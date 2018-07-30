Как объяснить жене, что все кончено?
Шесть лет назад я простил свою жену за измену. На сегодняшний день ситуация повторилась: уже месяц, как опять она ведет себя, как и раньше – гуляет. Я предупредил, что уйду, когда мне повезет найти другую, на что она ответила «делай что хочешь». И тут я встретил девушку, с которой у нас все так быстро завязалось, и я переехал к ней. Когда жена заметила, что меня нет уже третий день, начала назойливо звонить, просить и угрожать, только чтобы я вернулся. Но я уже не хочу. Теперь и развода она не дает. Как объяснить, что все кончено?
Мнения наших экспертов
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Алена
Виталий, а разве тут надо что-то объяснять? Зачем? Вы оба – взрослые люди. Более, чем взрослые. Жена сделала свой выбор. Ты сделал свой. То, что она «не дает развода» - это смешно слышать. Ты пробовал ходить в загс с этим вопросом? Полагаю, что еще нет. А все эти «я не дам тебе развода» - это байки из дамского кино, причем, не русского. На просторах бывшего СССР развод «не дать» не получится. Разводят даже без личного присутствия второй половины, если вторая половина намеренно саботирует процесс. Максимум, что может сделать жена, это отсрочить развод на 3 месяца. По законам, при отсутствии согласия на развод одного из супругов, суд в праве дать паре до 3 месяцев на примирение. Однако, учитывая отягчающие обстоятельства (измены с обеих сторон), могут и не заморачиваться. И объяснять жене ничего не надо. Обнаружить пропажу мужа (то бишь, спохватиться) только через 3 дня – это уже достаточный аргумент в пользу развода.
С другой стороны – уйти молча, по-английски, - тоже признак «высоких» отношений. Так что, не думаю, что беседы нужны хоть кому-то из вас. Вам уже давно нужно было расстаться и не тратить впустую жизни друг друга. Жена гуляет от тебя – значит, ты не так хорош для нее оказался, вот и мечется в поисках другого «прынца». Ты с легкостью завел новые отношения – значит, и тебе жена нужна была, как собаке пятая лапа. В общем, бери паспорт, свидетельство о браке и плетись в загс. Разведут, даже при наличии детей. Правда, через суд. Хотя, если вам есть, что делить, и если, тем паче, есть несовершеннолетние дети (в письме об этом ничего), то всяко через суд разводиться. Но это мелочи, по сравнению с жизнью с партнером, который от тебя ходит налево, даже не скрывая этого.
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Сергей
Виталий, честно говоря, мне странно читать подобные вопросы от человека твоего возраста. Ведь не мальчик уже. Да и сама ситуация просто анекдотическая. Тебе изменяет жена. Причем, судя по всему, регулярно. И вместо того, чтобы просто послать её подальше и самостоятельно подать на развод, ты спрашиваешь совета, что же делать. Я даже не знаю, что тебе в данном случае сказать. Полагаю, для начала стоит определиться с собственными желаниями. Ты все-таки хочешь развестись, или нет? Затем, если ты на самом деле решил начать новую жизнь, будет не лишним обратиться к адвокату. Объясни ситуацию, посоветуйся, и начинай готовиться к разводу. Собирай документы, продумывай варианты, решай, как, где и на что будешь жить дальше. Старайся повернуть ситуацию в свою сторону, и хотя бы не остаться без квартиры.
Причем, чем раньше и активнее ты начнешь действовать, тем выше шансы выйти из существующего положения без больших потерь. Ну и подавай уже на развод. Твоя супруга не может «не дать» тебе развестись. Это противоречит законодательству. Да, возможно, придется потратить нервы, время и средства, чтобы окончательно расстаться, однако развод ты получишь. Даже если у вас есть дети. Мы, все-таки, не в Италии живем. А уж дальше посмотришь по обстоятельствам.
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Лучшие комментарии
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Zavoronok 30.07.18 00:26Как объяснить? Ртом.
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Кто 30.07.18 09:30Вот сразу подумала, что какой-нибудь 20-тилетний сосунок, но ах - 44 года... До сих пор мальчик не повзрослел и не знает, что на самом деле сейчас он мужчина и отвечает и за себя, и за благополучие близких, включая жену, детей и родителей. И что он уже должен не просто ходить и всем жаловаться - ах, меня не долюбили там и здесь. А принимать самостоятельные ОСОЗНАННЫЕ шаги для улучшения своей жизни. Шаги - скорее не в буквальном, а в фигуральном смысле. Кто вам мешал развестись сразу после измены или после слов "делай что хочешь"? Если надеялись улучшить жизнь с женой, то зачем кинулись ухудшать? А потом еще такой детский вопрос - как развестись, если развод не дают))) Это всё равно что "как выпить, если никто не наливает"))) А сам вопрос довольно глубже - "как заставить жену уважать меня?" Заставить - никак. Стройте свои отношения сразу на обоюдном уважении.
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звездочка ) 30.07.18 07:56Теперь и развода она не дает. Как объяснить, что все кончено?...// наверное, повестка из суда все окончательно объяснит. Как можно не дать развод? это технически не возможно
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Апельсиновая 30.07.18 08:48Да не нужен Вам развод. Вы сюда написали, чтобы почесать своё самолюбие. Аж 2 бабы за Вас дерутся. Смешно. Мужику за сорокет, а все самоутверждается. 100% если жена подаст на развод (а ей могут надоесть эти игрища и срулит к кому-нибудь), героин будет рыдать крокодильими слезами и валяться в ногах, умоляя о сохранении этого, прости господи, брака.
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звездочка ) 30.07.18 09:25в целом, фактор "время" сам все сделает. Если Вы будете последовательны в своих действиях и решениях, то лучшего не придумать. Наверное, эмоциональные реакции жены надо просто переждать, как шторм на море.
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А / 30.07.18 20:02А дети есть?
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хм / 30.07.18 16:42жесть
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Склифософский / 30.07.18 15:59А что нужно объяснять? Подавай на развод и всё. Не получается через ЗАГС - разводись через суд. Какие тут необходимы советы?
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Никольски / 30.07.18 12:49Интересно, а как она угрожает? Типа " Хоботов- это мелко")
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Прелесть / 30.07.18 10:15А что Вы лично делали в доме, чтобы жена Вам не изменяла. Так и эта же начнёт изменять. Начните с себя - расскажите, что Вы за мужчина. Верность за что требуете?
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Кто / 30.07.18 09:30Вот сразу подумала, что какой-нибудь 20-тилетний сосунок, но ах - 44 года... До сих пор мальчик не повзрослел и не знает, что на самом деле сейчас он мужчина и отвечает и за себя, и за благополучие близких, включая жену, детей и родителей. И что он уже должен не просто ходить и всем жаловаться - ах, меня не долюбили там и здесь. А принимать самостоятельные ОСОЗНАННЫЕ шаги для улучшения своей жизни. Шаги - скорее не в буквальном, а в фигуральном смысле. Кто вам мешал развестись сразу после измены или после слов "делай что хочешь"? Если надеялись улучшить жизнь с женой, то зачем кинулись ухудшать? А потом еще такой детский вопрос - как развестись, если развод не дают))) Это всё равно что "как выпить, если никто не наливает"))) А сам вопрос довольно глубже - "как заставить жену уважать меня?" Заставить - никак. Стройте свои отношения сразу на обоюдном уважении.
-
Апельсиновая / 30.07.18 08:48Да не нужен Вам развод. Вы сюда написали, чтобы почесать своё самолюбие. Аж 2 бабы за Вас дерутся. Смешно. Мужику за сорокет, а все самоутверждается. 100% если жена подаст на развод (а ей могут надоесть эти игрища и срулит к кому-нибудь), героин будет рыдать крокодильими слезами и валяться в ногах, умоляя о сохранении этого, прости господи, брака.
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звездочка ) / 30.07.18 08:55вероятно, его развод нужен его новой подруге. Сам для себя он бы так не суетился
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Апельсиновая / 30.07.18 11:26Да может он и этой дурочке не нужен. Ну зачем такой идиЁт на постоянной основе нужен?
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Зоя / 30.07.18 14:07Жена не дерётся за него.
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звездочка ) / 30.07.18 07:56Теперь и развода она не дает. Как объяснить, что все кончено?...// наверное, повестка из суда все окончательно объяснит. Как можно не дать развод? это технически не возможно
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Koshka / 30.07.18 07:44"Три дня дома нет". Слушайте, а идите-ка Вы домой. По крайней мере, тарелку борща нальют. И койка есть.
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krazy / 30.07.18 01:56Повременили бы вы с разводом. Вас девушка быстро подобрала. Но так же быстро может и обратно выпнуть.
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krazy / 30.07.18 01:58Три дня не видеть, что мужа дома нет. Вы настолько бесполезный член семьи? Дома вообще ничего не делаете? Типо деталь интерьера?
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Элфи Крекс / 30.07.18 01:20Не первый раз уже читаю: он/ она развода не даёт. И ни разу не видела человека, которому не удалось развестись. Через три месяца, через полгода, через суд, но разведут.
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Zavoronok / 30.07.18 00:26Как объяснить? Ртом.