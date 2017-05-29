Как понять его намерения и не выглядеть дурой?

Аня, а для чего тебе выяснять намерения этого мужчины? Ты в него влюблена? Допустим, он хочет на тебе жениться, - что дальше? Или, к примеру, он сам еще не знает, чего хочет, но ты ему нравишься, - что тогда? А, может, - и это самый реальный вариант, - он просто решил закрутить с тобой интрижку, потому что ты кажешься ему доступной, и все время на виду, - тогда что? Тебе 21, ты работаешь секретарем, у тебя есть мужчина, но ваши отношения не серьезны, ты принимаешь знаки внимания другого мужчины, садишься с ним в машину вечерами и позволяешь ему тебя подвозить до дома. Ты, правда, не понимаешь, какое впечатление производишь на турка, выросшего в мусульманской стране, пусть и светской? Тогда вместо того, чтобы ломать голову и выяснять, что там за намерения, советую потратить время на изучение традиций, обычай и нормы поведения в турецком обществе. И многое станет понятным. Заодно будет шанс подумать, нужно ли тебе принимать знаки внимания от турецкого парня и стоит ли продолжать кататься с ним по вечерам в машине, пусть и всего лишь до дома.

Сергей

Аня, я не совсем понимаю, что ты хочешь выяснить. Молодой человек явно оказывает тебе знаки внимания. То есть ты ему нравишься, по крайней мере на телесном уровне. Что тут может быть непонятного? Если начнешь кокетничать и «строить глазки» в ответ, парень быстрее перейдет к активным действиям по затаскиванию тебя в постель. Ну, а дальше по обстоятельствам. Так что если ты не против интрижки без обязательств, то просто начни отвечать на оказываемое расположение. Однако учти, что ничего серьезного, каких-то больших и светлых последствий не будет. Жениться на тебе точно никто не станет. Зато практически сразу приобретешь в коллективе статус легкодоступной секретутки и обеспечишь презрительное шушуканье и обсуждение личной жизни за спиной. В подобных условиях мало кто способен долго продержаться, а потому работа в данной компании быстро закончится. И еще не факт, что «шлейф» не потянется дальше. В связи с этим, я бы очень не советовал тебе искать приключений среди сотрудников или лиц, часто бывающих в офисе, а тем более среди родственников начальства. Поверь, ни к чему хорошему это не приведет. Кроме того, очень не рекомендую связываться с представителями другой культуры. По крайней мере, пока не повзрослеешь и не наберешь жизненного опыта. Почитай в интернете чем могут закончиться подобные ухаживания, и подумай головой, надо ли это тебе. Ну, и обязательно иди учиться, получай нормальное образование и профессию. Должность секретарши - это далеко не самое «доходное» место, причем, во всех смыслах. И если говорить о замужестве, то, на мой взгляд, даже уборщице проще найти себе спутника жизни, чем «офис менеджеру». Что же делать с нынешним ухажером? Лично я считаю, что стоит оставаться холодно вежливой, отказываться от «подвозов», а подарки принимать максимально подозрительно, уточняя, что, «спасибо, конечно, но я это не просила», и интересоваться сколько должна. Хотя, конечно, каждый волен портить себе жизнь по-своему.