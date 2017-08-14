Как найти мужа убежденной чайлдфри?
Россия, 31 год
14.08.17
Мнения наших экспертов
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АленаДарья, мне кажется, что в нашей стране это практически невыполнимая миссия. Дело в том, что любой состоятельный мужчина, даже если он на момент встречи с тобой будет одинок и бездетен, однажды задумается о том, кому он оставит все свои миллионы, дома, квартиры и яхты. И родит ребенка не от тебя, а на стороне. История знает тому не мало примеров. Конечно, чайлдфри среди мужчин тоже встречаются, но, как правило, в творческих семьях, типа как у Майи Плисецкой и Родиона Щедрина. При этом, хочу заметить, Майе было на момент, когда они поженились, 33, а ему 26, и он не был ни состоятелен, ни «каменной стеной». Посмотри на историю знаменитых браков, в которых нет детей. Эммануэль и Бриджит Макрон – в этой паре мужчина сознательно отказался от идеи, что у него когда-нибудь будут дети. Правда, там с «прицепом» была Бриджит, но ее дети были ровесниками мужу, так что в няньке не нуждались. Второй брак моей свекрови тоже без детей – и там тоже муж значительно младше жены, и тоже сознательно пошел на то, что у него не будет детей с его избранницей, просто потому, что ей поздно. Но если разобраться, большинство таких случаев – это как раз «мезальянсы», в которых женщины изначально имели больше веса в паре, нежели мужья. Фактически, эти женщины «вырастили» из своих мужей успешных людей. А ты хочешь найти готовый вариант. Так не бывает. Мужчинам очень часто нужна внешняя мотивация. И успешная женщина рядом – одна из них. Ты сама что из себя представляешь? Подобное притягивается к подобному - закон социума. Если к тебе липнут альфонсы, маменькины сынки и прочие неудачники, может, пора что-то менять в самой себе?
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СергейДарья, на мой взгляд, тебе стоит перенести свои поиски в Европу. Видишь ли, в нашей стране все еще довольно сильны патриархальные взгляды на семью, и они же, кстати, являются основой материального благополучия. А потому найти себе спутника, который будет одновременно достаточно состоятелен и, при этом, совершенно одинок, практически невозможно. Ну нету у нас таких. А вот в Европе с её прогрессирующей толерантностью на всю голову и развитым институтом жить исключительно для себя самого, такие кадры должны встречаться. Так что учи языки и выходи на международный уровень. В местных реалиях ничего подобного ты откопать не сможешь.
Обсуждение 6
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lauraДарья , а вы вот задумайтесь , по каким причнам нормальный мужчина , успешный , незакомплексованный и не инфантильный нарциссического типа , мог бы осознанно " не хотеть " детей ? Потому что не хочет ответственности на много лет ? Так ведь такой у вас вызовет недоверие . Потому что не хочет быть связанным с матерью этого ребенка ? Скорее всего бабник , такой муж бы вам тоже не понравился . Какие еще причины у здравомыслящего мужика сказать " не хочу , чтоб у меня был ребенок " ? Ну , к примеру , " потому что люблю свою размеренную жизнь , не хочу нарушать ее течение " .. Походит на эгоиста , зацикленного на своих хотелках . Такой бы вам понравился ? Просто очень маловероятно ,чтобы добрый , сильный , успешный ,способный любить человек вдруг" почему- то " убежденно не хотел детей без определенных причин .. Еще меньше вероятность ,что вы такого случайно встретите . Это вам ,наверное , на тематических сайтах надо искать , бывают же где-то чайлд-фри сообщества , наверное .. Или в Европе , как Сергей сказал , лучше в северной , я вот в свое время была знакома с одним голландцем , который в принципе , добрый малый , работа хорошая и т.д. , а детей не то чтобы , яростно не хотел , но так , индифферентно относился , объяснение было такое , что " столько лет проработал , хочу плоды своего труда пожинать сам , не делясь с кем-то " ...хотаы ,опять же.. как-то очень эгоцентрично звучит ..
14.08.17 03:31
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Мила УсинскДарья, Вы кроме себя кого - нибудь любили? Похоже, что нет. Когда любишь мужчину, ты его принимаешь и с ребёнком. Необязательно ребёнка в попу целовать, но покормить, мультики включить или компьютер - больших усилий не требует. Но за то вашему мужчине будет приятно. В вашем возрасте должны быть уже свои дети, интересно почему их нет? Возможно это и есть причина такой нелюбви к детям.
14.08.17 02:41
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Ха, мужчина, который весь из себя "каменная стена", богатый и ответственный и без детей? Всех кого знаю инстинкт размножить себя любимого рано или поздно настигает. Да, младенцев и вообще детей не все любят, но наследников подавай всем. Вы или аппетит умерьте, или взрослейте и учитесь находить компромиссы. (А вообще, пока любимый с чадом общается - сама в спа или спортзал. Делов то)
14.08.17 02:09
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Клуша НовокузнецкНаверное, если бы в свое время было бы такое понятие как чайлдфри, я бы причислила себя к ним без промедления, ибо чужих детей не люблю. Нет порыва никакого. И ужасно раздражают мамаши, которые думают, что ты только и мечтаешь взять на руки их сокровище и потискать. А ты не хочешь, ты не можешь выдавать из себя ни одного уменьшительно-ласкательного суффикса, а мамаша ждет, когда ты уже начнешь умиляться их чаду. Но своих детей я обожаю. Это мое.
14.08.17 01:45
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ДинаЗнаю мужчину 43 года, который даже думать не хочет о детях...Жениться согласен, а носиться вокруг беременной жены, зарабатывать вдвое больше, пока она в декрете, или клянчить деньги у родни, делить заботы по уходу за младенцами, нести ответственность и возиться с несмысленышами не готов (насмотрелся уже на муки брата). Однако у Вас очень жесткие критерии, потому что этот мужчина довольно незрелый и скорее классифицируется как маменькин сынок, хотя зарабатывает вполне неплохо.
14.08.17 01:25