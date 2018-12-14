Как она могла так со мной поступить?

6,5 лет встречался с девушкой. Познакомились, когда ей было 16. Мне на тот момент было не до серьезных отношений, но я был рад общаться с нею как с другом. Спустя несколько месяцев узнал, что она влюбилась, а затем ее мама вызвала меня на серьезный разговор, мол, ей легче возле тебя, не сделай ей больно (были серьезные проблемы с психикой у девушки, нервные тики и т.д.). Я сам когда-то пережил одновременно и физическую и психологическую травму, а потому взял на себя ответственность. Дал слово, что не обижу. Мне казалось, что пусть хоть у кого-то будет история любви «однажды и навсегда». Мы оба поступили в университет, учились, попутно я учил ее всему, чему только мог, чтобы она увереннее себя чувствовала в этом мире, начиная от того, как одеваться, краситься, заканчивая анализом окружения, ну и интимные аспекты разумеется, т. к до меня у нее не было даже маломальских отношений.

Время шло, она хорошела, я все сильнее и сам начинал влюбляться, ссор у нас практически не было, единственным камнем преткновения был спорт, я сам активно им занимаюсь, всегда держал себя в форме и того же требовал от нее. Не подумайте, что речь идет о больших достижениях, всего лишь фитнес чтобы фигура была подтянута и т.д. Спустя год наших отношений, она как-то незаметно переехала ко мне, жил я с родителями, но дом большой, комната изолирована, и сами родители к ней очень хорошо относились.

Прошло еще несколько лет и мне пришлось идти в армию. Несколько раз мы виделись за первое время службы, а потом меня отправили из Сибири на Кавказ. Ждала? Наверное. Сейчас уже точно не уверен. За это время ей предложили работу ее мечты, но в другом городе, я одобрил. Вернулся домой, она меня встретила, месяц мы пожили вместе, и она уехала. У меня же после возвращения со службы все стало плохо, не мог головой вернуться, замкнулся, начал пить, с работой тоже было глухо. Но созванивались мы, как и всегда, каждый день. Спустя полгода, я приехал к ней в гости на месяц, все было в норме. Вернувшись в свой город, я все еще был не в себе, но знал, что через 6 месяцев сделаю ей предложение, в следующую ю встречу. Купил кольцо.

Спустя пару месяцев, она уехала на учебу, в казарму на 4 месяца. (она сотрудник МВД). Нам многие рассказывали, что там девушки себе кавалеров заводят, но я был в ней уверен, а она парировала все доводы окружающих, мол, «я не шлюха какая-то, у меня есть любимый, любовь всей жизни». За все эти годы она никогда не давала повода в себе сомневаться, и я отвечал ей тем же. Но спустя всего пару недель ее нахождения там, пошел холодок, я оказался в больнице с ножевым ранением, а в ответ мне пришло что-то вроде «понятно». Начались подколы касаемо денег и т.д. А потом, она сказала, что ничего ко мне не чувствует, не любит, не нагулялась и т.д. Каждая такая фраза как нож в сердце в итоге сошлись на том, что «Мы» стоим того чтобы побороться, решили все решить лично, как закончится ее учеба.

Но я не отступился, как только встал на ноги купил билет к ней и собирался лететь делать предложение, пан или пропал. Но она об этом узнала через мой аккаунт в ВК и сказала, что не стоит, скорее всего сейчас уже она ответит «нет». Я не понимал, что происходит, за месяц скинул 20 кг и от бравого разведчика-десантника остались лишь кожа да кости, потом в ее ВК я увидел интимные анимашки с ее товарищем по службе, который, как потом выяснилось, женат, но по словам моей некогда любимой девушки ее подруге «там все плохо у него в браке», а еще через пару недель, она одним коротким сообщением все закончила. Я было хотел ответить тирадой, но написал лишь «будь счастлива», решил, что это будет достойнее.

И вот, прошло уже 2 месяца с тех пор, а меня все ломает, ни я, ни ее родители, ни общие друзья не могли понять, как такое вообще случилось. А я теперь просто раздавлен. Не могу понять, как люди, которые знали каждый шрам на сердце друг друга, каждую родинку на теле, могут вмиг стать такими чужими. И не знаю, что делать дальше. Хочу лишь забыть ее навсегда, стереть из памяти, но не получается все напоминает о ней, каждая улочка, каждая песня. Единственный раз, когда не я был буксиром в наших отношения, а когда мне нужна была моральная поддержка... после службы. В общем вот как оно завершилось.

Прошу прощения за пунктуацию и правописание, пишу вместе с вискарем, ибо иначе не могу начать писать или говорить об этом, вроде как мужик должен быть сильным...