д. Если для Вас это неприемлемо, прекращайте отношения. Если она Вам всё равно дорога, стройте отношения с учётом её характера. В чём проблема? Подруга проигнорировала встречу? Не назначайте новых встреч. Захочет, найдёт Вас сама и придёт сама. Не захочет, так оставьте её уже в покое. Не надо никому ничего доказывать и перевоспитывать. Смотрите, как себя ведут люди и решайте, нужен Вам этот человек или нет. А жаловаться и раз из раза продолжать назначать встречи бесполезно. Человек просто понимает, что с Вами так можно и Вы это принимаете.
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ИДИЛИЯ / 18.01.19 10:12Странно, что "подруг много", но общение необходимо именно с той, которая чихать хотела.
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Солярская / 18.01.19 12:04Так они ж круто вдвоем проводят время. Я даже не знаю, что они там делают вдвоем. Сплетничают всласть? Беседы ведут на высокоинтеллектуальные темы? В Инстаграм фоткаются? Шопинг-мастерклассы-квесты-каток-батут с интровертом слабо представляю.
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[email protected] / 18.01.19 12:37Я тут писала однажы про девочку одну из моей юности. У меня школа, курсы, танцы, потом подготовка в поступлению. Как часто бывало, звонок в дверь. Пошли на базар. зачем? за блокнотиком. Естесственно, я отказывала. И была страшная обида. Когда я сказала, что я занята и у меня другие планы, обида. Если ушла по своим делам - а почему меня с собой не взяла. Почему мне не сказала. Ё-маё, а почему я должна тебе сообщать и с собой везде таскать. Разный взгляд на ситуацию. Для меня она была соседская девочка. Для нее я была, возможно, что-то другое. Правда, я никогда не игнорила бы никого, если бы я договорилась. Встреч стараюсь не отменять. Разве что совсем какой-то форс-мажор.
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Солярская / 18.01.19 13:11Я в школе дружила с одной девочкой, она такая классная была, правда в дружбе я была больше заинтересована, чем она. Но она и правда была классная, с ней было интересно, и уж интровертом она не была точно. Ее семья уехала из нашего города в 9 классе, немного переписывались, потом на нет сошло. В соцсетях потом нашлись, пару раз списались. Ну и всё на этом. Детство пусть останется детством. Но я очень по ней скучала, год точно. Хотя были и другие друзья-подружки... Мне никогда в голову бы не пришло проучить ее за что-то там.
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Н / 18.01.19 14:03Всегда удивляло это странное представление от интровертах) Мифы и легенды. Или, может, с социофобией интроверсию путают, не знаю. На батуты интроверты не ходят, квестов, катков и магазинов боятся. Да ладно! Экстраверты восстанавливают силы из вне, интроверты ищут ресурс внутри. При этом и те, и другие могут быть отлично социализированы, бережно и внимательно общаться с людьми и любить что угодно. А в случае с письмом так вообще странно: автор сообщает, что подруга - интроверт и, видимо, это должно как-то объяснить её поведение. Хотя вся вот эта ситуация, когда одна телефон отключает и не выполняет договоренностей, а другая терпит, что "об неё ноги вытирают" и хочет проучить, никак не связана с интроверсией и экстраверсией.
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Koshka / 18.01.19 10:08Ерунда какая-то. Если у Вас много подруг, то зачем цепляться за эту девушку? Да еще придумывать дурацкие планы страшной мести? Оставьте ее в покое, дружите с остальными подружками.
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Zavoronok / 18.01.19 09:53В сад такую подругу. Тем более всего полгода знакомы.
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50/50 / 18.01.19 08:42Как страшно жить. Вчера гг весь коллектив работать учила, сёдня экстраверт достаёт подругу и желает вложиться в отношения. успокоительного попейте. и если Вами пренебрегают, стоит уже отойти в сторону
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Подруга / 18.01.19 06:42Или она просто не умеет общаться с людьми. Так как редко с ними общается.
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Zavoronok / 18.01.19 09:58Если изменились обстоятельства или спать хочется, позвони и предупреди, что не придёшь. Это элементарное правило вежливости. Если я договорюсь с подругой, но не могу встретиться, я ей звоню или пишу на телефон, чтоб не ждала.
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