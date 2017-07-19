Как поменять отношение свекрови?

На мой взгляд, тебе нужно, в первую очередь, обсудить ситуацию с мужем и выяснить его мнение о происходящем. Потому что крайне важно выработать общую с ним позицию по этой проблеме. Как он сам относится к тому, что делает его мама? Одобряет ли он ее действия? Считает ли ее претензии оправданными? Потому что, если он думает, что ее поведение вполне в норме вещей, то бороться со свекровью в одиночке – занятие не только бесполезное, но и опасное для семьи. Жен у мужчины может быть много, а мама – одна. Ты ведь не исключаешь варианта, что проблема не в маме, а в тебе? Что, скажем, это ты не идешь на контакт с его родней, не проявляешь должного уважения) особенно с учетом того, что его родители помогали вам экономить деньги, пока вы жили у них (а не снимали жилье). Может, не свекровь излишне любопытная, а ты излишне закрытая и неконтактная? Может, не у нее проблемы в общении, а у тебя? Ты пробовала с нею подружиться? Пробовала не реагировать агрессией на ее «вмешательство», а проявлять уважение к ней? Пробовала передать полномочия общения со свекровью мужу, то есть, ее сыну? Что он думает обо всем этом? Важно сначала разобраться именно в этой части вопроса. И уже на основании этого – действовать как одна команда. В любом случае, сын лучше знает особенности характера матери, и тебе туда лучше не лезть без нужды. Иначе вы так доругаетесь до развода, и только.

Сергей

Гелюся, к сожалению, очень немногим людям удается найти взаимопонимание или хотя бы нейтралитет в отношениях с родственниками партнера. Чаще всего наблюдается вялотекущая холодная война, где каждая из сторон считает другую недостойной, глупой, занудной и так далее, и где всякий норовит пнуть противника побольнее при случае. Полагаю, это общая тенденция, которая всегда была, есть, и будет, пока есть люди. Однако, как ни удивительно, но в большинстве случаев это не мешает помогать с детьми, одалживать деньги, и прочими способами поддерживать друг друга при необходимости. Поэтому, на мой взгляд, тебе стоит просто принять как факт, что со свекровью отношения сложились не самые лучшие, стараться не обращать на это внимание, а также сократить до необходимого минимума общение с ней. Ну и взрослеть потихоньку, учиться контролировать себя, чтобы не «взрываться». А вот то, что с мужем постоянные скандалы - это плохо. Это значит, что вы пока не вместе, все еще не семья. У вас нет общего мнения, вы не держитесь друг за друга, не защищаете один другого. Стало быть, и общих целей и задач нет. И его родители тут ни при чем. Вот это плохо. Именно поэтому возникают проблемы со свекровью. Если бы вы с мужем были заодно, были вместе, никто не смог бы себе позволить ругаться с тобой. Так что для начала я бы предложил заняться налаживанием отношений с супругом. Ну, а если все уже давно перегорело, кроме ребенка ничто вообще не связывает, да еще есть понимание, что в его семье главную роль играет мама, а ты будешь вечно вторая, то, быть может, будет лучше вообще расстаться. Поверь, лучше пусть у ребенка будет приходящий папа, чем постоянно униженная и плачущая мама.