Как объяснить жене, что все кончено?

Виталий, а разве тут надо что-то объяснять? Зачем? Вы оба – взрослые люди. Более, чем взрослые. Жена сделала свой выбор. Ты сделал свой. То, что она «не дает развода» - это смешно слышать. Ты пробовал ходить в загс с этим вопросом? Полагаю, что еще нет. А все эти «я не дам тебе развода» - это байки из дамского кино, причем, не русского. На просторах бывшего СССР развод «не дать» не получится. Разводят даже без личного присутствия второй половины, если вторая половина намеренно саботирует процесс. Максимум, что может сделать жена, это отсрочить развод на 3 месяца. По законам, при отсутствии согласия на развод одного из супругов, суд в праве дать паре до 3 месяцев на примирение. Однако, учитывая отягчающие обстоятельства (измены с обеих сторон), могут и не заморачиваться. И объяснять жене ничего не надо. Обнаружить пропажу мужа (то бишь, спохватиться) только через 3 дня – это уже достаточный аргумент в пользу развода.

С другой стороны – уйти молча, по-английски, - тоже признак «высоких» отношений. Так что, не думаю, что беседы нужны хоть кому-то из вас. Вам уже давно нужно было расстаться и не тратить впустую жизни друг друга. Жена гуляет от тебя – значит, ты не так хорош для нее оказался, вот и мечется в поисках другого «прынца». Ты с легкостью завел новые отношения – значит, и тебе жена нужна была, как собаке пятая лапа. В общем, бери паспорт, свидетельство о браке и плетись в загс. Разведут, даже при наличии детей. Правда, через суд. Хотя, если вам есть, что делить, и если, тем паче, есть несовершеннолетние дети (в письме об этом ничего), то всяко через суд разводиться. Но это мелочи, по сравнению с жизнью с партнером, который от тебя ходит налево, даже не скрывая этого.