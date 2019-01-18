Как проучить подругу?

Марина, а зачем тебе вообще эта «подруга»? Я не случайно в кавычки слово взяла. Подруга – это действительно, когда оба относятся друг к другу по-дружески, ценят друг друга. А в твоем случае больше похоже на то, что она – звезда, а ты – приставучая пиявка, которая набивается ей в друзья. Ты пишешь, что в те редкие встречи, когда вы вдвоем, тебе очень классно с нею. Может, проблема в том, что ты сама используешь ее? Может, эта дружба придумана тобой? А девушка прекрасно существовала бы и без тебя и твоих звонков и общения?

Я не верю, что она думает о тебе в тех же категориях дружбы. Даже интроверты ценят тех немногих, с кем именно дружат. Договариваться о созвоне и выключать телефон – так поступают с назойливыми поклонницами и теми, кто навязывается, но кому, в силу характера и востпиания, не можешь прямо сказать «отстань от меня, я не хочу с тобой общаться, неужели ты не понимаешь этого?». А ты – именно из тех, кто навязывается и не понимает, что тебе уже несколько раз жирно намекнули: «оставь меня в покое». И мне даже жаль твою знакомую-интроверта, которая из вежливости терпит и ждет, когда же ты прекратишь с нею «дружить».