Как найти мужа убежденной чайлдфри?

Алена

Дарья, мне кажется, что в нашей стране это практически невыполнимая миссия. Дело в том, что любой состоятельный мужчина, даже если он на момент встречи с тобой будет одинок и бездетен, однажды задумается о том, кому он оставит все свои миллионы, дома, квартиры и яхты. И родит ребенка не от тебя, а на стороне. История знает тому не мало примеров. Конечно, чайлдфри среди мужчин тоже встречаются, но, как правило, в творческих семьях, типа как у Майи Плисецкой и Родиона Щедрина. При этом, хочу заметить, Майе было на момент, когда они поженились, 33, а ему 26, и он не был ни состоятелен, ни «каменной стеной». Посмотри на историю знаменитых браков, в которых нет детей. Эммануэль и Бриджит Макрон – в этой паре мужчина сознательно отказался от идеи, что у него когда-нибудь будут дети. Правда, там с «прицепом» была Бриджит, но ее дети были ровесниками мужу, так что в няньке не нуждались. Второй брак моей свекрови тоже без детей – и там тоже муж значительно младше жены, и тоже сознательно пошел на то, что у него не будет детей с его избранницей, просто потому, что ей поздно. Но если разобраться, большинство таких случаев – это как раз «мезальянсы», в которых женщины изначально имели больше веса в паре, нежели мужья. Фактически, эти женщины «вырастили» из своих мужей успешных людей. А ты хочешь найти готовый вариант. Так не бывает. Мужчинам очень часто нужна внешняя мотивация. И успешная женщина рядом – одна из них. Ты сама что из себя представляешь? Подобное притягивается к подобному - закон социума. Если к тебе липнут альфонсы, маменькины сынки и прочие неудачники, может, пора что-то менять в самой себе?