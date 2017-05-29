Как понять его намерения и не выглядеть дурой?
Киев, 21 год
29.05.17
Мнения наших экспертов
-
АленаАня, а для чего тебе выяснять намерения этого мужчины? Ты в него влюблена? Допустим, он хочет на тебе жениться, - что дальше? Или, к примеру, он сам еще не знает, чего хочет, но ты ему нравишься, - что тогда? А, может, - и это самый реальный вариант, - он просто решил закрутить с тобой интрижку, потому что ты кажешься ему доступной, и все время на виду, - тогда что? Тебе 21, ты работаешь секретарем, у тебя есть мужчина, но ваши отношения не серьезны, ты принимаешь знаки внимания другого мужчины, садишься с ним в машину вечерами и позволяешь ему тебя подвозить до дома. Ты, правда, не понимаешь, какое впечатление производишь на турка, выросшего в мусульманской стране, пусть и светской? Тогда вместо того, чтобы ломать голову и выяснять, что там за намерения, советую потратить время на изучение традиций, обычай и нормы поведения в турецком обществе. И многое станет понятным. Заодно будет шанс подумать, нужно ли тебе принимать знаки внимания от турецкого парня и стоит ли продолжать кататься с ним по вечерам в машине, пусть и всего лишь до дома.
-
СергейАня, я не совсем понимаю, что ты хочешь выяснить. Молодой человек явно оказывает тебе знаки внимания. То есть ты ему нравишься, по крайней мере на телесном уровне. Что тут может быть непонятного? Если начнешь кокетничать и «строить глазки» в ответ, парень быстрее перейдет к активным действиям по затаскиванию тебя в постель. Ну, а дальше по обстоятельствам. Так что если ты не против интрижки без обязательств, то просто начни отвечать на оказываемое расположение. Однако учти, что ничего серьезного, каких-то больших и светлых последствий не будет. Жениться на тебе точно никто не станет. Зато практически сразу приобретешь в коллективе статус легкодоступной секретутки и обеспечишь презрительное шушуканье и обсуждение личной жизни за спиной. В подобных условиях мало кто способен долго продержаться, а потому работа в данной компании быстро закончится. И еще не факт, что «шлейф» не потянется дальше. В связи с этим, я бы очень не советовал тебе искать приключений среди сотрудников или лиц, часто бывающих в офисе, а тем более среди родственников начальства. Поверь, ни к чему хорошему это не приведет. Кроме того, очень не рекомендую связываться с представителями другой культуры. По крайней мере, пока не повзрослеешь и не наберешь жизненного опыта. Почитай в интернете чем могут закончиться подобные ухаживания, и подумай головой, надо ли это тебе. Ну, и обязательно иди учиться, получай нормальное образование и профессию. Должность секретарши - это далеко не самое «доходное» место, причем, во всех смыслах. И если говорить о замужестве, то, на мой взгляд, даже уборщице проще найти себе спутника жизни, чем «офис менеджеру». Что же делать с нынешним ухажером? Лично я считаю, что стоит оставаться холодно вежливой, отказываться от «подвозов», а подарки принимать максимально подозрительно, уточняя, что, «спасибо, конечно, но я это не просила», и интересоваться сколько должна. Хотя, конечно, каждый волен портить себе жизнь по-своему.
Обсуждение 26
Лучшие комментарии
-
ZavoronokСпроси у него, когда он намерен жениться на тебе. После такого вопроса он вряд ли ещё раз к тебе подойдёт.
29.05.17 00:11 Контекст комментария
-
А с какой целью интересуешься, Аня?)) Почему столько волнений от парня, который мороженым угостил. Что, за сладости теперь будем отдаваться и ночи не спать, раздумывая, что он имел в виду? Сама для себя реши, что ты хочешь. Если он тебе интересен, даже шоколадки, морожение и подвозка домой не означает, что пора прыгать к нему в койку, я думаю. А если не надо, так и забудь. Угостили шоколадку, сказала спасибо, и хорошего всем дня, дорогие труженики. Мне один ухажёр пирожные из очень классной кондитерской коробками носил, я с ним даже ни разу не целовалась. Мои подружки были в восторге. И работаешь ты не НА фирме, а В фирме. Разве что эти птицеферма или что-то в этом роде. Если на полном серьезе, я бы держала себя построже с ребятами из Турции. Я думаю, ты сама прекрасно понимаешь, что это значит.
29.05.17 00:48 Контекст комментария
-
ПрелестьОтвечайте вежливостью на вежливость и не более. Когда мужчина начинает серьёзно ухаживает за девушкой, поймете это без вопросов. Так что лучше не проясняйте ситуацию.
29.05.17 06:00 Контекст комментария
-
Не, пусть лучше спросит: когда наконец он познакомит ее с его турецкой семьёй!
29.05.17 00:24 Контекст комментария
-
КарТы лучше задай себе вопрос:"А что думает обо мне руководитель, старший брат ухажера с мороженым? С другими, он не так любезен, по двум причинам, либо уже попробовал или послали. Работать надо, а не глазки строить. Начни с уважения к себе.
29.05.17 01:45 Контекст комментария
-
50/50не надо ничего выяснять. успокойтесь. мущщины с горячей кровью всегда оказывают знаки внимания, а вдруг прокатит))
29.05.17 12:40
-
Ну, на всяк случай ГГ поинтересовалась. Мало ли, а вдруХ надо поинтересоваться на предмет его подозрительной активности. Что ты вьёшься надо мной как коршун, кормить меня хочешь и возить куда-то вздумал?Жениться на мне хочешь и стесняесси спросить?
29.05.17 14:53
-
-
Как выяснить намерения, чтоб не выглядеть дурой? Очень просто. Выяснять не надо. Просто почитать на досуге, кто такие турки, какой менталитет у национальности, как обращаются с женщинами. Южные ребята, они вообще более темпераментные, любят девушек в принципе, а особенно блондинок молоденьких. А уж если жизнь так сказать сводит работой, то они ещё больше активизируются. Только и всего. (А мороженки можно и не брать, кстати)) может, вы вообще на морковной диете, а тут такой презент неприемлемый))))
29.05.17 11:27
-
ЕсенияПравильно посеаетовали про вежливость и больше ничего. Не надо додумывать. Часто мужчины бывают галантны, а иногда не против чекак если девушка сама быстро согласная - не отказывать же ей). Какая разница, что именно стоит за его вежливостью. Насьочшие чувства, настоящее ухаживание точно не с чем не спутать!!
29.05.17 10:54
-
звездочка )А вариант не брать эти сладости и не кататься с ним на машине на рассматривается? Мало ли кто что предлагает, своих приоритетов нет, что ли? Тем более, что у тебя уже есть отношения.
29.05.17 10:44
-
Он проверяет, нельзя ли к тебе "подкатить!. Ань, я бы сначала попыталась ответить на другой вопрос: "Почему тебя так беспокоят эти знаки внимания, зачем тебе знать о его намерениях". А потом уже займешься вопросом номер два.
29.05.17 10:15
-
Проходя мимоНесерьезные отношения с парнем - значит, девушка доступна. Почитайте, как советуют психологи, литературу, рассказы побывавших замужем за иностранцами женщин. На работе нужно работать, вежливо соблюдая дистанцию со всеми - руководством, сослуживцами. А встречаться и строить планы на будущее - с близкими по менталитету мальчиками. Даже воспитанные в христианской традиции европейцы весьма далеки от русских в своих привычках и традициях.
29.05.17 10:13
-
АннаАвтор, у вас даже на работе уже в курсе, что вы допускаете несерьезное к себе отношение. И судя по эмоциональному голоду (мороженка, значит он влюблен), вы бы и хотели чего-то большего, но никто не предлагает. В своем воображении вы рисуете скромного заграничного принца, который стесняется что-то предлагать, потому что есть парень, но тайно надеется на то что прекрасная дева обратит свой взор, потому что отношения несерьезны. В реальности парень хочет небольшой кусочек необременительных отношений. Хватит фантазировать, займитесь работой.
29.05.17 09:36
-
Поскольку девушка вы молоденькая и неопытная, вот вам совет. На работе мужчинам лучше не рассказывать подробности своей личной жизни. В частности, к чему было знать этому турку, что у вас с вашим мч несерьезно? Каждое вами сказанное слово имеет смысл. Вы говорите молодому восточному парню, что отношения с другим несерьезны -значит, почти свободна и хотите, чтобы он об этом знал. Это также подтверждает то, что садитесь к нему в машину, для него это означает "почти согласна". Стоит вам рассориться со своим мч, а турку об этом узнать, он перейдет к более активным действиям. Делайте выводы.
29.05.17 07:52
-
KoshkaВ данном контексте даже не имеет значения национальность. Есть мужчины, которым нравится быть как бы "непричем". Он и ждёт Ваших объяснений-выяснения для того, чтобы не нести ответственности в случае чего. Она же сама, скажет он. Никогда не надо ухажеру давать больше, чем он даёт. Он шоколадку протянул, а вы уже мысленно замуж вышли. Правильный ответ на протягивание шоколадки - приветливое выражение лица и спасибо. И уж тем более на рабочем месте.
29.05.17 07:38
-
ПрелестьОтвечайте вежливостью на вежливость и не более. Когда мужчина начинает серьёзно ухаживает за девушкой, поймете это без вопросов. Так что лучше не проясняйте ситуацию.
29.05.17 06:00
-
КарТы лучше задай себе вопрос:"А что думает обо мне руководитель, старший брат ухажера с мороженым? С другими, он не так любезен, по двум причинам, либо уже попробовал или послали. Работать надо, а не глазки строить. Начни с уважения к себе.
29.05.17 01:45
-
А с какой целью интересуешься, Аня?)) Почему столько волнений от парня, который мороженым угостил. Что, за сладости теперь будем отдаваться и ночи не спать, раздумывая, что он имел в виду? Сама для себя реши, что ты хочешь. Если он тебе интересен, даже шоколадки, морожение и подвозка домой не означает, что пора прыгать к нему в койку, я думаю. А если не надо, так и забудь. Угостили шоколадку, сказала спасибо, и хорошего всем дня, дорогие труженики. Мне один ухажёр пирожные из очень классной кондитерской коробками носил, я с ним даже ни разу не целовалась. Мои подружки были в восторге. И работаешь ты не НА фирме, а В фирме. Разве что эти птицеферма или что-то в этом роде. Если на полном серьезе, я бы держала себя построже с ребятами из Турции. Я думаю, ты сама прекрасно понимаешь, что это значит.
29.05.17 00:48
-
KoshkaИногда специфика работы такая бывает. Я в свое время тоже работала в таком месте, где было принято было носить шоколадки и подвозить. И меня, и других женщин (от 20 до 60). За этим ничего не крылось, ну по крайней мере, у большинства, просто культура предприятия. Дурость - спрашивать у сотрудника, который угостил шоколадной или подвез, что он имеет в виду. Если мужчине надо большего, он сможет это объяснить, если он нормальный адекватный и взрослый.
29.05.17 07:45
-
-
ZavoronokСпроси у него, когда он намерен жениться на тебе. После такого вопроса он вряд ли ещё раз к тебе подойдёт.
29.05.17 00:11
-
Не, пусть лучше спросит: когда наконец он познакомит ее с его турецкой семьёй!
29.05.17 00:24
-
Жаворонок, плюсую, молодец. Прекрасный совет. Чётко, коротко и по делу))
29.05.17 00:49
-
KoshkaИ надо добавить, что придётся взять в Турцию и содержать маму, папу, сестре, братьев и всех-всех. В Турции большое внимание уделяют родственные связям. Если у него серьезные намерения, он сразу сделает предложение.
29.05.17 07:31
-
ZavoronokКакие серьёзные намерения, я вас умоляю! Мужик хочет траха без обязательств, вот и всё. Со своими до свадьбы нельзя, а жаницо он пока не хочет, вот и ищет, куда бы дружка своего присунуть.
29.05.17 08:37
-
-
Навряд ли Ане интересен именно такой разворот дела
29.05.17 11:39
-