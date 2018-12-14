Как она могла так со мной поступить?
6,5 лет встречался с девушкой. Познакомились, когда ей было 16. Мне на тот момент было не до серьезных отношений, но я был рад общаться с нею как с другом. Спустя несколько месяцев узнал, что она влюбилась, а затем ее мама вызвала меня на серьезный разговор, мол, ей легче возле тебя, не сделай ей больно (были серьезные проблемы с психикой у девушки, нервные тики и т.д.). Я сам когда-то пережил одновременно и физическую и психологическую травму, а потому взял на себя ответственность. Дал слово, что не обижу. Мне казалось, что пусть хоть у кого-то будет история любви «однажды и навсегда». Мы оба поступили в университет, учились, попутно я учил ее всему, чему только мог, чтобы она увереннее себя чувствовала в этом мире, начиная от того, как одеваться, краситься, заканчивая анализом окружения, ну и интимные аспекты разумеется, т. к до меня у нее не было даже маломальских отношений.
Время шло, она хорошела, я все сильнее и сам начинал влюбляться, ссор у нас практически не было, единственным камнем преткновения был спорт, я сам активно им занимаюсь, всегда держал себя в форме и того же требовал от нее. Не подумайте, что речь идет о больших достижениях, всего лишь фитнес чтобы фигура была подтянута и т.д. Спустя год наших отношений, она как-то незаметно переехала ко мне, жил я с родителями, но дом большой, комната изолирована, и сами родители к ней очень хорошо относились.
Прошло еще несколько лет и мне пришлось идти в армию. Несколько раз мы виделись за первое время службы, а потом меня отправили из Сибири на Кавказ. Ждала? Наверное. Сейчас уже точно не уверен. За это время ей предложили работу ее мечты, но в другом городе, я одобрил. Вернулся домой, она меня встретила, месяц мы пожили вместе, и она уехала. У меня же после возвращения со службы все стало плохо, не мог головой вернуться, замкнулся, начал пить, с работой тоже было глухо. Но созванивались мы, как и всегда, каждый день. Спустя полгода, я приехал к ней в гости на месяц, все было в норме. Вернувшись в свой город, я все еще был не в себе, но знал, что через 6 месяцев сделаю ей предложение, в следующую ю встречу. Купил кольцо.
Спустя пару месяцев, она уехала на учебу, в казарму на 4 месяца. (она сотрудник МВД). Нам многие рассказывали, что там девушки себе кавалеров заводят, но я был в ней уверен, а она парировала все доводы окружающих, мол, «я не шлюха какая-то, у меня есть любимый, любовь всей жизни». За все эти годы она никогда не давала повода в себе сомневаться, и я отвечал ей тем же. Но спустя всего пару недель ее нахождения там, пошел холодок, я оказался в больнице с ножевым ранением, а в ответ мне пришло что-то вроде «понятно». Начались подколы касаемо денег и т.д. А потом, она сказала, что ничего ко мне не чувствует, не любит, не нагулялась и т.д. Каждая такая фраза как нож в сердце в итоге сошлись на том, что «Мы» стоим того чтобы побороться, решили все решить лично, как закончится ее учеба.
Но я не отступился, как только встал на ноги купил билет к ней и собирался лететь делать предложение, пан или пропал. Но она об этом узнала через мой аккаунт в ВК и сказала, что не стоит, скорее всего сейчас уже она ответит «нет». Я не понимал, что происходит, за месяц скинул 20 кг и от бравого разведчика-десантника остались лишь кожа да кости, потом в ее ВК я увидел интимные анимашки с ее товарищем по службе, который, как потом выяснилось, женат, но по словам моей некогда любимой девушки ее подруге «там все плохо у него в браке», а еще через пару недель, она одним коротким сообщением все закончила. Я было хотел ответить тирадой, но написал лишь «будь счастлива», решил, что это будет достойнее.
И вот, прошло уже 2 месяца с тех пор, а меня все ломает, ни я, ни ее родители, ни общие друзья не могли понять, как такое вообще случилось. А я теперь просто раздавлен. Не могу понять, как люди, которые знали каждый шрам на сердце друг друга, каждую родинку на теле, могут вмиг стать такими чужими. И не знаю, что делать дальше. Хочу лишь забыть ее навсегда, стереть из памяти, но не получается все напоминает о ней, каждая улочка, каждая песня. Единственный раз, когда не я был буксиром в наших отношения, а когда мне нужна была моральная поддержка... после службы. В общем вот как оно завершилось.
Прошу прощения за пунктуацию и правописание, пишу вместе с вискарем, ибо иначе не могу начать писать или говорить об этом, вроде как мужик должен быть сильным...
Мнения наших экспертов
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Алена
Виктор, все это грустно, конечно, но это пройдет. Главное – не превратиться в «бывшего» в самом худшем смысле этого слова. Очень советую тебе перестать делать следующие деструктивные вещи:
Первое: перестань выпивать. Ты пишешь что всегда был спортивным. Так вспомни об этом. Хочешь забыться – тягай штангу, а не вискарь. Спиртное – дорога в никуда, причем, для тебя. Все остальные просто постепенно от тебя отодвинутся. Не буду даже много об этом говорить. Просто встань, вылей все пойло в раковину, выспись, умойся и иди в спортзал.
Второе: прекрати следить на нею в соцсетях. Это вообще первое правило завершения отношений. Отпишись ото всех ее аккаунтов и заблокируй ее в своих. Все, ее нет для тебя. Вычеркивай.
Третье: перестань общаться с ее подругами и родителями. Они не твои друзья. Поверь на слово, при разрыве пары друзья тоже разделяются. Как правило, почти всегда. По крайней мере, это точно касается близких друзей кого-то одного в паре. Друзья твоей бывшей, и тем более ее родные останутся на ее стороне все равно. Даже если они «в шоке». Подруги, которые обсуждают ее с тобой – ей точно не подруги, и у них есть свои личные мотивы это делать. Имей это в виду. Возможно, у самой болтливой есть свои собственные виды на тебя.
Четвертое: перестань искать поддержки у ее мамы. Мама – лицо заинтересованное в пристройстве дочери, на тебя ей плевать, даже если тебе кажется иное. Она может держать тебя обещаниями, причитаниями, уговорами, питать тебя ложными надеждами на то, что девочка одумается и вернется. Пойми правильно: у ее мамы нет задачи, чтобы тебе было хорошо. У нее есть задача обеспечить «хорошо» своему ребенку. И она будет пытаться поддерживать с тобой отношения и, возможно даже препятствовать тому, чтобы ты нашел себе новую девушку, потому что она понимает, что с женатым ее дочери ничего не светит, а если дочь сама это поймет и захочет вернуться – нужно, чтобы ты был свободен. Так что, завершай тут все контакты, вежливо и по-английски. То есть, молча.
Очень советую вспомнить, что тебе всего 25 лет, и твои юношеские отношения, даже если они длились почти 7 лет – это все равно разминка перед действительно серьезными отношениями, которые у тебя будут в дальнейшем. И сейчас важно просто жить дальше и думать не о «не нагулявшейся» бывшей, а о том, чтобы делать свою карьеру, развиваться, учиться новому, мужать и набираться мудрости. В том числе и через такой опыт.
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Сергей
Виктор, к сожалению, быстро подобные истории не «рассасываются». Тут только время поможет. Время и активная жизнь. И они реально сотрут все, если только ты не решишь сидеть на попе ровно и упиваться, в том числе и жалостью к себе любимому. Хотя, в этом случае все тоже довольно быстро закончится, но уже безвозвратно. Видишь ли, алкоголь – штука серьезная. А крепкий алкоголь тем более. Он ведь не только по печени бьет. В основном, и быстрее всего, как раз деградирует то, что должно думать. Так что если не бросишь заниматься ерундой, то через весьма непродолжительное время тебе станет не до бывших девушек. Да и все другое тоже сделается неинтересным. Мозг в состоянии поиска любимого стимулятора просто перестанет реагировать на такие «мелочи», как душевные терзания. Ну, а когда в добавок печень сообщит, что ей пора и отвалится, все станет еще проще. Оно тебе надо? Нет, я понимаю, что очень неприятно, когда вдруг исчезает то, к чему привык, что успел полюбить. Но это не смертельно. Поверь, я проверял.
К сожалению, мало кому из нас удается сразу найти по-настоящему своего человека. В большинстве случаев, до этого светлого момента людям приходится пройти через многократные, весьма непростые, а часто и очень болезненные отношения. Так что ты не первый и не последний, с кем приключился подобный «облом». И лично я не считаю, что нужно устраивать по этому поводу мировую скорбь.
Кроме того, в твоей ситуации имеется масса плюсов, которых многие не имеют. Хотя бы тот факт, что вы находитесь в разных городах – это уже огромная помощь в сохранении душевного равновесия. В общем, по собственному опыту могу сказать, что человеку деятельному, имеющему цели в жизни, не составит слишком большого труда переключиться и начать жить заново. Например, пойти учиться чему-то новому, найти новых людей, ставить задачи и решать их, строить карьеру. Через некоторое время, под напором новых ощущений старые неизбежно померкнут, а затем исчезнут. А там и новые отношения не заставят себя ждать.
В то же время, если тебя больше беспокоит вопрос как найти относительно приемлемый повод для пьянства, то продолжай страдать и прикладываться к бутылке. Ведь именно этого ты и добивался. Но тогда не стоит хотя бы самому себе врать и пытаться завернуть черт знает что в красивую упаковку. Все равно не поможет.
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NP / 14.12.18 05:24С одной стороны, мне Вас ужасно жалко. С другой стороны, если даже в Вас какая-то замечательная девушка влюбится, то Вы настолько головой в прошлом, что едва ли оцените ее чувства. Время лечит. Хороший совет - начать учебу, новую работу, постараться стать успешным. Через боль и через не могу. Посмотрите фильм Москва слезам не верит. Там героиня Аллентовой хорошо сказала, что если бы ее так жизнь не тряхнула по молодости, ничего бы из нее не вышло. Попробуйте стать тем, каким сами Вы всегда хотела стать. [email protected]
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Krazy / 14.12.18 05:15У вас не любимая, а какой-то эксперимент был. Сами почитайте что пишите. Учили всему, воспитывали . Пигмалион. Естественно она вырвалась на волю.