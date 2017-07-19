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Как поменять отношение свекрови?


Помогите, пожалуйста, поменять отношение к свекрови. Когда мы с мужем поженились, жили у его родителей. В итоге я лучше начала узнавать их. Свекровь всюду начала совать свой нос. Мне казалось, я живу в передаче «Что? Где? Когда?» Жаловалась своей дочери, что мы не проводим с ними время. Хотя можно было понять: мы молодые и после работы хотим бывать вместе. Потом я родила. Начались жалобы по поводу того, что я не даю ей внучку. Это тоже, думаю, можно было понять: я высыпалась, видеть они ее видели. Дошло до того, что мы очень сильно поругались и с ней, и с ее дочерью. Она и своей дочери голову накрутила. Моя ошибка в том, что я бываю резка. Но я тоже не могу постоянно повторять одно и тоже. Сейчас мы переехали, и продолжается то же самое. С мужем постоянно конфликты на этом уровне.
Гелюся,
Климово, 26 лет
19.07.17
Как поменять отношение свекрови?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    На мой взгляд, тебе нужно, в первую очередь, обсудить ситуацию с мужем и выяснить его мнение о происходящем. Потому что крайне важно выработать общую с ним позицию по этой проблеме. Как он сам относится к тому, что делает его мама? Одобряет ли он ее действия? Считает ли ее претензии оправданными? Потому что, если он думает, что ее поведение вполне в норме вещей, то бороться со свекровью в одиночке – занятие не только бесполезное, но и опасное для семьи. Жен у мужчины может быть много, а мама – одна. Ты ведь не исключаешь варианта, что проблема не в маме, а в тебе? Что, скажем, это ты не идешь на контакт с его родней, не проявляешь должного уважения) особенно с учетом того, что его родители помогали вам экономить деньги, пока вы жили у них (а не снимали жилье). Может, не свекровь излишне любопытная, а ты излишне закрытая и неконтактная? Может, не у нее проблемы в общении, а у тебя? Ты пробовала с нею подружиться? Пробовала не реагировать агрессией на ее «вмешательство», а проявлять уважение к ней? Пробовала передать полномочия общения со свекровью мужу, то есть, ее сыну? Что он думает обо всем этом? Важно сначала разобраться именно в этой части вопроса. И уже на основании этого – действовать как одна команда. В любом случае, сын лучше знает особенности характера матери, и тебе туда лучше не лезть без нужды. Иначе вы так доругаетесь до развода, и только.

  • Сергей

    Гелюся, к сожалению, очень немногим людям удается найти взаимопонимание или хотя бы нейтралитет в отношениях с родственниками партнера. Чаще всего наблюдается вялотекущая холодная война, где каждая из сторон считает другую недостойной, глупой, занудной и так далее, и где всякий норовит пнуть противника побольнее при случае. Полагаю, это общая тенденция, которая всегда была, есть, и будет, пока есть люди. Однако, как ни удивительно, но в большинстве случаев это не мешает помогать с детьми, одалживать деньги, и прочими способами поддерживать друг друга при необходимости. Поэтому, на мой взгляд, тебе стоит просто принять как факт, что со свекровью отношения сложились не самые лучшие, стараться не обращать на это внимание, а также сократить до необходимого минимума общение с ней. Ну и взрослеть потихоньку, учиться контролировать себя, чтобы не «взрываться». А вот то, что с мужем постоянные скандалы - это плохо. Это значит, что вы пока не вместе, все еще не семья. У вас нет общего мнения, вы не держитесь друг за друга, не защищаете один другого. Стало быть, и общих целей и задач нет. И его родители тут ни при чем. Вот это плохо. Именно поэтому возникают проблемы со свекровью. Если бы вы с мужем были заодно, были вместе, никто не смог бы себе позволить ругаться с тобой. Так что для начала я бы предложил заняться налаживанием отношений с супругом. Ну, а если все уже давно перегорело, кроме ребенка ничто вообще не связывает, да еще есть понимание, что в его семье главную роль играет мама, а ты будешь вечно вторая, то, быть может, будет лучше вообще расстаться. Поверь, лучше пусть у ребенка будет приходящий папа, чем постоянно униженная и плачущая мама.

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Обсуждение 19  

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  • звездочка )
    Странные вы оба с мужем, прямо скажем. Инфантильные. Почему не жили с самого начала отдельно от родителей?
    		19.07.17 08:30
         
    3
         
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    • Вера
      Звездочка ), отдельно от родителей это несомненно хорошо и, наверное, верное решение, но представьте: вы уже старенькая, одна (мужчины меньше женщин живут) и как? Соединиться с детьми, после долгих лет жизни врозь, сложно. Обеим сторонам нелегко, прямо сказать. В Среднеазиатских семьях младший сын остается с родителями до конца их жизни, без никаких домов престарелости обходятся...
      		19.07.17 09:00
           
      0
           
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  • Вера
    Гелюся, сейчас только обратила внимание на первое предложение в вашем письме: Помогите, пожалуйста, поменять отношение к свекрови. Оказывается, вы молодец. Вы стремитесь к лучшему... Субординация. Держите субординацию...
    		 19.07.17 08:27
         
    -2
         
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  • Вера
    "Ты ведь не исключаешь варианта, что проблема не в маме, а в тебе?" Браво эксперту Алене! а то вечно во всем виноваты свекрови. Гелюся, время не стоит на месте и вы будете тещей и, быть может, свекровью. Как вы сейчас лелеете свое дитя, так ваша свекровь лелеяла, носила на руках до трех лет вашего мужа. Она родила вам мужа. Уважайте ее за это хотя бы. Пренебрежение сквозит в вашем письме "к ней", "ее дочерью", тем не менее в вашей дочери течет их кровь....
    		 19.07.17 08:02
         
    -3
         
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    • Вера
      Ну, началосььь... Давайте, минусуйте! Не будет в мире мира, если такие близкие люди, как свекровь и невестка, имея одного общего родного человека, мужчину, не будут уважать друг друга, отчего страдает тот мужчина. Одной он сын, другой муж. И чем больше они друг с другом воюют, тем слабее их общий любимый мужчина. Это у нас, женщин в крови, ненавидеть свекровок, отсюда все беды, не думаете?
      		 19.07.17 08:16
           
      -1
           
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  • ИДИЛИЯ
    У меня вообще странная свекровь. Я для нее пустое место. Всегда когда приходим с мужем к ней, она спрашивает "как у ТЕБЯ дела (обращаясь к мужу)" и выставляет всегда чашки только для них 2их. А потом у меня спрашивает "не хочу ли я чаю?" и если хочу, то возьми сама. Я считаю это неуважением ко мне, но за 5 лет, уже привыкла. Я просто не обращаю внимания, потому, что лучше такое отношение, чем все время упреки и скандалы. Автор, старайтесь больше молчать с ними и не обращать внимания, а делайте все равно по своему. Как говориться "собака лает, а караван идет"
    		19.07.17 07:27
         
    3
         
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  • Кар
    А почему, обязательно нужно дружить с родителями мужа? Яркий пример, Алёна. И ничего, жива. Свекровь, это мать мужа, а дружить я хочу с тем, кто мне интересен. Дети с родителями не дружат, а вы пытаетесь подружить гуся со свиньей
    		 19.07.17 03:24
         
    3
         
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  • Zavoronok
    Предоставь мужу возможность самому разбираться с матерью, тебе в это лезть не надо.
    		 19.07.17 00:29
         
    3
         
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    • Лада
      Ну она же с ней контактирует, как невестка и мать ребенка со свекровью-бабушкой) она же не может на каждый ей заданный вопрос бежать к мужу "Вася, ответь своей маме, она меня спросила"))
      		 19.07.17 06:26
           
      1
           
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      • Вера
        Бежать не может, правы. Но она и скрывает от мужа свое неуважение к его матери, более чем я уверена. Себя несчастненькой выставляет перед ним, а свекровь монстром. А бабушка это бабушка. Не бывает свекровь-бабушка. Бабушка обожает внуков, несмотря ни на что, ни на какие отношения с матерью ребенка. Она не столько жадничает ребенка, сколько спекулирует на чувствах бабушки. Молодежь это любит, как к собственности, а не живому человеку, относятся к ребенку. Давайте, вперед минусы...
        		 19.07.17 08:36
             
        0
             
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      • Zavoronok
        Нужно постараться свести контакты к минимуму, холодное ровное отношение без эмоций.
        		 19.07.17 09:02
             
        1
             
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